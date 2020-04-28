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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Коронавирус и карантин
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В оккупированном Луганске вспышка COVID-19 на подстанции скорой помощи, заболели 12 из 20 протестированных сотрудников

В оккупированном Луганске вспышка COVID-19 на подстанции скорой помощи, заболели 12 из 20 протестированных сотрудников

Подстанцию закрыли, оккупационные власти пока не сообщают об этом и не внесли зараженных медиков в статистику заболеваемости коронавирусом.

Информацию о закрытии подстанции "Радіо Свобода" подтвердили работающие там медики, сообщает Цензор.НЕТ.

Работник "скорой" уточнил, что положительный анализ на коронавирус получили 12 из 20 протестированных сотрудников этой подстанции. Их госпитализировали.

По данным другого медицинского работника, первым заразился врач, который выезжал на вызов к луганчанину, у которого 4 дня держалась температура.

Читайте на Цензор.НЕТ: Коронавирус в оккупированном Луганске: "чиновники" угрожают врачам, показавшим, как дезинфицируют одноразовые защитные костюмы. ФОТО

Оккупационная администрация Луганская об этом случае на своих ресурсах не сообщала. По ее данным, в ОРДЛО всего зарегистрировано 119 случаев COVID-19.

Подстанция №4 обслуживала Каменнобродский и Ленинский районы города.

Напомним, ранее медики 2-й станции скорой помощи Луганская опубликовали фото, на котором одноразовая спецзащита кварцуется рядом с их личными вещами.

Также на Цензор.НЕТ: Оккупанты продолжают возить группы людей с Донбасса в Ростов для получения российского гражданства, невзирая на коронавирус

Медики города часто сообщают о крайне плохом обеспечении средствами защиты. Так, некоторым медикам скорой предлагали использовать как защиту дождевики, которые нужно покупать за свой счет.

Автор: 

карантин (16729) Луганск (3165) скорая (368) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Зачекайте трохи... Спочатку поїм, а потім висловлю стурбованість.

В оккупированном Луганске вспышка COVID-19 на подстанции скорой помощи, заболели 12 из 20 протестированных сотрудников - Цензор.НЕТ 5551
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28.04.2020 22:43 Ответить
+7
В оккупированном Луганске вспышка COVID-19 на подстанции скорой помощи, заболели 12 из 20 протестированных сотрудников - Цензор.НЕТ 2065
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28.04.2020 22:40 Ответить
+6
Льохкій перекус?
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28.04.2020 22:45 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Блин, знали бы, не тестировали, подумал кто-то.
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28.04.2020 22:33 Ответить
В оккупированном Луганске вспышка COVID-19 на подстанции скорой помощи, заболели 12 из 20 протестированных сотрудников - Цензор.НЕТ 2065
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28.04.2020 22:40 Ответить
если закрыты КПВВ и пока их не собираются открывать - то пофиг !
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28.04.2020 22:42 Ответить
Зачекайте трохи... Спочатку поїм, а потім висловлю стурбованість.

В оккупированном Луганске вспышка COVID-19 на подстанции скорой помощи, заболели 12 из 20 протестированных сотрудников - Цензор.НЕТ 5551
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28.04.2020 22:43 Ответить
Льохкій перекус?
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28.04.2020 22:45 Ответить
Легка вечеря...
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28.04.2020 22:47 Ответить
Ця картинка буде актуальною на осінь як нагадування більшості виборців за їх вибір.
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29.04.2020 06:51 Ответить
Пффф... Якось пофігу.
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28.04.2020 22:44 Ответить
ты умственно отсталый чуваш? или хакасс?
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28.04.2020 22:53 Ответить
бояра по ходу)
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28.04.2020 22:57 Ответить
Кучеряво живуть раз 20 чоловік вистачає на обслуговування 2 з 4 районів 500 тис міста
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28.04.2020 22:55 Ответить
Це одна підстанція (до війни там було 4 підстанції) і ніколи не було 500 тис. населення. Було 400 тис. але тепер значно менше. До речі, а куди поділи центральну - 4-ту підстанцію, яка і знаходилася в Каменобродському районі міста?
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29.04.2020 09:44 Ответить
Щиро вітаю!!! Нехай щастить!!!
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28.04.2020 22:56 Ответить
У людей "епідемія", а у тварин? ЕпіЗООтія? Є таке слово?
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28.04.2020 22:57 Ответить
пусть вату из ушей вынут... может полегчает
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28.04.2020 22:58 Ответить
первым заразился врач, который выезжал на вызов к луганчанину, у которого 4 дня держалась температура.

Херня какая-то... Чего ради скорая выезжает на простую температуру? Для этого участковый врач есть...
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28.04.2020 23:21 Ответить
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28.04.2020 23:28 Ответить
Зачем лугандонским обитателям врачи? Им нужнее гробовщики, магилокопатели и работники крематориев. Проведут лугандонцы парад 9 мая, попразднуют, побухают повеселятся и лечить уже никого не надо.Только хоронить..... Вернём мы себе чистые и безлюдные территории...
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29.04.2020 00:03 Ответить
Мне вот интересно, кто их там тестирует и откуда там тесты?

Роисю не предлагать. Ей сейчас точно не до свободолюбивых народов долбаса.
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29.04.2020 01:33 Ответить
Ой, да что же это делается, все кормильцы передохнут....
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29.04.2020 06:13 Ответить
Та нічого. Буряти припруться.
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29.04.2020 06:53 Ответить
 
 