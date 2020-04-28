В оккупированном Луганске вспышка COVID-19 на подстанции скорой помощи, заболели 12 из 20 протестированных сотрудников

Подстанцию закрыли, оккупационные власти пока не сообщают об этом и не внесли зараженных медиков в статистику заболеваемости коронавирусом.

Информацию о закрытии подстанции "Радіо Свобода" подтвердили работающие там медики, сообщает Цензор.НЕТ.

Работник "скорой" уточнил, что положительный анализ на коронавирус получили 12 из 20 протестированных сотрудников этой подстанции. Их госпитализировали.

По данным другого медицинского работника, первым заразился врач, который выезжал на вызов к луганчанину, у которого 4 дня держалась температура.

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Оккупационная администрация Луганская об этом случае на своих ресурсах не сообщала. По ее данным, в ОРДЛО всего зарегистрировано 119 случаев COVID-19.

Подстанция №4 обслуживала Каменнобродский и Ленинский районы города.

Напомним, ранее медики 2-й станции скорой помощи Луганская опубликовали фото, на котором одноразовая спецзащита кварцуется рядом с их личными вещами.

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Медики города часто сообщают о крайне плохом обеспечении средствами защиты. Так, некоторым медикам скорой предлагали использовать как защиту дождевики, которые нужно покупать за свой счет.