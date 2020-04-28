Правительство в первых числах мая утвердит постановление о выходе из карантина, - Шмыгаль

В начале мая Кабинет министров планирует утвердить постановление о первых этапах выхода из карантина.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил во время заседания Совета по вопросам экономического развития Украины во вторник. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Пока мы идем к пику, который по расчетам Национальной академии наук ожидается с 3 по 8 мая. Однако у правительства есть план послаблений. И мы утвердим, как будут внедрены первые этапы, чтобы и бизнес, и граждане имели возможность подготовиться к этому заранее", — сказал Шмыгаль.

Читайте на Цензор.НЕТ: Смягчение карантина в Украине возможно только после пика заболеваемости COVID-19, который ожидается в начале мая, - Шмыгаль

24 апреля Кабинет министров Украины представил пять этапов выхода из карантина и план снятия введенных ранее ограничений в рамках мер по противодействию распространения коронавирусной болезни COVID-19.

27 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что второй, третий или четвертый этап выхода из карантина могут начаться одновременно.