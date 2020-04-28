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Новости Коронавирус и карантин
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Правительство в первых числах мая утвердит постановление о выходе из карантина, - Шмыгаль

Правительство в первых числах мая утвердит постановление о выходе из карантина, - Шмыгаль

В начале мая Кабинет министров планирует утвердить постановление о первых этапах выхода из карантина.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил во время заседания Совета по вопросам экономического развития Украины во вторник. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Пока мы идем к пику, который по расчетам Национальной академии наук ожидается с 3 по 8 мая. Однако у правительства есть план послаблений. И мы утвердим, как будут внедрены первые этапы, чтобы и бизнес, и граждане имели возможность подготовиться к этому заранее", — сказал Шмыгаль.

Читайте на Цензор.НЕТ: Смягчение карантина в Украине возможно только после пика заболеваемости COVID-19, который ожидается в начале мая, - Шмыгаль

24 апреля Кабинет министров Украины представил пять этапов выхода из карантина и план снятия введенных ранее ограничений в рамках мер по противодействию распространения коронавирусной болезни COVID-19.

27 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что второй, третий или четвертый этап выхода из карантина могут начаться одновременно.

Автор: 

карантин (16729) Шмыгаль Денис (2726) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
схерали ?

я с самого начала писал, что этот симулякр карантина в стиле религии Карго во сто раз вреднее вируса
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28.04.2020 23:12 Ответить
+8
Правительство в первых числах мая утвердит постановление о выходе из карантине, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 752
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28.04.2020 23:14 Ответить
+3
ты просто не знаешь наших больниц.

они никогда не будут переполнены
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28.04.2020 23:14 Ответить
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28.04.2020 23:01 Ответить
Утвердитъ
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28.04.2020 23:02 Ответить
итить...
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28.04.2020 23:03 Ответить
Что то заголовок никак не сложится. Откуда теперь будем выходить?
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28.04.2020 23:09 Ответить
Потому что с момента введения карантина количество зараженных уменьшилось с 20 человек до 10 тысяч ?
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28.04.2020 23:01 Ответить
купи простынь и ползи на кладбище.
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28.04.2020 23:07 Ответить
схерали ?

я с самого начала писал, что этот симулякр карантина в стиле религии Карго во сто раз вреднее вируса
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28.04.2020 23:12 Ответить
извините. я не понял сарказма.
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28.04.2020 23:16 Ответить
да, пора бояться голодных бунтов.
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28.04.2020 23:06 Ответить
люди выйдут на улицы и утвердят ваше правительство...
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28.04.2020 23:09 Ответить
С таким ником сразунах,ты вообще охренел или просто сала поел ,свинорус?
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29.04.2020 07:42 Ответить
с одной стороны надо ослабить карантин
у людей заканчиваются деньги
у государства тоже
но опять будет скачек зараженных
пока не переболеют процентов 60 населения
больницы будут переполнены
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28.04.2020 23:10 Ответить
ты просто не знаешь наших больниц.

они никогда не будут переполнены
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28.04.2020 23:14 Ответить
тогда будет куча трупов
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28.04.2020 23:17 Ответить
а иначе старые и ослабленные будут жить вечно ?
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28.04.2020 23:20 Ответить
То ти не знаєш, як лікарі залякують, шоб в лікарню заперти, навіть коли не дуже й потрібно.
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29.04.2020 00:20 Ответить
зате я знаю, скільки треба заплатити, шоб туди потрапити
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29.04.2020 00:28 Ответить
Планирует утвердить постановление о первых этапах выхода, которые возможно будут применены, в случае благоприятных условий, которые возможно сложатся в ближайшем будущем.
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28.04.2020 23:11 Ответить
Обосрались суки....уже и выход из карантина на днях,и за границу уже никто никому не запрещает,вы чё там клоуны,вообще страх потеряли??)))
Зеленожопые,собирайте лахи и валите на х..., в Ростов короче.
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28.04.2020 23:13 Ответить
Правительство в первых числах мая утвердит постановление о выходе из карантине, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 752
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28.04.2020 23:14 Ответить
наша верхушка на все заработает
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28.04.2020 23:20 Ответить
ага, работает... ртом
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28.04.2020 23:49 Ответить
всем
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28.04.2020 23:21 Ответить
https://mobile.twitter.com/demkiv_m

https://mobile.twitter.com/demkiv_m Михайло Демків @demkiv_m

https://mobile.twitter.com/demkiv_m https://mobile.twitter.com/demkiv_m



Якщо пандемія поки не надто сильно вдарила по країні, то настав час вистрілити собі в ногу?

Уряд у перших числах травня затвердить постанову про вихід з карантину, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5584
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28.04.2020 23:28 Ответить
Кабмін фактично призупиняє в Україні вироблення дешевої електроенергії на АЕС
Уряд у перших числах травня затвердить постанову про вихід з карантину, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4660
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28.04.2020 23:40 Ответить
Хотелось бы "правительству" пожелать придерживаться принятого плана и до 12 мая ни чего не ослаблять, ( тем белее не открывать рынки) иначе весь предыдущий карантин можно засунуть в то самое место. Да и дальше смотреть по развитию заболевания и если будет хоть какой то сдвиг может что то и ослаблять. постепенно ( Хотя идеально было бы продержать карантин до конца мая.) Ну что ж они понятно боятся народного недовольства, рейтинги падают. А что будет если начнется заражение не по 400-500 человек в день, а по 1000 -1500, или они думают что у них будет " меньше" проблем. Да их же те и затопчут, кто сейчас требует все открыть.
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28.04.2020 23:40 Ответить
24 апреля Кабинет министров Украины представилhttps://censor.net/news/3191451/kabmin_predstavil_5_etapov_vyhoda_iz_karantina_i_plan_snyatiya_ogranicheniyi_shmygal_infografika в рамках мер по противодействию распространения коронавирусной болезни COVID-19.

27 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что https://censor.net/news/3191926/vtoroyi_tretiyi_ili_chetvertyyi_etap_vyhoda_iz_karantina_mogut_nachatsya_odnovremenno_shmygal.

28 апреля Правительство в первых числах мая утвердит постановление о выходе из карантина, - Шмыгаль

.
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в начале мая, Шмыгаль ещё ляпнет какую нибудь ерунду об этапах выхода из кризиса

в начале июня, Правительство рассмотрит совмещение второго и третьего этапа выхода из карантина

в начале июля, Шмыгаль оконачательно согласует план выхода из карантина с учётом ситуации

в начале августа, правительство соберётся на экстренное заседание по утверждению окончательно плана выхода из карантина

и так до бесконечности
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28.04.2020 23:47 Ответить
Кінець буде з кінцем влади, а вона не безкінечна. Питання тільки, який цей кінець буде і його наслідки.
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29.04.2020 06:59 Ответить
Сидят на продуктах и верещат, что пухнут с голоду. Мешочники спаные...
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28.04.2020 23:58 Ответить
Из 6000 зараженных за 2 месяца (!) умерло 285 и 85% из которых люди преклонного возраста. Мне одному кажется что этот развод народа и мировое кидалово с целью по дешевке скупить все активы уже затянулось?
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29.04.2020 00:03 Ответить
Сори из 9500 умерло 234. Шмигаль - идиты в жопу со своей зеленью.
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29.04.2020 00:06 Ответить
Эта падла должна сидеть на нарах...
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29.04.2020 07:17 Ответить
 
 