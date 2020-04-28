Правительство в первых числах мая утвердит постановление о выходе из карантина, - Шмыгаль
В начале мая Кабинет министров планирует утвердить постановление о первых этапах выхода из карантина.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил во время заседания Совета по вопросам экономического развития Украины во вторник. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Пока мы идем к пику, который по расчетам Национальной академии наук ожидается с 3 по 8 мая. Однако у правительства есть план послаблений. И мы утвердим, как будут внедрены первые этапы, чтобы и бизнес, и граждане имели возможность подготовиться к этому заранее", — сказал Шмыгаль.
Читайте на Цензор.НЕТ: Смягчение карантина в Украине возможно только после пика заболеваемости COVID-19, который ожидается в начале мая, - Шмыгаль
24 апреля Кабинет министров Украины представил пять этапов выхода из карантина и план снятия введенных ранее ограничений в рамках мер по противодействию распространения коронавирусной болезни COVID-19.
27 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что второй, третий или четвертый этап выхода из карантина могут начаться одновременно.
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я с самого начала писал, что этот симулякр карантина в стиле религии Карго во сто раз вреднее вируса
у людей заканчиваются деньги
у государства тоже
но опять будет скачек зараженных
пока не переболеют процентов 60 населения
больницы будут переполнены
они никогда не будут переполнены
Зеленожопые,собирайте лахи и валите на х..., в Ростов короче.
https://mobile.twitter.com/demkiv_m Михайло Демків @demkiv_m
https://mobile.twitter.com/demkiv_m https://mobile.twitter.com/demkiv_m
Якщо пандемія поки не надто сильно вдарила по країні, то настав час вистрілити собі в ногу?
27 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что https://censor.net/news/3191926/vtoroyi_tretiyi_ili_chetvertyyi_etap_vyhoda_iz_karantina_mogut_nachatsya_odnovremenno_shmygal.
28 апреля Правительство в первых числах мая утвердит постановление о выходе из карантина, - Шмыгаль
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в начале мая, Шмыгаль ещё ляпнет какую нибудь ерунду об этапах выхода из кризиса
в начале июня, Правительство рассмотрит совмещение второго и третьего этапа выхода из карантина
в начале июля, Шмыгаль оконачательно согласует план выхода из карантина с учётом ситуации
в начале августа, правительство соберётся на экстренное заседание по утверждению окончательно плана выхода из карантина
и так до бесконечности