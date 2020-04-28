Наша система здравоохранения готова к возможному следующему пику заболеваемости коронавирусом, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинская медицина готова к возможному следующему пику заболеваемости коронавирусной болезнью Covid-19, а правительство сфокусируется на поддержке малого и среднего бизнеса,
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Кабмина.
"Следующий пик заболеваемости, если он будет, медицинская система встретит подготовленной. Рынок насыщен средствами индивидуальной защиты, больницы готовы, люди дисциплинированные в том, чтобы придерживаться санитарных норм. Теперь правительство сфокусируется на поддержке малого и среднего бизнеса и стабилизации экономической ситуации", - сообщил Шмыгаль на заседании Совета по вопросам экономического развития Украины во вторник.
Шмыгаль отметил важность сотрудничества правительства и парламента при разработке инициатив, касающихся поддержки предпринимателей.
Также на совещании обсуждались представленные правительством пять этапов выхода из карантина. В частности, акцентировано внимание на том, что одним из основных факторов восстановления экономики должно стать увеличение проведения ПЦР-тестов - до 10 тыс. в сутки.
Кроме этого, участники заседания обсудили вопросы о предоставлении фермерам возможности реализовывать аграрную продукцию.
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Всем очевидно, что премьер-министр прав и "наша система здравоохранения готова". Показательный скриншот:
києво печерську лавру не рахувати. Туди кацапи передали "гумконвоєм" корону.
Не чув..
Заставите малый бизнес кредиты брать, для выплаты зарплат? Все потом в стороне будете, а за владельцем бизнеса коллекторы будут бегать и бизнес отжимать.
чєсслово!
Чи свою брати..
😁
Скоро народ ему засунет в задницу его пики.
Врачей, правда не осталось.
А вот Филатов накопал могил и напрасно.
в теории так правдоподобно все выглядит, а на практике каждый пятый заболевший - медик...
это готовность? отсутствие настоящей защиты для врача-инфекциониста, коллег из "скорой", лаборанта, мед.сестры...) - это готовность, небольшие зарплаты у них же - это готовность?
вже приготували ..
🤗
мерзость какая. Это говорит человек, у которого каждый 5ый с короной - медик, потому что им не выдали нормальную защиту и кинули на передовую! такого нигде в мире нет!
а эти бравурные речи - ну тошнит просто! прос*али все, что могли! если бы не волонтеры.....
ааа, даже комментировать противно.
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Active: 10 136Но в Беларуси использовали тесты российского пр-ва. Даже Лукашенко говорил, что они фуфло с точностью около 40%.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ Так, за первые два месяца 2020 года в Украине умерло 100 738 человек.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ Из них: https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ от туберкулеза - 581;
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https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ от гриппа и пневмонии - 1 326.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ В ДТП за два месяца погибло 630 граждан, утонули - 154, в пожарах - 237. От отравления алкоголем - 448 человек умерло; самоубийств - 869, умышленные убийства - 243.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ По данным Госстата, население Украины за январь-февраль 2020 года сократилось на 44,3 тыс. человек до 41 858 100 человек. https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ По состоянию на утро 27 апреля в Украине 9009 случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациенты выздоровели.