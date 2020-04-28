Наша система здравоохранения готова к возможному следующему пику заболеваемости коронавирусом, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинская медицина готова к возможному следующему пику заболеваемости коронавирусной болезнью Covid-19, а правительство сфокусируется на поддержке малого и среднего бизнеса,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

"Следующий пик заболеваемости, если он будет, медицинская система встретит подготовленной. Рынок насыщен средствами индивидуальной защиты, больницы готовы, люди дисциплинированные в том, чтобы придерживаться санитарных норм. Теперь правительство сфокусируется на поддержке малого и среднего бизнеса и стабилизации экономической ситуации", - сообщил Шмыгаль на заседании Совета по вопросам экономического развития Украины во вторник.

Шмыгаль отметил важность сотрудничества правительства и парламента при разработке инициатив, касающихся поддержки предпринимателей.

Также на совещании обсуждались представленные правительством пять этапов выхода из карантина. В частности, акцентировано внимание на том, что одним из основных факторов восстановления экономики должно стать увеличение проведения ПЦР-тестов - до 10 тыс. в сутки.

Кроме этого, участники заседания обсудили вопросы о предоставлении фермерам возможности реализовывать аграрную продукцию.

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