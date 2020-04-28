РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4614 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 675 61

Наша система здравоохранения готова к возможному следующему пику заболеваемости коронавирусом, - Шмыгаль

Наша система здравоохранения готова к возможному следующему пику заболеваемости коронавирусом, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинская медицина готова к возможному следующему пику заболеваемости коронавирусной болезнью Covid-19, а правительство сфокусируется на поддержке малого и среднего бизнеса,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

"Следующий пик заболеваемости, если он будет, медицинская система встретит подготовленной. Рынок насыщен средствами индивидуальной защиты, больницы готовы, люди дисциплинированные в том, чтобы придерживаться санитарных норм. Теперь правительство сфокусируется на поддержке малого и среднего бизнеса и стабилизации экономической ситуации", - сообщил Шмыгаль на заседании Совета по вопросам экономического развития Украины во вторник.

Шмыгаль отметил важность сотрудничества правительства и парламента при разработке инициатив, касающихся поддержки предпринимателей.

Также на совещании обсуждались представленные правительством пять этапов выхода из карантина. В частности, акцентировано внимание на том, что одним из основных факторов восстановления экономики должно стать увеличение проведения ПЦР-тестов - до 10 тыс. в сутки.

Кроме этого, участники заседания обсудили вопросы о предоставлении фермерам возможности реализовывать аграрную продукцию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство в первых числах мая утвердить постановление о выходе из карантине, - Шмыгаль

Автор: 

карантин (16729) Шмыгаль Денис (2726) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+14
Цей Шмигаль стає вже огидним.
показать весь комментарий
28.04.2020 23:04 Ответить
+13
Правительство поддержит малый и средний бизнес своим п-здежом. Сорри за хранцузский.
показать весь комментарий
28.04.2020 23:07 Ответить
+7
лучше бы жевал, чем говорил. противно слушать уровень директора совхоза
показать весь комментарий
28.04.2020 23:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цей Шмигаль стає вже огидним.
показать весь комментарий
28.04.2020 23:04 Ответить
Придираетесь на ровном месте.
Всем очевидно, что премьер-министр прав и "наша система здравоохранения готова". Показательный скриншот:

Наша система охорони здоров'я готова до можливого майбутнього піку захворюваності на коронавірус, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7648
показать весь комментарий
29.04.2020 00:04 Ответить
Goldman Sachs Цей репортаж робив канал г+г.Чий бос вивів купу грошей з країни.
показать весь комментарий
29.04.2020 13:45 Ответить
МАУ новых инфицированных планирует привезти несколькими рейсами?
показать весь комментарий
28.04.2020 23:04 Ответить
Так на днях прямиком из Майями наши "бедняки" вернулись.
показать весь комментарий
28.04.2020 23:22 Ответить
Пішов ти в сраку, шмигль, зі своїм дурантином. І зєлю з собою прихопи.
показать весь комментарий
29.04.2020 07:35 Ответить
а коли пули попередні????
києво печерську лавру не рахувати. Туди кацапи передали "гумконвоєм" корону.
показать весь комментарий
28.04.2020 23:04 Ответить
Шо, таки передали??!
Не чув..
показать весь комментарий
28.04.2020 23:07 Ответить
Брехня, нічого поки не передали, бо то була б "остання помилка пРЕЗИДЕНТА".
показать весь комментарий
28.04.2020 23:24 Ответить
Корона - новачок називається. То незаразне.
показать весь комментарий
28.04.2020 23:13 Ответить
Мядали папам передали
показать весь комментарий
28.04.2020 23:17 Ответить
Шмыгаль, а наша экономика - готова? В смысле - уже полностью готова?
показать весь комментарий
28.04.2020 23:06 Ответить
система чего?
показать весь комментарий
28.04.2020 23:07 Ответить
Система отсутствия в аптеках парацетомола
показать весь комментарий
28.04.2020 23:41 Ответить
Теперь правительство сфокусируется на поддержке малого и среднего бизнеса и стабилизации экономической ситуации"Источник: https://censor.net/n3192232

Заставите малый бизнес кредиты брать, для выплаты зарплат? Все потом в стороне будете, а за владельцем бизнеса коллекторы будут бегать и бизнес отжимать.
показать весь комментарий
28.04.2020 23:07 Ответить
Правительство поддержит малый и средний бизнес своим п-здежом. Сорри за хранцузский.
показать весь комментарий
28.04.2020 23:07 Ответить
лучше бы жевал, чем говорил. противно слушать уровень директора совхоза
показать весь комментарий
28.04.2020 23:08 Ответить
та вона і до першого була готова
чєсслово!
показать весь комментарий
28.04.2020 23:08 Ответить
Це ж стільки лопат треба..
Чи свою брати..
😁
показать весь комментарий
28.04.2020 23:09 Ответить
Вже один такий був... На самокаті.
показать весь комментарий
28.04.2020 23:10 Ответить
Від'їздився, сердешний.
показать весь комментарий
28.04.2020 23:33 Ответить
Этот уникальный даун Шмыгаль уже задолбал своими пиками...
Скоро народ ему засунет в задницу его пики.
показать весь комментарий
28.04.2020 23:13 Ответить
шмыгаль, чючело, у вас нет системы. у вас хаос.
показать весь комментарий
28.04.2020 23:14 Ответить
На завод тих горе бізнесменів.А то покупляли дорогих машин,за часів попередньої влади і скавчали,як їм погано живеться.
показать весь комментарий
28.04.2020 23:16 Ответить
https://censor.net/user/463378, ты не позитивен. Не может быть так , чтобы вокруг тебя сплошной мрак был, и люди все плохие. Что с тобой не так ? Может попробуешь черно - белые очки снять ?
показать весь комментарий
28.04.2020 23:43 Ответить
Наша система здравоохранения готова к возможному следующему пику заболеваемости коронавирусом, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 871
показать весь комментарий
28.04.2020 23:16 Ответить
...Рынок насыщен средствами индивидуальной защиты.

Врачей, правда не осталось.
показать весь комментарий
28.04.2020 23:17 Ответить
Да ну их в зад, от них только хуже.
А вот Филатов накопал могил и напрасно.
показать весь комментарий
28.04.2020 23:23 Ответить
Да, обнадёжили Борю..
показать весь комментарий
28.04.2020 23:37 Ответить
Боря доверчивым оказался )))
показать весь комментарий
28.04.2020 23:44 Ответить
Как раз наоборот. Отличный способ убедить людей соблюдать карантин.
показать весь комментарий
28.04.2020 23:52 Ответить
система готова - медики нет...
в теории так правдоподобно все выглядит, а на практике каждый пятый заболевший - медик...
это готовность? отсутствие настоящей защиты для врача-инфекциониста, коллег из "скорой", лаборанта, мед.сестры...) - это готовность, небольшие зарплаты у них же - это готовность?
показать весь комментарий
28.04.2020 23:18 Ответить
Он же сказал , что "наша", а не ваша....
показать весь комментарий
28.04.2020 23:29 Ответить
В Моєму місті навіть окремий райончик на цвинтарі
вже приготували ..
🤗
показать весь комментарий
28.04.2020 23:22 Ответить
Для Шмыгаля и членов его кабмина?
показать весь комментарий
28.04.2020 23:26 Ответить
Це не Київ...))
показать весь комментарий
28.04.2020 23:45 Ответить
достали своим враньем...
показать весь комментарий
28.04.2020 23:23 Ответить
Зе- звиздабол- фантаст однако ☝️☝️☝️
показать весь комментарий
28.04.2020 23:26 Ответить
Шмигаль теж катається на самокаті по Кабміну?
показать весь комментарий
28.04.2020 23:31 Ответить
"Готовы" к второму пику.. а повели разговоры об открытии рынков.. да еще и до 12 мая. Хотят спровоцировать вторую волну...Болваны одним словом. Еще не пришли "пасхальные" инфицированные и с красной горки, так хотят еще первомайских и девяти майских. Ну приняли решение продлить до 12 мая, ну и держитесь этой линии, даже "скрепоносный" сосед и тот пошел на это ( продлил до 12), а наше руководство "обосралось".
показать весь комментарий
28.04.2020 23:33 Ответить
а почему Украина должна ориентироваться на рашистов в этом вопросе а не на Европу, где уже потихоньку смягчают карантин?
показать весь комментарий
28.04.2020 23:35 Ответить
Ну можно Шмигаля заразить и в онлайн смотреть,яук медицина готова
показать весь комментарий
28.04.2020 23:36 Ответить
Шмыгалово ты на нос белого зашмыгал и лепишь тут в формате горбатого телеящика.Людям объяснять не нужно.Все уже давно поняли,що шмыгалово по носу сажает на измену
показать весь комментарий
28.04.2020 23:40 Ответить
Потому что у них это началось на месяц раньше, чем у нас. Потому что череда "праздников" это время особой опасности, зная наши "традиции" Потому что мы еще не знаем ( из за инкубационного периода) что нам принесли пасха и красная горка. Потому что у нас тестирование проводится выборочно ( меньше всего в Европе, если не в Мире) и тесты дают 60% результат) Потому... Потому и Потому...
показать весь комментарий
28.04.2020 23:45 Ответить
"наша система здравоохранения готова к возможному следующему пику"
мерзость какая. Это говорит человек, у которого каждый 5ый с короной - медик, потому что им не выдали нормальную защиту и кинули на передовую! такого нигде в мире нет!
а эти бравурные речи - ну тошнит просто! прос*али все, что могли! если бы не волонтеры.....
ааа, даже комментировать противно.
показать весь комментарий
28.04.2020 23:47 Ответить
Чего вы возмущаетесь? Просто Шмыгаль не читал мнение медиков о готовности к эпидемии.
показать весь комментарий
29.04.2020 00:10 Ответить
https://censor.net/news/3184917/hersonskaya_bolnitsa_dlya_priema_patsientov_s_koronavirusom_obespechena_respiratorami_menee_chem_na
показать весь комментарий
29.04.2020 00:11 Ответить
От этой пандемии в Беларуси никто вроде как не умер а у нас из 9500 зараженных за 2 месяца 234 человека при чем 85% люди преклонного возраста. Будем и дальше гробить экономику?
показать весь комментарий
29.04.2020 00:13 Ответить
Belarus
Confirmed: 12 208
Deaths: 79
Recovered: 1 993
Active: 10 136Но в Беларуси использовали тесты российского пр-ва. Даже Лукашенко говорил, что они фуфло с точностью около 40%.
показать весь комментарий
29.04.2020 06:45 Ответить
Ніякої системи охорони здоров'я в Україні вже не існує. Її остаточно знищив 2-й етап Медреформи.
показать весь комментарий
29.04.2020 01:00 Ответить
А 65% врачей считают абсолютно наоборот.
показать весь комментарий
29.04.2020 01:31 Ответить
Придурок,как может быть готова система без больниц( которые закрыли до вас ,но и вы постарались),без врачей( особенно профильных( которых разогнали), без оборудования и лекарств,и без ФИНАНСОВ. У вас готовы только МОРГИ. Тогда по логике либо эта пандемия -фейк либо только в морг после заболевания. Так уродец?
показать весь комментарий
29.04.2020 05:56 Ответить
Не заважайте прем*єру працювати .... язиком.
показать весь комментарий
29.04.2020 07:06 Ответить
Смотрите на статистку по годам от грипа и пневонии. И выйдет что жили постаяно в этой пандемии из года в год.
показать весь комментарий
29.04.2020 07:19 Ответить
Краще мовчи, то хоч подумають, що не зовсім дурак!
показать весь комментарий
29.04.2020 08:23 Ответить
Що сьогодні про стан медицини в Україні кажуть медики? https://www.youtube.com/watch?v=ZZ2Hu0lbQJA РАССКАЗАЛ ВСЮ ПРАВДУ В ЛИЦО ЗЕЛЕНСКОМУ: НАС БРОСИЛИ, У НАС НЕТ ДЕНЕГ, А ВЫ ЖИРУЕТЕ! ЗеПрезидент.
показать весь комментарий
29.04.2020 08:23 Ответить
Ты с марса свалился шмыгаль? Что готово? До сих пор маски врачи сами шьют,а про перчатка только мечтают.
показать весь комментарий
29.04.2020 09:07 Ответить
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ Государственная служба статистики обнародовала данные о количестве и причинах смертей украинцев в период с января по февраль 2020 года.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ Так, за первые два месяца 2020 года в Украине умерло 100 738 человек.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ Из них: https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ от туберкулеза - 581;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ ВИЧ - 576;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ онкозаболевания - 13 307;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ сахарного диабета - 356;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ болезней системы кровообращения - 68 548;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ от гриппа и пневмонии - 1 326.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ В ДТП за два месяца погибло 630 граждан, утонули - 154, в пожарах - 237. От отравления алкоголем - 448 человек умерло; самоубийств - 869, умышленные убийства - 243.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ По данным Госстата, население Украины за январь-февраль 2020 года сократилось на 44,3 тыс. человек до 41 858 100 человек. https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ По состоянию на утро 27 апреля в Украине 9009 случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациенты выздоровели.
показать весь комментарий
29.04.2020 09:19 Ответить
Киздюк.
показать весь комментарий
29.04.2020 09:33 Ответить
чмырю шмыгалю его пики в пищевод засунуть...
показать весь комментарий
29.04.2020 09:47 Ответить
 
 