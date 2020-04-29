Дома, в которых живут заразившиеся коронавирусом, обозначили в Днепре. ФОТО
На подъездах домов, в которых живут заразившиеся коронавирусом люди, появились соответствующие объявления. Кроме этого, дома обозначены на карте на сайте горсовета.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".
Всего объявления развесили на около 150 домах, расположенных в разных районах города. В горсовете подчеркнули, что подъезды домов, в которых живут заболевшие COVID-19 люди, буду дезинфицировать чаще, а жителей обеспечат антисептиком.
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На карте, обнародованной на сайте горсовета, обозначены не только дома, но и места, которые могли посещать заразившиеся коронавирусом (аптеки, магазины, остановки общественного транспорта, банковские отделения, банкоматы). Данные карты постоянно обновляют на основании информации Нацполиции и департамента здравоохранения горсовета.
По состоянию на вечер 28 апреля на Днепропетровщине подтвердили 323 случая заражения коронавирусом.
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Первое предложение на бумажке уже звучит угрожающе - У вашому будинку були госпіталізовані мешканці з підозрою на COVID-19
Это звучит типа как во время оккупации - Achtung Partisanen
А далее, руки вверх и с вещами на выход в концлагерь на обсервацию.
или расстрел
И да. Чё шастаешь на карантине, пенсионер? Жить надоело?
волосатаяне бритая рука?
Зато люди будут знать, что нужно быть крайне осторожными и из квартиры лучше вообще не выходить. Или раз один заболел- то давайте все сляжем? Чтоб "изолировали" целый дом, как общагу под Киевом?
В спам так в спам, как говаривал твой босс.
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А в тебе какая зацикленность?,на зелёных дебилах?,которые уверенно ведут страну на дно...,или на бабку процентщицу?,или на других купленных пи*арасов?
Ахмед сообщил своей шайке, что нашёл врага. Разбойники переоделись в купцов, спрятали под халаты ножи и пошли в город. Однако выяснилось, что на нужной улице крестами помечены все дома, и нельзя понять, какой из них принадлежит Али-Бабе. Разбойники так и не разыскали его. По возвращении в лес атаман в гневе отрубил Ахмеду Сорвиголове голову.
травля инфицированных со стороны остальных жителей.
И ответит ли кто-то за чудовищное нагнетание паники и апокалиптических картинок по всем СМИ? Как показывает статистика, смертность от т.н. коронавируса не выше сезонных колебаний гриппа.
А это значит что от неврозов, от других расстройств вызванных паникой, обнищания вследствие карантина погибнет намного больше.
Подождите несколько часов - власти дадут опровержение
Диагноз -медицинская тайна.
Уважаемая власть, не принимайте мой пост как руководство к действию, я пошутил.
Зе-влада всерйоз копає під Філатова і хоче настроїти жителів міста проти нього
только у медиков и у служб ,которые контролируют соблюдение изоляции у тех ,кто
изолирован на дому.
Считаю,что это дополнительная и очень сильная психологическая нагрузка
на инфицированных людей и она может сильно подорвать их иммунитет.
Учитывая наш менталитет может просто начаться травля (пример,Н.Санжары ,
Черновцы )
Я не медик и это моё субъективное мнение.
К тому же если идти таким путём ,то получается надо обозначать и дома
с больными туберкулёзом ,ВИЧ ,венерическими болезнями ,гепатитом и т.д.