Дома, в которых живут заразившиеся коронавирусом, обозначили в Днепре. ФОТО

На подъездах домов, в которых живут заразившиеся коронавирусом люди, появились соответствующие объявления. Кроме этого, дома обозначены на карте на сайте горсовета.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Всего объявления развесили на около 150 домах, расположенных в разных районах города. В горсовете подчеркнули, что подъезды домов, в которых живут заболевшие COVID-19 люди, буду дезинфицировать чаще, а жителей обеспечат антисептиком.

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На карте, обнародованной на сайте горсовета, обозначены не только дома, но и места, которые могли посещать заразившиеся коронавирусом (аптеки, магазины, остановки общественного транспорта, банковские отделения, банкоматы). Данные карты постоянно обновляют на основании информации Нацполиции и департамента здравоохранения горсовета.

По состоянию на вечер 28 апреля на Днепропетровщине подтвердили 323 случая заражения коронавирусом.

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