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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Коронавирус и карантин
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Вспышка COVID-19 в оккупированном Севастополе: за 1 день обнаружили столько же заразившихся, сколько за 2 предыдущих месяца

Вспышка COVID-19 в оккупированном Севастополе: за 1 день обнаружили столько же заразившихся, сколько за 2 предыдущих месяца

У рабочих, которые трудятся на одной из стройплощадок оккупированного Севастополя, обнаружили 36 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезнью.

Глава оккупационной администрации города Михаил Развожаев сообщил об этом президенту страны-агрессора Владимиру Путину, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Сегодня перед совещанием поступила информация: на одной из наших строительных площадок подтвердилось, что появился небольшой очаг. 36 человек инфицированных — это практически столько же, сколько за все два месяца в предыдущий период. Проявление легкое, бессимптомное, впрочем, всех строителей госпитализировали", — сказал он.

Также 28 апреля сообщалось, что в Севастополе заболела коронавирусом пациентка девятой горбольницы. Таким образом, ранее было известно о 37 зараженных инфекцией в Севастополе.

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Утром 28 апреля стало известно, что в оккупированном Крыму еще девять человек заразились коронавирусом. На текущий период на полуострове зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции.

Автор: 

карантин (16729) Крым (26427) город Севастополь (1764) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
не коронвируса крысам нужно бояться, а последующим за ним всплеска холеры и болезни боткина от недостатка воды.
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29.04.2020 01:24 Ответить
+7
Если в лавру заедут "гумконвои" Московской Федерации, то в Украине может появиться не только холера, но и оспа, и сибирская язва, и "новички", и что только ваша душа пожелает. Московитам для украинцев ничего не жалко. В лабораториях у них биологического оружия хватит, чтоб залить им не только Украину, но и весь мир. Это государство должно быть сметенным с лица земли и размазано г.вном по стенке вместе с его небожителями.
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29.04.2020 05:57 Ответить
+4
Та в совдеповские времена давние по экипажам и в\ч в том городе трипер так гулял---что по сей день ампулы от *Бицилина* болючего в жопе валяются ковром чуть присыпаные временем! И внучки тех шлюх так же ошиваются вдоль причалов в Балаклаве! То херня короновирус!
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29.04.2020 01:08 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Та в совдеповские времена давние по экипажам и в\ч в том городе трипер так гулял---что по сей день ампулы от *Бицилина* болючего в жопе валяются ковром чуть присыпаные временем! И внучки тех шлюх так же ошиваются вдоль причалов в Балаклаве! То херня короновирус!
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29.04.2020 01:08 Ответить
яка сумна новина....
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29.04.2020 01:08 Ответить
Это не вспышка, а просто начали выборочное тестирование. Уверен, что если провести массовое тестирование в любой стране (в том числе и на антитела уже переболевших) из соотношения 1 к 1000 по правилам соц опроса (случайная выборка, но из репрезентативной группы по возрасту, регионам и хроническим заболеваниям / и без таковых), то получим более менее точную СТАТИСТИКУ по стране в целом, уверяю ЦИФРЫ ВАС СИЛЬНО УДИВЯТ! Если "на вскидку", то по паРашке от 35 до 50% болеют или уже переболели!
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29.04.2020 01:23 Ответить
не коронвируса крысам нужно бояться, а последующим за ним всплеска холеры и болезни боткина от недостатка воды.
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29.04.2020 01:24 Ответить
эх, блеять, крым наш!
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29.04.2020 01:34 Ответить
Если в лавру заедут "гумконвои" Московской Федерации, то в Украине может появиться не только холера, но и оспа, и сибирская язва, и "новички", и что только ваша душа пожелает. Московитам для украинцев ничего не жалко. В лабораториях у них биологического оружия хватит, чтоб залить им не только Украину, но и весь мир. Это государство должно быть сметенным с лица земли и размазано г.вном по стенке вместе с его небожителями.
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29.04.2020 05:57 Ответить
смерть маскалям клятим!!!!
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29.04.2020 01:48 Ответить
Тесты прислали?
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29.04.2020 05:18 Ответить
А лучше 100% населения Севастополя и камни с неба.
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29.04.2020 06:20 Ответить
Дожились!
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29.04.2020 07:49 Ответить
Что там Севастополь.
В Киеве, за 1 день обнаружили больше заразившихся COVID-19, чем за 200 предыдущих лет.
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29.04.2020 08:39 Ответить
Це америкоси у них відкрили тайні біолабораторії. Сьогодні по "Прямому" вранці одне зазамбоване тіло телефонувало і сказало, що американці на території України мають свої тайні лабораторії і їх травлять. Це ж якому потрібно буди дурню? Навіть якби хтось травив із лабораторії, то це можуть зробити тільки кацапи. Бо є фкти і практика.Москалі отравили Лева Ребета, невідомою форфорографічною речовиною щоб спровокувати бійню між націоналістами. Потім вбили невідомовю речовиною Степана Бандеру. Це в 50-х роках. Про ці речовини світ не знав. У 2015 році була спроба отравити речовиною класу "Новічок" болгарського підприємця Емілена Гербева, який допомагав Україні. В Англії отравили "Новічком" Скрипаля і його дочку. І це все робили виключно росіяни. А скільки ще фактів невідомо? А винні скрізь америкоси! Гарна логіка у придурків!
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29.04.2020 09:15 Ответить
Видимо тесты подвезли. Закончатся тесты и статистика к норме вернётся.)
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29.04.2020 09:22 Ответить
И это радует! Крысчане же так мечтали подохнуть на родине-расейке! Вот теперь вам и карты в руки, появилась такая прекрасная возможность воплотить ваши влажные мечты в жизнь!
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29.04.2020 09:39 Ответить
Что то вообще не жалко город ватных кизяков
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29.04.2020 10:58 Ответить
Горіть у пеклі москалі .
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29.04.2020 12:40 Ответить
 
 