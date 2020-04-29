Вспышка COVID-19 в оккупированном Севастополе: за 1 день обнаружили столько же заразившихся, сколько за 2 предыдущих месяца

У рабочих, которые трудятся на одной из стройплощадок оккупированного Севастополя, обнаружили 36 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезнью.

Глава оккупационной администрации города Михаил Развожаев сообщил об этом президенту страны-агрессора Владимиру Путину, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Сегодня перед совещанием поступила информация: на одной из наших строительных площадок подтвердилось, что появился небольшой очаг. 36 человек инфицированных — это практически столько же, сколько за все два месяца в предыдущий период. Проявление легкое, бессимптомное, впрочем, всех строителей госпитализировали", — сказал он.

Также 28 апреля сообщалось, что в Севастополе заболела коронавирусом пациентка девятой горбольницы. Таким образом, ранее было известно о 37 зараженных инфекцией в Севастополе.

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Утром 28 апреля стало известно, что в оккупированном Крыму еще девять человек заразились коронавирусом. На текущий период на полуострове зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции.