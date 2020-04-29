Количество умерших от COVID-19 может оказаться на 60% больше официальной статистики, - СМИ

Журналисты Financial Times проанализировали статистику смертности в 14 странах и увидели, что она превышена на 50% по сравнению со средними данными для этой местности. Но в официальных сводках о смертях от COVID-19 это не отражено.

Речь об этом идет в материале британского издания Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.

"Статистика смертности показывает превышение нормальных уровней смертности на 122 000. Это значительно выше, чем 77 000 официальных смертей COVID-19, зарегистрированных в тех же местах и периодах времени", — сказано в материале.

Общая смертность во время пандемии выросла на 60% в Бельгии, на 51% – в Испании, на 42% – в Нидерландах и на 34% – во Франции по сравнению с тем же периодом в предыдущие годы. Наиболее резко этот показатель увеличился в регионах, в которых наблюдаются самые сильные вспышки COVID-19. Следовательно, большинство случаев гибели людей напрямую связаны с вирусом, хотя в официальных сводках это не учтено, делают вывод авторы публикации.

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Журналисты подсчитали, что если распространить эти данные на весь мир, то жертв коронавируса должно быть 318 тысяч, а не 201 тысяча, как сейчас.

Профессор Кембриджского университета Дэвид Шпигельхальтер поясняет, что в статистику смертей от коронавируса в Великобритании попадают только те, кто скончался в больнице.

"Единственное беспристрастное сравнение, которое вы можете провести между разными странами, - это сравнение общего уровня смертности, вызванного всеми причинами. Есть много вопросов о росте числа смертей, причиной которых указан не коронавирус, но которые по ощущениям все равно как-то неизбежно связаны с эпидемией", — сказал он.

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