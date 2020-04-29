Количество умерших от COVID-19 может оказаться на 60% больше официальной статистики, - СМИ
Журналисты Financial Times проанализировали статистику смертности в 14 странах и увидели, что она превышена на 50% по сравнению со средними данными для этой местности. Но в официальных сводках о смертях от COVID-19 это не отражено.
Речь об этом идет в материале британского издания Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.
"Статистика смертности показывает превышение нормальных уровней смертности на 122 000. Это значительно выше, чем 77 000 официальных смертей COVID-19, зарегистрированных в тех же местах и периодах времени", — сказано в материале.
Общая смертность во время пандемии выросла на 60% в Бельгии, на 51% – в Испании, на 42% – в Нидерландах и на 34% – во Франции по сравнению с тем же периодом в предыдущие годы. Наиболее резко этот показатель увеличился в регионах, в которых наблюдаются самые сильные вспышки COVID-19. Следовательно, большинство случаев гибели людей напрямую связаны с вирусом, хотя в официальных сводках это не учтено, делают вывод авторы публикации.
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Журналисты подсчитали, что если распространить эти данные на весь мир, то жертв коронавируса должно быть 318 тысяч, а не 201 тысяча, как сейчас.
Профессор Кембриджского университета Дэвид Шпигельхальтер поясняет, что в статистику смертей от коронавируса в Великобритании попадают только те, кто скончался в больнице.
"Единственное беспристрастное сравнение, которое вы можете провести между разными странами, - это сравнение общего уровня смертности, вызванного всеми причинами. Есть много вопросов о росте числа смертей, причиной которых указан не коронавирус, но которые по ощущениям все равно как-то неизбежно связаны с эпидемией", — сказал он.
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Я чуйствую по ощущєніям, шо моє похмілля вчора було якось нєізбєжно св'язано с епідємієй.
Слєдоватєльно, я тоже жертва коронавіруса... Запішітє міня в статістіку...
Источник: https://censor.net/n3192242*******************
просто не ввівши вчасно карантин(тут прикладом є Словаччина)...
Проведены расширенные анализы умерших от коронавируса. Они показали: 99% из них ели огурцы и 100% хотя бы пробовали куриное мясо!
Вывод: "Если вы употребляете огурцы и куриное мясо - 100% умрете!"
ua Паравоз
Всё еще мрачнее!!
Проведены расширенные анализы умерших от коронавируса. Они показали: 99% из них ели огурцы и 100% хотя бы пробовали куриное мясо!
Вывод: "Если вы употребляете огурцы и куриное мясо - 100% умрете!"
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
pl галина галка
А зебілам пофіг карантин - не карантин.
Все рівно дома сидять, ледарі! Головне щоб були сємкі, пиво і квартал ??????
26.04.2020 09:18
ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ООН
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Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...
ua Борис Козлов 6516a265
ложь!
Считают странно, допустим 1000000 заразились, из них усопли - 100000 и еще 100000 вылечено = летальность 10%. А то шо остальные 800000 приблизительно так же распределятся(допустим что никто больше не заразится уже), т.е. усопших будет 0.5млн. и столько же инвалидов, то есть выздоровевших, т.е. летальность ВНЕЗАПНО уже 50%.
настолько примитивно крутят миром как цыган ром пиратом солнцем.
25.04.2020
Андрей Яковлев 46ec7505
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:
1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.
Тому що легше писати маразми сидячи на дивані і розказувати на карантині про неіснуючий вірус..
За короткий срок количество больных коронавирусом во всем мире может достичь одного миллиарда, если более сильные государства не помогут странам, которые находятся в уязвимом положении.
(***це каже статистика: 10 відсотків захворіє, ще 90-безсимптомних.Значить при смертності 3.9 відсотка 3.9 мільйонів загине..не так.."майже грип " )
К такому выводу пришла неправительственная организация по вопросам гуманитарной помощи Международный комитет спасения (International Rescue Committee). Об этом говорится в ее заявлении на сайте https://www.rescue.org/press-release/irc-world-risks-1-billion-cases-and-32-million-deaths-covid-19-across-fragile IRC .
В частности, там выразили убеждение, что без неотложных действий уже в ближайшие недели в странах, находящихся в уязвимом положении и страдающих от войны, а это Афганистан, Йемен, Сирия и т. д., количество жертв COVID-19 увеличится до 3,2 млн человек. Тогда как в целом количество инфицированных в мире может возрасти до 500 млн или даже 1 млрд человек.
По совам исследователей, такой вывод базируется на моделях и данных Всемирной организации здравоохранения и Имперского колледжа Лондона.
"Эти числа должны стать предупреждением: полный, разрушительный и несоразмерный вес этой пандемии до сих пор не ощутим вполне в наиболее неустойчивых и разбитых войной странах мира. Мы все еще находимся в критическом временном периоде, чтобы успеть предпринять меры-предупреждения на ранних стадиях распространения коронавируса во многих из этих стран и предотвратить дальнейшее развитие пандемии во всем мире", - заявил руководитель IRC Дэвид Милибэнд.
Например, сердечный приступ из-за потери бизнеса.
Или приболевшая бабушка умершая в Мелитополе от переохлаждения. Внуков не пустили (полиция) к больной бабушке, а у самой не хватило сил топить.
Прогнозы на таких убогих данных больше похожи на гадание на кофейной гуще.
Можно верить или нет в COVID, но настораживает перегруженность реанимационных отделений в странах с не самой поганой медициной - это как минимум показатель необычайно острого протекания заболевания для привычных ежегодных сезонных болезней.
2. На самом деле львиная доля дополнительно умерших во время эпидемии, но не зафиксированных, как носители вируса, погибает от перегрузки системы медицинской помощи, это давно описано в Италии мэрами городов, которые пострадали больше всех. Когда очередь в реанимацию 3 и более часа, то люди с инфарктами, инсультами и прочими острыми состояниями помирают гораздо чаще.