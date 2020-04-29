Люстрацию не поддерживаю. Под нее попало много людей, которые были эффективны и "не были замазаны в каких-то громких скандалах", - Разумков
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не поддерживает люстрацию, поскольку под нее попало большое число людей, которые были эффективны и "не были замазаны в каких-то громких скандалах".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Разумков рассказал в интервью РБК-Украина.
По словам главы ВРУ, ответственность должна быть персональной и людей, которые замешаны в коррупции нужно сажать, а не увольнять.
"Мое отношение к люстрации достаточно специфическое: я ее не поддерживаю. Объясню почему. Под люстрацию попало много людей, которые были эффективны и которые объективно не были замазаны в каких-то громких скандалах", - заявил он.
При этом, отвечая на вопрос о том, не хочет ли он сам инициировать вопрос коррекции закона о люстрации, Разумков ответил, что для этого ему необходимо понимать уровень поддержки такой инициативы среди нардепов, "чтобы это не было "холостым выстрелом".
Напомним, 16 октября 2014 года закон о люстрации вступил в силу. В соответствии с законом, меры по люстрации применяются к высшим чиновникам, занимавшим должности во время режима Викторая Януковича. Согласно закону вводится запрет на занятие государственных должностей в течение 10 лет лицами, которые в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года сроком более 1 года занимали высокопоставленные должности. Аналогичный запрет действует в отношении лиц, занимавших вышеперечисленные должности меньше 1 года, но включая период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года, и не уволенных по собственному желанию.
17 октября ЕСПЧ принял решение в пользу пяти люстрированных прокуроров. Суд пришел к выводу, что увольнение государственных служащих на основании Закона Украины "Об очистке власти" (люстрации) привело к нарушению их прав.
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Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове".
(Ти теж "хрюкотаєш, як мумзік в мове"?).
Или: слюшай, эда ани с той сваей люстрацией и до меня, и жєны моейной с ламбардами даберуться...ужась понимаешь ли ты...Вах....
Как по мне, так исполнители (которые потом плачутся, что мол я боялся, что меня могут уволить или лишить премии.....) должны нести точно такую же ответственность как и организаторы. Поскольку все подобные преступления, всегда держатся на исполнителях готовых их выполнить и простая смена руководителей - просто как перекраска механизма. А вот если бы пришел новый начальник и знает, что у него в организации никто ничего незаконного выполнять не будет, то он бы 1000 раз подумал организовывать какую либо схему или нет
- Скажите, вас за 100 долларов можно отлюстрировать без табу?
- Нет, люстрировать региАНАЛа табу.
-- Ну, да... Верно. Они сами, эти люди один сплошной, бесконечный скандал.
Спитати б в Разумкова,:кого ти хочеш повернути і чого від нього очікуєш ?
вся зеленка - вЯлиКИЯ юрЫсты.
оно даже не понимает, что люстрация не против персон затевается, а как раз ради "НОВЫХ ЛИЦ )))), слома системы ))))
ним словом.......
происхождение остатков
уплата налогов
и прочее
если нет вопросов --пусть работает
есть вопросы --решает суд
происхождение остатков
уплата налогов
и прочее
если нет вопросов --пусть работает
есть вопросы --решает суд
https://declarations.com.ua/office/%D0%9A%D0%B0%D0%BC Кам'янсько-Дніпровська міська рада Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області , міський голова, 73 (СЕМЬДЕСЯТ ТРИ) !!!!!!! земельных участка, большая часть получена в один день!!!!! Давайте сделаем рвача знаменитым.
Президент заявил, что его команда наработала законопроект о расширении норм закона об очищении власти.