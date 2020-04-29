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Новости Люстрация
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Люстрацию не поддерживаю. Под нее попало много людей, которые были эффективны и "не были замазаны в каких-то громких скандалах", - Разумков

Люстрацию не поддерживаю. Под нее попало много людей, которые были эффективны и

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не поддерживает люстрацию, поскольку под нее попало большое число людей, которые были эффективны и "не были замазаны в каких-то громких скандалах".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Разумков рассказал в интервью РБК-Украина.

По словам главы ВРУ, ответственность должна быть персональной и людей, которые замешаны в коррупции нужно сажать, а не увольнять.

"Мое отношение к люстрации достаточно специфическое: я ее не поддерживаю. Объясню почему. Под люстрацию попало много людей, которые были эффективны и которые объективно не были замазаны в каких-то громких скандалах", - заявил он.

При этом, отвечая на вопрос о том, не хочет ли он сам инициировать вопрос коррекции закона о люстрации, Разумков ответил, что для этого ему необходимо понимать уровень поддержки такой инициативы среди нардепов, "чтобы это не было "холостым выстрелом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине могут создать комиссию для рассмотрения жалоб на несправедливую люстрацию, - Малюська

Напомним, 16 октября 2014 года закон о люстрации вступил в силу. В соответствии с законом, меры по люстрации применяются к высшим чиновникам, занимавшим должности во время режима Викторая Януковича. Согласно закону вводится запрет на занятие государственных должностей в течение 10 лет лицами, которые в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года сроком более 1 года занимали высокопоставленные должности. Аналогичный запрет действует в отношении лиц, занимавших вышеперечисленные должности меньше 1 года, но включая период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года, и не уволенных по собственному желанию.

17 октября ЕСПЧ принял решение в пользу пяти люстрированных прокуроров. Суд пришел к выводу, что увольнение государственных служащих на основании Закона Украины "Об очистке власти" (люстрации) привело к нарушению их прав.

ВР (29287) люстрация (979) Разумков Дмитрий (1522)


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Топ комментарии
+38
Логика зебила понятна...если украл и не поймали значит чист как слеза...
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29.04.2020 07:14 Ответить
+36
Год быстро пролетел, а как эти дятлы надоели...
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29.04.2020 07:13 Ответить
+33
Ну наконец-то Люська дождётся своего Хама.
Люстрацию не поддерживаю. Под нее попало много людей, которые были эффективны и "не были замазаны в каких-то громких скандалах", - Разумков - Цензор.НЕТ 7377
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29.04.2020 07:28 Ответить
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зелена няма няма. жетре
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29.04.2020 07:12 Ответить
"Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове".
(Ти теж "хрюкотаєш, як мумзік в мове"?).
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29.04.2020 07:21 Ответить
розумков - БУДЕТ тебе и ЛЮСТРАЦИЯ и Суд над вашим зеленым правлением,терпение народа не безгранично !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.04.2020 08:59 Ответить
не пырялись, а пыркались - feel difference!
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29.04.2020 09:16 Ответить
Я скопировал из Гугла... Да и сути это не меняет...
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29.04.2020 09:42 Ответить
Люстрацію не підтримую. Під неї потрапило багато людей, які були ефективні й "не були замазані в якихось гучних скандалах", - Разумков - Цензор.НЕТ 4946
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29.04.2020 09:45 Ответить
Еще би! Все ворье, корупционери, сепарня при зеленках чувствует себя вольготно!
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29.04.2020 08:08 Ответить
Год быстро пролетел, а как эти дятлы надоели...
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29.04.2020 07:13 Ответить
ще не пролетів... Але такі так, правда мені цікаво, от хто проголосував за цих (депутатів) бовдурів в липні??????
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29.04.2020 07:50 Ответить
Якісь недоумки...
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29.04.2020 12:26 Ответить
пусть вначале разберется с теми, кто не попал под люстрацию, а успел замазаться по самые уши при ихней власти
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29.04.2020 13:33 Ответить
Логика зебила понятна...если украл и не поймали значит чист как слеза...
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29.04.2020 07:14 Ответить
Из рубрики: Чья бы корова мычала?!
Или: слюшай, эда ани с той сваей люстрацией и до меня, и жєны моейной с ламбардами даберуться...ужась понимаешь ли ты...Вах....
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29.04.2020 08:39 Ответить
Не только это. Были те, кто на виду, кто отдавал приказы, распоряжения..., а были и исполнители, которые на виду не были но готовили приказы, клепали заказные уголовные дела......и типа незаслуженно пострадали. Им сейчас ой как нехватает таких "профессионалов"
Как по мне, так исполнители (которые потом плачутся, что мол я боялся, что меня могут уволить или лишить премии.....) должны нести точно такую же ответственность как и организаторы. Поскольку все подобные преступления, всегда держатся на исполнителях готовых их выполнить и простая смена руководителей - просто как перекраска механизма. А вот если бы пришел новый начальник и знает, что у него в организации никто ничего незаконного выполнять не будет, то он бы 1000 раз подумал организовывать какую либо схему или нет
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29.04.2020 08:56 Ответить
"Єфективні" "нові обличчя" закінчились... Пора приводить до влади людей, озлоблених на Порошенка та активістів Майдану, за люстрацію, щоб за їх допомогою утриматься при владі... А то "квартальщики" вміють тільки красти і у скандали "вляпуваться"...
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29.04.2020 07:18 Ответить
Разумков по всем критериям люстрации сам кандидат под это, благое для страны, дело. Отсюда и не согласие. Не пророк, но это один из идеологов того, что творится в Украине в последний год.((
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29.04.2020 07:19 Ответить
Всьо,"новіе літса" кончілісь!Будете згадувати старі,"поновєвшіе"
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29.04.2020 07:28 Ответить
Ну наконец-то Люська дождётся своего Хама.
Люстрацию не поддерживаю. Под нее попало много людей, которые были эффективны и "не были замазаны в каких-то громких скандалах", - Разумков - Цензор.НЕТ 7377
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29.04.2020 07:28 Ответить
Ещё' бы оно поддерживало. Нормальные люди "ЗА", а молодой региАНАЛ "ПРОТИВ".
- Скажите, вас за 100 долларов можно отлюстрировать без табу?
- Нет, люстрировать региАНАЛа табу.
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29.04.2020 07:29 Ответить
А нужно чтобы все дела были громкие а если молчат и потихому тырят нормалек Я б вообще выборы проводила каждый год а то слуги уже зажрались
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29.04.2020 07:30 Ответить
А не проще будет - не голосовать "за пакет гречки и сахара", и по указке "95-го Квартала"? Даже на бумаге съэкономим - не надо будет каждый год бюлетени печатать...
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29.04.2020 07:50 Ответить
Разумков після року моновлади заговорив, що не підтримує люстрацію. При цьому він мовчить про Портнова, який влаштовує різні судові переслідування. Також мовчить Разумков про те, що він не підтримує люстрацію лише проти регіоналів і теперішніх слуг народу, а все інше його влаштовувало, включаючи погрози політичних переслідувань.
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29.04.2020 07:30 Ответить
,,Люстрацию не поддерживаю. Под нее попало много людей, которые были эффективны и "не были замазаны в каких-то громких скандалах", - Разумков
-- Ну, да... Верно. Они сами, эти люди один сплошной, бесконечный скандал.
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29.04.2020 07:32 Ответить
Розумков. это ты шо ли эффективный? Может еще и праффесор? И легитимный?
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29.04.2020 07:33 Ответить
несомненно ))
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29.04.2020 08:11 Ответить
Я почему такой злой был? У меня велосипеда не было....
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29.04.2020 08:41 Ответить
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29.04.2020 09:19 Ответить
Тобто резерв чиновників у зелених слуг давно закінчився. Але питання:чим їм допоможе люстрований професіонал,адже причини економічного падіння очевидні,і впираються в політичну волю і фактичну слабкість зелених на чолі з Зєлєнскім.
Спитати б в Разумкова,:кого ти хочеш повернути і чого від нього очікуєш ?
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29.04.2020 07:35 Ответить
пана Азірова треба разлюстріровать
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29.04.2020 07:38 Ответить
три раза
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29.04.2020 07:45 Ответить
він стільки витримає???
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29.04.2020 07:51 Ответить
через реанимацию
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29.04.2020 08:10 Ответить
Судя по последней риторике - я вижу, что нiколя азiрова надо-надо-надо возвращать в Украину!!! При таких как разумковы, хриплый провинциал, ермачок и сивушко... то-то балаган 95-квартальщики в Украине завертят. А по его завершению и в мАцкву свалят к тайкам повалийкам, лолиткам, долиным, лорак, лободе... Show must go on!
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29.04.2020 09:24 Ответить
Судячи по нинішньому політичному і економічному становищу країни люстрація залишилася лише на словах.
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29.04.2020 07:40 Ответить
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29.04.2020 07:52 Ответить
После зеленого поноса устроим не люстрацию, а дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию.
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29.04.2020 07:46 Ответить
Рыги бывшими не бывают...
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29.04.2020 08:02 Ответить
Люстрацію не підтримую. Під неї потрапило багато людей, які були ефективні й "не були замазані в якихось гучних скандалах", - Разумков - Цензор.НЕТ 483
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29.04.2020 08:03 Ответить
Люстрацію не підтримую. Під неї потрапило багато людей, які були ефективні й "не були замазані в якихось гучних скандалах", - Разумков - Цензор.НЕТ 6044
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29.04.2020 08:04 Ответить
Пане Разумков, ми всіх вас також не підтримуємо. Але ви є. Прибалтика здійснила люстрацію ще в 1990-1992 р.р. і рухається вперед. А в Україні ще тиждень назад генерала СБУ затримали за шпигунство на користь Росії. (якби люстрували в 90-х, це не було б можливим ). Частина громадян України і в Слугах Народу не впевнена. Організатори партії , навіть, не вказали - слуги якого ви народу?.
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29.04.2020 08:05 Ответить
ну вот морда лица и вскрылась.
вся зеленка - вЯлиКИЯ юрЫсты.
оно даже не понимает, что люстрация не против персон затевается, а как раз ради "НОВЫХ ЛИЦ )))), слома системы ))))
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29.04.2020 08:08 Ответить
да, в громких - нет, только мелкие скандальчики, ну там мелкая коррупция, делов-то.
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29.04.2020 08:16 Ответить
74 года совковой власти так просто не исчезают и не скоро исчезнут.Минимум 3 поколения надо,чтобы дурь Шариковская исчезла
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29.04.2020 08:16 Ответить
Головний законотворець не підтримує виконання законів. Ви це зробили разом. Якщо в тій партії "слуг" ще залишилися атекватні, то мають негайно звідти вийти, якщо ні, то вони такі самі. Оправдання не приймаються, з контексту вирвання слів, також!
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29.04.2020 08:19 Ответить
и киля азиров тоже получается эффективный спецыалист...... отакэньки..... реванш системы од-
ним словом.......
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29.04.2020 08:24 Ответить
Люстрацію не підтримую. Під неї потрапило багато людей, які були ефективні й "не були замазані в якихось гучних скандалах", - Разумков - Цензор.НЕТ 4844
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29.04.2020 08:31 Ответить
Хороший вырос сынуля у папы, подмахивающем нужные результаты для рыгов.
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29.04.2020 08:37 Ответить
если у человека проверили
происхождение остатков
уплата налогов
и прочее
если нет вопросов --пусть работает
есть вопросы --решает суд
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29.04.2020 08:59 Ответить
если у человека проверили
происхождение остатков
уплата налогов
и прочее
если нет вопросов --пусть работает
есть вопросы --решает суд
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29.04.2020 09:01 Ответить
Это реванш.
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29.04.2020 09:13 Ответить
А кому гімно зелене, взагалі цікава твою думка - га придурок неразумний!
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29.04.2020 09:17 Ответить
Разумков оказался таким же г-нДоном как и Парашенковская власть. Они возрождают Рыгов. Скоро Януковича позовут. Портнов уже вернули.
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29.04.2020 09:21 Ответить
"Не были замазаны в каких-то громких скандалах? Что это значит? Были замазаны в негромких, тихих? Или не попались ?
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29.04.2020 09:27 Ответить
Разумков сам із "молодих регіоналів", то він і дере одне місце за повернення "регіоналів". А при яких справах тут Порошенко? При ньому вони частина сиділи в буцегарні, а частина гавкала з "паребриків".
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29.04.2020 09:29 Ответить
Так СН без рыгов - кучка недоумков без вектора. Поэтому СН рыги очень нужны.
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29.04.2020 09:32 Ответить
Люстрировать просто нужно как в Китае
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29.04.2020 09:38 Ответить
Коли "ефективні " люди крадуть по- тихому, то навіщо їх позбавляти джерела доходів? Нехай висмоктують державу і надалі. Це просто цинічні,мерзенні ублюдки, при владі. Вороги. На даний момент можна сміливо стверджувати, що гірших ніколи не було
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29.04.2020 09:39 Ответить
Антоненко Володимир Володимирович 2019, https://declarations.com.ua/region/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C З апорізька область,
https://declarations.com.ua/office/%D0%9A%D0%B0%D0%BC Кам'янсько-Дніпровська міська рада Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області , міський голова, 73 (СЕМЬДЕСЯТ ТРИ) !!!!!!! земельных участка, большая часть получена в один день!!!!! Давайте сделаем рвача знаменитым.
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29.04.2020 09:42 Ответить
Слуги народа оказались слугами олигархов. Крысит разумков давно .А прославился проталкиванием указа и открытием своих 7 ломбардов ,во время карантина .Алмазы и золото в обмен на хлеб .Мы уже это проходили .Вспоминаем блокадный Ленинград .Так что теперь в команде Винни -Пуха пополнение-, удав ломбардный .
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29.04.2020 10:12 Ответить
Вскрылась консерва от яныка.
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29.04.2020 10:14 Ответить
"Нас обвиняют в том, что мы хотим отменить люстрацию. Чтобы все поняли, что мы не собираемся отменять люстрации, мы предлагаем ее усилить", - добавил он.

Президент заявил, что его команда наработала законопроект о расширении норм закона об очищении власти.
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29.04.2020 10:29 Ответить
не нравится люстрация - вали на хер... сельское хозяйство поднимать.... баран!
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29.04.2020 12:53 Ответить
Без люстрації Україну перетворили на руїну. Подивіться на держави Балтії, Польщу, Чехію, Словаччину. Це якраз ті держави яки вогнем вижигали кацапурську агентуру у вигляди коммуністів.
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29.04.2020 15:10 Ответить
 
 