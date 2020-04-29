Один украинский воин погиб на Донбассе. Наемники РФ 17 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя 152- и 122-мм артсистемы, минометы и вооружение БМП,- штаб

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации вновь нарушили обязательства о прекращении огня и 17 раз обстреляли позиции Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, 28 апреля противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибров 152 мм и 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Для прекращения вражеских обстрелов украинские защитники эффективно применили дежурные огневые средства. Почувствовав на себе решительность действий наших воинов, оккупанты отказались от дальнейшей активности. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами", - говорится в сообщении.

Вместе с тем сообщается, что вчера, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вел огонь по позициям украинских сил неподалеку от Каменки из миномета 82-мм калибра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Опорные пункты Объединенных сил неподалеку от Опытного враг обстреливал из ручного противотанкового гранатомета.

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Возле Павлополя противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а неподалеку от Старогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, минские договоренности по отводу тяжелых вооружений российско-оккупационные войска вчера многократно нарушали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Украинские защитники вблизи населенного пункта Крымское утром трижды находились под вражеским огнем. Российские наемники с направлений от оккупированных пгт Донецкий, Сентяновки и Славяносербска выпустили 30 мин 120-мм калибра. Кроме этого враг использовал гранатометы различных систем, вооружение боевых машин пехоты и крупнокалиберные пулеметы. К вечеру противник обстреливал защитников Крымского из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Подразделения Объединенных сил решительно применяли дежурные огневые средства. На свои наглые действия захватчики получали жесткий ответ", - отметили в штабе.

Вместе с тем, по защитникам Хутора Вильный вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь дважды - из артиллерийских систем калибра 152 мм и 82 мм минометов. Утром по защитникам Попасной враг выпустил 6 мин 82-мм калибра и вел огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а вечером обстреливал из стрелкового оружия.

По окрестностям Орехово враг из минометов калибра 120 мм и 82 мм выпустил 9 мин, а неподалеку от Новолуганского применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Вблизи поселка городского типа Новотошковское враг дважды открывал огонь из запрещенных минскими соглашениями вооружений. В общем оккупанты использовали здесь 25 артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 122 мм, а затем вели огонь из минометов калибра 120 мм.

С наступлением темноты оккупанты вели огонь по позициям ВСУ неподалеку от Зайцево из минометов 82-мм калибра, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме этого, противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское. Украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины.

"К сожалению, в результате обстрелов 28 апреля Украина потеряла одного мужественного защитника.

Военнослужащие из состава Объединенных сил приняли исчерпывающие меры для прекращения вражеского огня и дали решительный ответ на все преступные действия противника. После активного применения нашими подразделениями штатного вооружения враг отказался от дальнейших провокаций украинских подразделений.

По предварительным данным разведки, 28 апреля украинские военнослужащие ранили менее двух российских оккупантов", - сообщили в пресс-центре ОС.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские наемники уже дважды нарушили режим прекращения огня: "Противник из станковых противотанковых гранатометов, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши позиции возле Верхнеторецкого, а из минометов 82-мм калибра вел огонь рядом с Новотошковским. В ответ на нарушение украинские воины применили дежурные огневые средства и прекратили вражеские провокации. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет".

"Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - добавили в штабе.



