По случаю Дня памяти и примирения и Дня Победы более 78 тыс. малообеспеченных киевлян получат единоразовую матпомощь, - КГГА

По случаю Дня памяти и примирения и Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне отдельные категории малообеспеченных киевлян получат материальную помощь в рамках городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета, об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

По ее словам, подписано соответствующее распоряжение КГГА № 651.

"Единоразовую адресную социальную материальную помощь получат 78 663 человека. Среди них - узники концлагерей, участники АТО и Революции Достоинства, а также члены их семей. Мы понимаем, что в условиях карантина у многих людей тяжелое материальное положение, а эти выплаты могут хоть немного помочь. Они начнутся уже в начале мая", - отметила Хонда.

Согласно распоряжению, материальную помощь в размере 800 грн выплатят:

- лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной;

- участникам народного ополчения, которые принимали участие в обороне столицы Украины с 11 июля 1941 до 19 сентября 1941;

- лицам с инвалидностью вследствие войны I группы и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания и мест принудительных работ в годы Второй мировой войны, признанных лицами с инвалидностью;

- ветеранам подпольно-партизанского движения;

- праведникам Бабьего Яра;

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Материальную помощь в размере 700 грн выплатят лицам с инвалидностью вследствие войны II группы и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания и мест принудительных работ в годы Второй мировой войны, признанных лицами с инвалидностьюю

В размере 600 грн - лицам с инвалидностью вследствие войны III группы и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания и мест принудительных работ в годы Второй мировой войны, признанных лицами с инвалидностью; родителям, матерям погибших в мирное время солдат срочной службы; киевлянам - членам семей лиц, погибших или умерших вследствие ранений, увечий, контузии или иных повреждений здоровья, полученных во время участия в революции Достоинства, а также членам семей лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за участие в Революции Достоинства; киевлянам - членам семей лиц, погибших или умерших, и членам семей киевлян, погибших или умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в антитеррористической операции, и киевлянам - членам семей погибших (умерших) бойцов-добровольцев, которые участвовали в защите территориальной целостности и государственного суверенитета на востоке Украины;

киевлянам - членам семей лиц и членам семей киевлян, которые добровольно обеспечивали проведение антитеррористической операции, осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях (в том числе осуществляли волонтерскую деятельность) и погибших (пропавших без вести), умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при обеспечении проведения антитеррористической операции; киевлянам, которые включены в перечень лиц, которые во время участия в массовых акциях гражданского протеста получили тяжелые телесные повреждения, но такие повреждения не повлекли инвалидности, и обратились за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 до 30 апреля 2014.

В размере 500 грн - киевлянам, которые включены в перечень лиц, которые во время участия в массовых акциях гражданского протеста получили телесные повреждения средней тяжести, но такие повреждения не повлекли инвалидности, и обратились за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 до 30 апреля 2014.

В размере 450 грн - участникам боевых действий и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания и мест принудительных работ в годы Второй мировой войны, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей; киевлянам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, и киевлянам - бойцам-добровольцам, которые участвовали в защите территориальной целостности и государственного суверенитета на востоке Украины; киевлянам, которые включены в перечень лиц, которые во время участия в массовых акциях гражданского протеста получили легкие телесные повреждения, но такие повреждения не повлекли инвалидности, и обратились за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 до 30 апреля 2014.

В размере 400 грн - вдовам Героев Советского Союза; участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания и мест принудительных работ в годы Второй мировой войны; лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы на территорию Германии или ее союзников, находившихся в состоянии войны с бывшим Союзом ССР, или на территории оккупированных ими других государств; детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага, которые в связи с патриотической деятельностью их родителей были подвергнуты репрессиям, физическим расправам, гонениям;

членам семей погибших и женам (мужьям) умерших инвалидов Второй мировой войны, женам (мужьям) умерших участников войны и боевых действий, партизан и подпольщиков, жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились второй раз.

Отмечается, что выплатят единовременную адресную социальную материальную помощь на текущие счета в банках для выплаты пенсий и на счета, открытые в банке, который является участником проекта "Муниципальная карта "Карточка киевлянина". Также льготники, которые получают выплаты через "Укрпочту", смогут получить помощь в отделениях учреждения, или выплаты будут доставлены вместе с пенсией.

"Одноразовая адресная социальная материальная помощь, которая не была своевременно выплачена гражданину по независимым от него причинам, в случае смерти этих граждан выплачивается членам семьи умершего. Лицам, которые одновременно относятся к нескольким категориям, предоставляется одна помощь в большем размере", - добавили в ведомстве.