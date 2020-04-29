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Новости День Победы
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По случаю Дня памяти и примирения и Дня Победы более 78 тыс. малообеспеченных киевлян получат единоразовую матпомощь, - КГГА

По случаю Дня памяти и примирения и Дня Победы более 78 тыс. малообеспеченных киевлян получат единоразовую матпомощь, - КГГА

По случаю Дня памяти и примирения и Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне отдельные категории малообеспеченных киевлян получат материальную помощь в рамках городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета, об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

По ее словам, подписано соответствующее распоряжение КГГА № 651.

"Единоразовую адресную социальную материальную помощь получат 78 663 человека. Среди них - узники концлагерей, участники АТО и Революции Достоинства, а также члены их семей. Мы понимаем, что в условиях карантина у многих людей тяжелое материальное положение, а эти выплаты могут хоть немного помочь. Они начнутся уже в начале мая", - отметила Хонда.

Согласно распоряжению, материальную помощь в размере 800 грн выплатят:

- лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной;
- участникам народного ополчения, которые принимали участие в обороне столицы Украины с 11 июля 1941 до 19 сентября 1941;
- лицам с инвалидностью вследствие войны I группы и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания и мест принудительных работ в годы Второй мировой войны, признанных лицами с инвалидностью;
- ветеранам подпольно-партизанского движения;
- праведникам Бабьего Яра;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пенсионный фонд направил 9,9 млрд грн на выплату одноразовой денежной помощи пенсионерам в размере 1000 грн

Материальную помощь в размере 700 грн выплатят лицам с инвалидностью вследствие войны II группы и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания и мест принудительных работ в годы Второй мировой войны, признанных лицами с инвалидностьюю

В размере 600 грн - лицам с инвалидностью вследствие войны III группы и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания и мест принудительных работ в годы Второй мировой войны, признанных лицами с инвалидностью; родителям, матерям погибших в мирное время солдат срочной службы; киевлянам - членам семей лиц, погибших или умерших вследствие ранений, увечий, контузии или иных повреждений здоровья, полученных во время участия в революции Достоинства, а также членам семей лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за участие в Революции Достоинства; киевлянам - членам семей лиц, погибших или умерших, и членам семей киевлян, погибших или умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в антитеррористической операции, и киевлянам - членам семей погибших (умерших) бойцов-добровольцев, которые участвовали в защите территориальной целостности и государственного суверенитета на востоке Украины;
киевлянам - членам семей лиц и членам семей киевлян, которые добровольно обеспечивали проведение антитеррористической операции, осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях (в том числе осуществляли волонтерскую деятельность) и погибших (пропавших без вести), умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при обеспечении проведения антитеррористической операции; киевлянам, которые включены в перечень лиц, которые во время участия в массовых акциях гражданского протеста получили тяжелые телесные повреждения, но такие повреждения не повлекли инвалидности, и обратились за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 до 30 апреля 2014.

В размере 500 грн  - киевлянам, которые включены в перечень лиц, которые во время участия в массовых акциях гражданского протеста получили телесные повреждения средней тяжести, но такие повреждения не повлекли инвалидности, и обратились за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 до 30 апреля 2014.

В размере 450 грн - участникам боевых действий и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания и мест принудительных работ в годы Второй мировой войны, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей; киевлянам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, и киевлянам - бойцам-добровольцам, которые участвовали в защите территориальной целостности и государственного суверенитета на востоке Украины; киевлянам, которые включены в перечень лиц, которые во время участия в массовых акциях гражданского протеста получили легкие телесные повреждения, но такие повреждения не повлекли инвалидности, и обратились за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 до 30 апреля 2014.

В размере 400 грн - вдовам Героев Советского Союза; участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания и мест принудительных работ в годы Второй мировой войны; лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы на территорию Германии или ее союзников, находившихся в состоянии войны с бывшим Союзом ССР, или на территории оккупированных ими других государств; детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага, которые в связи с патриотической деятельностью их родителей были подвергнуты репрессиям, физическим расправам, гонениям;
членам семей погибших и женам (мужьям) умерших инвалидов Второй мировой войны, женам (мужьям) умерших участников войны и боевых действий, партизан и подпольщиков, жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились второй раз.

Отмечается, что выплатят единовременную адресную социальную материальную помощь на текущие счета в банках для выплаты пенсий и на счета, открытые в банке, который является участником проекта "Муниципальная карта "Карточка киевлянина". Также льготники, которые получают выплаты через "Укрпочту", смогут получить помощь в отделениях учреждения, или выплаты будут доставлены вместе с пенсией.

"Одноразовая адресная социальная материальная помощь, которая не была своевременно выплачена гражданину по независимым от него причинам, в случае смерти этих граждан выплачивается членам семьи умершего. Лицам, которые одновременно относятся к нескольким категориям, предоставляется одна помощь в большем размере", - добавили в ведомстве.

День Победы (1231) КГГА (2989) помощь (7882) Хонда Марина (9)


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Топ комментарии
+4
победители низкопоклонно ждут помощи от побежденных
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29.04.2020 07:52 Ответить
+3
День закінчення Другої Світової Війни теж будемо святкувати, як і Россія, не другого, а третього вересня?
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29.04.2020 07:58 Ответить
+3
иди дедов на палках носи. солдаты верхата регулярная немецкая армия мирняк не мочила. это ваши совьетские партизаны били немцев и естественно за это прелетала ответка в случае не сдачи последних. Бесчинства творили только фанатики из СС. Кстати у нас стояли немцы так пробабку и пальцом никто не тронул, а пришли советы и тут же попытались снасильничать.
Гитлер убил 20 миллионов советских людей, сралин убил 60 миллионов советских градан. Вот и считай кто хуже
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29.04.2020 08:26 Ответить
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победители низкопоклонно ждут помощи от побежденных
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29.04.2020 07:52 Ответить
Затрясся трон? Решил бумагой откупиться за землю, бусы б лучше раздавал!
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29.04.2020 07:57 Ответить
Так нормальне намисто за такі гроші не купиш!
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29.04.2020 08:01 Ответить
Так лонг айленды уже продали, куда теперь бусы то девать?
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29.04.2020 08:46 Ответить
800 і 700 майже ніхто не отримає, а в інших категоріях не всі будуть враховані.
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29.04.2020 07:57 Ответить
День закінчення Другої Світової Війни теж будемо святкувати, як і Россія, не другого, а третього вересня?
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29.04.2020 07:58 Ответить
А "по случаю Дня Победы" пусть платят те, кто его таковым назначил... Я буду поминать дедов, погибших на войне, а не устраивать "пьянку с плясками и парадом" на их могилах... (У меня на родине, ещё в советские времена, устраивали только траурный митинг у Холма Славы, окруженном плитами с именами погибших. А в последние годы и молебен устраивали, со священниками и певчими...).
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29.04.2020 08:04 Ответить
1) С кем собрались "примиряться"???
2) День победы в какой войне????
3) С какого перепугу мы в этой войне "победили"????
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29.04.2020 08:07 Ответить
А что проигравшие чтоль?))
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29.04.2020 08:10 Ответить
Целями СССР при развязывании WW2 были создание Лиссабонского обкома компартии. А поскольку, не получился даже Мюнхенский обком, то цели войны достигнуты не были, а следовательно война была проиграна. Что 1991 год блистательно и подтвердил!
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29.04.2020 08:25 Ответить
Целями СССР было создание Марсиано-Сириусо-Альфацентаврского обкома всея Млечного пути но по факту то война закончилась в Берлине а не в Москве значит победил все же СССР а не Германия а развал СССР 50 лет спустя это уже совсем другая опера.
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29.04.2020 08:29 Ответить
Я же не спорю, Германия WW2 проиграла. А вместе с ней проиграл и ее союзник - СССР!
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29.04.2020 08:48 Ответить
*Союзник* против *союзника* в четырехлетней войне с многими миллионами жертв по обе стороны? вы это серьезно говорите..? не опечатались?
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29.04.2020 08:52 Ответить
напалєон хатєл парабатіть свабодалюбівих русскіх крєпасних...гітлєр хатєл парабатіть свабодалюбівих русскіх калхознікав...
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29.04.2020 09:26 Ответить
Эксплуатация рабочих, колхозников, крепостных правящими элитами имело место во все времена и даже в нынешнее время но так уж всегда видели мир низы всех стран и народов что в случае конфликтов становились под ружье в пользу своих национальных элит в том числе против чужих иностранных.
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29.04.2020 09:34 Ответить
русская еліта для украінцев свая ілі чюжая?
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29.04.2020 09:44 Ответить
В данной ситуации имеется ввиду элита советская и отношение к ней украинцев того времени. так в армии СССР против Германии воевало 6 миллионов украинцев ( наиболее известные из них маршал Малиновский, летчик И.Кожедуб сбивший 62 немецких самолета, снайпер Н.Павлеченко уничтожившая полторы сотни гитлеровцев) тоесть в процентном отношении гораздо больше украинцев воевало в рядах советской армии а не в рядах СС Галиччина, ОУН, РОА и тд.. тоесть выбор и симпатии украинцев живших в 40е годы 20 го века был очевиден.
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29.04.2020 10:08 Ответить
Чим російська армія до 1917 року відрізняється від радянської армії 1921 - 1991 років? з елітою включно.
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29.04.2020 10:34 Ответить
это вопрос к Богдану Хмельницкому и его современникам казакам почему они предпочли восстать против Польши и присягнуть на верность московскому царю.
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29.04.2020 11:57 Ответить
Тобто ВСІ українці до 1991 служили у російській армії і відповідно захищали Росію, а не Україну, якої, як кажуть росіяни, нікакда нє била, нєт і бить нє может.
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29.04.2020 12:27 Ответить
Я не думаю что они мыслили об этом глубоко. так в период первой мировой войны например украинцы жившие в Росс. империи воевали в рядах Росс. империи и ассоциировали себя вероятно с ней другие украинцы жили в составе Австро-Венгерской империи и воевали в рядах ее армии против украинцев живших в Р,И.Лично мне кажется что люди в основной массе своей живут идеалами своего времени и своими личными амбициями. внушай человеку с детства что он советский гражданин и он будет советским или австрийским или польским или вообще ДНР все от времени ,обстоятельств среды обитания и обстоятельств.
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29.04.2020 12:40 Ответить
Ну по факту совок подмял под себя Восточную Европу, установив там везде коммунистические режимы. А всю Европу подмять ему не дали америкосы и британцы.
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29.04.2020 10:09 Ответить
Чим російські окупанти кращі за німецьких та всіх інших, хто не був в антигітлерівській коаліції?
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29.04.2020 08:28 Ответить
Нет победителей в войне,есть только проигравшие со всех сторон.
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29.04.2020 08:07 Ответить
Немцев погибло 10 миллионов,советских 60.Это не победа.
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29.04.2020 08:11 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D1%83_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96
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29.04.2020 08:14 Ответить
так совецкие бабы ж еще и нарожают
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29.04.2020 08:15 Ответить
так там львиная доля потерь приходилась именно на советских баб. так потери УССР в этой войне 8 миллионов 600 тысяч человек из них 7 миллионов это мирные жители тоесть *дети и бабы* видимо ты реально душевно больной человек если пытаешься скакать на костях своих соотечественников.https://gordonua.com/infographics/poteri-ukrainy-vo-vtoroy-mirovoy-voyne-infografika-79751.html
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29.04.2020 08:20 Ответить
иди дедов на палках носи. солдаты верхата регулярная немецкая армия мирняк не мочила. это ваши совьетские партизаны били немцев и естественно за это прелетала ответка в случае не сдачи последних. Бесчинства творили только фанатики из СС. Кстати у нас стояли немцы так пробабку и пальцом никто не тронул, а пришли советы и тут же попытались снасильничать.
Гитлер убил 20 миллионов советских людей, сралин убил 60 миллионов советских градан. Вот и считай кто хуже
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29.04.2020 08:26 Ответить
Тоесть 1 миллион 650 тысяч украинских солдат воевавших в рядах СССР убили 7 миллионов украинских мирных жителей а потом дружно покончили с собой? нет..)) медицина в твоем случае уже бессильна
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29.04.2020 08:33 Ответить
ну сралин как бы убил 60 миллионов за всю свою каденцию, а не только за период второй мировой, или как ее любят называть кацапы: вяликаю атичиствинную
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29.04.2020 09:06 Ответить
Я не знаю сколько людей убил Сталин.. об этом можно очень долго спорить официальных цифр нет но я точно знаю что численность населения Украины (УССР) в 30х-40х годах росла о чем говорят все официальные украинские источники а вот сейчас после распада СССР в 1991 году до дня сегодняшнего население Украины сократилось с 52 миллионов до 42 миллионов официально ( неофициально до 37) видимо Сталин сейчас уничтожает нас еще злее https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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29.04.2020 09:24 Ответить
Перепис 2001 року - "За роки, що минули від перепису населення 1989 року, чисельність українців зросла на 0,3 %, а їх питома вага серед мешканців України - на 5,1 відсоткового пункта.
Друге місце за чисельністю посідали https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8 росіяни . Їх кількість порівняно з переписом 1989 року зменшилася на 26,6 % і нараховувала на дату перепису 8334,1 тис. осіб. Питома вага росіян у загальній чисельності населення зменшилась на 4,8 відсоткового пункту і становила 17,3 %."
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29.04.2020 10:37 Ответить
А что удивляет? В РФ с этническими украинцами проживавшими там в 1989 году та же самая тенденция .. причина дети от смешанных браков на смену уходящему поколению которые называют национальность по принципу местопроживания.. на 2001й год демографические потери Украины еще не были велики ( с 52мл до 49млн) найди мне статистику на 2020й.
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29.04.2020 12:02 Ответить
У 1941 році була Українська Армія??
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29.04.2020 12:24 Ответить
Были люди населяющее украинскую землю и их право выбора.
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29.04.2020 12:42 Ответить
Статус малозабезпеченого ганебний. Лише кілька відсотків малозабезпечені не з своєї вини. Решта - самі винуватці своєї ганьби.
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29.04.2020 08:20 Ответить
Росіяни вирізали Батурин, знищували Запорізьку Січ, робили з українців кріпаків, забороняли українцям говорити українською мовою, знищували українців Голодоморами, репресіями, депортаціями, а українці весь цей час захищали та абустраівалі росіян. І тепер ми все це святкуємо, як Дєнь Пабєди.
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29.04.2020 08:23 Ответить
Красная армия не хотела воевать с Гитлером,потому и пленных было 4 миллиона только за первые 3 месяца.Остальные разбежались по лесам болотам...
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29.04.2020 08:25 Ответить
Какого "Дня Победы"?
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29.04.2020 08:27 Ответить
Ну , выдаёт Киёв посильную помощь. Что здесь плохого? Но тролляки недовольны. Приурочили к дню победы. А могли просто выдать. Ну уже вцепились в формулировку. Расплевались ядом по всей ветке, аж противно.
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29.04.2020 08:39 Ответить
Там же написано - матпомощь!
Вот они это и приняли как руководство к действию!
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29.04.2020 08:51 Ответить
Увидели слово знакомое мат? Дают плохо, не дают - тоже плохо. Самое интересное, что налоги платить никто не хочет, но хотят бесплатное лечение и помощь , как в Штатах. Я тоже собственно так хочу, но понимаю, что это невозможно. Что я хочу, могу рассказать. Атошникам страховку по сто тысяч долларов. Пенсионерам- пенсии , такие , как в Европе, чтобы могли путешествовать. Селянам- всем по загону красивых животных, по дому и по трактору, студентам- лучших преподавателей из Европы, кредиты под три процента на бизнес, ипотека без процентов, минимум налогов для предпринимателей, страховую медицину, банк для каждого ребёнка как в Эмиратах на обучение в любой стране, долю каждому гражданину Украины в недрах и процент- как в Норвегии , профессиональную армию, сделанные на века дороги, мосты , аэропорты. Когда это будет у нас?
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29.04.2020 09:00 Ответить
только после того, как у нас появится свой Гувер, раньше никак!
но, я пока такого не вижу...
Спрут сильно засел в нашей политике
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29.04.2020 09:21 Ответить
Потому что это день оккупации, а не "победы".
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29.04.2020 08:59 Ответить
Вы хотите поднять этот вопрос во время пандемии? У нас и так это больше день памяти, но ещё живы люди, для которых это День Победы. Давайте, не будем заниматься , простите, херней
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29.04.2020 09:02 Ответить
Еще одна жертва кацапской пропаганды.
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29.04.2020 09:17 Ответить
живы люди для которых сталин - икона. Тоже надо разрешить им вешать его портреты и устанавливать памятники?
А еще есть люди для которых Чикатило - герой.
Пусть все такие идут нахрен, нам не надо учитывать их "чувства".
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29.04.2020 09:39 Ответить
У 1921 році РФ остаточно, у результаті військових дій, окупувала суб'єкт міжнародного права УНР. "Колабора́нт - особа, яка усвідомлено співпрацює із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F окупаційною громадською чи військовою владою" - і це стосується всіх українців, що служили у так званій радянській, червоній, а по суті російській армії у 1921 - 1991 роках. Давайте вже хоч самі для себе це визнаємо. А вєлікая атєчєствєнная це ОЦЕ - "Главная тайна проста. Мы увидим русских в форме немецких солдат. Тысячи, десятки тысяч приказов Ставки жечь живьем; стрелять родителей на глазах у их детей и их детей на глазах у родителей; взрывать госпиталя с раненными бойцами; палить деревни с запертыми в избах селянами; уничтожать где возможно города посредством подрыва гидротехнических сооружений; проводить массовые расстрелы...
Нет, не немцев. СВОИХ! Поджигателями, диверсантами и убийцами были солдаты РККА, переодетые в немецкую форму.

Открой совки архивы и народы мира рты разинут.
От подрыва Днепрогэса 18.08.1941 до спаленных "немецкими" зондеркомандами белорусских деревень.
В России всегда принято писать только так "За время оккупации фашисты уничтожили каждого четвертого жителя Белоруссии". Открытие архивов позолит точно знать, какая часть из уничтоженных белоруссов лежит на совести Москвы. И кто, на самом деле, сжег "Хатынь".
И тут запахнет миллиардными контрибуциями. Открой Россия архивы, и Нюрнбергский трибунал покажется одним большим цирком, в котором победители из всех сил убеждали друг друга и свои народы в зверствах побежденной стороны."
http://ipvnews.org/nurnberg_article21102010.php
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29.04.2020 08:49 Ответить
В Білорусі діяли і власівці.
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29.04.2020 08:56 Ответить
Не здивуюсь, якщо власівці були підконтрольні й Кремлю. Хоча суть русскава, власівець він, чи навпаки не міняється.
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29.04.2020 09:05 Ответить
Мені розповідав батько. Їхня розвідгрупа діяла в Білорусі і базувалась у партизанів.
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29.04.2020 09:11 Ответить
Це відзначається перемога над нацистською Німеччиною.
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29.04.2020 09:14 Ответить
что такое "день пабеды"? Схерали это краснозадое выражение упоминать вообще? Да еще и с большой буквы!
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29.04.2020 09:37 Ответить
 
 