По случаю Дня памяти и примирения и Дня Победы более 78 тыс. малообеспеченных киевлян получат единоразовую матпомощь, - КГГА
По случаю Дня памяти и примирения и Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне отдельные категории малообеспеченных киевлян получат материальную помощь в рамках городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета, об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.
По ее словам, подписано соответствующее распоряжение КГГА № 651.
"Единоразовую адресную социальную материальную помощь получат 78 663 человека. Среди них - узники концлагерей, участники АТО и Революции Достоинства, а также члены их семей. Мы понимаем, что в условиях карантина у многих людей тяжелое материальное положение, а эти выплаты могут хоть немного помочь. Они начнутся уже в начале мая", - отметила Хонда.
Согласно распоряжению, материальную помощь в размере 800 грн выплатят:
- лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной;
- участникам народного ополчения, которые принимали участие в обороне столицы Украины с 11 июля 1941 до 19 сентября 1941;
- лицам с инвалидностью вследствие войны I группы и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания и мест принудительных работ в годы Второй мировой войны, признанных лицами с инвалидностью;
- ветеранам подпольно-партизанского движения;
- праведникам Бабьего Яра;
Материальную помощь в размере 700 грн выплатят лицам с инвалидностью вследствие войны II группы и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания и мест принудительных работ в годы Второй мировой войны, признанных лицами с инвалидностьюю
В размере 600 грн - лицам с инвалидностью вследствие войны III группы и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания и мест принудительных работ в годы Второй мировой войны, признанных лицами с инвалидностью; родителям, матерям погибших в мирное время солдат срочной службы; киевлянам - членам семей лиц, погибших или умерших вследствие ранений, увечий, контузии или иных повреждений здоровья, полученных во время участия в революции Достоинства, а также членам семей лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за участие в Революции Достоинства; киевлянам - членам семей лиц, погибших или умерших, и членам семей киевлян, погибших или умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в антитеррористической операции, и киевлянам - членам семей погибших (умерших) бойцов-добровольцев, которые участвовали в защите территориальной целостности и государственного суверенитета на востоке Украины;
киевлянам - членам семей лиц и членам семей киевлян, которые добровольно обеспечивали проведение антитеррористической операции, осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях (в том числе осуществляли волонтерскую деятельность) и погибших (пропавших без вести), умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при обеспечении проведения антитеррористической операции; киевлянам, которые включены в перечень лиц, которые во время участия в массовых акциях гражданского протеста получили тяжелые телесные повреждения, но такие повреждения не повлекли инвалидности, и обратились за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 до 30 апреля 2014.
В размере 500 грн - киевлянам, которые включены в перечень лиц, которые во время участия в массовых акциях гражданского протеста получили телесные повреждения средней тяжести, но такие повреждения не повлекли инвалидности, и обратились за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 до 30 апреля 2014.
В размере 450 грн - участникам боевых действий и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания и мест принудительных работ в годы Второй мировой войны, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей; киевлянам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, и киевлянам - бойцам-добровольцам, которые участвовали в защите территориальной целостности и государственного суверенитета на востоке Украины; киевлянам, которые включены в перечень лиц, которые во время участия в массовых акциях гражданского протеста получили легкие телесные повреждения, но такие повреждения не повлекли инвалидности, и обратились за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 до 30 апреля 2014.
В размере 400 грн - вдовам Героев Советского Союза; участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания и мест принудительных работ в годы Второй мировой войны; лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы на территорию Германии или ее союзников, находившихся в состоянии войны с бывшим Союзом ССР, или на территории оккупированных ими других государств; детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага, которые в связи с патриотической деятельностью их родителей были подвергнуты репрессиям, физическим расправам, гонениям;
членам семей погибших и женам (мужьям) умерших инвалидов Второй мировой войны, женам (мужьям) умерших участников войны и боевых действий, партизан и подпольщиков, жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились второй раз.
Отмечается, что выплатят единовременную адресную социальную материальную помощь на текущие счета в банках для выплаты пенсий и на счета, открытые в банке, который является участником проекта "Муниципальная карта "Карточка киевлянина". Также льготники, которые получают выплаты через "Укрпочту", смогут получить помощь в отделениях учреждения, или выплаты будут доставлены вместе с пенсией.
"Одноразовая адресная социальная материальная помощь, которая не была своевременно выплачена гражданину по независимым от него причинам, в случае смерти этих граждан выплачивается членам семьи умершего. Лицам, которые одновременно относятся к нескольким категориям, предоставляется одна помощь в большем размере", - добавили в ведомстве.
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2) День победы в какой войне????
3) С какого перепугу мы в этой войне "победили"????
Гитлер убил 20 миллионов советских людей, сралин убил 60 миллионов советских градан. Вот и считай кто хуже
Друге місце за чисельністю посідали https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8 росіяни . Їх кількість порівняно з переписом 1989 року зменшилася на 26,6 % і нараховувала на дату перепису 8334,1 тис. осіб. Питома вага росіян у загальній чисельності населення зменшилась на 4,8 відсоткового пункту і становила 17,3 %."
Вот они это и приняли как руководство к действию!
но, я пока такого не вижу...
Спрут сильно засел в нашей политике
А еще есть люди для которых Чикатило - герой.
Пусть все такие идут нахрен, нам не надо учитывать их "чувства".
Нет, не немцев. СВОИХ! Поджигателями, диверсантами и убийцами были солдаты РККА, переодетые в немецкую форму.
Открой совки архивы и народы мира рты разинут.
От подрыва Днепрогэса 18.08.1941 до спаленных "немецкими" зондеркомандами белорусских деревень.
В России всегда принято писать только так "За время оккупации фашисты уничтожили каждого четвертого жителя Белоруссии". Открытие архивов позолит точно знать, какая часть из уничтоженных белоруссов лежит на совести Москвы. И кто, на самом деле, сжег "Хатынь".
И тут запахнет миллиардными контрибуциями. Открой Россия архивы, и Нюрнбергский трибунал покажется одним большим цирком, в котором победители из всех сил убеждали друг друга и свои народы в зверствах побежденной стороны."
http://ipvnews.org/nurnberg_article21102010.php