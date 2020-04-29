РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10101 посетитель онлайн
Новости
6 848 53

Разумков об "антиКоломойском" законопроекте: "На самом-то деле, у меня к нему тоже есть вопросы"

Разумков об

Глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что не может согласиться с определенными нормами, которые прописаны в законопроекте о банках.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Разумков рассказал в интервью РБК-Украина.

Разумков отметил, что нардепы от парламентских фракций и групп, не от "Слуги народа", уже заявили о намерении обращаться в Конституционный суд, если закон о банках будет принят.

"Это их право. Все в рамках закона. С точки зрения самого законопроекта и как у народного депутата у меня к нему тоже есть вопросы на самом-то деле", - сказал он.

Разумков также добавил, что не может согласиться с некоторыми нормами данного законопроекта.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Если не будет кредита МВФ, все социальные выплаты в Украине будут остановлены, - Южанина. ВИДЕО

Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.

Законопроект был принят в первом чтении 30 марта.

27 апреля финансовый комитет рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект №2571-д о банках с предлагаемыми комитетом поправками.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законопроект о банках Рада может принять в течение 1-2 недель, - "слуга народа" Гетманцев

Отметим, ранее президент Украины Владаимир Зеленский сравнивал транши МВФ с "кровью для организама". МВФ называл два условия для предоставления первого транша Украине - закон о рынке земли и так называемый банковский "антиколомойский закон". Первый уже принят, и он подписан Зеленским, за второй будут голосовать.

банки (1937) ВР (29287) закон (3178) Разумков Дмитрий (1522)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+14
Разумков о законопроекте о банках: "На самом-то деле, у меня к нему тоже есть вопросы" - Цензор.НЕТ 1358
показать весь комментарий
29.04.2020 08:12 Ответить
+13
Да уж.. землю вы по быстрому раздерибанили, и притензий не было, а как дошло дело до Бениного банка так по 16 тыщь поправок сразу нашлось. приСлуги УРода.
показать весь комментарий
29.04.2020 08:03 Ответить
+12
Царь хароший - баяре плахие!!!
показать весь комментарий
29.04.2020 08:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пора уже Зе думать о разгоне рады.
показать весь комментарий
29.04.2020 07:59 Ответить
Царь хароший - баяре плахие!!!
показать весь комментарий
29.04.2020 08:03 Ответить
Именно так и есть. В вашем же случае - гнилым был именно царь.
показать весь комментарий
29.04.2020 08:48 Ответить
А у вас все по классике запоребрика.)))) В нашем случае по вашему мнению за каждый прокол депутатов, за каждое решения кабмина или ВР был виноват Порох персонально не имея никакого абсолютного большинства. А у вас преЗедент даже минимум своих обязанностей не выполняет, по сути является секретарем в ОПУ Ермака, имея монобольшинство оказывается не виноват, Бубочка хороший бояре плохие😂😂😂
показать весь комментарий
29.04.2020 09:31 Ответить
Караул устал ждать(с)?
показать весь комментарий
29.04.2020 08:05 Ответить
Чем думать?
показать весь комментарий
29.04.2020 08:19 Ответить
Пора уже думать о ликвидации поста президента , именно Разумков и Рада демонстрируют хоть какую то адекватность .
показать весь комментарий
29.04.2020 08:31 Ответить
😂Ваш "родственник" Колюня такую адекватность демонстрирует на уши не натянешь)))
показать весь комментарий
29.04.2020 09:33 Ответить
Скорее Зе уже нужно лыжи мазать на Ростов.
показать весь комментарий
29.04.2020 08:36 Ответить
Кому он нужен, твой ростов. За сравниваешь с триждынесудимым? Зе ничего не украл, не предал и не продал. Его беда- кадровая политика. Но он, не смотрит на имена, а смотрит на эффективность, если что- выгоняет. Этим наплодил себе кучу врагов, но его это мало волнует. Если рада не принимает нужные законы, тем более во время трудного периода - их нужно разгонять. Лучшим спикером всех времён и народов считаю Турчинова, не смотря на всю неодностначность его фигуры. В сложный период он умел правильно расставить акценты, а не разлогольствовал , как это делает Разумков. Нужен закон о банках - примите его. Задолбали уже. То же касаемо и саакашвили. Нет голосов на его кандидатуру- боятся сильной фигуры, а об Украине никто не думает.
показать весь комментарий
29.04.2020 08:47 Ответить
Тот случай, когда простота хуже воровства. Но, зная, как непросты эти люди "зеленской национальности", помню, что у них в голове всегда комбинация, как обмануть миллионы людей коренной национальности. И так - во всем мире, где живут эти милые люди.
показать весь комментарий
29.04.2020 08:55 Ответить
А когда он начнет за свои слова отвечать? Вчера под Золотым был убит наш воин, когда возврат войск на прежние позиции? И дальше по списку, он там много басен в видосиках наснимал.
показать весь комментарий
29.04.2020 09:36 Ответить
Это вовочка ничего не украл?! Квартиры в Маскве, Лондоне, Италии! 42 млн долл только доказанных денег, переведенных на его кипрский офшор беней, когда тот потрошил Приватбанк! И это тебе не Г+Г - это материалы расследования международного детективного агенства Кролл, которые фигурируют в лондонском суде!
При этом налогов Украине заплачено НОЛЬ! Это по закону называется "уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах"!
И это даже не говоря о том, что он последние лет 10 только тем и занимался, что отмывал криминальное расейское и бенино бабло на кинопроизводстве!
..."ничего не украл", ага! Это ж надо такой упоротой дурой быть
показать весь комментарий
29.04.2020 10:43 Ответить
Зробимо їх ще раз,чи вони нас?
показать весь комментарий
29.04.2020 08:41 Ответить
а голобородько взял бы ее и расстрелял! а хероиня надя савченко тоже хотела взорвать...
показать весь комментарий
29.04.2020 08:43 Ответить
пора думать в выносе Зе вперед ногами с Банковой
показать весь комментарий
29.04.2020 09:30 Ответить
Вам следует в самоизоляции чаще выходить на балкон, чувствуется дефицит кислорода.
Как же "разгонять Раду", когда "бубочка" разогнал предыдущую Раду меньше года назад?
Он же сам, сам назначил выборы в новую Раду, и Вы проголосовали за Ваших нардепов?
Я уже спрашивала, и еще спрошу: как зовут Вашего нардепа, где расположен его оффис, часы приема?
Почему Вы к нему так упорно не желаете обращаться?
показать весь комментарий
29.04.2020 09:54 Ответить
Да уж.. землю вы по быстрому раздерибанили, и притензий не было, а как дошло дело до Бениного банка так по 16 тыщь поправок сразу нашлось. приСлуги УРода.
показать весь комментарий
29.04.2020 08:03 Ответить
Нам очень важно ваше мнение, Розумков. Оставайтесь на линии.
показать весь комментарий
29.04.2020 08:06 Ответить
"Вопросы" есть, но МВФовские деньги нужнее... А то "вопросы" начнут задавать ему, "Блазню" и другим "блазенятам" - на Майдане...
показать весь комментарий
29.04.2020 08:06 Ответить
Разумков о законопроекте о банках: "На самом-то деле, у меня к нему тоже есть вопросы" - Цензор.НЕТ 7394
показать весь комментарий
29.04.2020 08:06 Ответить
На дне рождения одного киевского банкира, в его шикарном дворце, собрался такой же "бомонд". После очередного тоста один владелец медицинской клиники взял слово и начал: "Знаете, мне тут подумалось, у каждого из нас загородние прекрасные дома, куча обслуги, вип-машины, десятки элитных квартир, недвижимость в Европе, у многих самолеты... Словно мы хотим построить для себя рай на земле. И, знаете, почему? Потому что мы точно знаем, что в после смерти в рай мы точно не попадем, наши деньги заработаны таким способами, что нам в Рай не пустят".
Когда смотрю на рожу КаллоМойши, вижу всю подлость одного "богоизбранного народа", мерзость поступков, бахвальство, радость от того, что, играя на слабостях чиновников (принимавших от него взятки), купленных судей, сумел облапошить всю Украину.
показать весь комментарий
29.04.2020 08:52 Ответить
не надо про "народ"
дрянь людишки есть и евреи и украинцы и кто угодно
как и нормальные люди
показать весь комментарий
29.04.2020 09:32 Ответить
А вы точно "Шевченко"?
Почитайте своего великого однофамильца, что он писал в стихах про этот "народ"
показать весь комментарий
29.04.2020 10:45 Ответить
он писал про шинкарей-грабителей
а тогда было масса евреев портных,молочников,сапожников и тд и тп
PS Шевченко я настоящий - все по честному
показать весь комментарий
29.04.2020 11:00 Ответить
Якби слуги виконали свою обіцянку і прийняли закон про відклик депутатів,то того полякова давно б відкликали і забули б що він такий був.
показать весь комментарий
29.04.2020 08:07 Ответить
Немного беременный?! есть вопросы, так сделайте нормальный, а не торопитесь хрень антиконституционную принимать. Там о Коломойше 5%.......Целевой закон по ПриватБанку и будет голосов 300 в Раде.
показать весь комментарий
29.04.2020 08:12 Ответить
Разумков о законопроекте о банках: "На самом-то деле, у меня к нему тоже есть вопросы" - Цензор.НЕТ 1358
показать весь комментарий
29.04.2020 08:12 Ответить
Трагедія в тім, що через 73% неадекватних виборців робиться нестерпним життя нормальних людей.
показать весь комментарий
29.04.2020 08:15 Ответить
Да да,у вас один вопрос,-где же мы будем теперь кормится?...
показать весь комментарий
29.04.2020 08:15 Ответить
Тепер повії будуть платити Яременку за секс👯
показать весь комментарий
29.04.2020 08:20 Ответить
Для чого ж тоді приймати закони, що б потім їх оскаржувати через Конституційний Суд? Ще в Венеціанську комісію зверніться.
показать весь комментарий
29.04.2020 08:24 Ответить
Створити видимість кипучої діяльності для ЗЕлохторату.
показать весь комментарий
29.04.2020 08:44 Ответить
Від тієї "діяльності" вже народ закипає, пара починає йти.
показать весь комментарий
29.04.2020 09:52 Ответить
народ. а где Кива ??? издрочился весь ???
показать весь комментарий
29.04.2020 08:26 Ответить
Это он так торгуется с Коломойским. Видать ЗЕ весь откат себе пригрёб.
показать весь комментарий
29.04.2020 08:26 Ответить
"На самом-то деле, у меня к нему тоже есть вопросы"/ Разумков о Саакашвили: Не уверен, что буду полностью поддерживать.- Барыга освоил методу заяв кодлана Коломойского: Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а сколько Вам надо? /Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
показать весь комментарий
29.04.2020 08:27 Ответить
А тут верещали шо ломбарди Юльки-варовки.
показать весь комментарий
29.04.2020 08:47 Ответить
У всех вопросы к закону, а вот к Коломойскому ни у кого вопросов нет???
показать весь комментарий
29.04.2020 08:50 Ответить
Наверняка один таки есть - сколько он заплатит за то, что СН провалит принятие закона?
показать весь комментарий
29.04.2020 09:29 Ответить
У нас половина законов приняты с нарушениями или с противоречиями к другим законоам и конституции! просто у нас не правовое государство а неофеодальное! законы выполняются токо если есть сила которая может принудить к исполнению а если силы нет то можно и не выполнять!!
показать весь комментарий
29.04.2020 08:57 Ответить
зешваль нужно разгонять а то поздно будет Ярош проснись
показать весь комментарий
29.04.2020 09:00 Ответить
Один олігарх негідник тероризує всю країну і жодної реакції президента ,ось вам і нова влада,в якій країні таке можливо?А все можна було просто, прийняти закон в цілому ,а щоб олігархом зайнялись правоохоронці ,але олігархічно кланова система непохитна .
показать весь комментарий
29.04.2020 09:01 Ответить
Хорошо Олигарх тероризирует! а правительство кто назначал? а законы кто принимал? а кто невыполнил обещаний про посадки? по моему вы упали и больно ударились головой! есть конкретное лицо которое похерило все что обещало и главное продолжило делать политику ПЕТИ против которой проголосовали люди! И ЭТО ЛИЦО НЕ ТОТ ОЛИГАРХ НА КОТОРОГО ВЫ НАМЕКАЕТЕ!!
показать весь комментарий
29.04.2020 09:03 Ответить
Занесли бабосы, появились вопросы
показать весь комментарий
29.04.2020 09:02 Ответить
Takoje custvo sto etot zakon pro banki nuzen ne samim,a MVF ili ES.
показать весь комментарий
29.04.2020 09:14 Ответить
к нему - это К человеку, а вопросы ПО законопроекту.. У Разумкова вопросы к Коломойскому?
показать весь комментарий
29.04.2020 09:17 Ответить
Перед избранием президентом Зе киевский раввин сказал, что в случае успеха страны это будет успех конкретного человека, а в обратном - осложнения для целого народа. В комментариях уже просачиваются опасные эмоции. Откуда прилетит беспилотник с зажженной спичкой ???!!!
показать весь комментарий
29.04.2020 09:21 Ответить
Шото мне кажется, что СН тупо торгуется с Коломоем.

Вот только МВФ - не Коломой. Денег не будет.
показать весь комментарий
29.04.2020 09:28 Ответить
Антоненко Володимир Володимирович 2019, https://declarations.com.ua/region/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C З апорізька область,
https://declarations.com.ua/office/%D0%9A%D0%B0%D0%BC Кам'янсько-Дніпровська міська рада Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області , міський голова, 73 (СЕМЬДЕСЯТ ТРИ) !!!!!!! земельных участка, большая часть получена в один день!!!!! Давайте сделаем рвача знаменитым.
показать весь комментарий
29.04.2020 09:42 Ответить
Разумков щодо законопроєкту про банки: "Насправді, у мене до нього теж є питання" - Цензор.НЕТ 8438
показать весь комментарий
29.04.2020 09:47 Ответить
Лондон тоже имет вопросы...
показать весь комментарий
29.04.2020 11:08 Ответить
 
 