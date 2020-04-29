Разумков об "антиКоломойском" законопроекте: "На самом-то деле, у меня к нему тоже есть вопросы"

Глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что не может согласиться с определенными нормами, которые прописаны в законопроекте о банках.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Разумков рассказал в интервью РБК-Украина.

Разумков отметил, что нардепы от парламентских фракций и групп, не от "Слуги народа", уже заявили о намерении обращаться в Конституционный суд, если закон о банках будет принят.

"Это их право. Все в рамках закона. С точки зрения самого законопроекта и как у народного депутата у меня к нему тоже есть вопросы на самом-то деле", - сказал он.

Разумков также добавил, что не может согласиться с некоторыми нормами данного законопроекта.

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Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.

Законопроект был принят в первом чтении 30 марта.

27 апреля финансовый комитет рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект №2571-д о банках с предлагаемыми комитетом поправками.

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Отметим, ранее президент Украины Владаимир Зеленский сравнивал транши МВФ с "кровью для организама". МВФ называл два условия для предоставления первого транша Украине - закон о рынке земли и так называемый банковский "антиколомойский закон". Первый уже принят, и он подписан Зеленским, за второй будут голосовать.