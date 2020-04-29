Разумков об "антиКоломойском" законопроекте: "На самом-то деле, у меня к нему тоже есть вопросы"
Глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что не может согласиться с определенными нормами, которые прописаны в законопроекте о банках.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Разумков рассказал в интервью РБК-Украина.
Разумков отметил, что нардепы от парламентских фракций и групп, не от "Слуги народа", уже заявили о намерении обращаться в Конституционный суд, если закон о банках будет принят.
"Это их право. Все в рамках закона. С точки зрения самого законопроекта и как у народного депутата у меня к нему тоже есть вопросы на самом-то деле", - сказал он.
Разумков также добавил, что не может согласиться с некоторыми нормами данного законопроекта.
Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.
Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.
Законопроект был принят в первом чтении 30 марта.
27 апреля финансовый комитет рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект №2571-д о банках с предлагаемыми комитетом поправками.
Отметим, ранее президент Украины Владаимир Зеленский сравнивал транши МВФ с "кровью для организама". МВФ называл два условия для предоставления первого транша Украине - закон о рынке земли и так называемый банковский "антиколомойский закон". Первый уже принят, и он подписан Зеленским, за второй будут голосовать.
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При этом налогов Украине заплачено НОЛЬ! Это по закону называется "уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах"!
И это даже не говоря о том, что он последние лет 10 только тем и занимался, что отмывал криминальное расейское и бенино бабло на кинопроизводстве!
..."ничего не украл", ага! Это ж надо такой упоротой дурой быть
Как же "разгонять Раду", когда "бубочка" разогнал предыдущую Раду меньше года назад?
Он же сам, сам назначил выборы в новую Раду, и Вы проголосовали за Ваших нардепов?
Я уже спрашивала, и еще спрошу: как зовут Вашего нардепа, где расположен его оффис, часы приема?
Почему Вы к нему так упорно не желаете обращаться?
Когда смотрю на рожу КаллоМойши, вижу всю подлость одного "богоизбранного народа", мерзость поступков, бахвальство, радость от того, что, играя на слабостях чиновников (принимавших от него взятки), купленных судей, сумел облапошить всю Украину.
дрянь людишки есть и евреи и украинцы и кто угодно
как и нормальные люди
Почитайте своего великого однофамильца, что он писал в стихах про этот "народ"
а тогда было масса евреев портных,молочников,сапожников и тд и тп
PS Шевченко я настоящий - все по честному
Вот только МВФ - не Коломой. Денег не будет.
https://declarations.com.ua/office/%D0%9A%D0%B0%D0%BC Кам'янсько-Дніпровська міська рада Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області , міський голова, 73 (СЕМЬДЕСЯТ ТРИ) !!!!!!! земельных участка, большая часть получена в один день!!!!! Давайте сделаем рвача знаменитым.