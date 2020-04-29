Число жертв коронавируса в мире превысило 217 тыс. человек, инфицированы более 3,1 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 29 апреля в мире зарегистрировали 3 116 992 (3 041 517 вчера) случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 217 183 (211 159 вчера) смертей от коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 58 355, заболевших - 1 012 583, протестировано - 5 795 728.

Испания сообщает о 232 128 случаях COVID-19, 23 822 человека умерли.

В Италии зафиксировано 201 505 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 27 359 летальные.

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Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Испании, Италии, и Франции.

Во Франции умерли 23 694 человека, в Великобритании - 21 745, в Германии - 6 314, в Иране - 5 877, в Турции - 2 992, в Бельгии - 7 331, в Нидерландах - 4 582, Канаде - 2 983.

В РФ число зараженных достигло 93 558 человек, из которых 867 умерли, в Беларуси - 12 208, умерли - 79; в Польше - 12 218, умерли - 596; в Молдове - 3 638, умерли - 103; в Венгрии - 2 649, умерли - 291; в Румынии - 11 616, умерли - 663; в Словакии - 1 384, умерли - 20.

Напомним, в Украине на утро 28 апреля зафиксировано 401 новый случай COVID-19: всего - 9410, летальных - 239, выздоровели 992 человека.