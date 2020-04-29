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Новости Коронавирус и карантин
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Число жертв коронавируса в мире превысило 217 тыс. человек, инфицированы более 3,1 млн. ИНФОГРАФИКА

Число жертв коронавируса в мире превысило 217 тыс. человек, инфицированы более 3,1 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 29 апреля в мире зарегистрировали 3 116 992 (3 041 517 вчера) случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 217 183 (211 159 вчера) смертей от коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 58 355, заболевших - 1 012 583, протестировано - 5 795 728.

Испания сообщает о 232 128 случаях COVID-19, 23 822 человека умерли.

В Италии зафиксировано 201 505 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 27 359 летальные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество умерших от COVID-19 может оказаться на 60% больше официальной статистики, - СМИ

Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Испании, Италии, и Франции.

Во Франции умерли 23 694 человека, в Великобритании - 21 745, в Германии - 6 314, в Иране - 5 877, в Турции - 2 992, в Бельгии - 7 331, в Нидерландах - 4 582, Канаде - 2 983.

В РФ число зараженных достигло 93 558 человек, из которых 867 умерли, в Беларуси - 12 208, умерли - 79; в Польше - 12 218, умерли - 596; в Молдове - 3 638, умерли - 103; в Венгрии - 2 649, умерли - 291; в Румынии - 11 616, умерли - 663; в Словакии - 1 384, умерли - 20.

Напомним, в Украине на утро 28 апреля зафиксировано 401 новый случай COVID-19: всего - 9410, летальных - 239, выздоровели 992 человека.

Число жертв коронавируса в мире превысило 217 тыс. человек, инфицированы более 3,1 млн 01

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 217 тис. осіб, інфікованих - понад 3,1 млн - Цензор.НЕТ 3000
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29.04.2020 08:28 Ответить
+1
А сколько жертв дурантинов и всемирной истерии? Цифры в студию. пожалуйста!
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29.04.2020 08:25 Ответить
+1
На утро 28 апрєля. А протягом дня нічого не змінилося? Де дані на ранок 29? Твердо переконаний, що коли не встановлені чіткі терміни подання звітності, то менеджери уяви не мають про елементарний порядок. Тобто - їм категорично протипоказана функція управління. Для таких допустима лише одна сфера діяльності - шоу бізнес. Звідки ці манагери й прийшли.
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29.04.2020 08:37 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А сколько жертв дурантинов и всемирной истерии? Цифры в студию. пожалуйста!
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29.04.2020 08:25 Ответить
Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 217 тис. осіб, інфікованих - понад 3,1 млн - Цензор.НЕТ 3000
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29.04.2020 08:28 Ответить
І це, доречі, логічно!
Чи в тебе є інші варіанти?
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29.04.2020 08:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ZZ2Hu0lbQJA ВРАЧ РАССКАЗАЛ ВСЮ ПРАВДУ В ЛИЦО ЗЕЛЕНСКОМУ: НАС БРОСИЛИ, У НАС НЕТ ДЕНЕГ, А ВЫ ЖИРУЕТЕ! ЗеПрезидент
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29.04.2020 09:23 Ответить
у нас в стране эпидемия туберкулёза, а вы про всякую херню ( от слова хрен) пишете
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29.04.2020 08:27 Ответить
Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 217 тис. осіб, інфікованих - понад 3,1 млн - Цензор.НЕТ 6967
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29.04.2020 08:29 Ответить
На утро 28 апрєля. А протягом дня нічого не змінилося? Де дані на ранок 29? Твердо переконаний, що коли не встановлені чіткі терміни подання звітності, то менеджери уяви не мають про елементарний порядок. Тобто - їм категорично протипоказана функція управління. Для таких допустима лише одна сфера діяльності - шоу бізнес. Звідки ці манагери й прийшли.
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29.04.2020 08:37 Ответить
Ты дебил? Порохобот, сразу видно. Ежедневные отчеты МОЗ в 09.00, каждый день, об этом везде сказано.
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29.04.2020 08:39 Ответить
Президент Бразилии Жапир Болмонару резко раскритиковал те штаты Бразилии где введены драконовские и дурацкие жесткие карантинные меры
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29.04.2020 08:40 Ответить
Вы немножко переврали фамилию этого хорошего человека. Болсонару он. Жаи́р Месси́ас Болсона́ру (порт. Jair Messias Bolsonaro; род. 21 марта 1955, Глисериу, Сан-Паулу, Бразилия)
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29.04.2020 09:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=B0iOEzVeJsY
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29.04.2020 09:11 Ответить
 
 