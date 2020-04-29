За сутки в Черновицкой области подтвердили 60 случаев COVID-19, всего - 1489, - ОГА

В Черновицкой области всего зарегистрировали 1489 случаев заражения коронавирусом, только за минувший день положительные результаты тестирования получили 60 человек.

Об этом заявил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ

"В Черновицкой области сегодня, 28 апреля, официально подтверждены еще 60 случаев заражения коронавирусом, из них 21 – в Черновцах. Общее число инфицированных в области от первого установленного случае составляет 1489 человек", - рассказал он.

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Отмечается, что в этот же день выздоровели 19 буковинцев. Всего же в области побороли болезнь 98 человек.

В то же время в больницах для пациентов с коронавирусом находится 501 человек.