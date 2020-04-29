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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Черновицкой области подтвердили 60 случаев COVID-19, всего - 1489, - ОГА

За сутки в Черновицкой области подтвердили 60 случаев COVID-19, всего - 1489, - ОГА

В Черновицкой области всего зарегистрировали 1489 случаев заражения коронавирусом, только за минувший день положительные результаты тестирования получили 60 человек.

Об этом заявил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ

"В Черновицкой области сегодня, 28 апреля, официально подтверждены еще 60 случаев заражения коронавирусом, из них 21 – в Черновцах. Общее число инфицированных в области от первого установленного случае составляет 1489 человек", - рассказал он.

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Отмечается, что в этот же день выздоровели 19 буковинцев. Всего же в области побороли болезнь 98 человек.

В то же время в больницах для пациентов с коронавирусом находится 501 человек.

За сутки в Черновицкой области подтвердили 60 случаев COVID-19, всего - 1489, - ОГА 01

Автор: 

Буковина (901) карантин (16729) COVID-19 (18608) Осачук Сергей (116) коронавирус (17042)


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Це ті дебіли котрі вимагають відкрити базар Вас козлів у клітках тримати треба за тисячі кілометрів від цивілізації.
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29.04.2020 08:39 Ответить
29 апрєля сєводня? А я чомусь вважав, що як у всьому світі, сьогодні 29 число.
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29.04.2020 08:39 Ответить
І це ще не відкрили базари...
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29.04.2020 08:42 Ответить
столько больных в самой маленькой области. нужно что-то предпринимать иначе рискуем получить Ломбардию в Черновцах
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29.04.2020 09:54 Ответить
Вот такие дезинфекционные туннели стоило бы поставить на входе в магазины!
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29.04.2020 11:57 Ответить
І на службових входах теж? Бачу, магазинофобія в тебе прогресує

За добу в Чернівецькій області підтвердили 60 випадків COVID-19, загалом - 1489, - ОДА - Цензор.НЕТ 7660
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29.04.2020 15:54 Ответить
А ты уверен что служебными входами проходит такое же количество людей, как главными?
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29.04.2020 18:50 Ответить
 
 