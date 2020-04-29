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Новости Коронавирус и карантин
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За прошедшие сутки на Львовщине зафиксировано 34 новых случая инфицирования коронавирусом, всего 405 заболевших, - горсовет

За прошедшие сутки на Львовщине зафиксировано 34 новых случая инфицирования коронавирусом, всего 405 заболевших, - горсовет

За минувшие сутки во Львовской области зафиксировано 34 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на данные заместителя городского головы Галину Сличную.

По состоянию на 8 утра во Львове и Львовской области подтверждено 405 случаев инфицирования коронавирусом, из них 13 - летальные.

"Всего за весь период карантина во Львовскю областную инфекционную больницу обратились 1723 человека, госпитализированы - 353, на амбулаторном лечении - 1370 человек, выписаны - 249 человек. Сейчас в больнице находится 107 человек, из них в реанимации - 5 человек, на аппаратах ИВЛ нет никого. В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 405 человек, 13 человек умерли. 66 пациентов выздоровели", - сказано в сообщении.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 252 ПЦР-тестов, из которых 34 - положительные.

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Напомним, в Украине на утро 28 апреля зафиксировано 401 новый случай COVID-19: всего - 9410, летальных - 239, выздоровели 992 человека.

За прошедшие сутки на Львовщине зафиксировано 34 новых случая инфицирования коронавирусом, всего 405 заболевших, - горсовет 01

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2937)


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Настало утро и СМИ принялись за свою подлую работу: разгонять панику и нагнетать страх. Под аплодисменты перепуганных муфлонов власти радостно закручивают гайки...
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29.04.2020 08:39 Ответить
І тут 28 апрєля. Схоже, я здурів. Всюди написано, що сьогодні середа, 29 квітня.
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29.04.2020 08:49 Ответить
https://www.zhitomir.info/news_191777.html Житомир.info | Третю добу поспіль у Житомирській області лабораторно підтверджують по 3 нові випадки COVID-19
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29.04.2020 08:53 Ответить
Заходжу н сайт МОЗ. Там ось такий заголовок: "https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-ncov-1 Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 28/04".
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29.04.2020 08:57 Ответить
Сьогодні 29 число. Дані станом на 28 число не можуть бути оперативними.
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29.04.2020 08:58 Ответить
 
 