За прошедшие сутки на Львовщине зафиксировано 34 новых случая инфицирования коронавирусом, всего 405 заболевших, - горсовет

За минувшие сутки во Львовской области зафиксировано 34 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на данные заместителя городского головы Галину Сличную.

По состоянию на 8 утра во Львове и Львовской области подтверждено 405 случаев инфицирования коронавирусом, из них 13 - летальные.

"Всего за весь период карантина во Львовскю областную инфекционную больницу обратились 1723 человека, госпитализированы - 353, на амбулаторном лечении - 1370 человек, выписаны - 249 человек. Сейчас в больнице находится 107 человек, из них в реанимации - 5 человек, на аппаратах ИВЛ нет никого. В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 405 человек, 13 человек умерли. 66 пациентов выздоровели", - сказано в сообщении.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 252 ПЦР-тестов, из которых 34 - положительные.

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Напомним, в Украине на утро 28 апреля зафиксировано 401 новый случай COVID-19: всего - 9410, летальных - 239, выздоровели 992 человека.