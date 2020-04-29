"Слуга народа" Мокан пытается скрыть факт направления и отзыва из Рады представления о назначении Саакашвили, - Бутусов
Представитель Кабмина в Раде "слуга народа" Мокан смешно пытается скрыть факт направления и отзыва представления о назначении Саакашвили.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Представление о назначении Михеила Саакашвили к председателю Верховной Рады Разумкову поступило в парламент в пятницу, 24 апреля. И было отозвано из парламента 28 апреля. Проверить достоверность моих слов может каждый, у кого есть достоверные неофициальные контакты в Верховной Раде и Кабмине", - рассказал журналист.
"Все сообщения о том, что представление не высылали в Раду и не отзывали - вранье, и попытка отдельных недобросовестных "слуг" уйти от ответственности за глупые и противоречивые действия по Михеилу Саакашвили. Собственно, напрямую это не опровергает и сам представитель правительства в ВР Василий Мокан, он просто манипулирует информацией и не договаривает правду, вот его цитата: "Краткий комментарий по информации в СМИ о якобы отзыве правительством представления на назначение М. Саакашвили на должность вице-премьера. Такое представление не было зарегистрировано в ВР, соответственно, и отзыва не было. На уровне Кабмина никаких решений по Саакашвили не принималось. На четверг в повестке дня внеочередного заседания ВР такого кадрового вопроса не значилось", - добавил Бутусов.
"Теперь перевожу это на человеческий язык.
1. Мокан ничего не сказал - а посылалось ли такое представление? Да, посылалось.
2. "Представление не было зарегистрировано". Не было зарегистрировано, но это же не отменяет факта, что оно посылалось!) И вот о том, что оно посылалось Мокан ничего не сказал:)))
3. "На уровне Кабмина никаких решений по Саакашвили не принималось". Так Кабмин и не должен принимать решения по Саакашвили - это премьер-министр направил представление в парламент, и парламент должен был принимать решения!)))
4. "В повестке дня внеочередного заседания ВР такого кадрового вопроса не значилось". Да, конечно не значилось, вы же во фракции не собрали голоса для выдвижения Саакашвили и не включили вопрос в повестку дня!)))" - пояснил журналист.
"Что произошло на самом деле. Постановление зашло в Раду 24 апреля. Однако президент Зеленский заявил, что фракция голосует самостоятельно, и что голоса Саакашвили должен собрать сам. И на встречу с фракцией Саакашвили не пришел ни президент ни премьер-министр. А фракция договорилась о выдвижении Саакашвили если сможет собрать 190-200 голосов. Это принципиальный момент - чтобы за Саакашвили голосовала своя фракция. В результате отказа Зеленского открыто поддержать Саакашвили, при голосовании в партийном чате за него проголосовало менее 90 депутатов. В результате трехдневных переговоров число сторонников возросло чуть более 100. При этом Офис Президента достиг договоренности о поддержке с рядом групп внутри фракции, что теоретически давало возможность дотянуть до 170 голосов, в том случае, если порешать разные "хотелки". И голосованием в партийном чате эта цифра не была подтверждена. Поэтому согласно договоренности, спикер ВР Дмитрий Разумков (который, к слову, выступил против назначения Саакашвили), не зарегистрировал представление правительства, которое лежало у него на столе. Сегодня эту бумагу вернули в Кабмин. Она не была зарегистрирована, потому что "слуги" таких обязательств на себя не брали", - детализировал он.
"Зачем к этому хаосу и глупости Офиса Президента Мокан решил добавить такую откровенную манипуляцию общественным мнением, зачем вместо того, чтобы промолчать, сделал такое недалекое заявление - рационально понять невозможно. Многие "слуги" живут в мире своих эмоций, далеком от логики. Ну нельзя же оценивать любые события мерками медийности-немедийности! Ну прекратите вы уже свои чудачества, зачем громоздить потоки противоречивых заявлений, власть у вас когда-то закончится и этих манипуляций будете стыдиться всю жизнь", - резюмировал Бутусов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вова-лох!))
воно оно шо
у меня Вопросов по Васе нет
Вася-шлендра!
Сначала надо вопросы порешать у себя, и только после этого ляпать языком. А так у Зе язык бежит впереди мозга. Мало того что себя обосрал в очередной раз, так и Саака теперь обижен.
Даже Янукович таким пустозвоном не был.
Зеленский по психотипу истероид, таким людям свойственно действовать импульсивно, на бытовом языке это называется "сначала делает, а потом думает". Но тут еще более тяжелый случай, действует он импульсивно, а вот думать потом просто нечем, он глуп и примитивен, критичности к себе и своим возможностям у него нет. Если бы он мог критично оценивать свои возможности, никогда бы не полез в президенты при полном отсутствии политического опыта и опыта работы в государственных структурах.
Это можно сравнить на житейском примере с тем, что какой-нибудь слесарь взялся за операцию на сердце.
Еще добавлю что Януковича от публичных зашкваров страховала его команда, как бы там ни было они действовали как сплоченная стая. У Зе команды просто нет, зеленые сами шкварятся наперегонки.
Але сектанти на піну сходять і "вірують" у зроблий ним =рай= в Грузії.
Уверен, что в соседней палате считают по другому.
Что вообще с журналистикой происходит???
Издание Бутусова ссылается на ФБ Бутусова, а там он аппелирует к тем, у кого " есть достоверные неофициальные контакты в Верховной Раде и Кабмине".
зеленский - скот