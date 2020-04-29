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Новости Новый Кабмин
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"Слуга народа" Мокан пытается скрыть факт направления и отзыва из Рады представления о назначении Саакашвили, - Бутусов

Представитель Кабмина в Раде "слуга народа" Мокан смешно пытается скрыть факт направления и отзыва представления о назначении Саакашвили.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Представление о назначении Михеила Саакашвили к председателю Верховной Рады Разумкову поступило в парламент в пятницу, 24 апреля. И было отозвано из парламента 28 апреля. Проверить достоверность моих слов может каждый, у кого есть достоверные неофициальные контакты в Верховной Раде и Кабмине", - рассказал журналист.

"Все сообщения о том, что представление не высылали в Раду и не отзывали - вранье, и попытка отдельных недобросовестных "слуг" уйти от ответственности за глупые и противоречивые действия по Михеилу Саакашвили. Собственно, напрямую это не опровергает и сам представитель правительства в ВР Василий Мокан, он просто манипулирует информацией и не договаривает правду, вот его цитата: "Краткий комментарий по информации в СМИ о якобы отзыве правительством представления на назначение М. Саакашвили на должность вице-премьера. Такое представление не было зарегистрировано в ВР, соответственно, и отзыва не было. На уровне Кабмина никаких решений по Саакашвили не принималось. На четверг в повестке дня внеочередного заседания ВР такого кадрового вопроса не значилось", - добавил Бутусов.

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"Теперь перевожу это на человеческий язык.

1. Мокан ничего не сказал - а посылалось ли такое представление? Да, посылалось.
2. "Представление не было зарегистрировано". Не было зарегистрировано, но это же не отменяет факта, что оно посылалось!) И вот о том, что оно посылалось Мокан ничего не сказал:)))
3. "На уровне Кабмина никаких решений по Саакашвили не принималось". Так Кабмин и не должен принимать решения по Саакашвили - это премьер-министр направил представление в парламент, и парламент должен был принимать решения!)))
4. "В повестке дня внеочередного заседания ВР такого кадрового вопроса не значилось". Да, конечно не значилось, вы же во фракции не собрали голоса для выдвижения Саакашвили и не включили вопрос в повестку дня!)))" - пояснил журналист.

"Что произошло на самом деле. Постановление зашло в Раду 24 апреля. Однако президент Зеленский заявил, что фракция голосует самостоятельно, и что голоса Саакашвили должен собрать сам. И на встречу с фракцией Саакашвили не пришел ни президент ни премьер-министр. А фракция договорилась о выдвижении Саакашвили если сможет собрать 190-200 голосов. Это принципиальный момент - чтобы за Саакашвили голосовала своя фракция. В результате отказа Зеленского открыто поддержать Саакашвили, при голосовании в партийном чате за него проголосовало менее 90 депутатов. В результате трехдневных переговоров число сторонников возросло чуть более 100. При этом Офис Президента достиг договоренности о поддержке с рядом групп внутри фракции, что теоретически давало возможность дотянуть до 170 голосов, в том случае, если порешать разные "хотелки". И голосованием в партийном чате эта цифра не была подтверждена. Поэтому согласно договоренности, спикер ВР Дмитрий Разумков (который, к слову, выступил против назначения Саакашвили), не зарегистрировал представление правительства, которое лежало у него на столе. Сегодня эту бумагу вернули в Кабмин. Она не была зарегистрирована, потому что "слуги" таких обязательств на себя не брали", - детализировал он.

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"Зачем к этому хаосу и глупости Офиса Президента Мокан решил добавить такую откровенную манипуляцию общественным мнением, зачем вместо того, чтобы промолчать, сделал такое недалекое заявление - рационально понять невозможно. Многие "слуги" живут в мире своих эмоций, далеком от логики. Ну нельзя же оценивать любые события мерками медийности-немедийности! Ну прекратите вы уже свои чудачества, зачем громоздить потоки противоречивых заявлений, власть у вас когда-то закончится и этих манипуляций будете стыдиться всю жизнь", - резюмировал Бутусов.

Автор: 

ВР (29287) Кабмин (14035) Саакашвили Михеил (3307) Бутусов Юрий (4386) Мокан Василий (44)


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Топ комментарии
+63
Перевожу на еще более человеческий язык: к власти пришли зеленые утырки, которые по сути своей являются ничем иным, кроме как лжецами, проходимцами и недоумками.
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29.04.2020 08:57 Ответить
+30
"Не было зарегистрировано, но это же не отменяет факта, что оно посылалось!)" - обычные хохмы людей "зеленской национальности". Полуправда - та же полуложь.
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29.04.2020 08:57 Ответить
+20
Зелень запустила "пробньій шар". а побачивши що не проканає здала назад. Їхній почерк.
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29.04.2020 09:01 Ответить
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думаю Петя-конфета тоже подсуетился)
Вова-лох!))
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29.04.2020 10:08 Ответить
У 2015 році був кандидатом у депутати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Київської облради від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9F%D0%9F БПП .

воно оно шо

у меня Вопросов по Васе нет
Вася-шлендра!
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29.04.2020 10:07 Ответить
"Слуга народу" Мокан намагається приховати факт направлення та відкликання з Ради подання про призначення Саакашвілі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6203
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29.04.2020 10:11 Ответить
Что-то недолго по улицам Слона водили.
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29.04.2020 10:19 Ответить
Как же так можно садиться в лужу раз за разом....
Сначала надо вопросы порешать у себя, и только после этого ляпать языком. А так у Зе язык бежит впереди мозга. Мало того что себя обосрал в очередной раз, так и Саака теперь обижен.
Даже Янукович таким пустозвоном не был.
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29.04.2020 10:22 Ответить
У Януковича другой психотип, он эпилептоид, эти люди никогда не действуют импульсивно, они долго копят в себе раздражжение, а потом срываются.
Зеленский по психотипу истероид, таким людям свойственно действовать импульсивно, на бытовом языке это называется "сначала делает, а потом думает". Но тут еще более тяжелый случай, действует он импульсивно, а вот думать потом просто нечем, он глуп и примитивен, критичности к себе и своим возможностям у него нет. Если бы он мог критично оценивать свои возможности, никогда бы не полез в президенты при полном отсутствии политического опыта и опыта работы в государственных структурах.
Это можно сравнить на житейском примере с тем, что какой-нибудь слесарь взялся за операцию на сердце.
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29.04.2020 13:33 Ответить
Отличный анализ!
Еще добавлю что Януковича от публичных зашкваров страховала его команда, как бы там ни было они действовали как сплоченная стая. У Зе команды просто нет, зеленые сами шкварятся наперегонки.
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29.04.2020 13:41 Ответить
На наивный вопрос Бутусова,зачем.Один естественный ответ,потому что очевидно- они слуги уродов.
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29.04.2020 10:43 Ответить
Неужели Михеил такой лох,что повёлся на пустые обещания Янелоха?
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29.04.2020 10:50 Ответить
Це - все, що потрібно знати про "геній" цього засудженого злочинця.
Але сектанти на піну сходять і "вірують" у зроблий ним =рай= в Грузії.
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30.04.2020 08:37 Ответить
Зеля! Хоть ты считаешься умником, но в данном случае ты оказался дураком. Жаль.
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29.04.2020 10:51 Ответить
Это у кого он считается,,умником,,?
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29.04.2020 10:55 Ответить
він і був дурником (бо вирішив трахальщик піанін стати лідером нації) і залишається ним, бо всрався по всіх фронтах
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29.04.2020 10:59 Ответить
Бубочка оч оч туп, думаю все тихо смеются с него . Хоть и еврей . но природа отдохнула сполна на нем . Думаю ,что Зе тупее Овоща будет . Можно быть тупым . но делать правильный вектор , но и на это он не способен . Баба Пепа не дурак . но только для своего кармана .
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29.04.2020 11:00 Ответить
Зеля! Хоть ты считаешься умником....

Уверен, что в соседней палате считают по другому.
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29.04.2020 12:03 Ответить
Саакашвили еще никого из слуг не назначил своими главными барыгами? Кто то же должен быть виноват, что его так обидно опрокинули? Потому что если нет барыг которые боятся назначения Саакашвили, значит он реально токсичная истеричка и сбитый летчик.
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29.04.2020 10:52 Ответить
+++
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29.04.2020 11:16 Ответить
Ну,собственно,другого и не ожидал. Б**ский цирк продолжается. Мишу не жалко. Слишком уж большая концентрация клоунов-пи**болов,конкуренция.
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29.04.2020 10:54 Ответить
Это норм .что Мишу прокатили , Михе надо сказать , не хотите движения вперед .тогда кушай-ТЕ сами . Без полномочий ему нехер туда лезть , а полномочия никто не даст . Лучшее для него решение будет идти в мэры Одессы .И дело сделает и Одессу Путлеру не сдаст .!
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29.04.2020 10:57 Ответить
Ну якщо "розумний "нарід вибра в своїх керманичів. клоунів, шпанюків із підворотні, піарщиків,брехунів, наперстників, продажних мерзот, та відкритих україноненависників і ворогів---то тепер хавайте це лайно. Цей табун голосує за зеків. клоунів, бо він тупий по природі.
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29.04.2020 10:58 Ответить
Подивіться на бігаючі зеньки цього Мокана - Вам одразу пригадаються овощні в період їх "розквіту", зокрема, Мірошниченко (ну, нині зажопний цевекіст)...
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29.04.2020 11:01 Ответить
Пора Михо назвать свежих барыг, вставших на пути его решительных реформ!
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29.04.2020 11:16 Ответить
Гребаный стыд ,Украинцы во шо вы превратились , поведение обычных терпил , только на дороге и кухне можете права качать с женой Банда зеленых уродов Вас держит за идиотов
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29.04.2020 11:46 Ответить
Ко всему дерьму, не хватало только дерьма ввиде *********.
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29.04.2020 11:56 Ответить
... "Проверить достоверность моих слов может каждый, у кого есть достоверные неофициальные контакты в Верховной Раде и Кабмине", - рассказал журналист.

Что вообще с журналистикой происходит???
Издание Бутусова ссылается на ФБ Бутусова, а там он аппелирует к тем, у кого " есть достоверные неофициальные контакты в Верховной Раде и Кабмине".
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29.04.2020 12:04 Ответить
слуги народа - грязные мрази
зеленский - скот
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29.04.2020 12:30 Ответить
Зелене лайно дало збій, виявилось дріжджі системи Міхо не тієї системи.
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29.04.2020 12:52 Ответить
''отдельных недобросовестных "слуг" Ці слова Бутусова насмішили, точніше слово ''отдельных''. Там інші є?
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29.04.2020 21:41 Ответить
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