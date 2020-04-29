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Новости Коронавирус и карантин
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На утро 29 апреля зафиксировано 456 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 9866, летальных - 250, выздоровели 1103 человека, - Минздрав

На утро 29 апреля зафиксировано 456 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 9866, летальных - 250, выздоровели 1103 человека, - Минздрав

В Украине зафиксировано 9866 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом во время брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 456 человек. Из них 33 ребенка и 133 медработника. Были госпитализированы 113 человек. За прошедшие сутки было зафиксировано 11 летальных случаев. При этом 111 пациентов выздоровели", - отметил он.

Всего с начала пандемии зафиксировали 9866 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 250 летальных, 1103 пациента выздоровели.

По данным Минздрава сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 412 случаев;
Волынская область - 271 случай;
Днепропетровская область - 323 случая;
Донецкая область - 52 случая;
Житомирская область - 357 случаев;
Закарпатская область - 403 случая;
Запорожская область - 228 случаев;
Ивано-Франковская область - 821 случай;
Кировоградская область - 377 случаев;
г. Киев - 1341 случай;
Киевская область - 643 случая;
Львовская область - 405 случаев;
Луганская область - 33 случая;
Николаевская область - 116 случаев;
Одесская область - 261 случай;
Полтавская область - 188 случаев;
Ривненская область - 588 случаев;
Сумская область - 98 случаев;
Тернопольская область - 708 случаев;
Харьковская область - 237 случаев;
Херсонская область - 111 случаев;
Хмельницкая область - 81 случай;
Черновицкая область - 1489 случаев;
Черкасская область - 282 случая;
Черниговская область - 41 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 29 апреля 2020 в Центр поступило 1230 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 27846 сообщений о подозрении на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине умерли 239 человек с COVID-19, 85% всех летальных случаев - пожилые люди, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

На утро 29 апреля зафиксировано 456 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 9866, летальных - 250, выздоровели 1103 человека, - Минздрав 01
На утро 29 апреля зафиксировано 456 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 9866, летальных - 250, выздоровели 1103 человека, - Минздрав 02

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
Не ссы! Переходи дорогу на красный, трахай шлюх без кондома, делай селфи на электричках, кури в постели, дразни питбулей, ходи по тонкому льду, и т. д.
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29.04.2020 10:04 Ответить
+9
Если бы не ввели,то было бы как в СшА. Или ка в рф. Они вначале не ввели. Кстати РФ по заражениям уже обогнало Китай и Иран и уже на 8 месте. С его-то 130 млн населения.
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29.04.2020 09:54 Ответить
+7
Если вы из похоронного бизнеса и обладаете полным отсутствием совести, то имеете полное право на такую мысль.
Плевать на всех, лишь бы у меня все было хорошо - ваше жизненное кредо?
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29.04.2020 09:56 Ответить
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Страница 2 из 2
!. Не надо свои предположения выдавать за истину. Вы оотрицаете авторитет NCBI?. Еще раз прошу - приведите примеры, альтернативные данному, исследования.
2. Вакцина от туберкулеза имеет сомнительную эффективность. В начале 90-х в бывшем союзе были все поголовно вакцинипрованы, однако во всех бывших республиках был огромный всплеск заболеваемости (была статья в Ланцет по этому поводу). Заразность свинного гриппа с ковид ни в одном научном исследовании не сравнивалась. А риск для пожилых от туберкулезников и зараженных свиным гриппом всегда был ничуть не меньше, чем от ковида сейчас.
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29.04.2020 17:55 Ответить
1. я отрицаю то, что вы выдаете за истину то, что сама NCBI не выдает.- данное иследование не релевантно для всего населения ,потому что изначально выборка ограничена категорией. которую я описала.
я руководствуюсь математической статистикой- это точная наука, она не терпит словоблудие и хотелки. если опыт проведен на мышках -мы не можем утверждать,что все результаты будут теми же для свиней.
2.дайте ссылку на статью, учитываю , что с данными и статистикой вы не очень дружите очень интересно посмотреть, что там написано и на каком основании. заразность свиного гриппа: стандартная для гриппа:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3084966/
а у коронавируса в несколько раз больше число R.
А риск для пожилых от туберкулезников и зараженных свиным гриппом всегда был ничуть не меньше, чем от ковида сейчас.- к чему вы козыряете просто своими домыслами как истинной в последней инстанции?
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29.04.2020 18:24 Ответить
А вот мнеие американского врача, работающего сейчас с больными коронавирусом.

"Мы с рождения строим свою иммунную систему, каждый день контактируя с бактериями и вирусами, наш организм модулирует антитела. Если мы поместим ребенка в стерильный пузырь он не вырастет здоровым, он будет стерилен, но беззащитен перед инфекциями. Что я вижу сейчас, вы взяли человека, посадили в стерильный дом, рекомендовали омывать все дезинфекторами, убивая 99% бактерий и вирусов, говорите одевать маску и перчатки когда выходить наружу. Какую роль это играет для иммунной системы? Иммунная система начнет снижаться. Дезинфицируя все, мы убиваем и те бактерии и вирусы что работают на нас. Это наука, ребята… И здравый смысл.
А после "открытия" корантина что вы думаете случится? Будет подъем количества заболеваний, мы уже снизили иммунитет населения."
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29.04.2020 14:15 Ответить
соглашусь с мнением врача, но как это поможет в существующем обществе, которое с хилой имунной системой? мрут люди со сформировавшейся имунной системой, которую нельзя просто исправить уже. окроме того, если имунная сисетма слишком сильная-она может вызвать цитокиновый шторм и организм убъет себя сам -как это было с испанкой.

Имунная систем человека не формируется за месяц-два на карнтине -она закладывется с детства, в том числе впитывается с молоком матери.
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29.04.2020 14:32 Ответить
Здесь не о формированнии идет речь. Иммунитет за месяц изоляции гробиться даже у молодых. Вы не задумываются, что чем больше человек общается, тем больше встречается с различными типами вирусов в малых дозах. Тем самым организм находится в постоянном тонусе, и фактически идет «тренировка» общего иммунитета. В результате организм становится устойчивее к заражениям.
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29.04.2020 16:19 Ответить
Иммунитет за месяц изоляции гробиться даже у молодых- это Ваше личное мнение, хотя если молодые будут ширяться, жрать фастфуд и дышать гарью плюс ко всему изоляция будет в переполненном СИЗО с туберкулезниками -то, вполне возможно. в ином случае Ваше утверждение весьма сомнительно.

по поводу общению с малыми дозами вирусов - возможно, но какое это имеет отношение к конкретному агрессивному вирусу? опять таки, как это помогло общительному итальянцу, который чудом осталсся жив?
На иммунитет в большей степени влияет образ жизни и генетика, чем тесное общение с сопливыми сверстниками. не хотите ли иммунитет к туберкулезу выработать таким образом?
пока ученые не изучили полностью этот вирус, поэтому с насморком сравнения некорректны.
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29.04.2020 17:23 Ответить
Это не мое мнение, а результаты американских экспериментов на молодых спортсменах изолированных на месяц и ограниченных в движении.
Уже давно были проведены сравнительные эксперименты по иммунитету индивидов находящихся в стерильных условиях и в обычной среде. Иммунитет был выше у находившихся в обычной среде. Примером могут служить врачи работающие в больницах с разными больными и не заражающихся от них. (заболевания в результате нарушения врачами протоколов общения с инфекционными больными не в счет).
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29.04.2020 18:07 Ответить
Приведите ссылку, что молодые здоровые спортсмены сталы старой рухлядью за месяц, очень интересно почитать
При чем тут сравнение стерильности и ограничительные меры по распостранению эпидемии?
повторю, иммунитет не формируется за месяц. он может улучшится-ухудшиться, по каким-то параметрам, но не угробиться.
как раз врачи у нас заражаются быстрее всего.
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29.04.2020 18:31 Ответить
Иммунитет за месяц изоляции гробиться даже у молодых-



Правильно говорит.Пенсионеры, сидящие дома, мрут как мухи, а те кто бегают на так называемые "дачи" живут на 5-10 лет дольше
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29.04.2020 20:40 Ответить
Раз речь о молодых и здоровых-или давай подтверждение или к чему твой пук бездоказательный?
бегают на дачи -здоровые. больные сидят дома, дело не в изоляции, никто не запрещает им прогуливаться, лишь бы здоровье им позволяло.
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29.04.2020 21:10 Ответить
Ковид не грипп. Это другой вид болезни. И не простуда. И коллективного иммунитета нет, как при гриппе. И вообще это наверно болезнь крови, а не легких. Ковид еще много сюрпризов скрывает.
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29.04.2020 11:15 Ответить
Дайте ссылки на источник этого Вашего тайного знания.
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29.04.2020 12:11 Ответить
Дайте ссылки на источник этого Вашего тайного знания.

Какое может быть знание у перепуганного человека?
...ка кты спасся?, каждый лез и приставал, а механик только трясся и чинарики стрелял! В.Высоцкий.
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29.04.2020 20:42 Ответить
Это типичный, мутировавший грипп. От гриппа вакцинация помогает на 20-30%, если учесть что он мутирует - вообще бесполезно. Все симптомы, осложнения - как от гриппа.
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29.04.2020 15:02 Ответить
На ранок 29 квітня зафіксовано 456 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 9866, летальних - 250, одужали 1103 особи, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4431
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29.04.2020 17:52 Ответить
Пишите сколько выздоровело и умерло за сутки!
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29.04.2020 20:03 Ответить
Пишите сколько выздоровело и умерло за сутки!

Папа у Васи силен в математике...
250/9866= около 2,5%- показатель обыкновенного гриппа.
делите умерших не колл.инфицированных и будет вам счастье!...
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29.04.2020 20:49 Ответить
Если ты не понимаешь вопроса - не умничай.
Меня интересует соотношение "заразилось" / "выздоровело" + "умерло" в сутки.
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30.04.2020 11:04 Ответить
Новости нашего городка:
Сходила сегодня с супермаркет сети Coles.
Овощей нет.
А почему?
А они импортные.
Вот мяса, например баранины, завались.
Кур тоже завались, дешевых, некуда уже дешевле.
А почему мясо и куры есть? А потому, что они - местного производства.
А овощей нет, потому что они импортные, и что-то как-то где-то не так стало в цепочке завоза из-за коронавируса.
В овощных же лавках, покупающих овощи на местном оптовом рынке, овощей завались, там местные поставки.
Вот и весь сказ.
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30.04.2020 06:55 Ответить
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