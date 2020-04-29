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В ВСУ 52 человека болеют COVID-19, 20 - выздоровели, 2 - умерли, - Командование Медицинских сил

В ВСУ 52 человека болеют COVID-19, 20 - выздоровели, 2 - умерли, - Командование Медицинских сил

По состоянию на 07.00 29 апреля в Вооруженных Силах Украины 52 человека болеют острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 20 человек и 2 летальных случая.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"На изоляции (в том числе самоизоляции) - 327 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 54 человека. За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания острой респираторной в болезнью COVID-19. Больной находится в Черновицком военном госпитале. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, получает необходимое лечение", -говорится в сообщении.

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В ВСУ 52 человека болеют COVID-19, 20 - выздоровели, 2 - умерли, - Командование Медицинских сил 01

Автор: 

армия (8504) карантин (16729) ВСУ (6700) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Всего лишь шестая новость в тему вирусобесия с утра. Нет, СМИ ну совсем не разгоняют и не нагнетают....
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29.04.2020 09:34 Ответить
Антоненко Володимир Володимирович 2019, https://declarations.com.ua/region/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C З апорізька область,
https://declarations.com.ua/office/%D0%9A%D0%B0%D0%BC Кам'янсько-Дніпровська міська рада Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області , міський голова, 73 (СЕМЬДЕСЯТ ТРИ) !!!!!!! земельных участка, большая часть получена в один день!!!!! Давайте сделаем рвача знаменитым.
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29.04.2020 09:41 Ответить
 
 