В ВСУ 52 человека болеют COVID-19, 20 - выздоровели, 2 - умерли, - Командование Медицинских сил

По состоянию на 07.00 29 апреля в Вооруженных Силах Украины 52 человека болеют острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 20 человек и 2 летальных случая.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"На изоляции (в том числе самоизоляции) - 327 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 54 человека. За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания острой респираторной в болезнью COVID-19. Больной находится в Черновицком военном госпитале. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, получает необходимое лечение", -говорится в сообщении.

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