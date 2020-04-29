В ВСУ 52 человека болеют COVID-19, 20 - выздоровели, 2 - умерли, - Командование Медицинских сил
По состоянию на 07.00 29 апреля в Вооруженных Силах Украины 52 человека болеют острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 20 человек и 2 летальных случая.
Об этом сообщает Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, передает Цензор.НЕТ.
"На изоляции (в том числе самоизоляции) - 327 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 54 человека. За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания острой респираторной в болезнью COVID-19. Больной находится в Черновицком военном госпитале. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, получает необходимое лечение", -говорится в сообщении.
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https://declarations.com.ua/office/%D0%9A%D0%B0%D0%BC Кам'янсько-Дніпровська міська рада Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області , міський голова, 73 (СЕМЬДЕСЯТ ТРИ) !!!!!!! земельных участка, большая часть получена в один день!!!!! Давайте сделаем рвача знаменитым.