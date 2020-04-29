На комитет ради увольнения Сытника явились все, кто обычно не ходит. Проголосовав, они разошлись, - нардеп "Голоса" Устинова

Поддержать законопроект, позволяющий уволить директора НАБУ Артема Сытника, пришли все члены профильного комитета, которые обычно пропускают заседания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает нардеп "Голоса" Александра Устинова.

"На комитете прямо аншлаг был - все коллеги, которые обычно не ходят. Сразу после этого вопроса - конечно же они ретировались", - написала нардеп.

По словам Устиновой, официальная версия поддержки законопроекта "Слугами народа" - Офис Президента все согласовал с международными партнерами и они протестовать против уничтожения независимости НАБУ не будут.

"Группа Коломойского - радовалась не нарадовалась, ведь им как раз и надо уничтожить НАБУ, которое расследует дело "Привата", а также расторжение сотрудничества с МВФ, которое дожимает дело "Привата", который так мечтает вернуть Коломойский. ОПЗЖ - единогласно за, Илья Кива заявил, что сам лично будет подписи собирать за внеочередное заседание, чтобы снять директорар НАБУ. Но вишенка на торте в этой коалиции - это ЕС, которые с одной стороны говорят, что надо сделать все, чтобы проголосовать "антиколомойський" закон, а с другой регистрируют законопроект, чтобы уволить директора НАБУ и входят здесь в коалицию с ОПЗЖ и группой Коломойского", - пишет нардеп, добавляя, что "Голос" единственный, кто зарегистрировал 12 альтернативных законопроектов и боролся на комитете, чтобы показать весь "беспредел" происходящего.

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Напомним, вчера комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал депутатам поддержать законопроект, который позволит уволить директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.