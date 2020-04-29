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На комитет ради увольнения Сытника явились все, кто обычно не ходит. Проголосовав, они разошлись, - нардеп "Голоса" Устинова

На комитет ради увольнения Сытника явились все, кто обычно не ходит. Проголосовав, они разошлись, - нардеп

Поддержать законопроект, позволяющий уволить директора НАБУ Артема Сытника, пришли все члены профильного комитета, которые обычно пропускают заседания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает нардеп "Голоса" Александра Устинова.

"На комитете прямо аншлаг был - все коллеги, которые обычно не ходят. Сразу после этого вопроса - конечно же они ретировались", - написала нардеп.

По словам Устиновой, официальная версия поддержки законопроекта "Слугами народа" - Офис Президента все согласовал с международными партнерами и они протестовать против уничтожения независимости НАБУ не будут. 

"Группа Коломойского - радовалась не нарадовалась, ведь им как раз и надо уничтожить НАБУ, которое расследует дело "Привата", а также расторжение сотрудничества с МВФ, которое дожимает дело "Привата", который так мечтает вернуть Коломойский. ОПЗЖ - единогласно за, Илья Кива заявил, что сам лично будет подписи собирать за внеочередное заседание, чтобы снять директорар НАБУ. Но вишенка на торте в этой коалиции - это ЕС, которые с одной стороны говорят, что надо сделать все, чтобы проголосовать "антиколомойський" закон, а с другой регистрируют законопроект, чтобы уволить директора НАБУ и входят здесь в коалицию с ОПЗЖ и группой Коломойского", - пишет нардеп, добавляя, что "Голос" единственный, кто зарегистрировал 12 альтернативных законопроектов и боролся на комитете, чтобы показать весь "беспредел" происходящего.

Читайте также: Вместо 22 млн грн за защитные костюмы для врачей государство заплатит 34,8 млн грн, а их количество уменьшили с 90 тыс. до 71 тыс., - нардеп "Голоса" Устинова

Напомним, вчера комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал депутатам поддержать законопроект, который позволит уволить директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

На комитет ради увольнения Сытника явились все, кто обычно не ходит. Проголосовав, они разошлись, - нардеп Голоса Устинова 01

НАБУ (4233) комитет (561) Сытник (958) Устинова Александра (112)


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Топ комментарии
+8
Бородата бабушка рулить.
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29.04.2020 09:42 Ответить
+7
Говорит, что ПЕСыкы с зебилами опять злыгалысь в коалицию. Только место ее Голоса заняли рыги
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29.04.2020 09:47 Ответить
+5
Что значит не ходят?!за какой х тогда они зарплату получают
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29.04.2020 09:40 Ответить
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И шо она хотела умного сказать?
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29.04.2020 09:38 Ответить
Говорит, что ПЕСыкы с зебилами опять злыгалысь в коалицию. Только место ее Голоса заняли рыги
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29.04.2020 09:47 Ответить
Голос Порошенко гавкает на Порошенко?
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29.04.2020 10:32 Ответить
Что значит не ходят?!за какой х тогда они зарплату получают
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29.04.2020 09:40 Ответить
Бородата бабушка рулить.
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29.04.2020 09:42 Ответить
и почему я не удивлён?
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29.04.2020 09:43 Ответить
надеюсь, что удивят новой кандидатурой... приятно удивят...
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29.04.2020 09:44 Ответить
НАБУ станет *****... пардон за неологизм и идиому с сарказмом... по пути Офиса +Хренлокулола.. получили подстилку еврейку радуйтесь и кушайте... ГБР возглавил адукат ублюдка Овоща Бибиков которого допукаю как версию могут и "приземлить или сделать памятником"... в зависимости от степени опасности,... когда этот "презерватив" станет ненужным и опасным свидетелем помню как некто сиганул сам по соби в тапочках с 25 этажа а кто то дважды стерлял себе в голову...и как лицо- я так много слишком знал.....Бубочка таки редкостный подонок и мразь и "продукт несостоявшегося аборта"...
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29.04.2020 10:15 Ответить
5 лет саботажа с носками по 500 гривен и возвратом в юджет 14 тысяч за первый квартал НАБУ во главе с коррупционером Сытником! Оставить его ещё лет на 10....Кретины, его судить уже нажо за коррупцию и преступную бездеятельность.
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29.04.2020 09:46 Ответить
Вопрос , кто на тёплое место, очередная карманная макака управляемая?
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29.04.2020 09:47 Ответить
Зеленая макака
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29.04.2020 10:04 Ответить
и когда ты позеленел? Всегда ж красным был..
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29.04.2020 10:29 Ответить
Если у Вас в голове ЗЕ, то ничего вам в этой жизни не поможет. Ждите видосиков
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29.04.2020 09:50 Ответить
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29.04.2020 10:30 Ответить
Испанское издание El País, несколько дней назад подводившее итоги первого года президентства Владимира Зеленского и заявившее о том, что, в результате, среди самих украинцев "страх начал превалировать над надеждой", предоставило возможность высказаться самому президенту Украины.

Глава государства не заставил долго себя ждать - в ночь на 27 апреля издание опубликовало авторскую колонку Зеленского под названием "Призрак банкротства завис над Украиной".

 Зеленский умоляет Запад о помощи: Банкротство Украины будет на вашей совести

Испанская газета El Pais опубликовала статью президента Украины Владимира Зеленского под красноречивым заголовком «Призрак банкротства парит над Украиной». Неизвестно, был ли согласован заголовок с Владимиром Зеленским, но он красноречиво подчёркивает, что

ВСЕГО ЛИШЬ ЗА ГОД ПРЕБЫВАНИЯ ВО ВЛАСТИ БЫВШИЙ КОМИК УСПЕШНО ПОДВЕЛ УКРАИНУ К ПРОПАСТИ, КУДА ОНА МОЖЕТ СВАЛИТЬСЯ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ

Зеленский рассказал, что Украина остро нуждается в международных партнерах, таких как Международный валютный фонд, Всемирный банк и другие.
"Без этого призрак банкротства парит над Украиной, который ввергнет ее в нищету", - говорится в статье.
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29.04.2020 10:05 Ответить
Ccылка есть на статью? Предоставишь, тогда и начнем обсуждать написанное.
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29.04.2020 10:31 Ответить
https://ukrainianwall.com/society/36036-krah-ekonomiki-slova-zelenskogo-peredernuli-ukraincev
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29.04.2020 10:47 Ответить
ОЧЕНЬ странная ссылка на Испанскую газета El Pais.
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29.04.2020 10:49 Ответить
https://newsmir.info/2063907
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29.04.2020 10:51 Ответить
И это тоже ссылка на El Pais ?
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29.04.2020 10:53 Ответить
ты даешь ссылки на статьи, в которых ссылаются на "страна.UA"
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29.04.2020 10:54 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCz7ttPTNO_S1PS9rNsCt_iA НАШ

НАША Ольга Веремій розповіла про інтерв'ю Володимира Зеленського іспанському виданню El Pais.
https://www.youtube.com/watch?v=rxuQOkMcyrY
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29.04.2020 10:55 Ответить
О Господи.. есть сама статья в El Pais, а не некие люди, которые рассказывают, что было написано в той статье? Цирк какой то.
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29.04.2020 10:58 Ответить
НАША Ольга Веремій - это чья наша? Порохоботская? Мне нужна статья на испанском языке.
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29.04.2020 11:00 Ответить
Генеральним директором медіаплатформи «НАШ» є Олена Рудік, у складі якої телеканалом керує https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8E%D1%81%D0%B5%D1%80) Тигран Мартиросян , колишній продюсер політичного каналу https://uk.wikipedia.org/wiki/NewsOne NewsOne . В ефірі транслюються відеоролики, де директором каналу вказано Олену Рудік, колишню гендиректорку NewsOne.
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29.04.2020 11:38 Ответить
Типичный разгон Зрады: берется факт реального интервью-статьи в западной прессе, а потом пишут что попало, добавляя "как сказано в El Pais", без ссылки на оригинальную статью.
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29.04.2020 10:52 Ответить
Статья президента Зеленского в El Pais - это его пронзительный вопль о спасении себя любимого
Он доведет себя и всю страну до катастрофического положения…
https://ua24ua.net/statya-zelenskogo-v-el-pais-eto-ego-pronzitelniy-vopl-o-spasenii-sebya-*********/
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29.04.2020 11:00 Ответить
Ты даешь ссылку на ua24ua, а не на EL Pais.
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29.04.2020 11:01 Ответить
.. там некий "эксперт" Андрей Головачев вещает правду. Мне не нужны "эксперты" - хочу прочесть оригинал!
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29.04.2020 11:03 Ответить
https://elpais.com/internacional/2020-04-27/ucrania-toma-medidas-para-evitar-la-bancarrota.html?fbclid=IwAR2eIj1CvNLNNaotuv18ULoiVzEuK3DwzedARhMTVmoHAP9PdNugvNDBU7c
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29.04.2020 11:29 Ответить
Ну вот, нашелся нормальный человек и скинул оригинал статьи. Она представляет собой монолог Зеленского. Заголовок статьи "Украина предпринимает шаги, чтобы избежать банкротстваПрезидент страны призывает к международной солидарности". Всё. Соответственно, написанное вами является передергиванием: "Зеленский рассказал, что Украина остро нуждается в международных партнерах, таких как Международный валютный фонд, Всемирный банк и другие.
"Без этого призрак банкротства парит над Украиной, который ввергнет ее в нищету", - говорится в статье."
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29.04.2020 11:37 Ответить
Ну слава Богу, хоть статья то существует и ее название
"Украина предпринимает шаги, чтобы избежать БАНКРОТСТВА"
Т.е. речь идет о том, что Зюзя таки довел Украину до грани банкротства?
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29.04.2020 11:44 Ответить
Не доросли ми до НАБУ. Система перемагає. Договорняк рулить.
Та і Зеля хоче повернення до совдепа, він "не розуміє, навіщо нам стільки правоохоронних органів"
Не потрібні зеленій владі незалежні правоохоронні органи. Всюди своїх венедикових-бібікових-портнових хоче поставити
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29.04.2020 10:25 Ответить
Сытник зажрался.
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29.04.2020 10:28 Ответить
Мабуть в той день "конверти" роздавали.
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29.04.2020 10:30 Ответить
Ангелов у нас нет и Сытник тем более,но еже за снятие жопу дерет кива ,то надо подумать.....
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29.04.2020 11:03 Ответить
Два сапога пара, что Кива, что Сытник. А назначат однозначно представителя Слуг
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29.04.2020 11:45 Ответить
тут один маленький нюансик: пороховата воет и горит, гонит на зебилов, за то, что они хотят уничтожить "независимое" ***** объединившись с рыгами, но при этом скромно умалчивают, что закон родил их шоколадный бох, и зарегистрировал его ПЕсик
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29.04.2020 11:50 Ответить
Как же так соя? 😷
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29.04.2020 18:06 Ответить
 
 