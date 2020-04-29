1 466 5
За сутки COVID-19 заболели 133 медработника, всего коронавирус выявили у 1976 медиков, - Степанов
В Украине коронавирусом COVID-19 с начала пандемии заразились 1976 медицинских работника, а также 672 ребенка.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
Как отметил министр, за прошедшие сутки в Украине подтвердили заражение коронавирусом у 33 детей и 133 медработников.
"За прошедшие сутки заболели 33 ребенка и 133 медицинских работника. Всего заболели 672 ребенка, а также 1976 медработника", - сообщил Степанов.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://t.me/VGlagola/520