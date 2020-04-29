За сутки COVID-19 заболели 133 медработника, всего коронавирус выявили у 1976 медиков, - Степанов

В Украине коронавирусом COVID-19 с начала пандемии заразились 1976 медицинских работника, а также 672 ребенка.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

Как отметил министр, за прошедшие сутки в Украине подтвердили заражение коронавирусом у 33 детей и 133 медработников.

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"За прошедшие сутки заболели 33 ребенка и 133 медицинских работника. Всего заболели 672 ребенка, а также 1976 медработника", - сообщил Степанов.