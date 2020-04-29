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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки COVID-19 заболели 133 медработника, всего коронавирус выявили у 1976 медиков, - Степанов

За сутки COVID-19 заболели 133 медработника, всего коронавирус выявили у 1976 медиков, - Степанов

В Украине коронавирусом COVID-19 с начала пандемии заразились 1976 медицинских работника, а также 672 ребенка.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

Как отметил министр, за прошедшие сутки в Украине подтвердили заражение коронавирусом у 33 детей и 133 медработников.

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"За прошедшие сутки заболели 33 ребенка и 133 медицинских работника. Всего заболели 672 ребенка, а также 1976 медработника", - сообщил Степанов.

Автор: 

дети (6578) карантин (16729) врачи (1518) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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29.04.2020 09:44 Ответить
Що ж ми хочемо, якщо в країні один недолікар - міністр, а інше непорозуміння взагалі вигадало собі посаду санлікаря.
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29.04.2020 09:52 Ответить
А нет ли злоупотреблений в уходе медработников на самоизоляцию.Кто это контролирует !!
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29.04.2020 10:05 Ответить
Коротка розповідь чому хворіють лікарі та до чого тут Зелені підерас.ти...
https://t.me/VGlagola/520
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29.04.2020 10:57 Ответить
да не заболіли вони за сутки,їх виявили. заюоліли вони днів з 3-5 назад.
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29.04.2020 12:39 Ответить
 
 