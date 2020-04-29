Из-за карантина переносится запуск системы фото- и видеофиксации дорожного движения, - МВД. ФОТО

МВД переносит запуск системы автоматической фотовидеофиксации дорожного движения из-за карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.

"12 марта 2020 МВД Украины презентовало пилотный проект системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме. Тогда мы сообщили, что запуск указанной системы в эксплуатацию ожидается с 1 мая этого года.

Уже 11 марта Правительство ввело строгие карантинные меры, чтобы не допустить распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 на территории Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что эти ограничения частично касаются и работы определенных подразделений Национальной полиции и других организаций, задействованных в процессе работы системы автофиксации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Первые 20 камер фотовидеофиксациии дорожного движения заработали в Киеве. Адреса. ФОТОрепортаж + КАРТА

"Поэтому в МВД принято решение по отсрочке работы системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения до окончания режима строгого карантина", - сообщили в ведомстве.