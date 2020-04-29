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Новости Коронавирус и карантин
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Из-за карантина переносится запуск системы фото- и видеофиксации дорожного движения, - МВД. ФОТО

МВД переносит запуск системы автоматической фотовидеофиксации дорожного движения из-за карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.

"12 марта 2020 МВД Украины презентовало пилотный проект системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме. Тогда мы сообщили, что запуск указанной системы в эксплуатацию ожидается с 1 мая этого года.

Уже 11 марта Правительство ввело строгие карантинные меры, чтобы не допустить распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 на территории Украины", - сказано в сообщении.

Из-за карантина переносится запуск системы фото- и видеофиксации дорожного движения, - МВД 01

Отмечается, что эти ограничения частично касаются и работы определенных подразделений Национальной полиции и других организаций, задействованных в процессе работы системы автофиксации.

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"Поэтому в МВД принято решение по отсрочке работы системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения до окончания режима строгого карантина", - сообщили в ведомстве.

видеофиксация (140) карантин (16729) МВД (9327) ПДД (532) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
І як карантин завадив впровадженню фото і відеофіксацію дорожнього руху?
Коронавірус у відеокамерах?
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29.04.2020 09:55 Ответить
+6
Чергова маячня, бутафорія від корумпованого міністра Сабакова))) БЕБЕБЕ. Поліція вже давно перетворилась в ОЗУ..
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29.04.2020 10:00 Ответить
+3
Правильно. А то на камеру маску наденешь - ничего не увидишь
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29.04.2020 09:54 Ответить
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Правильно. А то на камеру маску наденешь - ничего не увидишь
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29.04.2020 09:54 Ответить
Нєєє
. Робота камер в тестовому режимі на прояязі року показала, що основні і масові порушники - мажори і владні функціонери...... От і мудрують, як переробити програми, шоб саме ці категорії порушників вивести із фіксації, документування і від покарання...
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29.04.2020 16:15 Ответить
Інширх внятних прояснень немає, бо камери вже не лише закуплені, але й змонтовані, та комуніковані з МВС... ПРацівники виділені, які сидять за компами, але ж вони не бігають за машинами по вулиці... Отримують вже і з/плату....
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29.04.2020 16:20 Ответить
І як карантин завадив впровадженню фото і відеофіксацію дорожнього руху?
Коронавірус у відеокамерах?
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29.04.2020 09:55 Ответить
Мабуть не хочуть тратитися на розвозку для комп'ютерщиків і операторів камер)
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29.04.2020 10:07 Ответить
Та ні - тратитися то не з їхнього карману.
А ось те що не хочуть платити штрафи - бо то з їхніх, непосильною натугою крадених...
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29.04.2020 10:48 Ответить
О, позитивчик от короны.
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29.04.2020 09:56 Ответить
Чергова маячня, бутафорія від корумпованого міністра Сабакова))) БЕБЕБЕ. Поліція вже давно перетворилась в ОЗУ..
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29.04.2020 10:00 Ответить
А шож так? Народ нервничает?
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29.04.2020 10:00 Ответить
Как говорил Хазанов - "Если в стране есть МВД, то в ней есть и преступность".
Лучше и не с кажешь.
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29.04.2020 10:01 Ответить
На карантин теперь всё списывать будут?)
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29.04.2020 10:12 Ответить
причину очередную нашли
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29.04.2020 10:35 Ответить
А який зв'язок?
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29.04.2020 10:52 Ответить
Блин!
Так сложно каждому сделать кабинку со своим входом?
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29.04.2020 11:17 Ответить
Баблос освоен...
На выходе эффект нулевой))))

Аналогично борьбе с коррупцией...

Да ЗЕ фунтики?)))
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29.04.2020 11:52 Ответить
 
 