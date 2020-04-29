Из-за карантина переносится запуск системы фото- и видеофиксации дорожного движения, - МВД. ФОТО
МВД переносит запуск системы автоматической фотовидеофиксации дорожного движения из-за карантина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.
"12 марта 2020 МВД Украины презентовало пилотный проект системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме. Тогда мы сообщили, что запуск указанной системы в эксплуатацию ожидается с 1 мая этого года.
Уже 11 марта Правительство ввело строгие карантинные меры, чтобы не допустить распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 на территории Украины", - сказано в сообщении.
Отмечается, что эти ограничения частично касаются и работы определенных подразделений Национальной полиции и других организаций, задействованных в процессе работы системы автофиксации.
"Поэтому в МВД принято решение по отсрочке работы системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения до окончания режима строгого карантина", - сообщили в ведомстве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
. Робота камер в тестовому режимі на прояязі року показала, що основні і масові порушники - мажори і владні функціонери...... От і мудрують, як переробити програми, шоб саме ці категорії порушників вивести із фіксації, документування і від покарання...
Коронавірус у відеокамерах?
А ось те що не хочуть платити штрафи - бо то з їхніх, непосильною натугою крадених...
Лучше и не с кажешь.
Так сложно каждому сделать кабинку со своим входом?
На выходе эффект нулевой))))
Аналогично борьбе с коррупцией...
Да ЗЕ фунтики?)))