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Только те, кто хотят расколоть дружбу между Грузией и Украиной, могут желать назначения Саакашвили, - заявление президента Зурабишвили

Только те, кто хотят расколоть дружбу между Грузией и Украиной, могут желать назначения Саакашвили, - заявление президента Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили критически высказалась о возможном назначении Михеила Саакашвили вице-премьером в украинское правительство.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента Грузии.

Приводим его полный текст.

Грузия и Украина являются близкими стратегическими партнерами. Наше сотрудничество базируется на многовековой дружбе и уважении, общих интересах и стремлениях. Однако наша страна-партнер сейчас рассматривает кандидата на высокую политическую должность, которого судами всех трех инстанций Грузии признали виновными. Следует отметить, что это естественно вызвало беспокойство правительства Грузии и общества.

Как Глава государства, я хорошо знаю, что вмешательство во внутренние дела и политику другого государства недопустимо в международных отношениях. Однако также является неприемлемым и непонятным со стороны украинского правительства выбрать общественного деятеля, преступная деятельность которого признана не только в суде Грузии, но и в соответствующем решении Европейского суда по правам человека.

Не говоря уже о том, что его обвиняют в тяжких коррупционных преступлениях.

Все, кто уважает историю наших стран и тяжелый путь, который мы прошли вместе, и те, кто заботится о будущем нашей стратегической дружбы, обеспокоены нынешней ситуацией. Среди них я лично - президент Грузии, и со мной - большинство общества. Только те, кто хочет разорвать непоколебимую дружбу между Грузией и Украиной, могут желать такого развития событий.

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Я выступаю только в интересах государства, ведь Украина и Грузия разделяют не только многовековую дружбу и взаимоуважение, но и независимость, полученную в недавнем прошлом, способ построения государства и общие цели: членство в ЕС и НАТО, экономические планы, транспортный потенциал Черного моря. Укрепление сотрудничества и усиления регионального сотрудничества является еще более важным в контексте вызова коронавируса. Самое главное, что объединяет грузин и украинцев, - это наша солидарность и совместные усилия по защите территориальной целостности и суверенитета, преодоление конфликтов и оккупации. Невозможно представить, что могут получить Грузия или Украина, разделив дороги и ослабив единство.

Лично я не хочу думать, что такой вариант приемлем. Я даже не могу представить, какой один человек может быть настолько важным, что Украина ставит на карту долгосрочные отношения между нашими государствами, пренебрегает нашими институтами и оскорбляет наше общество.

Мне жаль, что сегодня мы нарушаем даже необходимую солидарность в противостоянии коронавирусу, которая сейчас объединяет практически весь мир. Мне жаль потерянного времени, когда нам - обеим странам - выпало работать над совместными планами НАТО и Европейского Союза в Брюсселе.

Я сожалею о дефиците доверия, который уже возник между нашими странами, но я бы хотела ошибиться и положиться на надежду, что интересы наших стран будут более ценными и защищенными, чем узкие политические амбиции и расчеты. Я надеюсь, что общее прошлое, настоящее и будущее наших братских наций никогда не будут поставлены под сомнение.

Грузия (4504) Зурабишвили Саломе (99) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+31
там у власти кланы, которых он жарил 8 лет и убрал от коррупции и воровсва...простая месть грузинского розлива.
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29.04.2020 09:57 Ответить
+24
Кацапская подстилка, которая провела в грузинский парламент росийского диверсанта. Грузия дала гражданство Лене Космосу и отказалась его выдавать Украине, который украл в Киеве до 2 млрд. долларов. И теперь требуете выдать Саакашвили, который спас Грузию от росийской окупации, вытащил Грузию из говна, проведя реформы в самые короткие сроки, а теперь став гражданином Украины.
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29.04.2020 10:09 Ответить
+23
Я не поклонник Сааки А то , что наш стратегический партнер, с грузинским радушием миллионами принимает туристов из русни мадам Зурабашвили не смущает? Где их хваленая кавказская гордость?
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29.04.2020 09:58 Ответить
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ставленница проросийского грузинского олигархата офуела если бы не Украина Грузию давно бы оккупировали
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29.04.2020 10:24 Ответить
Михо - это грузинский Пиночет, кулаками наводивший порядок.
Пиночета тоже судили.
Вы "за" Пиночета или "против"?
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29.04.2020 10:24 Ответить
за
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29.04.2020 10:32 Ответить
Ето так думают и считают в Кремле и в порусевшей Грузии. Больше никто в мтре так не считает. Смотрю вы тоже порусевший?
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29.04.2020 10:33 Ответить
Почитай в чём Михо обвиняют грузинские суды.
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29.04.2020 12:00 Ответить
Я читал,и ето обвинение поддерживает только власть Грузии и России. В мире Михо считают ето бредом,ибо Михо великий реформатор,он сделал " грузинское чудо" за небольшой отрезок времени. Почитай) Он в мире уважаемый человек. Только рашка и пророссийская власть в Грузии хотят его видеть за решеткой. Увы,но ето так.
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29.04.2020 14:16 Ответить
Ты не про "а в газете написано!". Ты про в чём его обвиняют.
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29.04.2020 18:46 Ответить
Пиши внятно,чтоб было понять суть. Я знаю в чем его обвиняют. Т.Чорновол тоже обвиняют в поджоге офиса рыгов. Но ето не значит,что она преступница. Вот тебе паралель.
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30.04.2020 20:34 Ответить
Уровень твоих знаний (интеллекта?) понятен. Для начала почитай, в чём обвиняют Черновол. Когда изучишь - переходи к обвинениям Михо.
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01.05.2020 10:11 Ответить
Ти я бачу трохи недолуге,трудно доходе?) Бува)))
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02.05.2020 21:28 Ответить
Бла-бла-бла.....
Ладно, помогу - Черновол обвиняют в умышленном убийстве.
А вот дальше - сам, про обвинения Михо.
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03.05.2020 10:06 Ответить
Мда....тяжелый случай.
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09.05.2020 00:14 Ответить
Говорящая солонка? Согласеню
"По словам Чорновол,https://censor.net/news/3188292/chornovol_predyavili_podozrenie_po_8_statyam_kriminalnogo_kodeksa_ot_ubiyistva_do_prepyatstvovaniya, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.Источник: https://censor.net/n3194052
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09.05.2020 10:02 Ответить
Да це я і сам знаю,тільки це звинувачення фількина грамота,як і звинувачення Міхо. Ще не набридло дурню писати?
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26.05.2020 11:35 Ответить
Ты идиот? Ну ка, ПРОЦИТИРУЙ "дурню" в моих высказываниях!
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26.05.2020 12:36 Ответить
я за )))
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29.04.2020 10:33 Ответить
не Піночет, а, скоріше, грузинське *****
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29.04.2020 10:44 Ответить
Карлсону до Пиночета как от Тбилиси до Киева рачки
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29.04.2020 10:59 Ответить
С него такой "Пиночет", "как с говна - пуля...". "Локомотивом реформ" в Грузии был Каха Бендукидзе...А Саакашвили был "литсом реформ"... Когда КАХа понял, что "Карлсон" строит не "демократию, а "автократию", и переубедить его не удаётся, Каха ушёл... И "звезда" Михо "закатилась"... Его "погнали ссаными тряпками...".
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29.04.2020 11:36 Ответить
Ли Кван Ю построил из нищей коррумпированной страны процветающую демократию действительно жесткими авторитарными методами а ты думал воров-коррупционеров перевоспитывать так они тебя первого и сьедят
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29.04.2020 11:52 Ответить
Да... Вот только Ли Куан Ю "авторитарными методами" стал сажать коррупционеров, а Саакашвили теми же методами стал сам коррупционером, создав "высший пилотаж" - "авторитарную коррупцию", при которой имели "право на коррупцию" только он и его ближайшее окружение, а остальному населению предлагалось соблюдать закон...
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29.04.2020 11:58 Ответить
Жена выгнала мужа из дома, а теперь обижается, что он на ком-то женился.
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29.04.2020 10:33 Ответить
кацапський реваншизм на марші. грузинський народ та нинішня грузинська влада це різні речі.
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29.04.2020 10:34 Ответить
Примите нашу озабоченость...и провалюйте!!! Подавайте в Интерпол,хотя интерпол вас уже послал,вас только рашка поддерживает.
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29.04.2020 10:36 Ответить
Крысы вы путинские. Если бы не Саакашвили небыло бы сейчас Грузии ни как страны ни как республики. До 2008 года грузия у меня и у подавляющего большинства людей ассоциировалась с бандитским краем типо Чечни и приднестровья куда желательно никогда не ехать и не подходить даже к границе. Грузия благодаря Саакашвили получила поддержку в том числе военную от США и многих стран даже Украины. Вспомните как Ющенко помог Саакашвили танками и ПВО, и как тогда Жулька, рыгоаналы в том числе Парашенко выли что нельзя помогать грузинам, потому что рузькие наши братья. Да что там жулька, тогда процентов 90% украинцев считали так же. Но Ющенко вопреки всему помог Грузии и теперь стал для порохоботов врагом, агентом кремля и тд. Саакашвили вывел Грузию из болота и теперь крысы неблагодарные, в том числе *воры в законе*, которые стали просто преступниками ему мстят...
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29.04.2020 10:37 Ответить
Не помогать Грузии больше всех не хотела Юля) благодаря Михо рашка даже санкций не поимела -зато получила безвиз от саака... В общем, крысы пуйловские это вы, голосовавшие за зекретина.
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29.04.2020 10:54 Ответить
Насколько я помню, Юля была нейтральной и никакой позиции по Грузии не озвучивала. А о том, что она "не хотела" - ваши больные фантазии.
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29.04.2020 18:00 Ответить
Температуру міряв? бо на маячню схоже. Особливо за "тогда процентов 90% украинцев считали так же"
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29.04.2020 12:02 Ответить
Интересные параллели можно провести относительно Украины после президенства Порошенко и Грузии после президенства Саакашвили. В Грузии после смены власти Саакашвили, у новой власти усилились проросийские настроения, а бывший президент стал переследоваться под разными предлогами, в Украине сейчас происходит тоже самое, не так ли? Сценарист и заказчик такого развития событий ясен как божий день. Жалко, ели украинцы не смогут во время сказать "стоп" пришедшим в управление страной приспешникам кремля и попросить их всех "на выход".
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29.04.2020 10:38 Ответить
ПТН-ПНХ
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29.04.2020 10:46 Ответить
Интересный финт ушами с проведением "запутанных паралелей"...
Стесняюсь спросить, а объяснить общевойсковую операцию по недопущению возврата в страну одного единственного "параллельного" гражданина Украины и масштабную тайную спецоперацию по его выдворению, тоже так смогёте?
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29.04.2020 10:59 Ответить
Личная неприязнь гражданина Порошенко, возможно Миша, что то знал. Это событие проходило однозначно без руковоства крелядей.
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29.04.2020 11:07 Ответить
А я уже было подумал про заботу президента о интересах страны...
Лише ті, хто хоче розколоти дружбу між Грузією та Україною, можуть бажати призначення Саакашвілі, - Зурабішвілі - Цензор.НЕТ 9715
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29.04.2020 12:25 Ответить
Это вообще ни в какие ворота, он в розыске?
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29.04.2020 10:39 Ответить
Мирно сосуществовать, но не дружить с пророссийским правительством Грузии.
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29.04.2020 10:42 Ответить
Не це не кумовство?Так зебіли? " Чоловік головбуха "95 кварталу" очолив департамент стратегічної агентурної розвідки ГУР Міноборони"

Чоловіка головного бухгалтера "95 кварталу" Олександра Пашкова призначено директором департаменту стратегічної агентурної розвідки Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Про це повідомляє "Дзеркало тижня".

Відповідний наказ міністр оборони Андрій Таран підписав 24 квітня.

Ця посада передбачає погодження в Офісі президента. Подання на призначення підписав начальник Головного управління розвідки Василь Бурба.

Минулого року Пашков став т.в.о. голови стратегічної розвідки ГУРа Міноборони. До того він 18 років прослужив у військово-технічному управлінні 3-го департаменту Головного управління розвідки та займав одну з низових посад. Але незабаром після перемоги президента Володимира Зеленського кар'єра Пашкова пішла в гору, зазначає видання: щоб зайняти крісло т.в.о. начальника департаменту Пашков перестрибнув відразу 10 службових посад, попри відсутність великих досягнень по службі.
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29.04.2020 10:48 Ответить
А когда это ЗЕлену шмарклю интересовала дружба с Грузией? Оно с самого начало кукарекало, что хочет заглянуть в глаза Куйлу, дыша ему в пуп.
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29.04.2020 10:48 Ответить
он як лахта збудилася))) злили вашого *******... тепер дали завдання розганяти чвари з Грузією
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29.04.2020 10:48 Ответить
Эх.... а как миша рассказывал в субботу. и на этот вопрос у него свое виденье и на тот. а перл про предприятия из Китая... это ж песня просто
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29.04.2020 10:50 Ответить
У Миши конкретные дела за плечами, балаболкин. Песни поют твои хозяева.
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29.04.2020 11:32 Ответить
какие?
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29.04.2020 11:54 Ответить
Предлагаю ввести визовый режим с республиками Закавказья
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29.04.2020 11:01 Ответить
пуйлу рекомендуй
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29.04.2020 11:22 Ответить
Как следствие борьбы с "уважаемыми людьми", с 2006 по 2010 годы 180 членов воровского мира были задержаны и осуждены, а у представителей мафии и коррумпированных чиновников конфисковали имущество на сумму в 1 миллиард долларов. Машины - передали копам, в домах "законников" - открывали полицейские участки. Это было показательно - что плохо, и что хорошо. Так и боролись за правосознание грузин.Спецзаключеннае для " законников"
Интересно, что "законников" грузины сажали в специальную тюрьму, где находились исключительно осужденные за такие же преступления. Это делалось потому что в обычной тюрьме они имели бы привилегированное положение - другие осужденные были бы их обслугой.
Представители нынешней правящей партии Грузии называют эпоху Саакашвили "девять лет кровавого режима" и говорят о системных нарушениях прав человека, пытках заключенных и политизации грузинской полиции в те годы. После смены власти была проведена масштабная амнистия, в результате которой на свободе оказались примерно половина заключенных. Тогда среди освобожденных оказались и "воры в законе", которые отбывали наказание не только за свой криминальный статус, но и за наркопреступления. Им дали сутки на то, чтобы они покинули Грузию. Они и переехали в Украину и Россию. Как следствие, в Украине время от времени ловят и депортируют воров в законе, а они впоследствии возвращаются обратно.
https://24tv.ua/ru/vory_v_zakone_kak_borolis_s_kriminalom_v_mire_i_chto_predlagajut_ukraincam_n1274468
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29.04.2020 11:07 Ответить
Мстительная неблагодарная сволочь, которую Миша привел за руку в политику.
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29.04.2020 11:31 Ответить
Так это же прокремлевская чебуречница!
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29.04.2020 11:57 Ответить
Послать далеко и дать возможность Саакашвили работать в Украине. Это выступление можно, конечно, игнорировать, но ищущие повод не назначать Саакашвили, вцепятся за это, как за соломинку.
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29.04.2020 12:44 Ответить
Это та безхребетная президентша, у которой депутаты РФ в кресло спикера парламента садятся? И у которой РФ границы передвигает?
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29.04.2020 13:57 Ответить
зато дружите с кацапами, которые оттяпали у вас две автономии и называют вас не братским народом как украинцы, а исключительно Лицами Кавказской Национальности
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29.04.2020 14:00 Ответить
Саломэ - путинская подстилка нам твое мнение до лампады !
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29.04.2020 14:11 Ответить
Какое тебе дело до Украины, смотри лучше за свою Грузию. А Саакашвили молодец, он 9-ть лет был президентом в Грузии, с коррупцией боролся с ворами, а вы на его теперь бочку катите. Хрен у вас будет уже такой президент, не видать вам честного, справедливого президента, одни коррупционеры будут.
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29.04.2020 17:14 Ответить
На этих путинских крыс не стоит обращать внимание, они к дружественному Картвельскому народу не имеют никакого отношения. Это как мертведчука называть Украинцем.
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29.04.2020 18:06 Ответить
шакалы из Москва и так же президент Грузии Зурабишвили исходят на гоvно, с пеной у рта.
Совпадение?? Не думаю. Москва и Зурабишвили пусть своей ядовитой слюной захлебнутся.

Зурабишвили будешь своей стране указывать кого назначать, а кого нет! Без вас разберутся....и это не ваше дело. Давай до свиданья! Недовольство о возможном назначении остается Россия и пророссийкие силы в Украине, некоторые олигархи, которые связаны напрямую с кремлем. Естественно, будет сопротивление.

Задача у России - чтобы в Украине было максимально плохо всегда, чтобы мы были историей неуспеха в любой сфере, в которую можно тыкать пальцем и говорить: вот, до чего доводит демократия и Майданы". Саакашвили имеет знания и большие связи в ЕС,США, которые помогут привлечь деньги в Украину, что спасет страну от экономической катастрофы.

Но учитывая паталогическую трусость Зеленского, и что он не самостоятельный, профан, слушает всяких прокацапленых Ермаков, олигархов, совсем не обязательно, что Саакашвили вернётся в украинскую политику.
Зеленский, последний ***** спилит на котором сидит, а ***** путину нервы портить не станет, трус он по жизни, бесхеребетный!
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29.04.2020 18:34 Ответить
Саломе, Саломе... Цьому торчку Україна не варта нічого, а ви про Грузію.Лише ті, хто хоче розколоти дружбу між Грузією та Україною, можуть бажати призначення Саакашвілі, - Зурабішвілі - Цензор.НЕТ 5737
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29.04.2020 20:54 Ответить
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