Только те, кто хотят расколоть дружбу между Грузией и Украиной, могут желать назначения Саакашвили, - заявление президента Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили критически высказалась о возможном назначении Михеила Саакашвили вице-премьером в украинское правительство.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента Грузии.

Приводим его полный текст.

Грузия и Украина являются близкими стратегическими партнерами. Наше сотрудничество базируется на многовековой дружбе и уважении, общих интересах и стремлениях. Однако наша страна-партнер сейчас рассматривает кандидата на высокую политическую должность, которого судами всех трех инстанций Грузии признали виновными. Следует отметить, что это естественно вызвало беспокойство правительства Грузии и общества.

Как Глава государства, я хорошо знаю, что вмешательство во внутренние дела и политику другого государства недопустимо в международных отношениях. Однако также является неприемлемым и непонятным со стороны украинского правительства выбрать общественного деятеля, преступная деятельность которого признана не только в суде Грузии, но и в соответствующем решении Европейского суда по правам человека.

Не говоря уже о том, что его обвиняют в тяжких коррупционных преступлениях.

Все, кто уважает историю наших стран и тяжелый путь, который мы прошли вместе, и те, кто заботится о будущем нашей стратегической дружбы, обеспокоены нынешней ситуацией. Среди них я лично - президент Грузии, и со мной - большинство общества. Только те, кто хочет разорвать непоколебимую дружбу между Грузией и Украиной, могут желать такого развития событий.

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Я выступаю только в интересах государства, ведь Украина и Грузия разделяют не только многовековую дружбу и взаимоуважение, но и независимость, полученную в недавнем прошлом, способ построения государства и общие цели: членство в ЕС и НАТО, экономические планы, транспортный потенциал Черного моря. Укрепление сотрудничества и усиления регионального сотрудничества является еще более важным в контексте вызова коронавируса. Самое главное, что объединяет грузин и украинцев, - это наша солидарность и совместные усилия по защите территориальной целостности и суверенитета, преодоление конфликтов и оккупации. Невозможно представить, что могут получить Грузия или Украина, разделив дороги и ослабив единство.

Лично я не хочу думать, что такой вариант приемлем. Я даже не могу представить, какой один человек может быть настолько важным, что Украина ставит на карту долгосрочные отношения между нашими государствами, пренебрегает нашими институтами и оскорбляет наше общество.

Мне жаль, что сегодня мы нарушаем даже необходимую солидарность в противостоянии коронавирусу, которая сейчас объединяет практически весь мир. Мне жаль потерянного времени, когда нам - обеим странам - выпало работать над совместными планами НАТО и Европейского Союза в Брюсселе.

Я сожалею о дефиците доверия, который уже возник между нашими странами, но я бы хотела ошибиться и положиться на надежду, что интересы наших стран будут более ценными и защищенными, чем узкие политические амбиции и расчеты. Я надеюсь, что общее прошлое, настоящее и будущее наших братских наций никогда не будут поставлены под сомнение.