Только те, кто хотят расколоть дружбу между Грузией и Украиной, могут желать назначения Саакашвили, - заявление президента Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили критически высказалась о возможном назначении Михеила Саакашвили вице-премьером в украинское правительство.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента Грузии.
Приводим его полный текст.
Грузия и Украина являются близкими стратегическими партнерами. Наше сотрудничество базируется на многовековой дружбе и уважении, общих интересах и стремлениях. Однако наша страна-партнер сейчас рассматривает кандидата на высокую политическую должность, которого судами всех трех инстанций Грузии признали виновными. Следует отметить, что это естественно вызвало беспокойство правительства Грузии и общества.
Как Глава государства, я хорошо знаю, что вмешательство во внутренние дела и политику другого государства недопустимо в международных отношениях. Однако также является неприемлемым и непонятным со стороны украинского правительства выбрать общественного деятеля, преступная деятельность которого признана не только в суде Грузии, но и в соответствующем решении Европейского суда по правам человека.
Не говоря уже о том, что его обвиняют в тяжких коррупционных преступлениях.
Все, кто уважает историю наших стран и тяжелый путь, который мы прошли вместе, и те, кто заботится о будущем нашей стратегической дружбы, обеспокоены нынешней ситуацией. Среди них я лично - президент Грузии, и со мной - большинство общества. Только те, кто хочет разорвать непоколебимую дружбу между Грузией и Украиной, могут желать такого развития событий.
Я выступаю только в интересах государства, ведь Украина и Грузия разделяют не только многовековую дружбу и взаимоуважение, но и независимость, полученную в недавнем прошлом, способ построения государства и общие цели: членство в ЕС и НАТО, экономические планы, транспортный потенциал Черного моря. Укрепление сотрудничества и усиления регионального сотрудничества является еще более важным в контексте вызова коронавируса. Самое главное, что объединяет грузин и украинцев, - это наша солидарность и совместные усилия по защите территориальной целостности и суверенитета, преодоление конфликтов и оккупации. Невозможно представить, что могут получить Грузия или Украина, разделив дороги и ослабив единство.
Лично я не хочу думать, что такой вариант приемлем. Я даже не могу представить, какой один человек может быть настолько важным, что Украина ставит на карту долгосрочные отношения между нашими государствами, пренебрегает нашими институтами и оскорбляет наше общество.
Мне жаль, что сегодня мы нарушаем даже необходимую солидарность в противостоянии коронавирусу, которая сейчас объединяет практически весь мир. Мне жаль потерянного времени, когда нам - обеим странам - выпало работать над совместными планами НАТО и Европейского Союза в Брюсселе.
Я сожалею о дефиците доверия, который уже возник между нашими странами, но я бы хотела ошибиться и положиться на надежду, что интересы наших стран будут более ценными и защищенными, чем узкие политические амбиции и расчеты. Я надеюсь, что общее прошлое, настоящее и будущее наших братских наций никогда не будут поставлены под сомнение.
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Пиночета тоже судили.
Вы "за" Пиночета или "против"?
Ладно, помогу - Черновол обвиняют в умышленном убийстве.
А вот дальше - сам, про обвинения Михо.
"По словам Чорновол,https://censor.net/news/3188292/chornovol_predyavili_podozrenie_po_8_statyam_kriminalnogo_kodeksa_ot_ubiyistva_do_prepyatstvovaniya, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.Источник: https://censor.net/n3194052
Стесняюсь спросить, а объяснить общевойсковую операцию по недопущению возврата в страну одного единственного "параллельного" гражданина Украины и масштабную тайную спецоперацию по его выдворению, тоже так смогёте?
Чоловіка головного бухгалтера "95 кварталу" Олександра Пашкова призначено директором департаменту стратегічної агентурної розвідки Головного управління розвідки Міністерства оборони.
Про це повідомляє "Дзеркало тижня".
Відповідний наказ міністр оборони Андрій Таран підписав 24 квітня.
Ця посада передбачає погодження в Офісі президента. Подання на призначення підписав начальник Головного управління розвідки Василь Бурба.
Минулого року Пашков став т.в.о. голови стратегічної розвідки ГУРа Міноборони. До того він 18 років прослужив у військово-технічному управлінні 3-го департаменту Головного управління розвідки та займав одну з низових посад. Але незабаром після перемоги президента Володимира Зеленського кар'єра Пашкова пішла в гору, зазначає видання: щоб зайняти крісло т.в.о. начальника департаменту Пашков перестрибнув відразу 10 службових посад, попри відсутність великих досягнень по службі.
Интересно, что "законников" грузины сажали в специальную тюрьму, где находились исключительно осужденные за такие же преступления. Это делалось потому что в обычной тюрьме они имели бы привилегированное положение - другие осужденные были бы их обслугой.
Представители нынешней правящей партии Грузии называют эпоху Саакашвили "девять лет кровавого режима" и говорят о системных нарушениях прав человека, пытках заключенных и политизации грузинской полиции в те годы. После смены власти была проведена масштабная амнистия, в результате которой на свободе оказались примерно половина заключенных. Тогда среди освобожденных оказались и "воры в законе", которые отбывали наказание не только за свой криминальный статус, но и за наркопреступления. Им дали сутки на то, чтобы они покинули Грузию. Они и переехали в Украину и Россию. Как следствие, в Украине время от времени ловят и депортируют воров в законе, а они впоследствии возвращаются обратно.
https://24tv.ua/ru/vory_v_zakone_kak_borolis_s_kriminalom_v_mire_i_chto_predlagajut_ukraincam_n1274468
Совпадение?? Не думаю. Москва и Зурабишвили пусть своей ядовитой слюной захлебнутся.
Зурабишвили будешь своей стране указывать кого назначать, а кого нет! Без вас разберутся....и это не ваше дело. Давай до свиданья! Недовольство о возможном назначении остается Россия и пророссийкие силы в Украине, некоторые олигархи, которые связаны напрямую с кремлем. Естественно, будет сопротивление.
Задача у России - чтобы в Украине было максимально плохо всегда, чтобы мы были историей неуспеха в любой сфере, в которую можно тыкать пальцем и говорить: вот, до чего доводит демократия и Майданы". Саакашвили имеет знания и большие связи в ЕС,США, которые помогут привлечь деньги в Украину, что спасет страну от экономической катастрофы.
Но учитывая паталогическую трусость Зеленского, и что он не самостоятельный, профан, слушает всяких прокацапленых Ермаков, олигархов, совсем не обязательно, что Саакашвили вернётся в украинскую политику.
Зеленский, последний ***** спилит на котором сидит, а ***** путину нервы портить не станет, трус он по жизни, бесхеребетный!