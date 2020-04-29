Минздрав разработал механизмы реформирования медицины, начнем внедрение на следующей неделе, - Степанов
Министерство здравоохранения Украины разработало механизмы реформирования системы здравоохранения, начнет внедрение их на следующей неделе.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во время онлайн брифинга.
"Мы в ближайшее время предложим конкретные механизмы, каким образом будем финансировать все медучреждения, каким образом будем реформировать нашу медицину - мы не пойдем тем путем, который был раньше", - отметил он.
По словам Степанова, в министерстве могут развивать медицину, построить медицину, которая нужна всем нам.
"Мы уже разработали соответствующие механизмы, начнем внедрение на следующей неделе", - добавил он.
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"Якщо за часів Супрун парковка біля будівлі міністерства була порожньою - не було лобістів, то після перших днів роботи нової команди ви бачите тих же самих хлопців, які входять і виходять з міністерства. Ми були дуже вражені успіхом цієї реформи, і зараз ми боїмося, що створена Супрун прозора система опинилася в небезпеці, тому що старі еліти намагаються знову повернутися в міністерство. І це викликає занепокоєння. Що стосується реформи охорони здоров'я, то мені цікаво, чи не занадто довіряє президент Зеленський голові комітету з питань охорони здоров'я Верховної Ради? Я сумніваюся в цілому в оточенні президента Зеленського, в якій мірі президент Зеленський правильно поінформований."
Все это указывает на очередное враньЁ!!
1. Якщо запланована реформа передбачає збільшення бюджетних витрат - то це не реформа, а лайно.
2. Якщо "реформатори" готові на усе, але при цьому категорично незгідні випустити з під контролю грошові потоки, тобто кошти на медицину мають йти через держ.орган (МОЗ), то це не реформа, а лайно.
3. Якщо Реформатори пропонують підвищити якість медицини, не збільшивши, а бажано зменшивши витрати з бюджету і готові заради цього випустити з власних рук контроль на грошовими потоками... тоді це реформа!
Ось тільки медичні чиновники на це не підуть, за жодних обставин! Бо мета їх реформ, це контроль над шаленими грошовими потоками, за будь-яку ціну! Давайте відверто, у них в МОЗі зарплати по 150 і вище тисяч гривень... хто б із вас, погодився на реформу, в наслідок якої ви би залишились безробітним і нікому нах.р не потрібним?
Щодо Супрун, вона теж нічого корисного не зробила і не пропонувала зробити (окрім наведення порядку із закупівлями ліків МОЗом)