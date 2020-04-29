Минздрав разработал механизмы реформирования медицины, начнем внедрение на следующей неделе, - Степанов

Министерство здравоохранения Украины разработало механизмы реформирования системы здравоохранения, начнет внедрение их на следующей неделе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во время онлайн брифинга.

"Мы в ближайшее время предложим конкретные механизмы, каким образом будем финансировать все медучреждения, каким образом будем реформировать нашу медицину - мы не пойдем тем путем, который был раньше", - отметил он.

По словам Степанова, в министерстве могут развивать медицину, построить медицину, которая нужна всем нам.

"Мы уже разработали соответствующие механизмы, начнем внедрение на следующей неделе", - добавил он.

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