Кабмин сегодня на заседании рассмотрит вопросы поддержки малого бизнеса, открытия рынков и формирования ОТГ

Правительство на заседании в среду намерено одобрить проект постановления об утверждении порядка использования средств, предусмотренных в Государственном бюджете для выплаты единовременного денежного вознаграждения лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка.

Как указано в повестке дня заседания, обнародованном на Правительственном портале, инициировать рассмотрение этого вопроса будет министр социальной политики Марина Лазебная, передает Цензор.НЕТ.

Министр юстиции Денис Малюська предложит утвердить положение о прохождении службы лицами рядового и начальствующего состава Государственного бюро расследований. Министр финансов Сергей Марченко - одобрить изменения в порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам микропредпринимательства и малого предпринимательства, а также утвердить порядок функционирования единого счета и выполнения норм статьи 351 Налогового кодекса Украины центральными органами исполнительной власти.

Вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров представит коллегам проект постановления о реализации экспериментального проекта по обеспечению непрерывного предоставления квалифицированных электронных доверительных услуг в случае замены поставщика таких услуг. Он также поставит вопрос о посещении административных зданий с применением отображения информации, содержащейся в документах, в электронном виде.

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Участники заседания рассмотрят вопрос размера оплаты труда руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждения членов наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики.

Они также могут утвердить план мероприятий на 2020-2027 годы по внедрению Концепции реализации государственной политики в сфере профессионального (профессионально-технического) образования "Современное профессиональное (профессионально-техническое) образование" на период до 2027 года.

Министры рассмотрят постановление о внесении изменений в порядок распределения средств, поступающих на текущие счета со специальным режимом использования для проведения расчетов с поставщиком природного газа, на которого возложены специальные обязанности.

Чиновники намерены согласовать законопроекты, чтобы внести их в ближайшее время на рассмотрение Верховной Рады. В частности, об изменениях в закон о государственном социальном страховании, изменения в Бюджетный, Налоговый и Таможенный кодексы, а также проект закона об административной процедуре.

Также планируется рассмотреть проекты распоряжений об утверждении перспективного плана формирования территорий громад Херсонской, Луганской и Хмельницкой областей, а также некоторых вопросах обеспечения государственного контроля в нефтегазовом комплексе.

Кроме того, рассмотрят вопросы о создании территориального органа Национальной полиции и внесении изменений в некоторые постановления Кабмина, а также кадровые вопросы.

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Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко подписал условия, которые выдвинуло Министерство здравоохранения для запуска работы рынков в условиях карантина. Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что 1 мая в Украине могут возобновить свою работу продуктовые рынки.