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Кабмин сегодня на заседании рассмотрит вопросы поддержки малого бизнеса, открытия рынков и формирования ОТГ

Кабмин сегодня на заседании рассмотрит вопросы поддержки малого бизнеса, открытия рынков и формирования ОТГ

Правительство на заседании в среду намерено одобрить проект постановления об утверждении порядка использования средств, предусмотренных в Государственном бюджете для выплаты единовременного денежного вознаграждения лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка.

Как указано в повестке дня заседания, обнародованном на Правительственном портале, инициировать рассмотрение этого вопроса будет министр социальной политики Марина Лазебная, передает Цензор.НЕТ.

Министр юстиции Денис Малюська предложит утвердить положение о прохождении службы лицами рядового и начальствующего состава Государственного бюро расследований. Министр финансов Сергей Марченко - одобрить изменения в порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам микропредпринимательства и малого предпринимательства, а также утвердить порядок функционирования единого счета и выполнения норм статьи 351 Налогового кодекса Украины центральными органами исполнительной власти.

Вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров представит коллегам проект постановления о реализации экспериментального проекта по обеспечению непрерывного предоставления квалифицированных электронных доверительных услуг в случае замены поставщика таких услуг. Он также поставит вопрос о посещении административных зданий с применением отображения информации, содержащейся в документах, в электронном виде.

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Участники заседания рассмотрят вопрос размера оплаты труда руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждения членов наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики.

Они также могут утвердить план мероприятий на 2020-2027 годы по внедрению Концепции реализации государственной политики в сфере профессионального (профессионально-технического) образования "Современное профессиональное (профессионально-техническое) образование" на период до 2027 года.

Министры рассмотрят постановление о внесении изменений в порядок распределения средств, поступающих на текущие счета со специальным режимом использования для проведения расчетов с поставщиком природного газа, на которого возложены специальные обязанности.

Чиновники намерены согласовать законопроекты, чтобы внести их в ближайшее время на рассмотрение Верховной Рады. В частности, об изменениях в закон о государственном социальном страховании, изменения в Бюджетный, Налоговый и Таможенный кодексы, а также проект закона об административной процедуре.

Также планируется рассмотреть проекты распоряжений об утверждении перспективного плана формирования территорий громад Херсонской, Луганской и Хмельницкой областей, а также некоторых вопросах обеспечения государственного контроля в нефтегазовом комплексе.

Кроме того, рассмотрят вопросы о создании территориального органа Национальной полиции и внесении изменений в некоторые постановления Кабмина, а также кадровые вопросы.

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Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко подписал условия, которые выдвинуло Министерство здравоохранения для запуска работы рынков в условиях карантина. Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что 1 мая в Украине могут возобновить свою работу продуктовые рынки.

Автор: 

Кабмин (14035) карантин (16729) рынок (534) Марченко Сергей (300) ГБР (3051) Федоров Михаил (509) Малюська Денис (322) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
https://ibigdan.livejournal.com/25001736.html Я знаю, какая работа в ближайшее время будет приносить неплохой доход

Кабмін сьогодні на засіданні розгляне питання підтримки малого бізнесу, відкриття ринків і формування ОТГ - Цензор.НЕТ 4461
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29.04.2020 10:19 Ответить
+1
а продукти де купувать, в затлих супермаркетах, може краще на ринках , там хоть свіжа прщдукція є, купив син в кишені картоплю по 19 грн, 60% -гнила, так що краще? я вже не кажу про ціни на зелень
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29.04.2020 10:24 Ответить
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Невже супермаркети мало їм занесли що вони вже хочуть відкрити ринки?
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29.04.2020 10:13 Ответить
а продукти де купувать, в затлих супермаркетах, може краще на ринках , там хоть свіжа прщдукція є, купив син в кишені картоплю по 19 грн, 60% -гнила, так що краще? я вже не кажу про ціни на зелень
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29.04.2020 10:24 Ответить
Вот-вот!
Побольше свежей, ароматной зелени, обчиханой сперва колхозницей Дуней, а потом экспедитором Васе!
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29.04.2020 10:41 Ответить
Заголовок не відповідає змісту статті..
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29.04.2020 10:16 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25001736.html Я знаю, какая работа в ближайшее время будет приносить неплохой доход

Кабмін сьогодні на засіданні розгляне питання підтримки малого бізнесу, відкриття ринків і формування ОТГ - Цензор.НЕТ 4461
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29.04.2020 10:19 Ответить
Когда парикмахерские откроют? Я зарос уже как орангутан.
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29.04.2020 10:20 Ответить
https://www.olx.ua/uslugi/krasota-zdorove/ko/q-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%80/
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29.04.2020 10:28 Ответить
Ничего страшного. Это такая причёска - "карантинка"
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29.04.2020 10:44 Ответить
Кабмін сьогодні на засіданні розгляне питання підтримки малого бізнесу, відкриття ринків і формування ОТГ - Цензор.НЕТ 8241
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29.04.2020 10:28 Ответить
Чтобы с помпой открыть рынки, надо сначала их закрыть. Имитация бурной деятельности.
Без чиновников из Кабмина птицы не поют и гнёзда не вьют.
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29.04.2020 10:48 Ответить
 
 