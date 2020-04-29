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Новости Судебная реформа
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В суды, которые не работают, придут новые судьи, - Высший совет правосудия

В суды, которые не работают, придут новые судьи, - Высший совет правосудия

По результатам заседаний, которые состоялись 27 и 28 апреля Высший совет правосудия принял решение о внесении Президенту Украины представления о назначении 40 кандидатов на должности судей местных общих судов. В их числе суды, которые пока не осуществляют правосудие из-за отсутствия судей. Кандидатуры еще 20 судей должны рассмотреть на сегодняшнем заседании.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Высшем совете правосудия.

В целом, Высший совет правосудия планирует рассмотреть 467 рекомендаций кандидатов на должности судей, которые прошли конкурсный отбор в 2012, 2013, 2017 годах, претендующих на занятие вакантных должностей судей в местных общих судах.

В условиях карантина кандидаты на должности судей принимают участие в заседании ВСП в режиме видеоконференции.

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Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что на сегодняшний день в судебной системе Украины наблюдается серьезная нехватка судейских кадров: из предусмотренных 7295 штатных должностей в судах, заполнено только 5192, из которых лишь 4751 судья имеет полномочия на осуществление правосудия. В 23% судов, в основном первого уровня, незаполненными остаются около 50% и более штатных должностей судей.

При этом, после недавнего внесения изменений в бюджет, которые предусматривают сокращение судейского вознаграждения, судьи начали массово подавать заявления об отставке.

судебная реформа (1802) Высший совет правосудия (568)


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Топ комментарии
+3
тут тра' всю сістєму міняти (С)
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29.04.2020 10:21 Ответить
+3
апропо, сумашечче жалованійє не робить тих судєй чесними, а тіко болєйє алчними. До такого ПРАНІКА тра' соотвєцтвуйющій КНУТ - шоп урівноважити теперішній судєйский оклад, кнутом має бути здирання шкури живцем
У суди, які не працюють, прийдуть нові судді, - Вища рада правосуддя - Цензор.НЕТ 9155
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29.04.2020 10:34 Ответить
+3
Майте совість. Люди вже давно заплатили за посади. Скільки вони мають чекати? Це порушення угоди!
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29.04.2020 10:54 Ответить
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нові судьйї прийдуть в старі мєха
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29.04.2020 10:20 Ответить
тут тра' всю сістєму міняти (С)
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29.04.2020 10:21 Ответить
Нет, нет! Тут все соответствует - в "старые меха" придут соответствующие им судьи! Не смотрите на неуместный ярлык - "новые судьи"... В ВРП "старые кадры" и они недопустят чего-то в принципе нового в такие родные и хлебосольные для них "старые меха судов"! Ворон ворону не только глазу не выклюет, а даже не пустит к ворону другую птицу!!!
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29.04.2020 14:30 Ответить
Высший совет чего? Вы наверное не понимаете значение слова Правосудия ,загуглите мой вам совет и не позортесь😁
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29.04.2020 10:28 Ответить
апропо, сумашечче жалованійє не робить тих судєй чесними, а тіко болєйє алчними. До такого ПРАНІКА тра' соотвєцтвуйющій КНУТ - шоп урівноважити теперішній судєйский оклад, кнутом має бути здирання шкури живцем
У суди, які не працюють, прийдуть нові судді, - Вища рада правосуддя - Цензор.НЕТ 9155
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29.04.2020 10:34 Ответить
ну вот теперь и тут вся ответственность на монике - да,да зебилы - он, а не порох ,теперь за все ,в Украине, в ответе
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29.04.2020 10:41 Ответить
бач як буває.. за всьо в атвєтє зєбіли, а сяде потрох.. діссонанс
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29.04.2020 10:54 Ответить
Так все суды у нас не работают. Они только делают вид.
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29.04.2020 10:49 Ответить
Майте совість. Люди вже давно заплатили за посади. Скільки вони мають чекати? Це порушення угоди!
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29.04.2020 10:54 Ответить
Такі ж продажні, як і старі
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29.04.2020 11:01 Ответить
 
 