В суды, которые не работают, придут новые судьи, - Высший совет правосудия

По результатам заседаний, которые состоялись 27 и 28 апреля Высший совет правосудия принял решение о внесении Президенту Украины представления о назначении 40 кандидатов на должности судей местных общих судов. В их числе суды, которые пока не осуществляют правосудие из-за отсутствия судей. Кандидатуры еще 20 судей должны рассмотреть на сегодняшнем заседании.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Высшем совете правосудия.

В целом, Высший совет правосудия планирует рассмотреть 467 рекомендаций кандидатов на должности судей, которые прошли конкурсный отбор в 2012, 2013, 2017 годах, претендующих на занятие вакантных должностей судей в местных общих судах.

В условиях карантина кандидаты на должности судей принимают участие в заседании ВСП в режиме видеоконференции.

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Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что на сегодняшний день в судебной системе Украины наблюдается серьезная нехватка судейских кадров: из предусмотренных 7295 штатных должностей в судах, заполнено только 5192, из которых лишь 4751 судья имеет полномочия на осуществление правосудия. В 23% судов, в основном первого уровня, незаполненными остаются около 50% и более штатных должностей судей.

При этом, после недавнего внесения изменений в бюджет, которые предусматривают сокращение судейского вознаграждения, судьи начали массово подавать заявления об отставке.