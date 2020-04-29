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Юридических оснований для увольнения Смолия с поста главы НБУ нет, - "слуга народа" Гетманцев

Юридических оснований для увольнения Смолия с поста главы НБУ нет, -

Основания для увольнения главы Национального банка Украины Якова Смолия отсутствуют, парламент даст политическую оценку его работы, сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Это политическая оценка, юридических последствий никаких", - сказал он в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Для увольнения главы НБУ юридических оснований нет", - добавил Гетманцев.

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Как сообщалось, народные депутаты инициируют необходимость доклада главы НБУ Якова Смолия в парламенте о деятельности центробанка в условиях карантина.

Автор: 

ВР (29287) НБУ (4836) увольнение (2686) Смолий Яков (138) Гетманцев Даниил (410)


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Топ комментарии
+4
Т.е. Гонтарева продолжает рулить из Лондона, её подельница Рожкова руководит, Смолий типичный подставной Фунт.
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29.04.2020 10:22 Ответить
+3
а беня намагається заволодіти ще й НБУ
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29.04.2020 10:42 Ответить
+3
А так хочется его убрать!
Он же не хочет печатать фантики в виде денежных знаков в угоду зеленым.
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29.04.2020 10:49 Ответить
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Т.е. Гонтарева продолжает рулить из Лондона, её подельница Рожкова руководит, Смолий типичный подставной Фунт.
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29.04.2020 10:22 Ответить
долго думал?
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29.04.2020 10:29 Ответить
а беня намагається заволодіти ще й НБУ
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29.04.2020 10:42 Ответить
Смолий - свадебный генерал..Он вообще никто, только подписывает, что ему Рожкова подсунет
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29.04.2020 10:28 Ответить
Геть як Зеленський у Єрмака
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29.04.2020 10:59 Ответить
Это тот гетьманцев,который изучает российское законодательство и требует принимать законы похожие на путинские?если так,то смолия нужно гнать,кремлевская агентура ничего хорошего не сделает.
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29.04.2020 10:48 Ответить
А так хочется его убрать!
Он же не хочет печатать фантики в виде денежных знаков в угоду зеленым.
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29.04.2020 10:49 Ответить
А який інший вихід пропонуєш для порятунку економіки?
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29.04.2020 17:21 Ответить
Нормальних людей допустити до керівництва економікою, в них же якось виходило, що двадцять з гаком місяців поспіль економіка росла, а зелені примудрились обвалити її мене ніж за рік!
І сталось це ще до початку пандемії.
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29.04.2020 17:33 Ответить
тре доступ до станка,тим паче бєня за цєной нє пастаїт! вова ж не проти
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29.04.2020 10:56 Ответить
Тобто, Нацбанк може нищити економіку, а йому за це нічого не буде. Хай нищить і далі.
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29.04.2020 17:22 Ответить
ЯК нацбанк нищить економіку?
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29.04.2020 17:34 Ответить
 
 