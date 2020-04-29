Юридических оснований для увольнения Смолия с поста главы НБУ нет, - "слуга народа" Гетманцев
Основания для увольнения главы Национального банка Украины Якова Смолия отсутствуют, парламент даст политическую оценку его работы, сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
"Это политическая оценка, юридических последствий никаких", - сказал он в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Для увольнения главы НБУ юридических оснований нет", - добавил Гетманцев.
Как сообщалось, народные депутаты инициируют необходимость доклада главы НБУ Якова Смолия в парламенте о деятельности центробанка в условиях карантина.
Топ комментарии
+4 Инокентий Смотрящий
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+3 Ан Мур
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+3 Алла Новосад #194524
показать весь комментарий29.04.2020 10:49 Ответить Ссылка
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Он же не хочет печатать фантики в виде денежных знаков в угоду зеленым.
І сталось це ще до початку пандемії.