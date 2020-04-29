МВФ предупредил ОП в связи с возможными изменениями закона о НАБУ: Остановит выполнение действующей программы
Глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден предупредил Офис президента Украины, что возможные изменения законодательства о НАБУ приведут к пересмотру действий фонда в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме Родена, содержание которого стало известно "Европейской правде".
Поводом для письма стали "предложенные изменения в законодательство, которые расширят основания для увольнения главы НАБУ, включив в них решение суда об административном коррупционном правонарушении". Роден считает такие изменения вредными для продолжения сотрудничества Украины с МВФ, поскольку, по мнению Фонда, они поставят под сомнение независимость Бюро.
"Как вы знаете, институциональная независимость НАБУ и его председателя являются критическими составляющими его эффективности и поэтому были важными элементами предыдущих программ МВФ. Любые законодательные изменения, которые сужают независимость НАБУ, будут восприняты как отказ от предыдущих антикоррупционных обязательств и потребуют корректировки любой новой программы (сотрудничества МВФ с Украиной. - Ред.)", - пояснил руководитель миссии Фонда.
Под описание МВФ подпадают два законопроекта, которые были зарегистрированы в феврале-марте, но на прошлой неделе их начали готовить к рассмотрению в зале. Это проекты 3133 (автор - Гончаренко из "Евросолидарности", соавторы из ОПЗЖ, "За майбутне" и "Батькивщины") и 3180 (авторы - Качура, Дубинский из "Слуги народа"), содержащие аналогичные изменения в закон о НАБУ и позволяющие уволить действующего руководителя Бюро Артема Сытника.
Оба законопроекта вызвали критику части депутатов, а члены фракции "Голос" подали к каждому из них 10-13 альтернативных проектов, предлагающих увольнять главу НАБУ также за "азартные игры, гадание в общественных местах", "невыполнение предписаний санитарно-эпидемиологической службы" или "в случае возникновения неудержимого желания у лиц, подследственных Национальному бюро, при отсутствии других оснований для увольнения". Впрочем, проект 3133 во вторник все равно был поддержан профильным комитетом ВР.
Обращает на себя внимание то, что представитель МВФ обратился именно к ОП, хотя ни один из законопроектов, вызывающих беспокойство Фонда, не был инициирован президентом. В Фонде между тем советуют Банковой повлиять на процесс, ведь принятие Украиной таких инициатив, исходя из данного письма, остановит выполнение действующей программы МВФ. "Может быть полезным донести обеспокоенность до спикера парламента", - отмечает ван Роден.
Глава миссии МВФ также напомнил, что неделю назад уже предупреждал ОП о проблемах в случае принятия одного из упомянутых законопроектов.
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Економіку зелені завалили ще до короновірусу, гроші їм ДУЖЕ потрібні, а варіантів в кого взяти небагато.
Яник в 2013 обрав росію, в якої були свої вимоги.
Вони були кращі ніж у МВФ?
И все это при убитой ЗЕбанарием экономике и дырой в бюджете 300 ярдов.
Всего за год развалить буквально все - это феноменальные способности и ненависть к Украине.
Только дыфолт спасёт Украину!
Зе, дайошь Дефолт!
Пережили 90тые когда стояла вся экономика и это переживем.
"...два законопроекта, которые были зарегистрированы в феврале-марте, но на прошлой неделе их начали готовить к рассмотрению в зале. Это проекты 3133 (автор - Гончаренко из "Евросолидарности", соавторы из ОПЗЖ, "За майбутне" и "Батькивщины") и 3180 (авторы - Качура, Дубинский из "Слуги народа"), содержащие аналогичные изменения в закон о НАБУ и позволяющие уволить действующего руководителя Бюро Артема Сытника". Источник: https://censor.net.ua/n3192289
А кінцівка, то взагалі шедевр:
"Обращает на себя внимание то, что представитель МВФ обратился именно к ОП, хотя ни один из законопроектов, вызывающих беспокойство Фонда, не был инициирован президентом. В Фонде между тем советуют Банковой повлиять на процесс, ведь принятие Украиной таких инициатив, исходя из данного письма, остановит выполнение действующей программы МВФ". Источник: https://censor.net.ua/n3192289
Ніхто з "8%-их мізків нації" не хоче пояснити - хто з ким і проти кого грає в "дурочку" ???
Ну, а чому представник МВФ звернувся в Офіс Президента, так що тут незрозумілого. Саме звідти Єрмак рулить "зеленими кнопками".
Але не про то було питання. Тут цікавий сам факт подання майже однакових проектів від начебто зовсім "протилежних політсил", що як і у випадку зі спільним (ЄС,Голос і СН) голосуванням за закон "Про землю", злилися в екстазі у бажанні зробити НАБУ кишеньковим керованим органом. Навіщо це усім відразу?
І цікаво, що у ПАРЛАМЕНТСЬКО-президенській країні парламентарі чудять дурню, а МВФ нагибає ОП
Щодо МВФ. МВФ - спеціальне агентство ООН.
МВФ надає кредити із тим розрахунком, що кредит віддадуть. Для цього ставить умови. От і відповідно до НАБУ - теж умова.
Хто де-факто управляє "парламентарями" (усякому разі більшістю) у МВФ відомо.
Та і парламентом цей зброд називати можна тільки умовно.
Спробуйте не носитися натовпом по гілках форуму і гадити дописами про усіляку дурню, а "вмикнути" мізки і хоч трохи подумати
Ти хоч би спробувало для себе розібратися, як таке можливо, що політичні "вороги" з якогось придуру голосують однаково і чудять однакову дурню???
Коли ви вже мізками будете користуватися за їх основним призначенням замість товкти їх об підлогу у пориві пришибленого "дякувальства"?
«МВФ, ідіть у жопу» (президент Голобородько)
«Кредит МВФ для нас - як кров для організму» (преЗЕдент Зеленський)
Шеф скликав нагло МВФу
Директорів учену рать:
- Колода ось. Хто даму трефу
Дістане - мусить виїзджать
На ряд до скурвиного сина,
Який наш банк послав у зад,
А зараз просить на колінах:
- Кредитик, друзі! Буду рад!
https://censor.net/user/205014 так настойчиво призывает всех к дефолту?
Как вы думаете, в какой валюте у него деньги?
и если на этапе проблемного состояния страны(которое мвф старательно растягивает, купируя симптомы, но препятствуя излечиванию причин) это терпимо тк фонд защищает свои инвестиции, то, если вопреки всему, стране все же удается выкарабкаться - созданные мвф структуры становятся трудноубиваемым вампиром на шее экономики