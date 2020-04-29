МВФ предупредил ОП в связи с возможными изменениями закона о НАБУ: Остановит выполнение действующей программы

Глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден предупредил Офис президента Украины, что возможные изменения законодательства о НАБУ приведут к пересмотру действий фонда в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме Родена, содержание которого стало известно "Европейской правде".

Поводом для письма стали "предложенные изменения в законодательство, которые расширят основания для увольнения главы НАБУ, включив в них решение суда об административном коррупционном правонарушении". Роден считает такие изменения вредными для продолжения сотрудничества Украины с МВФ, поскольку, по мнению Фонда, они поставят под сомнение независимость Бюро.

"Как вы знаете, институциональная независимость НАБУ и его председателя являются критическими составляющими его эффективности и поэтому были важными элементами предыдущих программ МВФ. Любые законодательные изменения, которые сужают независимость НАБУ, будут восприняты как отказ от предыдущих антикоррупционных обязательств и потребуют корректировки любой новой программы (сотрудничества МВФ с Украиной. - Ред.)", - пояснил руководитель миссии Фонда.

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Под описание МВФ подпадают два законопроекта, которые были зарегистрированы в феврале-марте, но на прошлой неделе их начали готовить к рассмотрению в зале. Это проекты 3133 (автор - Гончаренко из "Евросолидарности", соавторы из ОПЗЖ, "За майбутне" и "Батькивщины") и 3180 (авторы - Качура, Дубинский из "Слуги народа"), содержащие аналогичные изменения в закон о НАБУ и позволяющие уволить действующего руководителя Бюро Артема Сытника.

Оба законопроекта вызвали критику части депутатов, а члены фракции "Голос" подали к каждому из них 10-13 альтернативных проектов, предлагающих увольнять главу НАБУ также за "азартные игры, гадание в общественных местах", "невыполнение предписаний санитарно-эпидемиологической службы" или "в случае возникновения неудержимого желания у лиц, подследственных Национальному бюро, при отсутствии других оснований для увольнения". Впрочем, проект 3133 во вторник все равно был поддержан профильным комитетом ВР.

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Обращает на себя внимание то, что представитель МВФ обратился именно к ОП, хотя ни один из законопроектов, вызывающих беспокойство Фонда, не был инициирован президентом. В Фонде между тем советуют Банковой повлиять на процесс, ведь принятие Украиной таких инициатив, исходя из данного письма, остановит выполнение действующей программы МВФ. "Может быть полезным донести обеспокоенность до спикера парламента", - отмечает ван Роден.

Глава миссии МВФ также напомнил, что неделю назад уже предупреждал ОП о проблемах в случае принятия одного из упомянутых законопроектов.