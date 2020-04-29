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МВФ предупредил ОП в связи с возможными изменениями закона о НАБУ: Остановит выполнение действующей программы

МВФ предупредил ОП в связи с возможными изменениями закона о НАБУ: Остановит выполнение действующей программы

Глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден предупредил Офис президента Украины, что возможные изменения законодательства о НАБУ приведут к пересмотру действий фонда в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме Родена, содержание которого стало известно "Европейской правде".

Поводом для письма стали "предложенные изменения в законодательство, которые расширят основания для увольнения главы НАБУ, включив в них решение суда об административном коррупционном правонарушении". Роден считает такие изменения вредными для продолжения сотрудничества Украины с МВФ, поскольку, по мнению Фонда, они поставят под сомнение независимость Бюро.

"Как вы знаете, институциональная независимость НАБУ и его председателя являются критическими составляющими его эффективности и поэтому были важными элементами предыдущих программ МВФ. Любые законодательные изменения, которые сужают независимость НАБУ, будут восприняты как отказ от предыдущих антикоррупционных обязательств и потребуют корректировки любой новой программы (сотрудничества МВФ с Украиной. - Ред.)", - пояснил руководитель миссии Фонда.

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Под описание МВФ подпадают два законопроекта, которые были зарегистрированы в феврале-марте, но на прошлой неделе их начали готовить к рассмотрению в зале. Это проекты 3133 (автор - Гончаренко из "Евросолидарности", соавторы из ОПЗЖ, "За майбутне" и "Батькивщины") и 3180 (авторы - Качура, Дубинский из "Слуги народа"), содержащие аналогичные изменения в закон о НАБУ и позволяющие уволить действующего руководителя Бюро Артема Сытника.

Оба законопроекта вызвали критику части депутатов, а члены фракции "Голос" подали к каждому из них 10-13 альтернативных проектов, предлагающих увольнять главу НАБУ также за "азартные игры, гадание в общественных местах", "невыполнение предписаний санитарно-эпидемиологической службы" или "в случае возникновения неудержимого желания у лиц, подследственных Национальному бюро, при отсутствии других оснований для увольнения". Впрочем, проект 3133 во вторник все равно был поддержан профильным комитетом ВР.

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Обращает на себя внимание то, что представитель МВФ обратился именно к ОП, хотя ни один из законопроектов, вызывающих беспокойство Фонда, не был инициирован президентом. В Фонде между тем советуют Банковой повлиять на процесс, ведь принятие Украиной таких инициатив, исходя из данного письма, остановит выполнение действующей программы МВФ. "Может быть полезным донести обеспокоенность до спикера парламента", - отмечает ван Роден.

Глава миссии МВФ также напомнил, что неделю назад уже предупреждал ОП о проблемах в случае принятия одного из упомянутых законопроектов.

НАБУ (4233) МВФ (3335) Сытник (958) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+50
Зеленского ставят перед дилеммой: или деньги с реформами или - сосите известный орган известного олигарха. Зеленский пока колеблется: денег ему хочется, но и без органа олигарха он уже не может. Как Ватсон - без трубки.
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29.04.2020 10:42 Ответить
+36
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3099617.html В якому світі живе резидент ЗЕ?

Іспанська газета «El Pais» https://elpais.com/internacional/2020-04-27/ucrania-toma-medidas-para-evitar-la-bancarrota.html?fbclid=IwAR2eIj1CvNLNNaotuv18ULoiVzEuK3DwzedARhMTVmoHAP9PdNugvNDBU7c опублікувала статтю Володимира Зеленського «Україна здійснює кроки, аби уникнути банкрутства».
Стаття категорично контрастує зі змістом фільму «Рік президента Зеленського».
Одкровення починається прямо з назви - яке таке банкрутство? Звідки? Чому?
Рік тому, коли Зеленський став президентом, ні про яке банкрутство Україні не йшлося як таке.
Так, Україна була далеко не Ельдорадо, але з твердження, що через рік президент України буде говорити про можливість банкрутства країни, сміялися б 9 з 10 наших громадян - у першу чергу прибічники Зеленського.

Статті преЗЕдента немає на офіційному сайті голови держави.
Тому щиро раджу читачам прочитати її в оригіналі. Для тих, хто не володіє іспанською, відкрию таємницю - текст статті ідеально перекладає Гугл-перекладач.
Очевидно, писали статтю у конторі Мендель, тож і переклали її іспанською на рівні 3 класу - без ідіом і складних обертів.

Що ж написав президент України?
Про те, що Україні потрібні гроші. Негайно потрібні гроші.
«Без цього, з'являться ознаки банкрутства, яке занурить Україну в злидні. Відновлення після банкрутства буде довгим і важким. Ми не можемо ризикувати життями мільйонів людей, і з цієї причини ми чекаємо на нову програму фінансування від МВФ та Всесвітнього банку».
Я насмілюся нагадати, що за президента Порошенка, МВФ та Світовий банк не відмовляли Україні навіть під час гострих фаз війни.
З моменту ж інавгурації резидента Зеленського, МВФ нашу країну просто ігнорує.

Чому ж МВФ мусить дати гроші Україні?
Доводи, які навів Зеленський, всерйоз викликають занепокоєння - чи справді президент адекватно оцінює реальність? Просто пройдемося по пунктах.
«Ми провели більше реформ, ніж будь-який попередній уряд»…
Що?!
«Ми завершили створення антикорупційної системи»…
Що?!
«Україна… країна, яка уже має позитивний досвід боротьби з епідемією коронавірусу і яка може допомогти іншим країнам»…
Що?!! Серйозно? У нас закінчилися власні проблеми?

А Зеленський не зупиняється: «Ми працюємо над програмою для інвесторів»… Взагалі-то, програми для інвесторів створювали за президента Порошенка - в країну зайшли «Ryanair», «IKEA», інвестори https://www.youtube.com/watch?v=S8NOCqRutbI відкрили більше 200 нових підприємств.
А нині? «Ми почали шлях до миру, розпочавши діалог з Росією, країною, яка не спілкувалася з попереднім урядом» - тобто шлях до миру, в розумінні Зеленського - це зростання загиблих на 20% на тлі розведення сил?
І нарешті. «Два знакових рішення: захистити українську банківську систему від олігархів і відкрити прозорий ринок землі».

Щодо ринку землі - правда. Закон про ринок землі - прийнятий.
Але. Зеленський НІКОЛИ не прийняв би його силами своєї «монобільшості». Закон був прийнятий спільними зусиллями частини «Слуги народу», «ЄвроСолідарності» і «Голосу», після того як були прийняті всі поправки, що їх зажадала «ЄвроСолідарність». Так що це спільний успіх Зеленського і Порошенка.
А от щодо захисту банківської системи від олігархів, Зеленський відверто збрехав. На момент виходу його статті, закон про неповернення банку «Приват» колишнім власникам ще не прийнятий.
Натомість, родина Суркісів відсуджує у державного «Привату» нові й нові обсяги коштів.
По суті, вся стаття Зеленського зводиться до тези: «МВФ і Світовий банк мусять дати Україні гроші, бо Україна прийняла закон про ринок земель. А закон про банки - потім… якось».

Виникає доречне питання - Зеленський всерйоз вважає, що у західних фінансових структурах сидять повні ідіоти?
Він гадає, що там не знають української динаміки реформ? Не відають, які закони прийняті Верховною Радою? Там не знають, хто і що довело Україну до загрози банкрутства? Нарешті - він думає, там не відчувають різниці між тим, що говорить Зеленський всередині України, і що він пише в іспанських газетах?
Боюся, у МВФ і Світового банку питання виникне те саме, що й у мене - в якому, власне, світі живе Зеленський? В реальному, чи…
Дмитро Вовнянко
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29.04.2020 10:44 Ответить
+33
Ну что зедятлы?"Сделали ихвсех"?))
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29.04.2020 10:45 Ответить
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а чіво ані мєшаюцца в наши внутрєнніє дєла? давай, ЗЄшобло, починай вити!!!
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29.04.2020 10:50 Ответить
По факту - вмешиваются. По факту - на болте крутят украинский суверенитет. Точно так же, как *********. Разве что напрямую не оккупируют и не убивают. По крайней мере, быстро
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30.04.2020 05:22 Ответить
слюшай дарагой, кто там і чаво у тєбя вєртіт - пох... тєбя х*йлостан поімєл? ну і радуйся...
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30.04.2020 05:51 Ответить
Зелемрази и так и сяк стараются узаконить свой беспредел,но все равно шитье белыми нитками видно даже из-за бугра.
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29.04.2020 10:53 Ответить
Отака от вийшла "Незалежність".
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29.04.2020 10:55 Ответить
Под Кремлем было лучше, работать за похлебку, сидеть взаперти от всего мира и отправлять детей воевать за величие ******* в "афганы" на разных континентах?
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29.04.2020 11:03 Ответить
"Незалежність" це обов'язково під кимось сидіти? По іншому мислити не пробували?
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29.04.2020 11:06 Ответить
Мислити, мріяти можно про що завгодно, набагато тяжче зробити.
Економіку зелені завалили ще до короновірусу, гроші їм ДУЖЕ потрібні, а варіантів в кого взяти небагато.
Яник в 2013 обрав росію, в якої були свої вимоги.
Вони були кращі ніж у МВФ?
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29.04.2020 11:17 Ответить
Независимость - ее нужно заслужить, это во-первых. А во-вторых - независимость - это еще и умение вести дипломатические переговоры. А мы сейчас видим успехи НеЛоха во внешней политике.
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29.04.2020 13:09 Ответить
Похвастайтесь успехами гетьмана всея ******** на этом поприще? Вы же среди этих 2 уродов заставили людей выбирать. Которые, по факту, даже не конкуренты, а одно и то же говно
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30.04.2020 05:23 Ответить
И мне это непонятное тело из под прокси пишет? Тебе на русвесну пора, там любят такие "высоко интелектуальные" комменты.
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30.04.2020 14:20 Ответить
очередное ольгинское говно, чето у вас седня набег
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29.04.2020 13:04 Ответить
НАБУ это ячейка американской разведки в Украине ,для собирания компромата на украинских чиновников ,для экономического захвата Украины.
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29.04.2020 10:59 Ответить
АА как погода в Питере?
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29.04.2020 11:07 Ответить
закусывай.
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29.04.2020 11:13 Ответить
и для линчевания негров Украины
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29.04.2020 11:24 Ответить
А чи знаєте Ви, що у Вас під ліжком живе БАБАЙ??!!
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29.04.2020 12:14 Ответить
И пожирания рассейских мальчиков в трусиках
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30.04.2020 05:24 Ответить
Шах и мат зедебилам.
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29.04.2020 11:02 Ответить
Все это напоминает мне как если бы пьяный подросток видевший как ведут авто только по телевизору, за руль папиной машины с кучей приятелей сел, и все одновременно пытались рулить. Далеко бы они уехали? С каким результатом? Так вот тоже самое делают новые лица, с автомобилем Украина.
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29.04.2020 11:04 Ответить
Так шо, ребята, нужен "крепкий хозяйственник"? Может позовете Лукашенка? Тот рулит всем единолично, результат виден
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30.04.2020 05:25 Ответить
Т.е. стараниями ЗЕ мало того, что в будущем денег уже не видать, так еще и текущую программу МВФ остановит.

И все это при убитой ЗЕбанарием экономике и дырой в бюджете 300 ярдов.

Всего за год развалить буквально все - это феноменальные способности и ненависть к Украине.
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29.04.2020 11:11 Ответить
Если Украина так критически зависит от МВФ - это значит, что разваливать уже попросту нечего, ребята. Не будьте теми поцами, что выносят из квартиры в ломбард последнее и думают, что у них все збс, вот вот и встанут на ноги. С колен, или с чего вы там вставать привыкли
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30.04.2020 05:27 Ответить
МВФ попередив ОП у зв'язку з можливими змінами законодавства про НАБУ: Зупинить виконання чинної програми - Цензор.НЕТ 151
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29.04.2020 11:14 Ответить
Все чаще с ностальгией думаю о Турчинове, Климкине, Порохе, Гройсмане... Даже Ляшко уже не кажется таким карикатурным персонажем. В общем, всё познаётся в сравнении.
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29.04.2020 11:15 Ответить
у меня даже Янык не вызывает уже такого отвращения, как клоун.
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29.04.2020 14:49 Ответить
Почитайте старого Терьохіна, Саакашвілі що таке МВФ. Й Уманський вже подорослішав, правильні речі пише МВФ зробив з Україну Руїну, корумпував політиків.
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29.04.2020 11:16 Ответить
Давайте еще почитаем Симоненко, Витренко (маму). Что с вами? Вас уже поразил коронавирус? Прямо в мозг. Как всегда МВФ виноват. Не дебильное население, которое все время (с редкими просветлениями сознания) голосует за шапковоров, клоунов и прочее дерьмо, а МВФ.
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29.04.2020 19:12 Ответить
Т.е. вы считаете нормальным полностью зависеть от чужих кредитов и рассказывать о збс успехах своей команды, о 130 успешных реформах и прочий бред? Говоря "А", говорите и "Б" - в Украине за 30 лет не было проукраинской власти
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30.04.2020 05:29 Ответить
Да, да!
Только дыфолт спасёт Украину!
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30.04.2020 10:50 Ответить
Правильні речі це які? Розкажи, що таке МВФ
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29.04.2020 19:40 Ответить
Молодці ! Тримайте владу за горло , не давайте їй красти . Українці підтримують .
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29.04.2020 12:48 Ответить
МВФ попередив ОП у зв'язку з можливими змінами законодавства про НАБУ: Зупинить виконання чинної програми - Цензор.НЕТ 8780МВФ попередив ОП у зв'язку з можливими змінами законодавства про НАБУ: Зупинить виконання чинної програми - Цензор.НЕТ 8780МВФ попередив ОП у зв'язку з можливими змінами законодавства про НАБУ: Зупинить виконання чинної програми - Цензор.НЕТ 8780МВФ попередив ОП у зв'язку з можливими змінами законодавства про НАБУ: Зупинить виконання чинної програми - Цензор.НЕТ 9548
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29.04.2020 13:08 Ответить
Год у власти зЭ - одно фото вместо целого художественного фильма
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29.04.2020 13:09 Ответить
К сожалению Украина превратилась в колонию, соответственно к нам и относятся. Кредиторы заставили Украину создать целую кучу бесполезных и очень дорогостоящих организаций типа НАБУ, задача которых исключительно шпионаж за Украиной, и мы же их еще и оплачиваем. Заставляют принимать законы выгодные им, а не Украине, покрывают коррупционеров - говорят, мол тех не трогайте, это политическое преследование, денег не дадим. Складывается впечатление что враги Украины не только на востоке, но и на западе.
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29.04.2020 13:21 Ответить
Из Украины сделали не колонию а Сомали, создатели давно всем известные проросийские олигархи ахметов и парашенко
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29.04.2020 16:56 Ответить
Коломойский не при делах?
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30.04.2020 05:31 Ответить
Дальше чем "шпионаж за Украиной" читать нет смысла. Получи медальку, ватан
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30.04.2020 05:30 Ответить
кормите этих бездельников сами.
Зе, дайошь Дефолт!
Пережили 90тые когда стояла вся экономика и это переживем.
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29.04.2020 14:10 Ответить
Еврею Яценюку значит деньги дали, а украинцу Зеленскому, значит, денег не дадуд. Госпади, что в мире твориться-то...
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29.04.2020 14:35 Ответить
У Зели и Бени патологическая ненависть к Украине.
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29.04.2020 15:06 Ответить
Зеленые проходимцы думают, что если украинский народ видосиками обработали, то и европейцев обработают. Но нет.
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29.04.2020 15:29 Ответить
МВФ выжал из госпидаров больше реформ нем глубинный нарід за 2 майдана, потому что МВФ не прекращает вsrручивать руки коррупционерам. Спасибо США, без них был бы беспредел и вырождение как при Кучме.
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29.04.2020 16:27 Ответить
Где можно пощупать "реформы". Симейни ликари вместо участковых терапевтов, полюция вместо мусоров, что еще?
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30.04.2020 05:34 Ответить
Слышь, придурок, таки да! Симейни ликари лучше участковых терапевтов.
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30.04.2020 10:51 Ответить
У нас суверенна держава чи як? Скільки можна терпіти, коли різні колонізаторські структури грубо втручаються в наші справи. МВФ - руки геть від України.
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29.04.2020 17:25 Ответить
Дурники, що розказують яке МВФ небезпечне і як воно поработило Україну, такі забавні. Вам Каломойський доплачує?
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29.04.2020 19:48 Ответить
прігожин їм не доплачує, а оплачує
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29.04.2020 22:37 Ответить
МВФ небезпечне. Як і будь-яке лайно, що загоняє вас в кредити і заставляє жити не по реальному рівню. Побачили б українці свій реальний рівень - всі Пєті і Бєні вже давно б сиділи на палях.
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30.04.2020 05:35 Ответить
то ви вважаєте, що всі борошна України від МВФ?
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29.04.2020 22:36 Ответить
Читаю істеричні коменти "8%-го розумового активу Ыліти нації" і стає сумно - хоч одне прочитало б текст далі заголовка...
"...два законопроекта, которые были зарегистрированы в феврале-марте, но на прошлой неделе их начали готовить к рассмотрению в зале. Это проекты 3133 (автор - Гончаренко из "Евросолидарности", соавторы из ОПЗЖ, "За майбутне" и "Батькивщины") и 3180 (авторы - Качура, Дубинский из "Слуги народа"), содержащие аналогичные изменения в закон о НАБУ и позволяющие уволить действующего руководителя Бюро Артема Сытника". Источник: https://censor.net.ua/n3192289

А кінцівка, то взагалі шедевр:
"Обращает на себя внимание то, что представитель МВФ обратился именно к ОП, хотя ни один из законопроектов, вызывающих беспокойство Фонда, не был инициирован президентом. В Фонде между тем советуют Банковой повлиять на процесс, ведь принятие Украиной таких инициатив, исходя из данного письма, остановит выполнение действующей программы МВФ". Источник: https://censor.net.ua/n3192289

Ніхто з "8%-их мізків нації" не хоче пояснити - хто з ким і проти кого грає в "дурочку" ???
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29.04.2020 17:33 Ответить
Цікаво у Вас виходить. У законопроекта 3133 є автор, і є співатори. А законопроекта 3180 усі співавтори. Чому?
Ну, а чому представник МВФ звернувся в Офіс Президента, так що тут незрозумілого. Саме звідти Єрмак рулить "зеленими кнопками".
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29.04.2020 18:12 Ответить
А якщо ще уважніше прочитати - "... и 3180 (авторы - Качура, Дубинский из "Слуги народа")" Де тут про співавторів?

Але не про то було питання. Тут цікавий сам факт подання майже однакових проектів від начебто зовсім "протилежних політсил", що як і у випадку зі спільним (ЄС,Голос і СН) голосуванням за закон "Про землю", злилися в екстазі у бажанні зробити НАБУ кишеньковим керованим органом. Навіщо це усім відразу?
І цікаво, що у ПАРЛАМЕНТСЬКО-президенській країні парламентарі чудять дурню, а МВФ нагибає ОП
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29.04.2020 18:53 Ответить
Пардон, я не помітив, що Ви зацитували саму статтю. Так що мої претензії до автора статті.
Щодо МВФ. МВФ - спеціальне агентство ООН.
МВФ надає кредити із тим розрахунком, що кредит віддадуть. Для цього ставить умови. От і відповідно до НАБУ - теж умова.
Хто де-факто управляє "парламентарями" (усякому разі більшістю) у МВФ відомо.
Та і парламентом цей зброд називати можна тільки умовно.
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29.04.2020 19:03 Ответить
Зеленський керує лише частиною фракції СН. І в даному випадку ініціатива спільної "подлянки" виходить не від його людей, а від його "опонентів".
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30.04.2020 05:13 Ответить
а твій зЄ, повністю контролюючи парламент, не хоче нічого пояснити? Ще з Оману чекаємо...
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29.04.2020 22:39 Ответить
Тобто, дружньо "серуть" в парламенті холопи Порошенко, Медведчука і Коломийського, а прояснити ситуацію "обдарованій" "8%-ої Ыліті нації" зобов'язаний чомусь Зеленський???

Спробуйте не носитися натовпом по гілках форуму і гадити дописами про усіляку дурню, а "вмикнути" мізки і хоч трохи подумати
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30.04.2020 05:08 Ответить
Царь хороший, бояре - плохие? Не, ребята, отмазняк про "слуга народа" не контролирует "слуг народа" не прокатит. За все будет отвечать лично Зеленский. Как за весь ******, что происходил при Пете должен отвечать именно Петя, потому что каждый парламент в Украине подгоняется под конкретного президента. Так уж исторически сложилось
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30.04.2020 05:38 Ответить
їплане, ти рахувати вмієш? "серучі холопи" Порошенка, Юлі, ОПЗЖ менше в сумі, ніж 50%...решта 50% - то зебіли вибрали...інша річ, кого. А зебілами у нас командує головний зебіл, і зовсім не Порошенко чи Медвеччук
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30.04.2020 17:55 Ответить
Тільки козломорда тварюка з відсидженими "полужопіями" мізків і хворим вялічієм лізе на форум накарябати якусь дурню замість розібратися, про що взагалі мова
Ти хоч би спробувало для себе розібратися, як таке можливо, що політичні "вороги" з якогось придуру голосують однаково і чудять однакову дурню???
Коли ви вже мізками будете користуватися за їх основним призначенням замість товкти їх об підлогу у пориві пришибленого "дякувальства"?
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30.04.2020 18:13 Ответить
как там пагодка в Ольгино, "поцрейот"?
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01.05.2020 12:23 Ответить
А у вікно подивитись тобі мізків забракло ?
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02.05.2020 21:01 Ответить
смешно, когда ольгинцы, а особенно зебилы, говорят про ум))
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03.05.2020 13:54 Ответить
Тому з тебе і стібуся, бо ти таки дурний, але смішний
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03.05.2020 14:05 Ответить
стибульку вначале отрасти, убогий))
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04.05.2020 17:01 Ответить
Так давайте гляним кто и откуда авторы: соя, бенины зебилы, зажоп и вона. Короче как всегда все кроме Голоса. Кстати эти же против Миши. Совпадение? Не думаю 😷
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29.04.2020 18:00 Ответить
Економіче рейдерство переросло у політичне. Для того, щоб Бені стририти 5,5 млрд. дол. треба закон змінити.
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29.04.2020 18:18 Ответить
Это масоны - из пропавшего капитала Тамплиеров сделали уставной капитал МВФ
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29.04.2020 19:38 Ответить
ТІЛЬКИ ВОНИ З КОЗАКАМИ НЕ ВСТИГЛИ ДОМОВИТИСЬ )))))))))))))))))))))))))
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29.04.2020 23:53 Ответить
Гончаренко здивував і насторожив.
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29.04.2020 19:50 Ответить
то "молода *******", не треба його ідеалізувати...він ще багато чим здивує
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29.04.2020 22:43 Ответить
Нарешті медійна бражка антинародного мафіозного привладного кортелю України і для МВФ стала "короновірусом".Ще б терпець годувати злодюг увірвався в українського народу.
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29.04.2020 20:01 Ответить
МВФ та дама треф
«МВФ, ідіть у жопу» (президент Голобородько)
«Кредит МВФ для нас - як кров для організму» (преЗЕдент Зеленський)

Шеф скликав нагло МВФу
Директорів учену рать:
- Колода ось. Хто даму трефу
Дістане - мусить виїзджать

На ряд до скурвиного сина,
Який наш банк послав у зад,
А зараз просить на колінах:
- Кредитик, друзі! Буду рад!
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29.04.2020 20:57 Ответить
Кабмин принял решение! МВФ не нужен!МВФ попередив ОП у зв'язку з можливими змінами законодавства про НАБУ: Зупинить виконання чинної програми - Цензор.НЕТ 9050
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29.04.2020 21:03 Ответить
Недавно Ливан обьявил дефолт. Теперь посмотрите что там творится. И это у них ещё нет внешней военной агрессии.
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29.04.2020 21:18 Ответить
Я ГОТОВ ЖРАТЬ КОРРУПЦИОНЕРОВ ЖИВЬЕМ !)
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29.04.2020 23:50 Ответить
И отчего эта падлюка
МВФ попередив ОП у зв'язку з можливими змінами законодавства про НАБУ: Зупинить виконання чинної програми - Цензор.НЕТ 4140 https://censor.net/user/205014 так настойчиво призывает всех к дефолту?
Как вы думаете, в какой валюте у него деньги?
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30.04.2020 10:53 Ответить
пфф, давно известно что мвф создает в странах, берущих ее кредиты, независимые от правительства финансовые структуры, нацеленные на беспрепятственные вывод денег из страны
и если на этапе проблемного состояния страны(которое мвф старательно растягивает, купируя симптомы, но препятствуя излечиванию причин) это терпимо тк фонд защищает свои инвестиции, то, если вопреки всему, стране все же удается выкарабкаться - созданные мвф структуры становятся трудноубиваемым вампиром на шее экономики
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30.04.2020 11:03 Ответить
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