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Минздрав заявил в правоохранительные органы о преступлении при закупке костюмов биозащиты, - замминистра Шаталова

Минздрав заявил в правоохранительные органы о преступлении при закупке костюмов биозащиты, - замминистра Шаталова

Замминистра здравоохранения Светлана Шаталова обратилась в правоохранительные органы с заявлением о преступлении ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ).

"Я вчера подготовила и направила в правоохранительные органы заявление о совершении преступления ГП МЗУ, надеюсь на скорую реакцию",- сообщила она в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Шаталовой, МЗУ нарушило законодательство Украины, не подав в Минздрав техническое задание на закупку костюмов биозащиты.

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"Минздрав обратился письмом в ГП насчет закупки костюмов биозащиты. ГП не подало на согласование техзадание в министерство. Минздрав не понимал, какого качества товар будет закупать ГП и соответствует ли он всем требованиям",- отметила замминистра.

В то же время Шаталова отметила, что надеется на налаживание совместной работы МЗУ и Минздрава.

"Моя позиция и позиция министра такова: существует ГП МЗУ, которое создано для проведения всех медицинских закупок для государства. Поэтому МЗУ должно выполнять закупки, которые планирует делать Минздрав. Надеюсь, что мы сможем наладить нашу работу таким образом, чтобы она была максимально прозрачной с абсолютным соблюдением законодательства",- сказала она.

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Автор: 

госзакупки (961) Минздрав (4903) закупки (770)


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преступление за преступлением совершают зеленые, а дальше только по нарастающей
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29.04.2020 10:53 Ответить
А зебіли верещали шо новиє ліца прідут - порядок навідут.
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29.04.2020 10:56 Ответить
для этой команды,судя по всему,лучшая защита-это нападение.
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29.04.2020 11:06 Ответить
Че то я не понял логики?!!!
Это заказчик должен подавать для закупки тех данные товара, который он хочет, а не посредник - заказчику .........
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29.04.2020 13:55 Ответить
 
 