Под Кабмином протестуют предприниматели: "Еще день вашей заботы, и нас не станет". ФОТОрепортаж
У здания Кабинета министров проходит акция протеста малых предпринимателей. Они требуют, чтобы правительство сняло карантинные ограничения.
В акции принимают участие несколько сотен протестующих, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
По словам организаторов, предприниматели требуют от правительства разрешить работу малому и микробизнесу с соблюдением санитарных требований.
Также митингующие требуют обеспечить равные требования к работе во время карантина для всех: для известных торговых сетей, ресторанов и т.д.
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Протестующие перекрывали машинами движение по улице Грушевского, но потом забрали свои автомобили и освободили улицу для проезда.
У Кабмина дежурит несколько нарядов Национальной гвардии и Полиция диалога.
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Згадайте виступи новоспеченого преЗедента про повернення українських заробітчан (це активна і працездатна частина населення)
сьогодні бачимо руйнацію і знищення малого і середнього бізнесу, в той час як олігархічний не чіпають.
Все це для збільшення частини "вільної" робочої сили, адже і заробітчани і представники малого і середнього бізнесу саме та частина населення яка вміє іхоче працювати і не виставляє лозунг "абяспечте нас рабочими мястами и дайте нам дешовую колбасу и водку"
По офіційним! даним московської влади, якщо зібрати до купи всіх українців, білорусів, руських (угрофінів) то їх частка в населенні Москви не перевищить 30%!!!
"чистые, русские , московские лица!"
https://youtu.be/JYguKqJ7e3A видео на ютуб
Зєлю геть. дострокові.
Вопрос "за кого голосовал во втором туре президентских 2019?" отныне обязателен на любом собеседовании на руководящую должность на 10 лет вперёд.
Рассказывает такой претендент как он рынки развивал, продажи продвигал, коллективом руководил, бизнес-планы писал и долги у клиентов выбивал... И тут - меня снова обманули, в этот раз путём показа сериала по телевизору. --- Бесценно же.
Если будут, конечно, ещё какие-то собеседования у нас.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10222302275886391&set=a.10206326218934952&type=3&theater Виктор Атаев
чому бідні - бо дурні,
а чому дурні, бо бідні...
Во-во...Салонов столько расплодилось,что они растащили другу у друга всех клиентов,наплыва нет.Я практически никогда долго не ждал своего мастера,когда приходил без предварительной записи.
До влади в Україні прийшли нахабні курви яких можна купити, що Московія і робить
бунт --берут вилы и поднимают на них власть
здесь люди защищают свои права не нарушая закона
когда у тебя есть каждый день сумма равная пенсии
6 миллионов за месяц
можно умничать /работая 4- 5 дней в месяц по 5-6 часов
остальное работа в округах на мальдивах
Снимайте видосики, какие Вова для вас снимал, отправляйте ему и бейте челом!
Мол, мы ж за тебя, родненький, голоса отдали, за что ты нас, соколик, по миру пускаешь?!
Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» вимушена скасувати рейс PS1118 Київ - Лондон через заборону Державної Авіаційної Служби України.
Рейс мав виконуватися сьогодні, 29-го квітня, о 12:40 і був організований для доправлення до Великої Британії на роботу українських громадян, які мають довгостроковий контракт з роботодавцем закордоном. Рейс був організований на замовлення роботодавця, який завчасно подбав про забезпечення українських громадян довгостроковими контрактами. За цих умов українці можуть легально та офіційно працевлаштованими знаходитися на території Великої Британії. Відповідно, дана категорія не є ризиковою для України. Дані громадяни не будуть потребувати евакуації найближчим часом та не будуть потенційними поширювачами на території України covid-19.
Рейс скасовано через заборону авіаційної влади України (Державна авіаційна служба України), яку авіакомпанія отримала за дві години до запланованого часу вильоту без вказання підстав та посилання на нормативні документи. При цьому, авіакомпанія подала усі необхідні документи для отримання дозволів вчасно та розраховувала на завчасне або в розумні строки отримання рішення.
Пасажири рейсу - мешканці різних регіонів України, які діставалися до столичного авіаційного вузла в умовах відсутності будь-якого регулярного наземного пасажирського сполучення - наразі знаходяться в терміналі Міжнародного аеропорту «Бориспіль».
«Ми, звісно, чули учорашню заяву очільника МЗС України у ЗМІ щодо «нелогічності» відправлення українських заробітчан закордон в умовах пандемії, а також про те, що Уряд налаштований конструктивно і готовий до перегляду позиції, - зазначила директор з комунікацій МАУ Євгенія Сацька. - Але до ранку 29-го квітня жодних офіційних вказівок та документів з цього приводу до нас не надходило. Наразі авіакомпанія намагатиметься отримати дозвіл на виконання рейсу та надати можливість українцям дістатися до роботи, працевлаштуватися та забезпечити свої родини засобами для існування».
Завдання будь-якої авіакомпанії - забезпечувати безпеку польотів та переміщувати людей між пунктами сполучення за їхньої потреби. На разі, українські авіакомпанії не тільки позбавлені своєї основної діяльності через тотальні карантинні заходи, але й поставлені в умови балансування між політичним заявами та офіційними документами.
Зеленский, млядь-с.
Їж Те.
ложить на Украинце . Так что , не надо требовать , надо развесить на каштанах зеленую плесень