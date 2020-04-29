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Под Кабмином протестуют предприниматели: "Еще день вашей заботы, и нас не станет". ФОТОрепортаж

У здания Кабинета министров проходит акция протеста малых предпринимателей. Они требуют, чтобы правительство сняло карантинные ограничения.

В акции принимают участие несколько сотен протестующих, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По словам организаторов, предприниматели требуют от правительства разрешить работу малому и микробизнесу с соблюдением санитарных требований.

Также митингующие требуют обеспечить равные требования к работе во время карантина для всех: для известных торговых сетей, ресторанов и т.д.

Читайте также: "Макдональдс" можно, а маленьким кофейням нет, - бизнесмен Давиденко о двойных стандартах властей по отношению к бизнесу во время карантина

Протестующие перекрывали машинами движение по улице Грушевского, но потом забрали свои автомобили и освободили улицу для проезда.

У Кабмина дежурит несколько нарядов Национальной гвардии и Полиция диалога.

Под Кабмином протестуют предприниматели: Еще день вашей заботы, и нас не станет 01
Под Кабмином протестуют предприниматели: Еще день вашей заботы, и нас не станет 02
Под Кабмином протестуют предприниматели: Еще день вашей заботы, и нас не станет 03
Под Кабмином протестуют предприниматели: Еще день вашей заботы, и нас не станет 04
Под Кабмином протестуют предприниматели: Еще день вашей заботы, и нас не станет 05
Под Кабмином протестуют предприниматели: Еще день вашей заботы, и нас не станет 06
Под Кабмином протестуют предприниматели: Еще день вашей заботы, и нас не станет 07
Под Кабмином протестуют предприниматели: Еще день вашей заботы, и нас не станет 08
Под Кабмином протестуют предприниматели: Еще день вашей заботы, и нас не станет 09
Под Кабмином протестуют предприниматели: Еще день вашей заботы, и нас не станет 10
Под Кабмином протестуют предприниматели: Еще день вашей заботы, и нас не станет 11
Под Кабмином протестуют предприниматели: Еще день вашей заботы, и нас не станет 12

Автор: 

бизнес (1622) Кабмин (14035) карантин (16729) протест (5867) малый бизнес (123)


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Топ комментарии
+36
"Ще день вашої турботи, і нас не стане", - під Кабміном протестують підприємці - Цензор.НЕТ 1865
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29.04.2020 11:13 Ответить
+35
"Ще день вашої турботи, і нас не стане", - під Кабміном протестують підприємці - Цензор.НЕТ 4188
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29.04.2020 11:06 Ответить
+32
"Еще день вашей заботы, и нас не станет", - под Кабмином протестуют предприниматели - Цензор.НЕТ 3182
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29.04.2020 10:59 Ответить
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"Ще день вашої турботи, і нас не стане", - під Кабміном протестують підприємці - Цензор.НЕТ 9699
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29.04.2020 11:16 Ответить
Московії потрібні свіжі раби!
Згадайте виступи новоспеченого преЗедента про повернення українських заробітчан (це активна і працездатна частина населення)
сьогодні бачимо руйнацію і знищення малого і середнього бізнесу, в той час як олігархічний не чіпають.
Все це для збільшення частини "вільної" робочої сили, адже і заробітчани і представники малого і середнього бізнесу саме та частина населення яка вміє іхоче працювати і не виставляє лозунг "абяспечте нас рабочими мястами и дайте нам дешовую колбасу и водку"
По офіційним! даним московської влади, якщо зібрати до купи всіх українців, білорусів, руських (угрофінів) то їх частка в населенні Москви не перевищить 30%!!!

"чистые, русские , московские лица!""Ще день вашої турботи, і нас не стане", - під Кабміном протестують підприємці - Цензор.НЕТ 6721
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29.04.2020 11:17 Ответить
Результат "пабєди над пєчєнєгами і полавцеми".
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29.04.2020 12:04 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25001640.html Зеленский на самоизоляции (скрытая камера)

https://youtu.be/JYguKqJ7e3A видео на ютуб
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29.04.2020 11:18 Ответить
Янек, Пєця і Зєля - три російські шпигуни, а протистояння між ними удаване, постановочне. Янек почав нищити Україну, Пєця продовжив, а Зєля має її остаточно ліквідувати.
Зєлю геть. дострокові.
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29.04.2020 11:22 Ответить
"Ще день вашої турботи, і нас не стане", - під Кабміном протестують підприємці - Цензор.НЕТ 211
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29.04.2020 11:26 Ответить
У цієї чєти народились діти - зебіли.
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29.04.2020 11:28 Ответить
+100500!!!
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29.04.2020 11:34 Ответить
Браво! ))
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29.04.2020 11:42 Ответить
Вона святая! Для Вани Вона святая.
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29.04.2020 11:29 Ответить
Підписала кабальний для Росії договір? Що тепер Раша https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/2/634637/ хоче його розірвати попри мільярдні штрафи ? Я це знаю.
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29.04.2020 11:30 Ответить
"Ще день вашої турботи, і нас не стане", - під Кабміном протестують підприємці - Цензор.НЕТ 3779
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29.04.2020 11:32 Ответить
кремлевская шлюха
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29.04.2020 11:47 Ответить
Путєн? А хто тебе примушував підписувати? Плати тепер
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29.04.2020 12:37 Ответить
Надо разрешить. Тем более, что штрафы конкретные. Бюджету помощь.
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29.04.2020 11:25 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25002151.html Неспособность к анализу и принятию решений
Вопрос "за кого голосовал во втором туре президентских 2019?" отныне обязателен на любом собеседовании на руководящую должность на 10 лет вперёд.
"Ще день вашої турботи, і нас не стане", - під Кабміном протестують підприємці - Цензор.НЕТ 5618
Рассказывает такой претендент как он рынки развивал, продажи продвигал, коллективом руководил, бизнес-планы писал и долги у клиентов выбивал... И тут - меня снова обманули, в этот раз путём показа сериала по телевизору. --- Бесценно же.
Если будут, конечно, ещё какие-то собеседования у нас.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10222302275886391&set=a.10206326218934952&type=3&theater Виктор Атаев
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29.04.2020 11:33 Ответить
Не так. Треба питати - за кого голосував в другому турі 2010го? Це тоді Україна мала вибір. А в 2019му в другому турі вибора не було.
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29.04.2020 11:46 Ответить
"Ще день вашої турботи, і нас не стане", - під Кабміном протестують підприємці - Цензор.НЕТ 6327
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29.04.2020 11:49 Ответить
а еще подленькое жЮлькино "хи-хи", прикрыв ротик, над Украиной и Грузией в 2008 году
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29.04.2020 14:16 Ответить
Засунь себе это фото в заднее место.Тогда что,война была???
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29.04.2020 18:39 Ответить
Вы забыли показать цифры, сколько было погашено долгов(попередников) и сколько надо погасить в этом году.
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29.04.2020 19:41 Ответить
Зато эти петерасты масочек со своим мусорским логотипом нашили за счет налогоплательщиков. Выплядки аваковские.
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29.04.2020 11:36 Ответить
Что интересно будет, когда на ментов денег не хватит?
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29.04.2020 12:33 Ответить
будут продавать наши почки, которые мы сами ж и отдадим



чому бідні - бо дурні,
а чому дурні, бо бідні...
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29.04.2020 14:18 Ответить
Слуг надо периодически *******, что бы они не забывали кто в доме хозяин.
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29.04.2020 11:47 Ответить
вас не станет другие придут...делов то
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29.04.2020 11:56 Ответить
почему закрыты парикмахерские?там что очереди?два-пять кресел,и вечно скучающие стилисты..так запускайте по одному в маске,какого лешого и закрывать...и так во всем,зато в эпицентре ходят как на экскурсии...страна странная
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29.04.2020 12:02 Ответить
Если б парикмахерские принадлежали Герегам, так и было бы.
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29.04.2020 13:31 Ответить
+++
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29.04.2020 14:09 Ответить
почему закрыты парикмахерские?там что очереди?

Во-во...Салонов столько расплодилось,что они растащили другу у друга всех клиентов,наплыва нет.Я практически никогда долго не ждал своего мастера,когда приходил без предварительной записи.
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29.04.2020 18:43 Ответить
Псовые слуги.теряют почву ...теперь придумали заробитчан не выпускать...
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29.04.2020 12:03 Ответить
Зе влада = Порно влада
До влади в Україні прийшли нахабні курви яких можна купити, що Московія і робить
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29.04.2020 12:08 Ответить
"Ще день вашої турботи, і нас не стане", - під Кабміном протестують підприємці - Цензор.НЕТ 2525
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29.04.2020 12:10 Ответить
ЗЕЛЕНЫЙ ,лживый ПОЦ !
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29.04.2020 12:13 Ответить
не шановні любітєлі зеленого лайна, сосіть зелений покращувач!!!
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29.04.2020 12:13 Ответить
Фиии, как грубо...
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29.04.2020 12:29 Ответить
"Ще день вашої турботи, і нас не стане", - під Кабміном протестують підприємці - Цензор.НЕТ 4648
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29.04.2020 12:38 Ответить
Розвивайте поштомати у кожному дворі. Логістику . Доставку . Товари та харчі треба купувати через нет , з дивану . Магазини і базари - анахронізм і абсолютний непотріб в ********* світі .
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29.04.2020 12:52 Ответить
А ну покажи мне страну без магазинов? А рынки есть в большинстве стран, просто с другими названиями, но суть остается та же. И если интересно, то как раз хорошие продукты питания купить легче на рынке, например, в штатах если хочешь купить более натуральные продукты, то едешь в фермерские точки продажи, типа рыночка.
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29.04.2020 13:20 Ответить
з такими покупками ти з дивану за півроку встати не зможеш. І те, що купиш, буде відрізнятись формою і кольором, але не смаком.
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29.04.2020 13:36 Ответить
Так так , свічка краща ніж лампочка , кінь кращий ніж автівка . Я в курсі .
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29.04.2020 15:45 Ответить
А що таке, що за протести, вам недоноскам хохлосраким вже не смішно, ви ж за це лайно блазневе голосовуали!?
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29.04.2020 12:55 Ответить
Зато Эпицентру,Фокстроту,Алло,МасДональдсу и т.д работать можно.
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29.04.2020 13:12 Ответить
читаю писаку под кабмином бунт
бунт --берут вилы и поднимают на них власть
здесь люди защищают свои права не нарушая закона
когда у тебя есть каждый день сумма равная пенсии
6 миллионов за месяц
можно умничать /работая 4- 5 дней в месяц по 5-6 часов
остальное работа в округах на мальдивах
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29.04.2020 13:35 Ответить
а зачем протестовать под Кабмином?
Снимайте видосики, какие Вова для вас снимал, отправляйте ему и бейте челом!
Мол, мы ж за тебя, родненький, голоса отдали, за что ты нас, соколик, по миру пускаешь?!
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29.04.2020 13:41 Ответить
МАУ вимушена скасувати рейс Київ-Лондон 29 квітня

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» вимушена скасувати рейс PS1118 Київ - Лондон через заборону Державної Авіаційної Служби України.

Рейс мав виконуватися сьогодні, 29-го квітня, о 12:40 і був організований для доправлення до Великої Британії на роботу українських громадян, які мають довгостроковий контракт з роботодавцем закордоном. Рейс був організований на замовлення роботодавця, який завчасно подбав про забезпечення українських громадян довгостроковими контрактами. За цих умов українці можуть легально та офіційно працевлаштованими знаходитися на території Великої Британії. Відповідно, дана категорія не є ризиковою для України. Дані громадяни не будуть потребувати евакуації найближчим часом та не будуть потенційними поширювачами на території України covid-19.

Рейс скасовано через заборону авіаційної влади України (Державна авіаційна служба України), яку авіакомпанія отримала за дві години до запланованого часу вильоту без вказання підстав та посилання на нормативні документи. При цьому, авіакомпанія подала усі необхідні документи для отримання дозволів вчасно та розраховувала на завчасне або в розумні строки отримання рішення.

Пасажири рейсу - мешканці різних регіонів України, які діставалися до столичного авіаційного вузла в умовах відсутності будь-якого регулярного наземного пасажирського сполучення - наразі знаходяться в терміналі Міжнародного аеропорту «Бориспіль».

«Ми, звісно, чули учорашню заяву очільника МЗС України у ЗМІ щодо «нелогічності» відправлення українських заробітчан закордон в умовах пандемії, а також про те, що Уряд налаштований конструктивно і готовий до перегляду позиції, - зазначила директор з комунікацій МАУ Євгенія Сацька. - Але до ранку 29-го квітня жодних офіційних вказівок та документів з цього приводу до нас не надходило. Наразі авіакомпанія намагатиметься отримати дозвіл на виконання рейсу та надати можливість українцям дістатися до роботи, працевлаштуватися та забезпечити свої родини засобами для існування».

Завдання будь-якої авіакомпанії - забезпечувати безпеку польотів та переміщувати людей між пунктами сполучення за їхньої потреби. На разі, українські авіакомпанії не тільки позбавлені своєї основної діяльності через тотальні карантинні заходи, але й поставлені в умови балансування між політичним заявами та офіційними документами.
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29.04.2020 13:48 Ответить
Они думают что будут жить как раньше. Спроса сейчас нет. У людей тупо нет денег.
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29.04.2020 13:59 Ответить
и еще долго не будет-с.
Зеленский, млядь-с.
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29.04.2020 14:46 Ответить
Торгаши торгашами...Жалко Зеленский слишком Европейский,что-бы разогнать их нах,ты смотри самые бедные мля и нищие с голоду пухнут.
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29.04.2020 14:16 Ответить
Ну да, обойный рынок в Киеве закрыли, зато епицентр через дорогу работает, кафе-ресторанчики закрыли, зато ВЕЛЮР слуги урода работает; и так во всём - ложь, лицемерие и нездоровый цинизм зеленой власти, вышел из берегов и заливает всё вокруг
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29.04.2020 14:44 Ответить
цікаво, серед них теж 75% голосувало зе зебіла?
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29.04.2020 14:47 Ответить
Вчера лился понос рекой на зелю, а на утро откуда не возьмись протест ФОПов, который нигде не оглашался и не объявлялся. Люди на Уровне телепатии знали где она будет проходить, и собрались. Крнечно это не срежиссированная акция что бы потушить пожар в обществе)))
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29.04.2020 14:47 Ответить
Наголосували?
Їж Те.
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29.04.2020 14:49 Ответить
Я не кровожадный , но пока не будет Румынского или Итальянского варианта , власть будет
ложить на Украинце . Так что , не надо требовать , надо развесить на каштанах зеленую плесень
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29.04.2020 16:52 Ответить
https://censor.net/user/219619 Розгами
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29.04.2020 17:00 Ответить
они в курсе что после карантина должны ещё себе и РРО купить по новому закону Зеленского
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29.04.2020 19:18 Ответить
Представники малого бізнесу після великого Зекарантину. (Вони всі голосували за великого Зе під гаслами- "хуже не будет" та "аби не порох"Під Кабміном протестують підприємці: "Ще день вашої турботи, і нас не стане" - Цензор.НЕТ 3874
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29.04.2020 20:42 Ответить
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