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Новости Коронавирус и карантин
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Количество жертв COVID-19 в США превысило потери во время войны во Вьетнаме

Количество жертв COVID-19 в США превысило потери во время войны во Вьетнаме

Менее чем за три месяца число умерших от коронавируса американцев превысило количество военнослужащих США, погибших во время войны во Вьетнаме.

Такое наблюдение опубликовало CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что число погибших в войне во Вьетнаме составило 58 220 человек, причем боевые действия продолжались более 10 лет.

Согласно подсчетам Джона Хопкинса в Соединенных Штатах, по меньшей мере 58 365 человек умерли в США от коронавируса всего за 82 дня.

Первая смерть от коронавируса в США была зафиксирована 6 февраля.

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і це ще не кінець цієї історії
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29.04.2020 11:37 Ответить
Що, перевищить не лише америкоські втрати у В'єтнамі?
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29.04.2020 15:37 Ответить
Ого! И после этого американцы изберут Трампа на второй срок?
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29.04.2020 12:13 Ответить
Подобные новости - это чистая манипуляция и попытка сеять страх. Каждый год от туберкулеза, гриппа и на дорогах умирает не меньше. Но, почему-то нет таких громких заголовков. Ковид-19 - это спецоперация по переделу мирового порядка.
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29.04.2020 12:23 Ответить
Маніпуляція це твій висер, бо від Китайського вірусу НОВІ, ДОДАТКОВІ жертви! Світовий порядок треба так поміняти щоб від терористичної Раші і комуністичного Китаю нічого не залишилося бо це фашантуті режими, які дуже сильно шкодять цивілізації і людству загалом!
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29.04.2020 12:47 Ответить
"Від Китайського вірусу НОВІ, ДОДАТКОВІ жертви! Ааааааааааааа! Памагите!!!"
А от рака нет новых жертв? А от туберкулеза? Ты типичный паникер. Бросай пить и курить, жуй витамины и полезную еду. Занимайся спортом. В общем укрепляй иммунитет и никакой вирус тебе не будет страшен.
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29.04.2020 13:12 Ответить
 
 