Количество жертв COVID-19 в США превысило потери во время войны во Вьетнаме

Менее чем за три месяца число умерших от коронавируса американцев превысило количество военнослужащих США, погибших во время войны во Вьетнаме.

Такое наблюдение опубликовало CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что число погибших в войне во Вьетнаме составило 58 220 человек, причем боевые действия продолжались более 10 лет.

Согласно подсчетам Джона Хопкинса в Соединенных Штатах, по меньшей мере 58 365 человек умерли в США от коронавируса всего за 82 дня.

Первая смерть от коронавируса в США была зафиксирована 6 февраля.

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