Комитет Рады предлагает ускорить открытие плановой стоматологической помощи, - "слуга народа" Радуцкий

Предлагается, чтобы медицинские учреждения и стоматологические клиники быстрее получили возможность проводить плановое лечение пациентов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

"На днях Кабмин представил план выхода из карантина, который состоит из пяти этапов. Наш комитет предлагает внести в него важные коррективы. Речь идет о том, что нужно ускорить открытие плановой медицинской и стоматологической помощи. Сейчас это планируется сделать аж на четвертом этапе! После кинотеатров, детских площадок и ресторанов! Но, на мой взгляд, целесообразно было бы перенести этот шаг уже на первый этап", - подчеркнул нардеп.

Радуцкий сообщил, что этот вопрос комитет планирует рассмотреть на ближайшем заседании комитета, обсуди эти предложения с министром здравоохранения Максимом Степановым и главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко.

"Мы предлагаем, чтобы медицинские учреждения и стоматологические клиники быстрее получили возможность проводить плановое лечение пациентов. Конечно, это возможно лишь при условии, если динамика заболеваемости будет, по крайней мере, стабилизирована", - добавил Радуцкий.

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