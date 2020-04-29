Комитет Рады предлагает ускорить открытие плановой стоматологической помощи, - "слуга народа" Радуцкий
Предлагается, чтобы медицинские учреждения и стоматологические клиники быстрее получили возможность проводить плановое лечение пациентов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий.
"На днях Кабмин представил план выхода из карантина, который состоит из пяти этапов. Наш комитет предлагает внести в него важные коррективы. Речь идет о том, что нужно ускорить открытие плановой медицинской и стоматологической помощи. Сейчас это планируется сделать аж на четвертом этапе! После кинотеатров, детских площадок и ресторанов! Но, на мой взгляд, целесообразно было бы перенести этот шаг уже на первый этап", - подчеркнул нардеп.
Радуцкий сообщил, что этот вопрос комитет планирует рассмотреть на ближайшем заседании комитета, обсуди эти предложения с министром здравоохранения Максимом Степановым и главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко.
"Мы предлагаем, чтобы медицинские учреждения и стоматологические клиники быстрее получили возможность проводить плановое лечение пациентов. Конечно, это возможно лишь при условии, если динамика заболеваемости будет, по крайней мере, стабилизирована", - добавил Радуцкий.
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в стоматології санітарні заходи одні з найкращих у всій медицині. бо там не лише корона... є і інші віруси, а окрім них і мільйони бактерій.
не скажу за всю Одесу... а скажу за Бровари. в держстоматолігії - звиздець. у приватних - бахіли, маски, рукавички, все одноразове... і це задооооовго до коронавірусу.
Это же медицинские учреждения.
тоже стоматологи виноваты?
Источник: https://censor.net/n3192295
Трамп то же не признает вирус и за отмену всех ограничений - вот он и реультат - ну до кого не доходит - вы готовы хоронить родных или нет - именно так и стоит вопрос