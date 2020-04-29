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Новости Коронавирус и карантин
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Комитет Рады предлагает ускорить открытие плановой стоматологической помощи, - "слуга народа" Радуцкий

Комитет Рады предлагает ускорить открытие плановой стоматологической помощи, -

Предлагается, чтобы медицинские учреждения и стоматологические клиники быстрее получили возможность проводить плановое лечение пациентов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

"На днях Кабмин представил план выхода из карантина, который состоит из пяти этапов. Наш комитет предлагает внести в него важные коррективы. Речь идет о том, что нужно ускорить открытие плановой медицинской и стоматологической помощи. Сейчас это планируется сделать аж на четвертом этапе! После кинотеатров, детских площадок и ресторанов! Но, на мой взгляд, целесообразно было бы перенести этот шаг уже на первый этап", - подчеркнул нардеп.

Радуцкий сообщил, что этот вопрос комитет планирует рассмотреть на ближайшем заседании комитета, обсуди эти предложения с министром здравоохранения Максимом Степановым и главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко.

"Мы предлагаем, чтобы медицинские учреждения и стоматологические клиники быстрее получили возможность проводить плановое лечение пациентов. Конечно, это возможно лишь при условии, если динамика заболеваемости будет, по крайней мере, стабилизирована", - добавил Радуцкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законы для борьбы с COVID-19 временны и будут действовать только во время карантина и пандемии, - "слуга народа" Радуцкий

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карантин (16729) врачи (1518) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Стоматологія і офтальмологія повинна відкритись в останню чергу. ЗІ Найперший загиблий лікар - офтальмолог з Китаю, доречі він першим і попередив про коронавірус.
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29.04.2020 11:04 Ответить
дурня!
в стоматології санітарні заходи одні з найкращих у всій медицині. бо там не лише корона... є і інші віруси, а окрім них і мільйони бактерій.

не скажу за всю Одесу... а скажу за Бровари. в держстоматолігії - звиздець. у приватних - бахіли, маски, рукавички, все одноразове... і це задооооовго до коронавірусу.
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29.04.2020 11:14 Ответить
Вчора на еспресо слухав спеців - тому ретранслював їх в своєму коментарі. Доречі, там епідеміолог сказав що відтепер в стоматології буде інша екіпіровка, бо вся стара проти корони малоефективна і після епідемії послуги стоматології дуже сильно подорожчають, бо на одну зміну дантиста треба буде витрачати до 2000 грн на санітарію.
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29.04.2020 11:47 Ответить
Да, нужно открыть стоматологии в полном объеме.
Это же медицинские учреждения.
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29.04.2020 11:05 Ответить
Не иначе как снова кого-то из лучших друзей пристроить хочет.
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29.04.2020 11:05 Ответить
Согласно подсчетам Джона Хопкинса в Соединенных Штатах, по меньшей мере 58 365 человек умерли в США от коронавируса всего за 82 дня.Источник: https://censor.net/n3192295
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29.04.2020 11:12 Ответить
а в африка за то же время - миллион от голода.
тоже стоматологи виноваты?
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29.04.2020 11:17 Ответить
Согласно подсчетам Джона Хопкинса в Соединенных Штатах, по меньшей мере 58 365 человек умерли в США от коронавируса всего за 82 дня.
Источник: https://censor.net/n3192295

Трамп то же не признает вирус и за отмену всех ограничений - вот он и реультат - ну до кого не доходит - вы готовы хоронить родных или нет - именно так и стоит вопрос
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29.04.2020 11:22 Ответить
 
 