История с рестораном Тищенко подтверждает, что карантин нужно ослаблять, - "слуги народа" просят Шмыгаля открыть летние террасы кафе. ДОКУМЕНТ

Народные депутаты, в том числе из фракции "Слуга народа", обратились к Премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением разрешить функционирование летних площадок в заведениях общественного питания в условиях карантина.

Об этом сообщила заместитель председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Совместно с коллегами из межфракционного объединения "За ФЛП" обратились к Премьер-министру Украины с предложением разрешить функционирование летних площадок в заведениях общественного питания в условиях карантина. Карантинные ограничения, конечно, не беспочвенны, но следует учитывать, что значительная часть владельцев ресторанного бизнеса продолжает выплачивать зарплаты своим работникам и нести большое количество сопутствующих расходов", - отметила Кравчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Часть фракции "Слуги народа" обратилась к Шмыгалю, чтобы в областях, где мало случаев коронавируса, ослабили карантин, - замглавы "СН" Кравчук

При этом парламентарий уточнила, что в большинстве городов Украины есть системные заведения с просторными летними площадками, которыми можно безопасно пользоваться при следующих условиях:

- ограничение количества посетителей из расчета 1 посетитель на 5 кв.м площадки;

- постоянный контроль температуры персонала и посетителей заведения;

- размещение столов на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга;

- за одним столом может размещаться не более 3 человек;

- использование при обслуживании посетителей исключительно одноразовой посуды;

- дезинфекция предметов, с которыми контактировал каждый посетитель.

Попутно, Кравчук прокомментировала ситуацию относительно деятельности несмотря на карантинные ограничения столичного ресторана "Велюр", который принадлежит заместителю председателя фракции "Слуга народа" Николаю Тищенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Возьмите меня на работу. В работающий во время карантина ресторан вашего друга Тищенко. Мой уже 44 дня закрыт", - предприниматель Давиденко обратился к Зеленскому. ВИДЕО

"Мой коллега Николай Тищенко утверждает, что ресторан не работал для посетителей. И даже не мог с точки зрения здравого смысла. Ведь выводить на работу людей и закупать продукты ради одного заказа в день - это убыточно, а следовательно - бессмысленно. И использовался скорее как место для встреч. Если это не так - администрация ресторана должна уплатить штраф. Но как ни странно - эта история только подтверждает, что ограничения нужно ослаблять и дать бизнесу дышать", - добавила она.

Ранее выяснилось, что ресторан "слуги народа" Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, не взирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".











