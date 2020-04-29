История с рестораном Тищенко подтверждает, что карантин нужно ослаблять, - "слуги народа" просят Шмыгаля открыть летние террасы кафе. ДОКУМЕНТ
Народные депутаты, в том числе из фракции "Слуга народа", обратились к Премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением разрешить функционирование летних площадок в заведениях общественного питания в условиях карантина.
Об этом сообщила заместитель председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Совместно с коллегами из межфракционного объединения "За ФЛП" обратились к Премьер-министру Украины с предложением разрешить функционирование летних площадок в заведениях общественного питания в условиях карантина. Карантинные ограничения, конечно, не беспочвенны, но следует учитывать, что значительная часть владельцев ресторанного бизнеса продолжает выплачивать зарплаты своим работникам и нести большое количество сопутствующих расходов", - отметила Кравчук.
При этом парламентарий уточнила, что в большинстве городов Украины есть системные заведения с просторными летними площадками, которыми можно безопасно пользоваться при следующих условиях:
- ограничение количества посетителей из расчета 1 посетитель на 5 кв.м площадки;
- постоянный контроль температуры персонала и посетителей заведения;
- размещение столов на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга;
- за одним столом может размещаться не более 3 человек;
- использование при обслуживании посетителей исключительно одноразовой посуды;
- дезинфекция предметов, с которыми контактировал каждый посетитель.
Попутно, Кравчук прокомментировала ситуацию относительно деятельности несмотря на карантинные ограничения столичного ресторана "Велюр", который принадлежит заместителю председателя фракции "Слуга народа" Николаю Тищенко.
"Мой коллега Николай Тищенко утверждает, что ресторан не работал для посетителей. И даже не мог с точки зрения здравого смысла. Ведь выводить на работу людей и закупать продукты ради одного заказа в день - это убыточно, а следовательно - бессмысленно. И использовался скорее как место для встреч. Если это не так - администрация ресторана должна уплатить штраф. Но как ни странно - эта история только подтверждает, что ограничения нужно ослаблять и дать бизнесу дышать", - добавила она.
Ранее выяснилось, что ресторан "слуги народа" Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, не взирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".
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Источник: https://censor.net/n3192295
Трамп то же не признает вирус и за отмену всех ограничений - вот он и реультат - ну до кого не доходит - вы готовы хоронить родных или нет - именно так и стоит вопрос
ЗАДОЛБАЛИ со своим тупым карантином
Слуги народа! Ау! Вы с мозгом дружите?