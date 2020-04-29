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Новости Коронавирус и карантин
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История с рестораном Тищенко подтверждает, что карантин нужно ослаблять, - "слуги народа" просят Шмыгаля открыть летние террасы кафе. ДОКУМЕНТ

История с рестораном Тищенко подтверждает, что карантин нужно ослаблять, -

Народные депутаты, в том числе из фракции "Слуга народа", обратились к Премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением разрешить функционирование летних площадок в заведениях общественного питания в условиях карантина.

Об этом сообщила заместитель председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Совместно с коллегами из межфракционного объединения "За ФЛП" обратились к Премьер-министру Украины с предложением разрешить функционирование летних площадок в заведениях общественного питания в условиях карантина. Карантинные ограничения, конечно, не беспочвенны, но следует учитывать, что значительная часть владельцев ресторанного бизнеса продолжает выплачивать зарплаты своим работникам и нести большое количество сопутствующих расходов", - отметила Кравчук.

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При этом парламентарий уточнила, что в большинстве городов Украины есть системные заведения с просторными летними площадками, которыми можно безопасно пользоваться при следующих условиях:

- ограничение количества посетителей из расчета 1 посетитель на 5 кв.м площадки;

- постоянный контроль температуры персонала и посетителей заведения;

- размещение столов на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга;

- за одним столом может размещаться не более 3 человек;

- использование при обслуживании посетителей исключительно одноразовой посуды;

- дезинфекция предметов, с которыми контактировал каждый посетитель.

Попутно, Кравчук прокомментировала ситуацию относительно деятельности несмотря на карантинные ограничения столичного ресторана "Велюр", который принадлежит заместителю председателя фракции "Слуга народа" Николаю Тищенко.

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"Мой коллега Николай Тищенко утверждает, что ресторан не работал для посетителей. И даже не мог с точки зрения здравого смысла. Ведь выводить на работу людей и закупать продукты ради одного заказа в день - это убыточно, а следовательно - бессмысленно. И использовался скорее как место для встреч. Если это не так - администрация ресторана должна уплатить штраф. Но как ни странно - эта история только подтверждает, что ограничения нужно ослаблять и дать бизнесу дышать", - добавила она.

Ранее выяснилось, что ресторан "слуги народа" Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, не взирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

История с рестораном Тищенко подтверждает, что карантин нужно ослаблять, - слуги народа просят Шмыгаля открыть летние террасы кафе 01
История с рестораном Тищенко подтверждает, что карантин нужно ослаблять, - слуги народа просят Шмыгаля открыть летние террасы кафе 02
История с рестораном Тищенко подтверждает, что карантин нужно ослаблять, - слуги народа просят Шмыгаля открыть летние террасы кафе 03
История с рестораном Тищенко подтверждает, что карантин нужно ослаблять, - слуги народа просят Шмыгаля открыть летние террасы кафе 04
История с рестораном Тищенко подтверждает, что карантин нужно ослаблять, - слуги народа просят Шмыгаля открыть летние террасы кафе 05
История с рестораном Тищенко подтверждает, что карантин нужно ослаблять, - слуги народа просят Шмыгаля открыть летние террасы кафе 06

Автор: 

карантин (16729) рестораны (279) Кравчук Евгения (368) Тищенко Николай (337) Шмыгаль Денис (2726) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+25
История с рестораном Тищенко подтверждает, что СН давно пора на ремни нарезать.
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29.04.2020 11:07 Ответить
+15
ні, ця історія показує, що у вас, слуг урода, немає ні честі, ні совісті
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29.04.2020 11:07 Ответить
+15
у людей -так, дійсно немає. Зате є у "слуг", та їхніх кумів, сватів, нащадків..
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29.04.2020 11:08 Ответить
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Хто ходитиме у ті кахве? У людей немає грошей.
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29.04.2020 11:07 Ответить
у людей -так, дійсно немає. Зате є у "слуг", та їхніх кумів, сватів, нащадків..
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29.04.2020 11:08 Ответить
Цены как-раз для них

Історія з рестораном Тищенка підтверджує, що карантин потрібно послаблювати, - "слуги народу" просять Шмигаля відкрити літні тераси кафе - Цензор.НЕТ 2478
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29.04.2020 11:43 Ответить
Історія з рестораном Тищенка підтверджує, що карантин потрібно послаблювати, - "слуги народу" просять Шмигаля відкрити літні тераси кафе - Цензор.НЕТ 3137
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29.04.2020 12:11 Ответить
Ну вы откройте, а люди разберутся.
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29.04.2020 11:57 Ответить
История с рестораном Тищенко подтверждает, что СН давно пора на ремни нарезать.
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29.04.2020 11:07 Ответить
Да. По их понятиям, карантин это для быдла, а они типа новая элита. Навыбирали шваль, твою дивизию.
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29.04.2020 11:26 Ответить
Історія з рестораном Тищенка підтверджує, що карантин потрібно послаблювати, - "слуги народу" просять Шмигаля відкрити літні тераси кафе - Цензор.НЕТ 8543
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29.04.2020 11:44 Ответить
Свиньи.
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29.04.2020 14:36 Ответить
Вы их последнее "домашнее" карантинное видео в сети смотрели? Про их "нелегкую" судьбу. Там на 1000% тупые свиньи.
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29.04.2020 15:04 Ответить
Не могу смотреть их видео.
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29.04.2020 16:20 Ответить
ні, ця історія показує, що у вас, слуг урода, немає ні честі, ні совісті
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29.04.2020 11:07 Ответить
а може мы Тищенко назначим главным Ляшком в Украине
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29.04.2020 11:07 Ответить
Ти че ..його під...обізвав !?
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29.04.2020 11:09 Ответить
История с рестораном Тищенко подтверждает, что карантин нужно ослаблять, - "слуги народа" просят Шмыгаля открыть летние террасы кафе - Цензор.НЕТ 3985
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29.04.2020 11:28 Ответить
ну зачем сразу пи*аром, это ведь ругательство и всякие Ляшки обижаются.... просто лицом с непонятной половой ориентацией.
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29.04.2020 12:46 Ответить
История с рестораном Тищенко подтверждает, что карантин нужно ослаблять, - "слуги народа" просят Шмыгаля открыть летние террасы кафе - Цензор.НЕТ 3997
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29.04.2020 11:08 Ответить
Звичайно дохід бариг падає.а з ним і видача конвертів для "прислуг народа". Гопникі при владі.
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29.04.2020 11:08 Ответить
Полный Зашквар рекетира из 90-х Тищенко! А как он поздравлял с Трагедией Чернобыля? сколько из тупорылого токсичного!
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29.04.2020 11:09 Ответить
Премьер министр официально заявляет что депутат Верховной Рады имеет личный ресторанный бизнес. Это запрещено Конституцией, но Премьер-министра наверное еще не выучил что такое Конститутция и что он обязан её знать низусть.
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29.04.2020 11:09 Ответить
у нього своя конституція пальцевєєрна.
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29.04.2020 11:47 Ответить
История с рестораном Тищенко подтверждает, что карантин нужно ослаблять, - "слуги народа" просят Шмыгаля открыть летние террасы кафе - Цензор.НЕТ 7948
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29.04.2020 11:10 Ответить
Меню из ресторана Велюр для тех у кого конец реальный эпохи Бедности!
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29.04.2020 11:11 Ответить
О!! Это же какой прогресс !!! Вот что значит власть из народа !Следующие выборы,когда в список зеленых попадут бомжы,будут предложение одноразовую посуду рядом с мусорным контейнером выдавать !
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29.04.2020 11:13 Ответить
а чого це для "за столом" можна в трьох? а якщо сім"я від 3 людей, кого будете окремо садить матір і частину дітей чи батьки окремо, діти коремо?
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29.04.2020 11:14 Ответить
Да - жену за один столик , любовницу - за другой ( сЛугам Урода сейчас не позавидуешь ) ( "О времена ! О нравы ! " (с))
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29.04.2020 11:44 Ответить
кто придет в тесторан с женой - скидка 20%, с любовницей - 30%, а если с обеими сразу - кормим и поим бесплатно! Вы платите только за разбитую посуду.
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29.04.2020 11:54 Ответить
новини від нової пречесної влади,савсєм не кумівство:https://www.5.ua/suspilstvo/cholovika-holovnoho-bukhhaltera-95-kvartalu-pryznachyly-dyrektorom-departamentu-hur-mou-213805.html
Чоловіка головного бухгалтера "95 кварталу" Олександра Пашкова призначено директором департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР МОУ, відповідний наказ міністр оборони Андрій Таран підписав 24 квітня.

Ця посада передбачає погодження в Офісі президента. Подання на призначення підписав начальник Головного управління розвідки Василь Бурба, повідомляє
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29.04.2020 11:14 Ответить
История с рестораном Тищенко подтверждает, что карантин нужно ослаблять, - "слуги народа" просят Шмыгаля открыть летние террасы кафе - Цензор.НЕТ 44
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29.04.2020 11:14 Ответить
Согласно подсчетам Джона Хопкинса в Соединенных Штатах, по меньшей мере 58 365 человек умерли в США от коронавируса всего за 82 дня.
Источник: https://censor.net/n3192295

Трамп то же не признает вирус и за отмену всех ограничений - вот он и реультат - ну до кого не доходит - вы готовы хоронить родных или нет - именно так и стоит вопрос
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29.04.2020 11:15 Ответить
Та нафик те летние террасы! Снимайте ограничения с услуг первой необходимости: Транспорт, рынки, магазины, парикмахерские, клиники.
ЗАДОЛБАЛИ со своим тупым карантином
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29.04.2020 11:16 Ответить
100%
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29.04.2020 11:18 Ответить
История с рестораном Тищенко подтверждает, что карантин нужно ослаблять, - "слуги народа" просят Шмыгаля открыть летние террасы кафе - Цензор.НЕТ 3377
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29.04.2020 11:18 Ответить
История с рестораном Тищенко подтверждает только то, что "слуги народа" - такие же галимые 3,14дорасы, как и их лохторат.
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29.04.2020 11:18 Ответить
ааааа . так вот что подтверждает эта история а я то думал что она подтверждает существование двойных стандартов
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29.04.2020 11:20 Ответить
говнослуги уже задрали. даешь на осень внеочередные!!!!!
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29.04.2020 11:22 Ответить
ломбарды и рестораны - это заведения первой необходимости!? просто где логика, если открывать то всех (чем кто-то лучше или безопаснее)! До политиков уже дошло, что выбрали неразумную стратегию, дайте им "сохранить лицо", все равно через две недели уже нельзя будет говорить серьезно о "карантине" (потому что по факту его не будет). Нужно дать возможность для самоизоляции и помочь материально всем, для кого вирус представляет смертельную угрозу с большой долей вероятности, а остальные пусть живут как считают для себя приемлемым (осознавая все риски)!
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29.04.2020 11:24 Ответить
История с рестораном Тищенко подтверждает, что карантин нужно ослаблять, - "слуги народа" просят Шмыгаля открыть летние террасы кафе - Цензор.НЕТ 5972
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29.04.2020 11:25 Ответить
Гандон
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29.04.2020 11:25 Ответить
Свиньи гадкие! Базары закрыты и лотки на улицах, которые много безопаснее, а им не терпится открывать кабаки и бордели. Пусть лучше бесплатно прокредитуют из своих средств.
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29.04.2020 11:25 Ответить
История с рестораном Тищенко подтверждает, что карантин нужно ослаблять, - "слуги народа" просят Шмыгаля открыть летние террасы кафе - Цензор.НЕТ 4627
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29.04.2020 11:26 Ответить
История с рестораном Тищенко подтверждает, что карантин нужно ослаблять, - "слуги народа" просят Шмыгаля открыть летние террасы кафе - Цензор.НЕТ 609
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29.04.2020 11:28 Ответить
Он як уміють перевертати факти слуги путінської маріонетки! Читати-писати не навчилися, а брехати - це в їхній крові.
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29.04.2020 11:41 Ответить
У гражданки совсем плохо с логикой. Люди от разных фракций и разных групп влияния ходят в ресторан поговорить. При этом ходят с девушками (чтоб им не скучно было дома). Некоторые из приходящих заявляют о закупках навынос. То есть для них готовят, Карл!!! А депутат заявляет о бессмысленности))). Тем самым, ставит вопрос о проблемах с мозговой деятельностью у Тищенко.
Слуги народа! Ау! Вы с мозгом дружите?
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29.04.2020 11:45 Ответить
ослаблять - это Мендель?
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29.04.2020 11:50 Ответить
так если открыть летние террасы ,то получается,что на свежем воздухе безопаснее чем в помещении ? почему тогда работают супермаркеты и закрыты рынки ?
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29.04.2020 11:51 Ответить
Історія з рестораном Тищенка підтверджує, що карантин потрібно послаблювати, - "слуги народу" просять Шмигаля відкрити літні тераси кафе - Цензор.НЕТ 3307
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29.04.2020 12:03 Ответить
И бесплатную чашечку кофе амнистированным зекам-туберкулезникам
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29.04.2020 12:03 Ответить
які ви суки СН, історія з Тищенком ще раз доказала, що піднебесним закон неписаний.
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29.04.2020 12:12 Ответить
 
 