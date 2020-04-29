В России за сутки зафиксировано более 5,8 тыс. случаев COVID-19, общее количество инфицированных приблизилось к 100 тыс.

Еще 5 841 случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен в России за сутки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Общее число заболевших по всей стране достигло 99 399. Суточный прирост составляет 6,2%.

Новые случаи выявлялись в 82 регионах РФ, больше всего в Москве - 2220. В Московской области 686 заболевших, в Петербурге - 290. Еще 131 инфицированный в Нижегородской области, в Северной Осетии - плюс 121 заболевший.

В оперштабе отмечают, что 44,9% новых заболевших не имели клинических проявлений болезни.

Количество погибших от новой коронавирусной инфекцией выросло до 972. В целом по России за последние сутки подтверждено 108 летальных случаев, из них 67 - в Москве. Впервые число умерших за сутки перешагнуло отметку в одну сотню.

Поправились после перенесенного заболевания в общей сложности 10 286 человек. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 1 830 человек, из них в Москве - 480.

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