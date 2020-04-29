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Новости Коронавирус и карантин
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В России за сутки зафиксировано более 5,8 тыс. случаев COVID-19, общее количество инфицированных приблизилось к 100 тыс.

В России за сутки зафиксировано более 5,8 тыс. случаев COVID-19, общее количество инфицированных приблизилось к 100 тыс.

Еще 5 841 случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен в России за сутки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Общее число заболевших по всей стране достигло 99 399. Суточный прирост составляет 6,2%.

Новые случаи выявлялись в 82 регионах РФ, больше всего в Москве - 2220. В Московской области 686 заболевших, в Петербурге - 290. Еще 131 инфицированный в Нижегородской области, в Северной Осетии - плюс 121 заболевший.

В оперштабе отмечают, что 44,9% новых заболевших не имели клинических проявлений болезни.

Количество погибших от новой коронавирусной инфекцией выросло до 972. В целом по России за последние сутки подтверждено 108 летальных случаев, из них 67 - в Москве. Впервые число умерших за сутки перешагнуло отметку в одну сотню.

Поправились после перенесенного заболевания в общей сложности 10 286 человек. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 1 830 человек, из них в Москве - 480.

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Автор: 

карантин (16729) россия (96246) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+15
В России за сутки зафиксировано более 5,8 тыс. случаев COVID-19, общее количество инфицированных приблизилось к 100 тыс. - Цензор.НЕТ 90
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29.04.2020 11:08 Ответить
+8
ВСІ на парад пабеди, до дедов з дедами!
В России за сутки зафиксировано более 5,8 тыс. случаев COVID-19, общее количество инфицированных приблизилось к 100 тыс. - Цензор.НЕТ 9128
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29.04.2020 11:19 Ответить
+8
Поздравляю вас, мокшанские дегенераты! Вы уже успешно перегнали Китай. Еще немного поднапряжетесь и сделаете проклятых пиндосов. Я верю в вас! И, не забывайте, 9 мая все как один на парад! ...
В России за сутки зафиксировано более 5,8 тыс. случаев COVID-19, общее количество инфицированных приблизилось к 100 тыс. - Цензор.НЕТ 4171 https://pbs.twimg.com/media/CSjHWHrUEAA9Kev.jpg В России за сутки зафиксировано более 5,8 тыс. случаев COVID-19, общее количество инфицированных приблизилось к 100 тыс. - Цензор.НЕТ 4959
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29.04.2020 11:26 Ответить
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В России за сутки зафиксировано более 5,8 тыс. случаев COVID-19, общее количество инфицированных приблизилось к 100 тыс. - Цензор.НЕТ 90
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29.04.2020 11:08 Ответить
Лапті вірусу нібаяцца, їх спасе Гундяй.
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29.04.2020 11:09 Ответить
Що там з Фуйлом Першим? Ще живий чи до Мавзолея готують?
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29.04.2020 11:09 Ответить
В Россії спасуться 144000.
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29.04.2020 11:11 Ответить
Да и то, если успеют себе харакири сделать.
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29.04.2020 11:24 Ответить
А у нас сегодня праздник
Радостный, веселый.
До свиданья, карантин!
Здравствуй, вірус, сукин сын!
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29.04.2020 11:11 Ответить
к*й с ними!!!
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29.04.2020 11:12 Ответить
Якщо вони через це менше будуть звертати зараз увагу на Україну, то це добре. Але є інша небезпека, якщо в них все стане зовсім погано, то вони сюди біженцями поїдуть.
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29.04.2020 11:14 Ответить
44 % не имели клинических проявлений. А откуда стало известно, что они заражены. Что, тотальное тестирование делают? В России? Не смешите!
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29.04.2020 11:15 Ответить
та хто їх там рахує
баби ще нарожають
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29.04.2020 11:18 Ответить
ВСІ на парад пабеди, до дедов з дедами!
В России за сутки зафиксировано более 5,8 тыс. случаев COVID-19, общее количество инфицированных приблизилось к 100 тыс. - Цензор.НЕТ 9128
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29.04.2020 11:19 Ответить
зачем это здесь у них тестов в 35 раз больше делают и цены адекватные
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29.04.2020 11:19 Ответить
слава фашистській *********!
слава *****!
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29.04.2020 11:21 Ответить
Но точность российских тестов порядка 40%. Даже Лукашенко ругал их за это.
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29.04.2020 11:22 Ответить
Да ладно, по російським тестам хіба що шизофренію в фуйла діагностувати.
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29.04.2020 11:39 Ответить
чё там в Спарте ? Пуйло говорило,там тоже болеют...
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29.04.2020 11:26 Ответить
Поздравляю вас, мокшанские дегенераты! Вы уже успешно перегнали Китай. Еще немного поднапряжетесь и сделаете проклятых пиндосов. Я верю в вас! И, не забывайте, 9 мая все как один на парад! ...
В России за сутки зафиксировано более 5,8 тыс. случаев COVID-19, общее количество инфицированных приблизилось к 100 тыс. - Цензор.НЕТ 4171 https://pbs.twimg.com/media/CSjHWHrUEAA9Kev.jpg В России за сутки зафиксировано более 5,8 тыс. случаев COVID-19, общее количество инфицированных приблизилось к 100 тыс. - Цензор.НЕТ 4959
показать весь комментарий
29.04.2020 11:26 Ответить
да, сцыкливее сивухи оказались и внуки дидов, и сам новый виссарионычь. вируса все испугались. за пару дней после парада и дидов на палочках насморк бы прошёл та и фсё. ничо ж страшного ))
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29.04.2020 11:59 Ответить
В России за сутки зафиксировано более 5,8 тыс. случаев COVID-19, общее количество инфицированных приблизилось к 100 тыс. - Цензор.НЕТ 8457В России за сутки зафиксировано более 5,8 тыс. случаев COVID-19, общее количество инфицированных приблизилось к 100 тыс. - Цензор.НЕТ 1685
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29.04.2020 11:31 Ответить
кацапы, все на парад, уйопки!
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29.04.2020 11:32 Ответить
руцькое попьё оказалось сцыкунами есчо теми. надо было ещё на вербное, пасху и гробки никаких запретов на посещение чёрных литургий в тамошних церквах сатаны не вводить. а то кинули своих церковных нукеров в Украине в пламя заражения, а сами руки умылы дезинфектором, раза по три за омовение ) та и ***** непонятно нах и карантин ввело, и само в нору заныкалось? ведь даже их дешёвые сетевые пропагандоны знают, что вирус не страшнее насморка, а экономику соседних с парашей стран надо спасать срочной! отменой всех карантинов, ущемляющих одновременно права человеков. кроме как в самой параше. там всегда плевать и на экономику и на человеков. но все карантинные меры почему то держать строго ))
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29.04.2020 11:54 Ответить
Ну хоть кто-то возразите. А нету никого.
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29.04.2020 12:09 Ответить
🎸🎸🎸
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29.04.2020 12:51 Ответить
Горіть у пеклі москалі .
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29.04.2020 12:58 Ответить
 
 