В России за сутки зафиксировано более 5,8 тыс. случаев COVID-19, общее количество инфицированных приблизилось к 100 тыс.
Еще 5 841 случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен в России за сутки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
Общее число заболевших по всей стране достигло 99 399. Суточный прирост составляет 6,2%.
Новые случаи выявлялись в 82 регионах РФ, больше всего в Москве - 2220. В Московской области 686 заболевших, в Петербурге - 290. Еще 131 инфицированный в Нижегородской области, в Северной Осетии - плюс 121 заболевший.
В оперштабе отмечают, что 44,9% новых заболевших не имели клинических проявлений болезни.
Количество погибших от новой коронавирусной инфекцией выросло до 972. В целом по России за последние сутки подтверждено 108 летальных случаев, из них 67 - в Москве. Впервые число умерших за сутки перешагнуло отметку в одну сотню.
Поправились после перенесенного заболевания в общей сложности 10 286 человек. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 1 830 человек, из них в Москве - 480.
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