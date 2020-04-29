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Новости Коронавирус и карантин
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Всех студентов общежития в Петропавловской Борщаговке протестировали на COVID-19: у 13 человек вирус подтвержден, результаты еще 84 ожидаются, - Володин

Всех студентов общежития в Петропавловской Борщаговке протестировали на COVID-19: у 13 человек вирус подтвержден, результаты еще 84 ожидаются, - Володин

В. и. о. председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин рассказал, что на коронавирус протестировали всех студентов общежития в Петропавловской Борщаговке, где была зафиксирована вспышка инфекции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

"По состоянию на этот момент 70 человек уже протестировано ПЦР-тестами. Из них лабораторно подтверждено 13 заболевших. Еще у 84 также взяты тесты, результаты в связи с определенной технологией будут сегодня-завтра", - рассказал Володин.

Также в. и. о. председателя КОГА сообщил, что общежитие рассчитано на 512 человек, однако на время карантина в нем осталось 154 жителя. Большинство из них - иностранные студенты.

"У нас 4 общежития, в которых были подтвержденные случаи. В двух из них было по одному человеку, остальные жители были протестированы и было подтверждено, что они здоровы. В двух других общежитиях есть более массовое заболевание", - добавил чиновник.

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И объяснил, что в другое общежитие, где зафиксирована вспышка коронавируса находится в Гостомеле. Само общежитие частное и проживают в нем бывшие военнослужащие.

"На сегодня на утро на ИВЛ у нас нет ни одного человека. У нас всего подтвержденных случаев 643. На данный момент на стационарном лечении находится 123 человека, остальные – на самоизоляции", - отчитался Василий Володин.

Напомним, что по состоянию на утро 29 апреля в Украине 9 866 инфицированных коронавирусом. Из них 456 случаев зафиксировано за последние сутки.

карантин (16729) Киевская область (4208) общежитие (167) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Володин Василий (44)


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Скажуть: "Іван Опанасович Харченко замість дисертацію про Шевченка писать зробив в общєжитії гнєздо разврата" (с)
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29.04.2020 11:30 Ответить
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29.04.2020 11:33 Ответить
"Гроші є?" (с)
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29.04.2020 11:34 Ответить
Почему в отсутствии обучения студенты живут в студенческих общежитиях? Естественно, они постоянно ходят по жилищам друг друга и заражают всех.
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29.04.2020 11:41 Ответить
 
 