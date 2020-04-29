"Или убираешь, или я сломаю": журналист "Громадского" Кутепов сообщил о нападении на него сотрудников Нацполиции возле Кабмина. ВИДЕО
Журналисты вели трансляцию с холма в парке напротив Кабмина. К ним подошли несколько полицейских ТОР и приказали покинуть эту территорию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
Утром 29 апреля журналист Богдан Кутепов вместе с соведущим Никитой Мекензиным стримил акцию протеста предпринимателей под Кабмином. Митингующие выступали против утвержденных ограничений во время карантина.
Журналисты вели трансляцию с холма в парке напротив Кабмина. К ним подошли несколько полицейских ТОР и приказали покинуть эту территорию. Кутепов объяснил, что у него есть "служебная необходимость" снимать с того места, откуда лучше видно протест.
Он также спросил полицейских, почему он должен уйти от этого места, на что полицейские сказали "или убираешь (камеры. - Ред.), или я сломаю". С этими словами журналистов напали и вытолкнули с газона. Все это происходило в прямом эфире.
После этого правоохранители возмутились тем, что журналист продолжал снимать, пригрозив, что сломают камеру, и после этих слов сломали стабилизатор. Прямой эфир пришлось прервать. Журналисты вызвали полицию, и сейчас пишут заявление о совершении преступления. Кутепов ожидает от правоохранителей возмещения стоимости поврежденной техники и извинений за нападение.
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Почему нельзя выполнить требование полицейского, а потом его обжаловать, если не согласен?
Почему каждая рывоадь считает себя пупом земли и начинает спорить "на ранге"?
выполни и подай жалобу.
профессионализма в диалоге со стороны журналиста ноль - только насмешка и издевательство. Что значит "да, обязательно?" . А потом - "ну, не треба". Пацан, а не профи. Так его и восприняли взвинченные копы, а им сейчас не позавидуешь.
Да, копы окажутся виноватыми. И правильно. Но журналистов таких надо посылать не под Кабмин, а интервью у пивного ларька брать.