"Или убираешь, или я сломаю": журналист "Громадского" Кутепов сообщил о нападении на него сотрудников Нацполиции возле Кабмина. ВИДЕО

Журналисты вели трансляцию с холма в парке напротив Кабмина. К ним подошли несколько полицейских ТОР и приказали покинуть эту территорию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Утром 29 апреля журналист Богдан Кутепов вместе с соведущим Никитой Мекензиным стримил акцию протеста предпринимателей под Кабмином. Митингующие выступали против утвержденных ограничений во время карантина.

Журналисты вели трансляцию с холма в парке напротив Кабмина. К ним подошли несколько полицейских ТОР и приказали покинуть эту территорию. Кутепов объяснил, что у него есть "служебная необходимость" снимать с того места, откуда лучше видно протест.

Он также спросил полицейских, почему он должен уйти от этого места, на что полицейские сказали "или убираешь (камеры. - Ред.), или я сломаю". С этими словами журналистов напали и вытолкнули с газона. Все это происходило в прямом эфире.

После этого правоохранители возмутились тем, что журналист продолжал снимать, пригрозив, что сломают камеру, и после этих слов сломали стабилизатор. Прямой эфир пришлось прервать. Журналисты вызвали полицию, и сейчас пишут заявление о совершении преступления. Кутепов ожидает от правоохранителей возмещения стоимости поврежденной техники и извинений за нападение.

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