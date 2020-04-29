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"Или убираешь, или я сломаю": журналист "Громадского" Кутепов сообщил о нападении на него сотрудников Нацполиции возле Кабмина. ВИДЕО

Журналисты вели трансляцию с холма в парке напротив Кабмина. К ним подошли несколько полицейских ТОР и приказали покинуть эту территорию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Утром 29 апреля журналист Богдан Кутепов вместе с соведущим Никитой Мекензиным стримил акцию протеста предпринимателей под Кабмином. Митингующие выступали против утвержденных ограничений во время карантина.

Журналисты вели трансляцию с холма в парке напротив Кабмина. К ним подошли несколько полицейских ТОР и приказали покинуть эту территорию. Кутепов объяснил, что у него есть "служебная необходимость" снимать с того места, откуда лучше видно протест.

Он также спросил полицейских, почему он должен уйти от этого места, на что полицейские сказали "или убираешь (камеры. - Ред.), или я сломаю". С этими словами журналистов напали и вытолкнули с газона. Все это происходило в прямом эфире.

После этого правоохранители возмутились тем, что журналист продолжал снимать, пригрозив, что сломают камеру, и после этих слов сломали стабилизатор. Прямой эфир пришлось прервать. Журналисты вызвали полицию, и сейчас пишут заявление о совершении преступления. Кутепов ожидает от правоохранителей возмещения стоимости поврежденной техники и извинений за нападение.

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Автор: 

журналистика (3320) нападение (2230) Нацполиция (16571)


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Топ комментарии
+52
мусора не люди (с) министр МВД аваков
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29.04.2020 11:26 Ответить
+39
лишь бы не Петя - да зебилы
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29.04.2020 11:29 Ответить
+36
Вообще охренели, что значит не буду представляться? Даже во время "легитимного" менты себе такого не позволяли.
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29.04.2020 11:32 Ответить
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Не люблю ментов,но в этой ситуации я на их стороне. Журналюга явно быковал и нарывался.
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29.04.2020 19:27 Ответить
себя не любишь, фломастер?
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01.07.2021 22:56 Ответить
У копов сдают нервы, они неправы. Но журналисты - быдлованы уличные.

Почему нельзя выполнить требование полицейского, а потом его обжаловать, если не согласен?
Почему каждая рывоадь считает себя пупом земли и начинает спорить "на ранге"?

выполни и подай жалобу.

профессионализма в диалоге со стороны журналиста ноль - только насмешка и издевательство. Что значит "да, обязательно?" . А потом - "ну, не треба". Пацан, а не профи. Так его и восприняли взвинченные копы, а им сейчас не позавидуешь.
Да, копы окажутся виноватыми. И правильно. Но журналистов таких надо посылать не под Кабмин, а интервью у пивного ларька брать.
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29.04.2020 19:32 Ответить
Хлопчина прийшов не мітинг познімати, а попіаритись і спровокувати на себе напад поліцейських.
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29.04.2020 20:56 Ответить
Чому представник української поліції розмовляє з громадянином України в Україні на іноземній мові? Це ж нонсенс!
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29.04.2020 21:21 Ответить
Sрать на газоне у нас разрешено только собакам. Если мусоров приравнивать к собакам, то это - их территория. Всё верно...
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30.04.2020 08:02 Ответить
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