Контроль за COVID-19 в Украине через мобильные приложения сейчас невозможен, - СЕО lifecell Языджы

Украина не сможет использовать мобильные приложения для контроля распространения вируса до тех пор, пока не введет обязательную регистрацию абонентов мобильной связи.

Об этом СЕО мобильного оператора компании lifecell Исмет Языджы сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"После того, как был объявлен карантин, десятки тысяч людей вернулись в Украину, в основном из европейских стран. И мы видим миллионы абонентов, которые постоянно перемещаются, двигаются, но для нас это просто большая масса незарегистрированных SIM-карт. Мы не знаем, кто это, не знаем, с кем этот кто-то контактирует. И, именно, поэтому в Украине не могут быть эффективно использованы те решения, которые сейчас используются по всему миру для остановки эпидемии в вышеуказанных странах", - заявил он.

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По словам СЕО lifecell, Китай, Южная Корея, Израиль и другие высокоразвитые страны использовали технологические решения для того, чтобы контролировать распространение вируса. При этом он подчеркнул, что во всех этих странах существует регистрация абонентов, и есть четкое понимание, кто стоит за каждым из номеров в сети.

"А это дает возможность определить местоположение абонентов, сравнить с их местом проживания, и получить данные о соблюдении ими карантина. Соответственно основная технология контроля над распространением вируса заключается в следующем: определить, кто инфицирован, кто находился в круге общения с инфицированным человеком, и ограничить все дальнейшие контакты с этими лицами путем их обсервации или самоизоляции", - подчеркнул Языджы.

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Он также отметил, что абоненты украинских мобильных операторов условно "абсолютно свободны", поскольку никогда не регистрировались, и у операторов нет никакой их персональной информации.

При этом, по словам СЕО lifecell, если украинцы пользуются такими сервисами, как Messenger, WhatsApp, Facebook, Alibaba или Amazon – все эти международные компании, имеют полную информацию обо всех их платежах, о круге общения, и т.п.

"Это парадокс: с одной стороны украинские абоненты думают, что они свободны, потому что они не зарегистрированы. С другой стороны - они абсолютно прозрачны для любых других мировых платформ", - подчеркнул он.