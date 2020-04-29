Контроль за COVID-19 в Украине через мобильные приложения сейчас невозможен, - СЕО lifecell Языджы
Украина не сможет использовать мобильные приложения для контроля распространения вируса до тех пор, пока не введет обязательную регистрацию абонентов мобильной связи.
Об этом СЕО мобильного оператора компании lifecell Исмет Языджы сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"После того, как был объявлен карантин, десятки тысяч людей вернулись в Украину, в основном из европейских стран. И мы видим миллионы абонентов, которые постоянно перемещаются, двигаются, но для нас это просто большая масса незарегистрированных SIM-карт. Мы не знаем, кто это, не знаем, с кем этот кто-то контактирует. И, именно, поэтому в Украине не могут быть эффективно использованы те решения, которые сейчас используются по всему миру для остановки эпидемии в вышеуказанных странах", - заявил он.
По словам СЕО lifecell, Китай, Южная Корея, Израиль и другие высокоразвитые страны использовали технологические решения для того, чтобы контролировать распространение вируса. При этом он подчеркнул, что во всех этих странах существует регистрация абонентов, и есть четкое понимание, кто стоит за каждым из номеров в сети.
"А это дает возможность определить местоположение абонентов, сравнить с их местом проживания, и получить данные о соблюдении ими карантина. Соответственно основная технология контроля над распространением вируса заключается в следующем: определить, кто инфицирован, кто находился в круге общения с инфицированным человеком, и ограничить все дальнейшие контакты с этими лицами путем их обсервации или самоизоляции", - подчеркнул Языджы.
Он также отметил, что абоненты украинских мобильных операторов условно "абсолютно свободны", поскольку никогда не регистрировались, и у операторов нет никакой их персональной информации.
При этом, по словам СЕО lifecell, если украинцы пользуются такими сервисами, как Messenger, WhatsApp, Facebook, Alibaba или Amazon – все эти международные компании, имеют полную информацию обо всех их платежах, о круге общения, и т.п.
"Это парадокс: с одной стороны украинские абоненты думают, что они свободны, потому что они не зарегистрированы. С другой стороны - они абсолютно прозрачны для любых других мировых платформ", - подчеркнул он.
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Еті нєсознатільниє гражданє можуть просто забуть тіліхвон дома, - і тоді контроль Ковіда за гражданамі накривається мєдним тазом.
Пропонірую каждому вставить у жопу елєктронний чіп, - от тоді буде настоящий контроль. Жопу свою уж точно ніхто не зможе забуть дома. )))
КаГеБе і Гєстапо могли только мєчтать про такий контроль. Ну, звісно, тепер контроль нужон токмо для блага саміх граждан...
Берлинский художник-концептуалист Саймон Векерт (Simon Weckert) http://www.simonweckert.com/googlemapshacks.html провёл перфоманс по «взлому» сервиса Google Maps.
Сложив в тележку 99 бывших в употреблении смартфонов, художник медленно прошёлся по мосту Шилингбрюке через реку Шпрее. Через некоторое время на этом месте в картах Google Maps отобразилась жесточайшая пробка со скоростью движения транспорта около 4 км/ч.
Перфоманс Саймона Векерта http://www.simonweckert.com/googlemapshacks.html отсылает к вездесущности Google Maps, на базе которого работают многие сервисы, включая вызов такси (Uber) и знакомство с девушкой/парнем (Tinder): «Все эти приложения функционируют через интерфейсы с Google Maps и создают новые формы цифрового капитализма и коммодификации. Без этих карт системы каршеринга, новые приложения для такси, системы проката велосипедов и онлайн-услуги транспортных агентств, такие как Uber, были бы немыслимы», - сказано в пояснительной записке.
«С помощью своих инструментов геолокации Google создала платформу, которая позволяет пользователям и компаниям по-новому взаимодействовать с картами. Это означает, что следует пересмотреть вопросы власти в дискурсе картографии. Каково соотношение между созданием благоприятных условий и методами контроля со стороны Google? Может быть, этот сервис сам функционирует как диспозитивная сеть, определяющая поведение, мнения и образы живых существ, при этом завладев властью и контролируя знание в частном порядке?», - такими вопросами задаются художники-концептуалисты.