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Новости Коронавирус и карантин
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Возможна задержка в поставке 71 тыс. закупленных в Китае костюмов биозащиты, - Минздрав

Возможна задержка в поставке 71 тыс. закупленных в Китае костюмов биозащиты, - Минздрав

При поставке закупленных в КНР 71 тыс. костюмов биозащиты возможна задержка из-за введения правительством этой страны дополнительного регулирования на экспорт средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Об этом сообщила замминистра здравоохранения Украины Сетлана Шаталова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы заключили договор на поставку 71 тыс. костюмов биозащиты. Производители предоставили всю сертификацию. Костюмы должны были прибыть в Украину до 1 мая. Однако мы получили от производителя, от поставщика сообщение о том, что 25 апреля правительство Китая приняло решение о полном контроле всех СИЗ, которые экспортируются из страны. Мы получили информацию о возможной задержке в прибытии СИЗ. Надеемся, что все формальности будут урегулированы как можно скорее", - сказала она в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минздрав заявил в правоохранительные органы о преступлении при закупке костюмов биозащиты, - замминистра Шаталова

Автор: 

госзакупки (961) карантин (16729) Китай (3048) Минздрав (4903) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
У цьому випадку важче буде наживатися мародерам на епідемії.
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29.04.2020 11:36 Ответить
+3
Шмаркли закупили в два раза дороже, чем украинский производитель, наварились, так, походу халаты вообще не получат. А украинские врачи и дальше будут заражаться и умирать. Препизидента Янелоха это не парит
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29.04.2020 11:30 Ответить
+3
45000 пришло вчера от фонда Порошенко - а у зебилов - крокодил не ловиться не растет кокос
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29.04.2020 11:32 Ответить
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Шмаркли закупили в два раза дороже, чем украинский производитель, наварились, так, походу халаты вообще не получат. А украинские врачи и дальше будут заражаться и умирать. Препизидента Янелоха это не парит
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29.04.2020 11:30 Ответить
более того, их к июню и собирались поставить:

25.04.2020 г. Интересные подробности "чудо-контракта" министра Степанова по покупке халатов. Мало того, что он переплатил за них 41%, мало того, что они весьма сомнительны и не имеют сертификата подтверждения биозащиты, их поставка по условиям контракта запланирована на после 20 мая 2020 (!). .
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29.04.2020 15:35 Ответить
через месяц они не будут нужны - зебилы как всегда отличились
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29.04.2020 11:31 Ответить
В Україні закінчуюються незаражені медики.
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29.04.2020 11:35 Ответить
Будут нужны и через месяц и через год. Надо сформировать обнулённый резервный
фонд,по которому сейчас мыши бегают.
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29.04.2020 11:37 Ответить
в резервный фонд пусть местные шьют.
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29.04.2020 11:45 Ответить
Гарна ідея - маски з"їли миші, а Крадуцький нє прічём.
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29.04.2020 11:50 Ответить
Крадуцкий мышей опередил,они опоздали.
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29.04.2020 11:55 Ответить
Пацюки сильніші за мишей.
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29.04.2020 12:00 Ответить
поэтому Порох закупает их в Южной Корее.
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29.04.2020 11:32 Ответить
45000 пришло вчера от фонда Порошенко - а у зебилов - крокодил не ловиться не растет кокос
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29.04.2020 11:32 Ответить
Соберите ведущих бизнесменов среднего звена , проконсультируйтесь с ними
и сформируйте ,наконец-то госзаказы для местных предприятий на изготовление защитных костюмов и т.д.
Хватит игнорировать украинских производителей . Не позорьтесь с поставками из Китая.
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29.04.2020 11:33 Ответить
У цьому випадку важче буде наживатися мародерам на епідемії.
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29.04.2020 11:36 Ответить
сьогодні виповнюється 2 місяці як перші хворі з підозрою на вірус з'явилися в Україні.
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29.04.2020 11:37 Ответить
та ладно. "з'явилися". приперлися в Україну.
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29.04.2020 11:46 Ответить
А кто тестировал больных воспалением лёгких ,а болели семьями ,в декабре-
феврале ? У нас никогда ,начиная с советского прошлого, не было
правдивой статистики по инфекционным заболеваниям ,сравнивать не с чем.
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29.04.2020 12:00 Ответить
я написав те,що повідомив наш МОЗ 2 місяці тому,за цей час влада так і не спромоглася організувати необхідне виробництво антисептиків захисних масок та костюмів.
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29.04.2020 12:07 Ответить
Звісно - це злочин. Перше запитання ,яке зазвичай при цьому виникає,
згідно законів криміналістики , -кому це вигідно ? На нього відповідь уже відома.
Та на жаль злочин є,злочинці відомі ,а покарання скасовано.
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29.04.2020 12:25 Ответить
https://prm.ua/otochennya-zelenskogo-v-rozpal-pandemiyi-zaymayetsya-kontrabandoyu-medichnih-tovariv-z-kitayu-zmi/ Оточення Зеленського в розпал пандемії займається контрабандою медичних товарів з Китаю - ЗМІ
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29.04.2020 12:34 Ответить
 
 