Возможна задержка в поставке 71 тыс. закупленных в Китае костюмов биозащиты, - Минздрав
При поставке закупленных в КНР 71 тыс. костюмов биозащиты возможна задержка из-за введения правительством этой страны дополнительного регулирования на экспорт средств индивидуальной защиты (СИЗ).
Об этом сообщила замминистра здравоохранения Украины Сетлана Шаталова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы заключили договор на поставку 71 тыс. костюмов биозащиты. Производители предоставили всю сертификацию. Костюмы должны были прибыть в Украину до 1 мая. Однако мы получили от производителя, от поставщика сообщение о том, что 25 апреля правительство Китая приняло решение о полном контроле всех СИЗ, которые экспортируются из страны. Мы получили информацию о возможной задержке в прибытии СИЗ. Надеемся, что все формальности будут урегулированы как можно скорее", - сказала она в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.
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25.04.2020 г. Интересные подробности "чудо-контракта" министра Степанова по покупке халатов. Мало того, что он переплатил за них 41%, мало того, что они весьма сомнительны и не имеют сертификата подтверждения биозащиты, их поставка по условиям контракта запланирована на после 20 мая 2020 (!). .
фонд,по которому сейчас мыши бегают.
и сформируйте ,наконец-то госзаказы для местных предприятий на изготовление защитных костюмов и т.д.
Хватит игнорировать украинских производителей . Не позорьтесь с поставками из Китая.
феврале ? У нас никогда ,начиная с советского прошлого, не было
правдивой статистики по инфекционным заболеваниям ,сравнивать не с чем.
згідно законів криміналістики , -кому це вигідно ? На нього відповідь уже відома.
Та на жаль злочин є,злочинці відомі ,а покарання скасовано.