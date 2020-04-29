Возможна задержка в поставке 71 тыс. закупленных в Китае костюмов биозащиты, - Минздрав

При поставке закупленных в КНР 71 тыс. костюмов биозащиты возможна задержка из-за введения правительством этой страны дополнительного регулирования на экспорт средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Об этом сообщила замминистра здравоохранения Украины Сетлана Шаталова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы заключили договор на поставку 71 тыс. костюмов биозащиты. Производители предоставили всю сертификацию. Костюмы должны были прибыть в Украину до 1 мая. Однако мы получили от производителя, от поставщика сообщение о том, что 25 апреля правительство Китая приняло решение о полном контроле всех СИЗ, которые экспортируются из страны. Мы получили информацию о возможной задержке в прибытии СИЗ. Надеемся, что все формальности будут урегулированы как можно скорее", - сказала она в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

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