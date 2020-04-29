РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10665 посетителей онлайн
Новости Убийство Гандзюк
3 933 11

Представители ОГП и СБУ не явились на заседание ВСК по Гандзюк: не чувствуют себя в безопасности, - Маси Найем

Представители ОГП и СБУ не явились на заседание ВСК по Гандзюк: не чувствуют себя в безопасности, - Маси Найем

Представители Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины не пришли на заседание временной следственной комиссии для осуществления парламентского контроля за расследованием нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов.

Об этом пишет в фейсбуке адвокат Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Потому что заседание проходит не в помещении государственного учреждения и поэтому они не чувствуют себя в безопасности. Мне сложно что-то добавить к этой новости", - сообщил он.

Смотрите также: Это слив производства, - Рябошапка о завершении дела Гандзюк. ВИДЕО

Ранее СБУ завершила досудебное расследование по делу Гандзюк: организаторы - Мангер и Левин.Тем временем, под Офисом Президента прошла акция протеста против "слива" дела об убийстве Гандзюк. Активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк: "Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку".

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

24 января 2020 года на территории Болгарии в результате совместных действий украинских и болгарских правоохранителей задержан Алексей Левин, который разыскивался по подозрению в причастности к убийству Гандзюк. 27 января стало известно, что Украина направила в Болгарию запрос на экстрадицию Левина. Позже суд в Болгарии принял решение об экстрадиции в Украину Алексея Левина (Москаленко).

16 февраля адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера - Дмитрий Ильченко и Андрей Мурашкин - пытались попасть в тюрьму болгарского города Бургас для встречи с подозреваемым в организации покушения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.

11 марта Апелляционный суд в болгарском городе Бургас оставил в силе решение суда первой инстанции - разрешение экстрадировать Левина в Украину. Сам подозреваемый в комментарии hromadske сообщил, что будет обращаться в ЕСПЧ с иском против Болгарии.

16 марта самолет с подозреваемым прибыл в Украину из Болгарии. На следующий день Печерский суд Киева взял под стражу до 2 апреля без внесения залога Алексея Левина (Москаленко).

Представители ОГП и СБУ не явились на заседание ВСК по Гандзюк: не чувствуют себя в безопасности, - Маси Найем 01

ВСК (460) Найем Маси (138) Гандзюк Екатерина (549)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Чувствует кошка, чьё мясо съела
показать весь комментарий
29.04.2020 11:44 Ответить
+4
Я прочитал ОПГ СБУ не явилось на ,стрелку,
показать весь комментарий
29.04.2020 11:48 Ответить
+4
Вот дожились...Если представители ОГП и СБУ не чувствуют себя в безопасности, то что говорить о "простых" украинцах?
показать весь комментарий
29.04.2020 12:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чувствует кошка, чьё мясо съела
показать весь комментарий
29.04.2020 11:44 Ответить
Представители ОГП и СБУ не явились на заседание ВСК по ОСББ и КМА за КПРС и КПРФ
показать весь комментарий
29.04.2020 11:47 Ответить
...и ВЦСПС
показать весь комментарий
29.04.2020 11:51 Ответить
... и ВЛКСМ
показать весь комментарий
29.04.2020 11:53 Ответить
Знак ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ "Лучший воспитатель общежития"

Представители ОГП и СБУ не явились на заседание ВСК по Гандзюк: не чувствуют себя в безопасности, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 8762 Представители ОГП и СБУ не явились на заседание ВСК по Гандзюк: не чувствуют себя в безопасности, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 8177
показать весь комментарий
29.04.2020 11:57 Ответить
Я прочитал ОПГ СБУ не явилось на ,стрелку,
показать весь комментарий
29.04.2020 11:48 Ответить
Значит у себя дома они тоже не чувствуют себя в безопасности
показать весь комментарий
29.04.2020 11:52 Ответить
Вот дожились...Если представители ОГП и СБУ не чувствуют себя в безопасности, то что говорить о "простых" украинцах?
показать весь комментарий
29.04.2020 12:01 Ответить
И эта наша власть.Что не на есть у этих структур в подобном случае должно отсутствовать чувство страха.С приходом зелёни возникло чувство тревоги за Украину.Но у украинского народа страха не будет,когда придётся защитать нашу государственность. Теперь вы понимаете,кого выбрали,скажите честно себе и испытываете ли чувство безответственности. Или вам как и зе,*какая разница.Подумай Те.
показать весь комментарий
29.04.2020 12:17 Ответить
 
 