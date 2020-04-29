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Информация о нападении правоохранителей на журналиста "Громадского" проверяется, материалы будут переданы в ГБР, - Нацполиция

Информация о нападении правоохранителей на журналиста

Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента с участием журналиста в Мариинском парке возле Кабмина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

В дежурную часть поступило сообщение от журналиста "Громадського телебачення" о том, что во время съемок сотрудники ТОР патрульной полиции препятствовали его профессиональной деятельности.

Чтобы выяснить все обстоятельства инцидента, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

Проводится проверка, материалы которой будут переданы в Государственное бюро расследований для принятия процессуального решения.

Напомним, ранее журналист "Громадского" Кутепов заявил о нападении на него сотрудников Нацполиции возле Кабмина.

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Автор: 

журналистика (3320) Киев (25707) Нацполиция (16568)


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Очередной спектакль с предсказуемым финалом: "Факты не подтвердились".
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29.04.2020 11:42 Ответить
На нари псів.
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29.04.2020 11:47 Ответить
И шо? Ответ полиции предсказуемый
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29.04.2020 11:49 Ответить
Есть видео нападения
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29.04.2020 11:54 Ответить
ага. на видео полицейские титушки в масках, номер значка не разобрать. ищи-свищи
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29.04.2020 22:14 Ответить
Уволят или нет как минимум? Какой ниакой Виталька уволил своего быдло советника
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29.04.2020 11:54 Ответить
Мусора притягнути до кримінальної відповідальності..Це ТОР (тупа окрема рота) підлеглі недоноска Зозулі київського недокерівника ********** полюції..такого лайна там 90%. Безкарність обертається злочинами проти громадян..
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29.04.2020 11:55 Ответить
 
 