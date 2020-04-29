Информация о нападении правоохранителей на журналиста "Громадского" проверяется, материалы будут переданы в ГБР, - Нацполиция
Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента с участием журналиста в Мариинском парке возле Кабмина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.
В дежурную часть поступило сообщение от журналиста "Громадського телебачення" о том, что во время съемок сотрудники ТОР патрульной полиции препятствовали его профессиональной деятельности.
Чтобы выяснить все обстоятельства инцидента, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.
Проводится проверка, материалы которой будут переданы в Государственное бюро расследований для принятия процессуального решения.
Напомним, ранее журналист "Громадского" Кутепов заявил о нападении на него сотрудников Нацполиции возле Кабмина.
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