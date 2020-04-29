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Минздрав внес изменения в протокол лечения коронавируса: теперь также будут применять препараты-гепарины, - Степанов
Министерство здравоохранения внесло изменения в протокол лечения коронавирусной болезни COVID-19.
Об это на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
По словам министра, в протокол был внесен препарат гепарин в связи с большим количеством тромбоэмболических осложнений среди пациентов.
"В связи с тем, что мы наблюдаем при коронавирусной болезни большое количество тромбоэмболических осложнений во время течения болезни, то наши специалисты, которые составляют протокол, обратили внимание на протоколы других стран и было принято решение ввести в протокол гепарин. Поэтому для лечения COVID-19 в Украине будут использовать препараты-гепарины", - сообщил Степанов.
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+6 Oleh57
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+3 Vladimir Novosolov #445955
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+1 Lyk Omore
показать весь комментарий29.04.2020 11:52 Ответить Ссылка
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https://radiotrek.rv.ua/news/u_dnipri_roblyat_mitky_na_budynkah_zarazhenyh_covid19_a_u_rivnomu_248943.html Позначати будинки, в яких виявили хворих на коронавірус чи людей, які перебувають на самоізоляції, вирішили у Дніпрі.