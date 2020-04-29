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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав внес изменения в протокол лечения коронавируса: теперь также будут применять препараты-гепарины, - Степанов

Минздрав внес изменения в протокол лечения коронавируса: теперь также будут применять препараты-гепарины, - Степанов

Министерство здравоохранения внесло изменения в протокол лечения коронавирусной болезни COVID-19.

Об это на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, в протокол был внесен препарат гепарин в связи с большим количеством тромбоэмболических осложнений среди пациентов.

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"В связи с тем, что мы наблюдаем при коронавирусной болезни большое количество тромбоэмболических осложнений во время течения болезни, то наши специалисты, которые составляют протокол, обратили внимание на протоколы других стран и было принято решение ввести в протокол гепарин. Поэтому для лечения COVID-19 в Украине будут использовать препараты-гепарины", - сообщил Степанов.

Автор: 

карантин (16729) лекарства (1229) Минздрав (4903) лечение (922) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Що там нового на карантині "хохли"?
Минздрав внес изменения в протокол лечения коронавируса: теперь также будут применять препараты-гепарины, - Степанов - Цензор.НЕТ 8885
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29.04.2020 11:48 Ответить
+3
ИВЛ не может быть в протоколе, ИВЛ, как правило, является последним этапом терапии дыхательной недостаточности того или другого генеза. Другими словами, отказ в этих ситуациях (т.е. при критических состояниях, обусловленных крайней степенью дыхательной недостаточности) от ИВЛ просто приведет к 100% гибели пациентов. ИВЛ в тяжелых случаях течения коронавирусной инфекции даст хоть какой-то, пусть и небольшой, шанс пациенту выжить.
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29.04.2020 12:07 Ответить
+1
От свертываемости крови. А аспирин - это подойдет? Старое советское средство.
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29.04.2020 11:52 Ответить
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Гепарины? Вертятся в голове нехорошие ассоциации с Гепой..
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29.04.2020 11:47 Ответить
От свертываемости крови. А аспирин - это подойдет? Старое советское средство.
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29.04.2020 11:52 Ответить
А еще Гепарин используют для роста волос
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29.04.2020 11:54 Ответить
При длительном применении гепарин вызывает облысение.
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29.04.2020 12:24 Ответить
https://it.wikipedia.org/wiki/Eparina#Effetti_Collaterali
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29.04.2020 12:26 Ответить
Про аспірин с початку епідемії говорять, що ним збивати температуру, а не парацетамолом при короні. Пішов спеціально купив ,про всяк випадок.
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29.04.2020 11:56 Ответить
Для зниження температури, якщо не вище 38.5 (здається так рекомендують грамотні медики, привіищій треба охолоджувати тіло холодними компресами) використовують, окрім ацетил саліцилової кислоти(автентична німецька назва- Aspirin® ), парацетамол, аналгін (малим дітям навіть уколи роблять). Це найпоширеніші.
тільки по рекомендації лікаря!!! Бо всі речовини мають свої особливості та побічні ефекти!
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29.04.2020 12:23 Ответить
При короні якраз аспірин краще ніж парацетамолом,хоч він і шкідливий
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29.04.2020 13:03 Ответить
Все суто індивідуально! А, сіль і цукор теж шкідливі...м'ясо взагалі треба заборонити, бо (мало хто знає, що) в кишечнику відбувається часткове гниття і утворюються трупні яди путрисцин і кадаверин!
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29.04.2020 13:21 Ответить
Теоретически, как профилактика. Но когда пневмония бушует- бесполезен. Там высокие дозы производных гепарина.
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29.04.2020 12:23 Ответить
Аспирин необратимо блокирует энзим циклоксигеназа и вызывает геморрагии. Самые надёжные антикоагулянты - гепарины низкого молекулярного веса. Даже NAO - новые антикоагулянты оральные - не такие надёжные. Но гепарины не прописываются на длительный срок из-за коллатеральных эффектов, возникающих при длительном употреблении (гиперкалиэмия, облысение, остеопороз). Как раз в поражённых странах именно их используют для лечения covid19.
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29.04.2020 12:24 Ответить
Що там нового на карантині "хохли"?
Минздрав внес изменения в протокол лечения коронавируса: теперь также будут применять препараты-гепарины, - Степанов - Цензор.НЕТ 8885
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29.04.2020 11:48 Ответить
Правда,что олех.
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29.04.2020 11:51 Ответить
Если в Велюров интерьер другой, то точно - олех.
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29.04.2020 12:31 Ответить
А у меня есть твоё фото с шайкой и мочалкой в бане
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29.04.2020 12:45 Ответить
Когда вы перестанете старые фотки сюда заливать, мрази кацапские!
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29.04.2020 18:05 Ответить
а ИВЛ в жопу! почему не внесли это в протокол, ведь выводы и статистика недвусмысленный приговор их бесполезности?
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29.04.2020 11:50 Ответить
неужели не существует еще аппаратов, которые могут насыть кровь кислородом пропуская через себя ее поток из вены в артерию?
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29.04.2020 11:56 Ответить
ведь есть аппараты "искусственные почки" (фильтрующие кровь), почему нет аппаратов "искусственные легкие" (насыщающие кровь кислородом)!?
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29.04.2020 12:01 Ответить
Є такі апарати, але їх одиниці - думаю, ці дівайси тільки для віпів.
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29.04.2020 12:03 Ответить
Существуют в очень ограниченных количествах. Это же инвазивное лечение, повышенной опасности и весьма сложное. Совсем не так всё просто, как Вы написали.
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29.04.2020 12:06 Ответить
А кто-нибудь вообще побывал их применять на пациентах с атипичной пневмонией, если хоть какая-то статистика? Или дело только в цене?
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29.04.2020 12:11 Ответить
А зачем пробовать, если этот метод в принципе не предназначен для массового применения?
Где я написал, что дело только в цене? Я для кого написал, что дело в сложности, опасности и цене?
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29.04.2020 12:32 Ответить
аппараты "искусственная почка" тоже сложны и не дешевы, однако получили широкое применение (видимо, потому, что нет дешевых заменителей, альтернативы)
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29.04.2020 12:38 Ответить
Википедия: "Главными недостатками метода (мембранная оксигенация) являются дорогостоящее оборудование, высококвалифицированный персонала и высокая стоимость процедуры. В Великобритании... стоимость одного дня оксигенации составляет 10 тысяч фунтов стерлингов (около 12 тысяч евро)."
Не забудьте поставить мне лайк за бесплатное просвещение.
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29.04.2020 13:05 Ответить
То, что БАБЛО - главный критерий и мерило всему (о принципах можно забыть) в современном БАРЫЖНОМ И МЕЩАНСКОМ мире это я и так знаю, поэтом, извини, но лайк не поставлю (за банальность)!
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29.04.2020 13:21 Ответить
В моём комменте бабло является не предметом моего восхищения, а простым мерилом сложности аппарата оксигенации по сравнению с аппаратом гемодиализа. Ты об этом не знал, иначе не задавал бы банальный вопрос, почему мембранная оксигенация не получила широкого применения. А я тебя просветил. Я банально отвечал на твои банальные вопросы, однако ты ничего не понял по технике и не имеешь понятия о вежливости. Я зря потратил на тебя время. Не в коня корм.
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29.04.2020 13:41 Ответить
ИВЛ не может быть в протоколе, ИВЛ, как правило, является последним этапом терапии дыхательной недостаточности того или другого генеза. Другими словами, отказ в этих ситуациях (т.е. при критических состояниях, обусловленных крайней степенью дыхательной недостаточности) от ИВЛ просто приведет к 100% гибели пациентов. ИВЛ в тяжелых случаях течения коронавирусной инфекции даст хоть какой-то, пусть и небольшой, шанс пациенту выжить.
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29.04.2020 12:07 Ответить
Скорее всего, при использовании ИВЛ проиходит гипервентиляция и нарушение баланса в крови углекислого газа. Скорее именно от этого люди и погибают.
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29.04.2020 13:07 Ответить
Нет. Гипокапнию, как следствие гипервентиляции, можно предупредить правильными параметрами ИВЛ и наблюдением в динамике. При коронавирусной инфекции пациенты на ИВЛ погибают всё же от гипоксии. Во-первых, при любой пневмонии ИВЛ приводит к усилению микро(а иногда и макро)ателектазирования. Во-вторых, видимо, коронавирус приводит к блокаде присоединения молекулой гемоглобина кислорода, т.е. венозная кровь при прохождении через малый круг, т.е. лёгкие, не обогащается кислородом.
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29.04.2020 13:25 Ответить
Это предположения, а нужны доказательные исследования причин смерти после использования ИВЛ.
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29.04.2020 13:55 Ответить
"...тесная связь между актами снабжения тканей кислородом и выносом углекислого газа из тканей в легкие напоминает о том, что при применении кислорода в лечебных целях не следует забывать о другой функции гемоглобина - освобождать организм от избытка углекислоты. В целом полезность работы гемоглобина эритроцитов определяется тем, сколько он смог донести до клетки и передать ей молекул кислорода и вынести скапливающуюся в тканевых капиллярах углекислоту". https://www.activestudy.info/zachem-organizmu-nuzhen-kislorod/
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29.04.2020 13:19 Ответить
Гипервентиляция приводит не к избытку, а к дефициту углекислоты.
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29.04.2020 13:28 Ответить
Я написал не об избытке, а о дисбалансе.
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29.04.2020 13:53 Ответить
"Гепарины"???!!! Может всё таки антикоагулянты?
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29.04.2020 11:55 Ответить
Низкомолокулярные гепарины типа фраксипарина, не требующие постоянного контроля за свёртываемостью крови.
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29.04.2020 12:10 Ответить
Эноксапарин, как менее токсичный.
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29.04.2020 12:29 Ответить
Антикоагулянты слишком широко. Антагонисты витамина К- неделю могут накапливатся до достижения эффекта.
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29.04.2020 12:31 Ответить
Да.
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29.04.2020 13:29 Ответить
Потягнуло середньовіччам, чі дніпровський варфоломей?
Залишилось чекати вогнища? Адже нарід хочет "привселюдные казни"!
https://radiotrek.rv.ua/news/u_dnipri_roblyat_mitky_na_budynkah_zarazhenyh_covid19_a_u_rivnomu_248943.html Позначати будинки, в яких виявили хворих на коронавірус чи людей, які перебувають на самоізоляції, вирішили у Дніпрі.
МОЗ внесло зміни до протоколу лікування коронавірусу: тепер також застосовуватимуть препарати-гепарини, - Степанов - Цензор.НЕТ 7023
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29.04.2020 12:15 Ответить
При тому, що даю гарантію що цей же тупий печерний народ в тих самих будинках і досі не перевітрює коридори. А про інші я взагалі не кажу. Тому що ментальні хвороби не лікуються.
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29.04.2020 12:45 Ответить
Все так, лише не вистачає, що у московитів абама ссал в пад'єздах а у цих, ще не "вивітрився" парашенко...який займався тим же, що й абама у московитів...
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29.04.2020 13:18 Ответить
 
 