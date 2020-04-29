Минздрав внес изменения в протокол лечения коронавируса: теперь также будут применять препараты-гепарины, - Степанов

Министерство здравоохранения внесло изменения в протокол лечения коронавирусной болезни COVID-19.

Об это на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, в протокол был внесен препарат гепарин в связи с большим количеством тромбоэмболических осложнений среди пациентов.

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"В связи с тем, что мы наблюдаем при коронавирусной болезни большое количество тромбоэмболических осложнений во время течения болезни, то наши специалисты, которые составляют протокол, обратили внимание на протоколы других стран и было принято решение ввести в протокол гепарин. Поэтому для лечения COVID-19 в Украине будут использовать препараты-гепарины", - сообщил Степанов.