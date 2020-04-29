Офис генпрокурора начал уголовное производство по обращению омбудсмена из-за несоблюдения правил карантина в Киевском СИЗО

Офисом Генерального прокурора внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней, которые были обнаружены Уполномоченным Верховной Рады по правам человека во время мониторингового визита в Киевский следственный изолятор. Уголовное производство открыто по ст. 325 УК Украины.

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает "Цензор.НЕТ".

По данным омбудсмена, администрация учреждения не обеспечила средствами индивидуальной защиты заключенных, когда их возили в суды или на проведение следственных действий, после возвращения их не помещали на изоляцию, хоть это и необходимо делать.

С момента введения в пенитенциарной системе карантина из Киевского следственного изолятора в суды было доставлено 1648 человек.

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"Медицинская часть СИЗО оказалась не подготовленной к работе в условиях карантина, персонал СИЗО и медицинские работники, не используют средства индивидуальной защиты. Нарушается порядок дезинфекции одежды и обуви, а также правила приема посылок, бандеролей и передач для содержащихся лиц", - говорится в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: СИЗО переполнены, условия содержания в период карантина ухудшились, - Офис Генпрокурора