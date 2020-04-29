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Новости Коронавирус и карантин
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Офис генпрокурора начал уголовное производство по обращению омбудсмена из-за несоблюдения правил карантина в Киевском СИЗО

Офис генпрокурора начал уголовное производство по обращению омбудсмена из-за несоблюдения правил карантина в Киевском СИЗО

Офисом Генерального прокурора внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней, которые были обнаружены Уполномоченным Верховной Рады по правам человека во время мониторингового визита в Киевский следственный изолятор. Уголовное производство открыто по ст. 325 УК Украины.

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает "Цензор.НЕТ".

По данным омбудсмена, администрация учреждения не обеспечила средствами индивидуальной защиты заключенных, когда их возили в суды или на проведение следственных действий, после возвращения их не помещали на изоляцию, хоть это и необходимо делать.

С момента введения в пенитенциарной системе карантина из Киевского следственного изолятора в суды было доставлено 1648 человек.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кабмин предлагает в связи с пандемией выпустить на свободу 3009 заключенных

"Медицинская часть СИЗО оказалась не подготовленной к работе в условиях карантина, персонал СИЗО и медицинские работники, не используют средства индивидуальной защиты. Нарушается порядок дезинфекции одежды и обуви, а также правила приема посылок, бандеролей и передач для содержащихся лиц", - говорится в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: СИЗО переполнены, условия содержания в период карантина ухудшились, - Офис Генпрокурора

Автор: 

Денисова Людмила (996) карантин (16729) СИЗО (1365) 107 полк реактивной артиллерии (10) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Офис Генпрокурора (2500)


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А что шморгаль еще не выпустил всех заключенных и подследвенных?
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29.04.2020 11:55 Ответить
предлагаю всех арестантов выпустить хотя бы на одну ночь в кончу-заспу, и шоб там были жены и дочери можновладцев. И выдать заключенным оружие, шоб отстреливаться от охраны маетков и сигать через парканы
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29.04.2020 11:56 Ответить
Бозецки-бозецки, заклюцьнние такли лапки и зайки, у них должны быть условия, как же они там от коронавилуса, нада всех опустить они же не виноваты что попали взарешетку в пандемию
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29.04.2020 11:57 Ответить
а в ресторане слуги урода тищенко не хочет расследовать?
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29.04.2020 12:10 Ответить
 
 