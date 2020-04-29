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Зная Кутепова, нужно подробно разбираться, - спикер МВД Шевченко об инциденте с журналистом "Громадського" возле Кабмина

Зная Кутепова, нужно подробно разбираться, - спикер МВД Шевченко об инциденте с журналистом

Представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что нужно детально разобраться в инциденте с нападением на журналиста hromadske Богдана Кутепова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в комментарии hromadske.

Представитель МВД сообщил, что не знает об этом инциденте, но подчеркнул необходимость выяснить все обстоятельства.

"Надо разбираться, сейчас выясним. Зная Богдана Кутепова, ничего не могу сказать, кроме того, что надо точно подробно выяснить все обстоятельства происшествия", — сказал он.

Шевченко уточнил, что на месте, где произошло столкновение, есть "куча камер", которые зафиксировали обстоятельства инцидента, если он был. После того, как их пересмотрят, "предоставят точную информацию".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Или убираешь, или я сломаю": журналист "Громадского" Кутепов заявил о нападении на него сотрудников Нацполиции возле Кабмина. ВИДЕО

Напомним, ранее журналист "Громадского" Кутепов заявил о нападении на него сотрудников Нацполиции возле Кабмина.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента с участием журналиста в Мариинском парке возле Кабмина.

журналистика (3320) Киев (25707) нападение (2230) Шевченко Артем (261) Кутепов Богдан (12)


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Топ комментарии
+28
Бодя Кутєпов поборов "баригу", але виявилося, що це він також зробив себе сам. В якості побічного наслідку повернувся старий добрий беркут з 2014, який показав Боді, що він ніхто на цьому святі життя. Спочатку журналістам платили за повалення Пороха, а тепер їх просто б'ють.Вітаю
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29.04.2020 12:04 Ответить
+21
Зная Авакова... Знаем как вы разберетесь
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29.04.2020 12:05 Ответить
+19
Кутепову мзды дали и аппаратуру повредили,без всяких "зная".На видео все очень очевидно.
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29.04.2020 12:00 Ответить
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Кутепову мзды дали и аппаратуру повредили,без всяких "зная".На видео все очень очевидно.
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29.04.2020 12:00 Ответить
Где видео?
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29.04.2020 13:25 Ответить
Гугли
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29.04.2020 13:37 Ответить
на мой скромным взгляд , Кутеповым давно должна интересоваться контрразведка
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29.04.2020 12:02 Ответить
Бодя Кутєпов поборов "баригу", але виявилося, що це він також зробив себе сам. В якості побічного наслідку повернувся старий добрий беркут з 2014, який показав Боді, що він ніхто на цьому святі життя. Спочатку журналістам платили за повалення Пороха, а тепер їх просто б'ють.Вітаю
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29.04.2020 12:04 Ответить
Ви дуже помиляетесь... Спарва тут не Боді чи якоїсь шмоді, а в невиконанні ментами ЗАКОНУ! І все одно до кого застосовують СИЛУ в порушення Закону... До Боді, Вас, мене чи ще когось... Сам факт порушення Закону все одно проти кого і з яким умислом - повинен бути розслідуваний згідно вимогам Законодавства України, а не якихось ДУМОК собакова чи його співробітників... Завтра Ви будете на місці цього Боді, і вас будуть лупцювати за те, що ви просто зайшли до парку відпочинути, а там зеля зі слугами і собаковим вирішили відпочити... То як тоді вас м'яко нахер зразу послати з ВАШОЇ землі, а потом відлупцювати, чи наоборот. А то і до хати вашої можуть прийти і сказати - забирайся разом із сім'єю, а то поломаємо.. потім відлупцюють викинуть на вулицю, і якщо цілий зостанешся - собаков буде говорити про те, що ЗНАЮЧИ ВАС тут треба розібратися хто не прав. Ну, а якщо(не дай Боже) підслизнешся впадеш, вдаришся головою - і ласти скинешь... ТО тут вже як КАРТА ляже... Навіщо Вам Закони?
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29.04.2020 15:06 Ответить
коли кажуть "а це імянек - тра' розібратись" - тобто санкції залежать від лічності пацієнта - получаєця закону нема, а полюція діє ЛіцеМєрно
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29.04.2020 16:11 Ответить
...история превращения бывшего журналиста в рюкзачную проститутку.
У меня - фсе...
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29.04.2020 12:05 Ответить
Зная Авакова... Знаем как вы разберетесь
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29.04.2020 12:05 Ответить
Присоединяюсь к дописувачу Шимус!
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29.04.2020 12:06 Ответить
Семимильными шагами в эпоху ОВОЩА)))

ВЫ ЗРОДИЛИ ЦЕ РАЗОМ!
какого бенжа теперь скулите?)))
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29.04.2020 12:07 Ответить
Все эти борцы против Пороха и голосовальщики паприколу получают то, за что боролись.
Действия МВД при этом никак не оправдываю
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29.04.2020 12:10 Ответить
Кутепов порохобот.
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29.04.2020 12:14 Ответить
... да он им никогда и не был! он был любителем иудыных сребренников, делал работу за денежку, тот кто платил, тому он и служил - поделом! не надо было топить Пороха, а теперь он прЭса! а тут в дыню получил ... короче говоря, даже не стоит это рассматривать ... надеюсь, что его мозг начнет фунциклировать, а изображать умственно-мозговую деятельность ...
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29.04.2020 12:17 Ответить
Хахаха, оце насмішив! Він якраз різко проти Пєті завжди був...
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29.04.2020 12:17 Ответить
... я никого не смешил (да и не занимаюсь этим от слова вообще!), я всегда констатировал факты ... мне не надо рассказывать какой он хороший (плохой) человек, я вижу человека за километр и понимаю - этот гав...но, это продажный, а этот Патриот своей страны (с большой буквы) ...
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29.04.2020 12:31 Ответить
Насмешил
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29.04.2020 12:37 Ответить
а где коллега по цеху мустафа в наём где вопли серёни где заявления от колех по цеху журналистика у нас уже является синонимом проституции
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29.04.2020 12:12 Ответить
Мустафа в Наем и Сирожа выгавкали себе теплые места при зелени и залегли на дно
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29.04.2020 12:38 Ответить
Правильно! Сейчас нужно наказать ментов, а вот потом "зная Кутепова". нужно будет его преследовать строго по закону, чтоб он дня без штрафа не жил.
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29.04.2020 12:12 Ответить
Бодя Кутепов подрабатывал бомбилой
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29.04.2020 12:15 Ответить
А презедент ЗЕ - клоуном, а предыдущий презедент - проффесором-грабителем по совместительству.
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29.04.2020 14:49 Ответить
Там НЕХЕР разбираться ,ВСЁ видно на видео ,НЕАДЕКВАТНЫХ МУСОРОВ НАЙТИ ,ВОЗБУДИТЬ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА И ГНАТЬ ВЗАШЕЙ ВМЕСТЕ С ИХ ШЕФОМ !!
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29.04.2020 12:12 Ответить
а что делать с неадекватом который сначала лазит по дороге, а потом топчет газон и не реагирует на замечания полицейских?
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29.04.2020 12:46 Ответить
Что делать с журналистом при исполнении - говорит Закон! А вот что делать с ментом, который нарушает Конституцию и этот Закон - надо спросить у собакова и иже с ним... А и еще я знаю что делать с неадекватом, который не знает Законы и ляпает по клаве пальцами просто так... - надо ему хотя бы сначала почитать эти Законы... я не говорю уже о том, что бы анализировать. Читай мат часть: На завтрак: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 , На обед: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0062323-11 , На ужин: Стаття 17 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", Ну и на сон грядущий, что б устаканилось все: статття 171 Кримінального кодексу України.
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29.04.2020 14:46 Ответить
Ну то что ты идиот можно было сообщить и покороче .
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29.04.2020 14:55 Ответить
Зная тебя с Аваковым всем понятно чем это закончится
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29.04.2020 12:16 Ответить
зная мусароф - можна і не розбиратися. скоро знову будете стояти на колінах і шмарклями втиратися....
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29.04.2020 12:21 Ответить
Гребаний спикер, ти вже несеш чуш..на видео четко видно як аваківськи шакали безпідставно нападають, застосовують силу незаконно..А час прийде коли вашу аваківську ОЗУ розженуть. Ні сьогодні так завтра..шакали мусорськи
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29.04.2020 12:21 Ответить
а заммера підставно топтали?
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29.04.2020 14:56 Ответить
С таким подходом Скабееву которая провоцирует когда ведёт съёмку вообще убивать надо
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29.04.2020 12:22 Ответить
Мусорам дать педигрипала ,кутепову жрать зелене лайно.
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29.04.2020 12:24 Ответить
кутепова не жалко. мало дали. ты сам этого хотел
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29.04.2020 12:25 Ответить
Та,да.Начинай с установления личности нападавших,потом сразу увольняй за то что не представились.Не забудь что действовали в группе,действия координировали,значит есть и пахан.
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29.04.2020 12:26 Ответить
мусора мрази
зеленский подонок
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29.04.2020 12:27 Ответить
Вы также будете кричать,если вас прижмут вечерком к тёплой стеночке пара гопников?
Подошли попросили,стать где стоят нормальные граждане,что не так?
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29.04.2020 13:54 Ответить
так то мусора і прижмуть
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29.04.2020 15:05 Ответить
Мусора,это срез больного общества,есть нормальные,а есть и неадекватные.В чём по данному инциденту неправы мусора?
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29.04.2020 15:34 Ответить
-- а нормальнийє пусть в нормальних гробах...
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29.04.2020 15:54 Ответить
Ну тогда не кричите "рятуйте хлопци".
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29.04.2020 16:01 Ответить
ага, рятуватись доводиця тіко від них
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29.04.2020 16:02 Ответить
Тю, а разве не все ясно понятно, меру пресечения ещё не избирают, для журналиста провокатара, побои не снимают с гэроя полицая?
Хотя нет,полицаи наверное в реанимации, законность и порядок героически защищали.
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29.04.2020 12:39 Ответить
""Зная Кутепова". А что, действия полиции зависит от того, против кого применяют?
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29.04.2020 12:44 Ответить
Заявляйте в ДБР. Нехай вони цим займаються, а не мєнти самі собою. А харківських заробітчан Авакова і Геращенка давно треба гнати з поліції за їх щоденні кадрові провали.
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29.04.2020 12:49 Ответить
Вы правы ,недопустимо засилье львовских и донецких.мы знаем ,чем это кончается.
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29.04.2020 13:22 Ответить
гнида, уже не знает куда авакину давать в какую дырку, это блеюще под мусорами чмо!
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29.04.2020 12:51 Ответить
))) 30 квітня 2020 року поліцейські перевірили пагорб в парку навпроти Кабміну - "журналіста Богдана Кутєпова на пагорбі не було".
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29.04.2020 13:43 Ответить
Не нравятся действия полицейского ,пиши жалобу,на крайняк иди в суд,но не устраивай базар.Всем нравится порядок в европе,а как дело доходит до исполнения,то начинают стонать о диктатуре.
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29.04.2020 13:51 Ответить
слідчий тяне справу - за два роки жодної слідчої дії. Скаржився від начальника слідчого відділу до генеральної прокуратури. Прокурви кажуть, шо вони ніяк не можуть вплинути на слідчого, бо він самостоятєльний. Пишу ходатайство на слідчі дії - нема реакції - пишу скаргу - в канцелярію. В справі основний обйом - мої скарги на бездіяльність слідчого. Перевірка з області приїздила по моїй справі, прокуратура написала десятки звернень, а слідчому "нема коли" в нього "куча дєл" - каже, шо веде тільки ті діла, шо йому начальство та прокуратура спускає. Абзац
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29.04.2020 16:01 Ответить
Думаете только вы сталкиваетесь с несправедливостью,я тоже могу вам таких примеров набросать из личной жизни,но при чём тут наше к этому инциденту.
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29.04.2020 16:09 Ответить
йа про ефективність "жалоб" на мусарофф - кому? в ту ж саму корпорацію монстрів - судаки, прокурви, кантора, управа. Чо той слідак тяне? Бо там найєзд на свого - нотаріуса. Адвокати відмовляюця мені відкрито помагати, бо для них нотаріус - хліб- всі справки звідти
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29.04.2020 16:16 Ответить
Не за один день выстраивалась система,поломать её не так просто.
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29.04.2020 16:21 Ответить
при тому - потрібно виконати п'ять кроків - вони описані в моїх клопотаннях та в дорученнях від прокуратури. План простий і ясний - допитати трьох лічностєй, витребувати у двох нотаріусів два документа та віддати їх на експертизу. Оспорюєця договор, який недійсний навіть за формальними ознаками, але я знаю, шо там не тільки помилки, але й злочин (366-367) нотаріуса та мошеннічество
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29.04.2020 16:07 Ответить
....кутепов зимой 2013-2014 тебе рисовал право на профессию и довольно стабильный и неплохой! доход. ...уважай руку дающего)....а то прям взял и сразу разобрался. ну ну)
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29.04.2020 13:53 Ответить
Думаю що поліція могла вимагати навіть від ПсевдоЖурналіста тільки щоб він покинув проїзджу частину??!! Стояти з боку навіть на так званому "зеленому " газоні?? Думаю що саме за це його і погнали що топтав ЗЕЛЕНЬ))
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29.04.2020 14:11 Ответить
за Зє!лєнь вбили п на місці, то він поки Зє!млю топтав
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29.04.2020 14:52 Ответить
Зная Кутепова скажу, что ему мало дали
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29.04.2020 14:37 Ответить
Нада вже прекращать цю дімакратію - ішь, развєлі анархію - ходять не по струночці! Сталіна на них нема! Німця з пльоткою їм нада! А поліцейські з ними нянчаця, як в яслях - ото вперіщити кийком помеж глаз!!! В гАмериці вже давно трупом валявся як решето
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29.04.2020 14:50 Ответить
Зная зеленского, Кутепова еще и посадят.
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29.04.2020 15:10 Ответить
Зная Шевченко, нужно спросить - когда его посадят за участие в рейдерском захвате и последующем развале телеканала TVi?
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29.04.2020 16:36 Ответить
 
 