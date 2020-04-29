Зная Кутепова, нужно подробно разбираться, - спикер МВД Шевченко об инциденте с журналистом "Громадського" возле Кабмина

Представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что нужно детально разобраться в инциденте с нападением на журналиста hromadske Богдана Кутепова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в комментарии hromadske.

Представитель МВД сообщил, что не знает об этом инциденте, но подчеркнул необходимость выяснить все обстоятельства.

"Надо разбираться, сейчас выясним. Зная Богдана Кутепова, ничего не могу сказать, кроме того, что надо точно подробно выяснить все обстоятельства происшествия", — сказал он.

Шевченко уточнил, что на месте, где произошло столкновение, есть "куча камер", которые зафиксировали обстоятельства инцидента, если он был. После того, как их пересмотрят, "предоставят точную информацию".

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Напомним, ранее журналист "Громадского" Кутепов заявил о нападении на него сотрудников Нацполиции возле Кабмина.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента с участием журналиста в Мариинском парке возле Кабмина.