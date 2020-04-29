Трамп о миллионе заболевших COVID-19: Мы делаем гораздо больше тестов, чем остальные. В итоге число упадет до нуля

Президент США Дональд Трамп пояснил высокое количество случаев заражения коронавирусом в стране тем, что американцы делают самое большое число тестов на COVID-19.

Об этом сообщает ВВС, передает Цензор.НЕТ.

"Вы должны понимать, когда речь идет о случаях заражения, мы проводим гораздо больше тестирований, чем кто-либо другой. Мы проводим больше тестов, чем любая другая страна в мире... Мы демонстрируем больше случаев, потому что мы проводим гораздо, гораздо больше тестов, вдвое больше, чем остальные", - заявил Трамп.

Он добавил, что "в конечном итоге число (новых заражений. - Ред.) упадет до нуля".

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Напомним, в Соединенных Штатах во вторник зафиксировали более 1 млн человек, заболевших коронавирусной болезнью.