За прошедшие сутки зафиксировано 43 новых случая COVID-19 в Киеве, один человек умер, всего 1341 заболевший, - Кличко. ИНФОГРАФИКА

Среди 43 новых заболевших коронавирусной инфекцией в столице 5 медиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 43 человека. Пятеро из них - медики. Один случай за минувшие сутки - летальный. На сегодня в столице 1341 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - отметил он.

Среди заболевших: 21 женщина в возрасте от 25 до 60 лет. И одна девочка 12 лет. И 20 мужчин от 20 до 66 лет. А также мальчик, которому 9 лет. Из случаев заболевания, подтвержденных за минувшие сутки - 2 в Киево-Печерской Лавре.

В больницы госпитализировали 17 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Кроме того, в течение двух последних дней выздоровели еще 5 жителей столицы. Всего в Киеве за этот период победили коронавирус 69 человек.

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