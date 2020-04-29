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Новости Коронавирус и карантин
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За прошедшие сутки зафиксировано 43 новых случая COVID-19 в Киеве, один человек умер, всего 1341 заболевший, - Кличко. ИНФОГРАФИКА

За прошедшие сутки зафиксировано 43 новых случая COVID-19 в Киеве, один человек умер, всего 1341 заболевший, - Кличко. ИНФОГРАФИКА

Среди 43 новых заболевших коронавирусной инфекцией в столице 5 медиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 43 человека. Пятеро из них - медики. Один случай за минувшие сутки - летальный. На сегодня в столице 1341 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - отметил он.

Среди заболевших: 21 женщина в возрасте от 25 до 60 лет. И одна девочка 12 лет. И 20 мужчин от 20 до 66 лет. А также мальчик, которому 9 лет. Из случаев заболевания, подтвержденных за минувшие сутки - 2 в Киево-Печерской Лавре.

В больницы госпитализировали 17 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Кроме того, в течение двух последних дней выздоровели еще 5 жителей столицы. Всего в Киеве за этот период победили коронавирус 69 человек.

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За прошедшие сутки зафиксировано 43 новых случая COVID-19 в Киеве, один человек умер, всего 1341 заболевший, - Кличко 01

Автор: 

карантин (16729) Киев (25707) Кличко Виталий (4653) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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1 умер - 3 миллиона на ушах. Какое мууудрое правительство.
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29.04.2020 12:08 Ответить
де билл.
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29.04.2020 12:27 Ответить
не надо представляться, я тебя знаю
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29.04.2020 12:44 Ответить
интересно сколько за прошедшие сутки в киеве умерло от инфаркта и погибло в дтп
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29.04.2020 12:10 Ответить
инфаркт и "дтп" не заразны. а вот тупость, похоже, да.
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29.04.2020 12:29 Ответить
Пора вводить карантин.
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29.04.2020 12:12 Ответить
Віталя, як з цього піке виходити..? Я про карантин..бо ймовірність померти з голоду що далі, то стає більш ймовірною ніж від вірусу..
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29.04.2020 12:22 Ответить
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29.04.2020 12:40 Ответить
 
 