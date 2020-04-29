Кабмин из-за балансовых ограничений останавливает 3 энергоблока АЭС, а 9 - переводит на пониженную мощность. ДОКУМЕНТ
Кабинет Министров выводит в резерв несколько энергоблоков АЭС и переводит на пониженную мощность 9 энергоблоков АЭС.
Об этом говорится в письме временно исполняющего обязанности первого вице-президента-технического директора Валерия Кравца, которое опубликовал работник Запорожской атомной электростанции Государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания" Энергоатом "Алексей Мельничук на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Ну, что энергетики, эпоха бедности прошла? Более чем 7 ГВт установленной мощности зеленой энергетики будет в 2020 году с тарифом 3-5 грн/КВт-ч. (без НДС). То есть электроэнергии, произведенной из альтернативных источников энергии, предоставляется приоритет. Но в условиях экономической нестабильности, выхода из карантина такой тариф будет тормозом для экономического развития страны и благосостояния населения. Изменения в законодательство "зеленая" власть не хочет вносить, чтобы снизить зеленый тариф, но дешевая электроэнергия АЭС им не нужна", - написал Мельничук.
Он попросил депутатов обратить внимание и подготовить соответствующие изменения в закон об электроэнергетике, где прописаны обязательства на покупку зеленой электроэнергии.
"Считаю, что доля установленной мощности, которая составляет почти 6 ГВт (а это фактически мощность ЗАЭС) не требует такого поощрения от государства, как "зеленый тариф" потому что с такими мощностями это не актуально. Прошу обратиться в НКРЭ с предложением уменьшения тарифа на энергию ветра и солнца. Электроэнергия из возобновляемых источников должна конкурировать на энергорынке страны и не иметь приоритета. Стране нужна дешевая электроэнергия для выхода из кризиса и дальнейшего развития", - подчеркнул работник Запорожской АЭС.
Он также опубликовал письмо Валерия Кравца. Согласно документу, блок №6 Запорожской АЭС будет находиться в резерве 98 суток – с 10 мая до 15 августа, блок №3 Ривненской АЭС – 87 суток – с 10 мая до 4 августа. В свою очередь, блок №2 Запорожской АЭС, выведенный в резерв 21 апреля, будет находиться в нем 71 сутки – до 30 июня. Кроме того, предусматривается работа на сниженной мощности: блоков №3,4,6 ЗАЭС в декабре, блока №1 Южно-Украинской АЭС – с апреля до августа, блоки №2 и №3 этой станции – с августа до октября и с апреля до декабря соответственно. В свою очередь, блок №1 Ривненской станции будет работать на сниженной мощности с апреля по май и с июля по октябрь, энергоблок №2 РАЭС – с апреля до июня и с июля до октября. Первый блок Хмельницкой АЭС будет работать на сниженной мощности с мая до августа.
По состоянию на 28 апреля на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков. Энергоблок №2 Запорожской АЭС отключен от энергосети и выведен в резерв с 21 апреля 2020 года. На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 131 сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 13 сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке №2 Южно-украинской АЭС 13 сутки среднего планового ремонта. За прошедшие сутки, 27 апреля, станциями выработаны 200 250 000 кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 40 560 000 кВт-ч электроэнергии.
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Із за цього мудака Ахметова вже українські АЕС скоро закривати будуть
Ахметов не мудак він успішний бізнесмен.
Це нарід України, який вибрав клоуна - МУДАКИ.
Тепер цей нарід повинен цілими днями дивитись "Слуг ..." і сосати лапу (дай боже не кацапського медведя)
вместо того чтобы снизить тарифы
и народ огороды начал поливатьза что Бог так не любит украинцев?
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Так в..ротердам ще соєвий барига з *ахиетками * грався .!
Если грохнет пару блоков - вот тогда и начнется настоящий карантин.
Раздавать и засовыват (!) - бесплатно!
Да, за чистоту окружающей среды приходится доплачивать. Это привело и к банкротствам в Испании и к отрицательной стоимости на энергию в Чили и Германии. Но, с другой стороны, ядерное топливо, в основном, покупается в рашке, да и Чернобыль показал "дешевизну" атомной энергии.
"Згідно з дослідженням ВООЗ, протягом 2012 року в Україні від забруднення повітря пішло з життя 54 507 осіб. Статистика показує 120 померлих на 100 000 населення". https://life.pravda.com.ua/health/2016/09/28/218446/ Да, 2012 год ещё, донбасс дымит, но все же..
"https://hmarochos.kiev.ua/2020/03/13/karantyn-proty-koronavirusu-vryatuye-bilshe-zhyttiv-zmenshyvshy-zabrudnennya-povitrya-doslidnyk/ Карантин проти коронавірусу врятує більше життів, зменшивши забруднення повітря "
И еще, попрошу объяснить каким образом АЭС "забруднюе повитря".
В плане эмиссии СО2 АЭС считается чистой, но высказывание было о том, что нельзя "пощупать чистоту", а её оказывается можно "пощупать". Тем не менее атомные станции все же фонят, персонал там ходит с дозиметрами, контролируя набираемую дозу, регулярно случаются выбросы радиоактивности, могут быть аварии и катастрофы. Но, вообще то, АЭС обеспечивают базовое энергопотребление, а СЭС, генерирующие энергию днем конкурируют, прежде всего, с ТЭС, которые как раз и "забруднюють повитря".
Реакторы РБМК эксплуатируются после модернизации, в частности, изменения конструкции концевых вытеснителей в стержнях-поглотителях, но... новые реакторы такого типа больше в эксплуатацию не вводятся. Даже практически готовые реакторы РБМК после Чернобыля в эксплуатацию не вводились. Выведены из эксплуатации все РБМК на Чернобыльской АЭС, Игналинской АЭС (Литва) и один на Лениградской АЭС.
Смысл в том, что АЭС априори является источником опасности, какие системы безопасности не применяй, и это показала Фукусима.
МЕГА любит всякое мифотворчество, а "имитация американской атаки" - это миф. Эксперимент по выбегу ротора должен был проверить предусматриваемую вообще-то проектом возможность резервного электроснабжения в случае потери электропитания самой станции. Системы АЭС - они ведь тоже на электроэнергии работают и в случае обесточивания работать перестают. Кстати, основная причина катастрофы на Фукусима-1 как раз была потеря электроснабжения и, следовательно, потеря управления реакторами, поскольку дизель-генераторы, располагавшиеся в подвальных помещениях, затопило. На ЧАЭС тоже были дизель-генераторы, но для их пуска нужно какое-то время. И вот, чтобы проверить возможность обеспечения работы систем за счет кинетической энергии ротора турбины до запуска дизель-генераторов в случае потенциальной потери электроснабжения и проводился эксперимент. Подобные эксперименты выполнялись на ЧАЭС и до того, но в этот раз, как говорится, звёзды сошлись. А отчего может прекратиться подача электроэнергии - тут уже простор для фантазии: от взрыва трансформатора до атаки марсиан.
"ликвидаторы об этом знали и рассказывали" Насмешил ещё раз. 90% ликвидаторов - это обычные работяги, которых подняли с первомайского бодуна и полусонными запихнули в пазик, а на месте дали лопату и мешок для песка. Рассказывать они могли что угодно, но вряд ли что-то знали.
а что за эксперименты проводились и раньше? с отключенной защитой? автоматикой? насосами??? можно ссылочку на "проводились и раньше"
Ахметов борзеет ровно настолько насколько слаба центральная власть в Украине.
В ситуации когда центральная власть развалилась и стая шакалов рвет на части остатки бюджета, проблема не в шакалах а в слабой власти. Не будет Ахметки - найдется другой шакал желающий под каким-нибудь предлогом утянуть кусок трупа.
73% стадо выбрало клоуна, а теперь у них Ахметов виноват. Нет, виноваты вы сами, 73%.
Ліберасти про це не напишуть.
https://twitter.com/MullyaMia
Муля Слобожанска
@MullyaMia
·https://twitter.com/MullyaMia/status/1255420621724495880 54 мин
Схема двухходовая: Энергоатом спасает ДТЕК, а государство уже спасает Энергоатом. Таким образом ДТЕК Ахметова получает помощь от государствам, но избегает судьбы Приватбанка, то есть национализации. Нормально, да?
Пошла разнарядка гос.Энергоатому о полной остановке трёх(!)блоков мощ-ю3000 МВт.Это чтобы не останавливать работающие на высоком тарифе солнечные станции Ахметова.И также дополнительную долю рынка получат угольные станции. правильно,тоже Ахметова "Парашенка астанавись"да,зебилье?
Дебилы б*ять.
Или наш Сирожа был идиотом ещё до вируса, как думаете?