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Кабмин из-за балансовых ограничений останавливает 3 энергоблока АЭС, а 9 - переводит на пониженную мощность. ДОКУМЕНТ

Кабмин из-за балансовых ограничений останавливает 3 энергоблока АЭС, а 9 - переводит на пониженную мощность. ДОКУМЕНТ

Кабинет Министров выводит в резерв несколько энергоблоков АЭС и переводит на пониженную мощность 9 энергоблоков АЭС.

Об этом говорится в письме временно исполняющего обязанности первого вице-президента-технического директора Валерия Кравца, которое опубликовал работник Запорожской атомной электростанции Государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания" Энергоатом "Алексей Мельничук на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Ну, что энергетики, эпоха бедности прошла? Более чем 7 ГВт установленной мощности зеленой энергетики будет в 2020 году с тарифом 3-5 грн/КВт-ч. (без НДС). То есть электроэнергии, произведенной из альтернативных источников энергии, предоставляется приоритет. Но в условиях экономической нестабильности, выхода из карантина такой тариф будет тормозом для экономического развития страны и благосостояния населения. Изменения в законодательство "зеленая" власть не хочет вносить, чтобы снизить зеленый тариф, но дешевая электроэнергия АЭС им не нужна", - написал Мельничук.

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Он попросил депутатов обратить внимание и подготовить соответствующие изменения в закон об электроэнергетике, где прописаны обязательства на покупку зеленой электроэнергии.

"Считаю, что доля установленной мощности, которая составляет почти 6 ГВт (а это фактически мощность ЗАЭС) не требует такого поощрения от государства, как "зеленый тариф" потому что с такими мощностями это не актуально. Прошу обратиться в НКРЭ с предложением уменьшения тарифа на энергию ветра и солнца. Электроэнергия из возобновляемых источников должна конкурировать на энергорынке страны и не иметь приоритета. Стране нужна дешевая электроэнергия для выхода из кризиса и дальнейшего развития", - подчеркнул работник Запорожской АЭС.

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Он также опубликовал письмо Валерия Кравца. Согласно документу, блок №6 Запорожской АЭС будет находиться в резерве 98 суток – с 10 мая до 15 августа, блок №3 Ривненской АЭС – 87 суток – с 10 мая до 4 августа. В свою очередь, блок №2 Запорожской АЭС, выведенный в резерв 21 апреля, будет находиться в нем 71 сутки – до 30 июня. Кроме того, предусматривается работа на сниженной мощности: блоков №3,4,6 ЗАЭС в декабре, блока №1 Южно-Украинской АЭС – с апреля до августа, блоки №2 и №3 этой станции – с августа до октября и с апреля до декабря соответственно. В свою очередь, блок №1 Ривненской станции будет работать на сниженной мощности с апреля по май и с июля по октябрь, энергоблок №2 РАЭС – с апреля до июня и с июля до октября. Первый блок Хмельницкой АЭС будет работать на сниженной мощности с мая до августа.

Кабмин из-за балансовых ограничений останавливает 3 энергоблока АЭС, а 9 - переводит на пониженную мощность 01
Кабмин из-за балансовых ограничений останавливает 3 энергоблока АЭС, а 9 - переводит на пониженную мощность 02

По состоянию на 28 апреля на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков. Энергоблок №2 Запорожской АЭС отключен от энергосети и выведен в резерв с 21 апреля 2020 года. На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 131 сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 13 сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке №2 Южно-украинской АЭС 13 сутки среднего планового ремонта. За прошедшие сутки, 27 апреля, станциями выработаны 200 250 000 кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 40 560 000 кВт-ч электроэнергии. 

Автор: 

АЭС (546) энергетика (2569) Энергоатом (412) атомная энергетика (294) альтернативная энергетика (123)


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Топ комментарии
+18
Ахмeтці зeлeні ватти трeба впихнути дeржаві?
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29.04.2020 12:14 Ответить
+15
Кабинет Министров выводит в резерв несколько энергоблоков АЭС и переводит на пониженную мощность 9 энергоблоков АЭС. Источник: https://censor.net/n3192327

Із за цього мудака Ахметова вже українські АЕС скоро закривати будуть
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29.04.2020 12:15 Ответить
+15
Себе и 73% зебилов дякуй, дякула!
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29.04.2020 12:18 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ахмeтці зeлeні ватти трeба впихнути дeржаві?
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29.04.2020 12:14 Ответить
Кабмин из-за балансовых ограничений останавливает 3 энергоблока АЭС, а 9 - переводит на пониженную мощность - Цензор.НЕТ 4283
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29.04.2020 12:18 Ответить
Кабмин из-за балансовых ограничений останавливает 3 энергоблока АЭС, а 9 - переводит на пониженную мощность - Цензор.НЕТ 2216Кабмин из-за балансовых ограничений останавливает 3 энергоблока АЭС, а 9 - переводит на пониженную мощность - Цензор.НЕТ 5229
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29.04.2020 12:19 Ответить
Так не лише Ахметці. Ахметов був би ідіотом, якби не скористався великим зеленим тарифом - він, на відміну від Енергоатому не обмежений лише одним фізичним джерелом енергії.
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29.04.2020 12:36 Ответить
ммм Зебили теперь без света останутся ))
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29.04.2020 12:15 Ответить
А ты со своей Светой останешься, шоколадный?
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29.04.2020 13:06 Ответить
Кабинет Министров выводит в резерв несколько энергоблоков АЭС и переводит на пониженную мощность 9 энергоблоков АЭС. Источник: https://censor.net/n3192327

Із за цього мудака Ахметова вже українські АЕС скоро закривати будуть
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29.04.2020 12:15 Ответить
Треба вірно розставлять акценти.
Ахметов не мудак він успішний бізнесмен.
Це нарід України, який вибрав клоуна - МУДАКИ.
Тепер цей нарід повинен цілими днями дивитись "Слуг ..." і сосати лапу (дай боже не кацапського медведя)
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29.04.2020 13:18 Ответить
Ахметка уже атомные станции обнуляет,скоро всю страну под откос пустит.
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29.04.2020 12:15 Ответить
дурдом
вместо того чтобы снизить тарифы
и народ огороды начал поливатьза что Бог так не любит украинцев?
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29.04.2020 12:16 Ответить
https://www.bn24.biz.ua/taktak-ukraintsiv-shche-nikhto-ne-obdyrav-a-vy-hotovi-platyty-akhmetovu-za-elektryku-5-5-hrn-za-kvt-hod/ Люди, приголомшені ранковою новиною! Так українців ще ніхто не обдирав! А ви готові платити Ахметову за електрику новий шokyючuй тариф

..Кабмин из-за балансовых ограничений останавливает 3 энергоблока АЭС, а 9 - переводит на пониженную мощность - Цензор.НЕТ 6491

.
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29.04.2020 12:17 Ответить
Себе и 73% зебилов дякуй, дякула!
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29.04.2020 12:18 Ответить
Ой ......*забугорна * ..
Так в..ротердам ще соєвий барига з *ахиетками * грався .!
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29.04.2020 12:21 Ответить
забудь про барыгу...уже год как найвеличніший лідер світу президент!!!!
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29.04.2020 12:27 Ответить
..Не тупи ...Оплата по *зеленим * тарифам та преференції Ахметкам була закладена ..ще соєвим урядом !
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29.04.2020 12:31 Ответить
..Не тупи ...Оплата по *зеленим * тарифам та преференції Ахметкам була закладена ..ще соєвим урядом !/ Соєвого уряду вже рік як нема. Кодлана Коломойского "Кабмин из-за балансовых ограничений останавливает 3 энергоблока АЭС, а 9 - переводит на пониженную мощность", пропагандист сайтов ДНР и РФ..
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29.04.2020 12:42 Ответить
Проспись блондинка!
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29.04.2020 13:09 Ответить
А по сути есть что написать?
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29.04.2020 15:04 Ответить
А какой смысл тебе по сути писать, у тебя мозги шоколадом заплыли и умерли.
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29.04.2020 15:28 Ответить
https://www.bn24.biz.ua/taktak-ukraintsiv-shche-nikhto-ne-obdyrav-a-vy-hotovi-platyty-akhmetovu-za-elektryku-5-5-hrn-za-kvt-hod/ Люди, приголомшені ранковою новиною! Так українців ще ніхто не обдирав! А ви готові платити Ахметову за електрику новий шokyючuй тариф Кабмін через балансові обмеження зупиняє 3 енергоблоки АЕС, а 9 - переводить на знижену потужність - Цензор.НЕТ 7099
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29.04.2020 13:11 Ответить
Зелені на чолі зі своїм головним нагадують п`яних підлітків, що сіли за кермо батьківської машини і намагаються нею рулити. Результати бачать вже всі.
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29.04.2020 12:17 Ответить
Нет, это обуевшие грабители и сознательные враги Украины вообще-то.
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29.04.2020 12:20 Ответить
Кабмин из-за балансовых ограничений останавливает 3 энергоблока АЭС, а 9 - переводит на пониженную мощность - Цензор.НЕТ 1884
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29.04.2020 12:18 Ответить
а это фото разве не с банкета после инаугурации порошенко...?
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29.04.2020 12:26 Ответить
Вернувший из Израиля заробитчанин с другом. Оба благодарны пропагандисту, пять лет перепечатывавшему сайты ДНР и РФ
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29.04.2020 13:12 Ответить
гасите реакторы!!! спасайте угольные котлы ахметушки, дайте зарплату шахтёрам, куй с той энергетикой, абы кормильцы касками не стучали и ни у одного из шапито 95 не появилось мысли продать электроэнергию в Европу, только развалить страну по заветам *****.
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29.04.2020 12:20 Ответить
треба олігархів рятувати...
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29.04.2020 12:20 Ответить
Ну, что сказать... Молодцы! Вы сделали это вместе! Надеюсь, Ахметов выступит на своих каналах и в очередной раз поблагодарит зеимбецилов!
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29.04.2020 12:20 Ответить
Угу, из-за идиотского карантина снизилось энергопотребление.
Если грохнет пару блоков - вот тогда и начнется настоящий карантин.
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29.04.2020 12:21 Ответить
Кабмин из-за балансовых ограничений останавливает 3 энергоблока АЭС, а 9 - переводит на пониженную мощность - Цензор.НЕТ 7437
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29.04.2020 12:22 Ответить
надо в аптеки позавозить, хай зелебобики ими геморой лечат.
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29.04.2020 12:25 Ответить
Пустить на гуманитарку!
Раздавать и засовыват (!) - бесплатно!
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29.04.2020 12:34 Ответить
усе лучшее ахметке
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29.04.2020 12:28 Ответить
Кабмин из-за балансовых ограничений останавливает 3 энергоблока АЭС, а 9 - переводит на пониженную мощность - Цензор.НЕТ 9909
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29.04.2020 12:28 Ответить
толи Путин начал войну, толи Порошенко-какая разница. Толи Зеленский четыреждыуклонист, толи Порошенко-какая разница. Толи Зеленский просил прощения у Кадырова, толи Порошенко-какая разница. Убеждает пропагандист картинкой из путинского сайта .
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29.04.2020 12:57 Ответить
Тарифи на відпуск електричної енергії АЕС за1кВт/год -56,67 копійки.(затверджено Міністерством енергетики тавугільної промисловостіУкраїни)
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29.04.2020 12:28 Ответить
поговаривают 5 грн. с мая месяца, но что то не верится чтоб шапито 95 так рискнуло, хотя навар в 10 раз очень сладкий.
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29.04.2020 12:33 Ответить
шмфга м зегнида нажираются с рук ахметова
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29.04.2020 12:28 Ответить
Кабмин из-за балансовых ограничений останавливает 3 энергоблока АЭС, а 9 - переводит на пониженную мощность - Цензор.НЕТ 5928
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29.04.2020 12:32 Ответить
А в чем зашквар? Приоритет зеленой энергетики был задан ещё при Клюеве, и все попередники и послидовники продолжали эту политику. Конечно, каждый тянет одеяло на себя - атомщики, угольщики и т.д.
Да, за чистоту окружающей среды приходится доплачивать. Это привело и к банкротствам в Испании и к отрицательной стоимости на энергию в Чили и Германии. Но, с другой стороны, ядерное топливо, в основном, покупается в рашке, да и Чернобыль показал "дешевизну" атомной энергии.
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29.04.2020 12:31 Ответить
зашквар в том, что "за чистоту окружающей среды" украинцы должны платить 5 грн. за кВт вместо 90 копеек. При этом эта "чистота" никак не ощущается, и пощупать ее нельзя, деньги на ветер.
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29.04.2020 12:37 Ответить
Пощупать значит...
"Згідно з дослідженням ВООЗ, протягом 2012 року в Україні від забруднення повітря пішло з життя 54 507 осіб. Статистика показує 120 померлих на 100 000 населення". https://life.pravda.com.ua/health/2016/09/28/218446/ Да, 2012 год ещё, донбасс дымит, но все же..

"https://hmarochos.kiev.ua/2020/03/13/karantyn-proty-koronavirusu-vryatuye-bilshe-zhyttiv-zmenshyvshy-zabrudnennya-povitrya-doslidnyk/ Карантин проти коронавірусу врятує більше життів, зменшивши забруднення повітря "
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29.04.2020 19:09 Ответить
а как можно посчитать умерших "от забруднення повитря"? Я конечно понимаю что ВОЗ любят разгонять страшилки, чем больше страшилки тем больше финансирование, но хотелось бы увибеть методику расчета.
И еще, попрошу объяснить каким образом АЭС "забруднюе повитря".
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30.04.2020 00:39 Ответить
Да, я тоже хотел бы увидеть методику, но наверное, она все же существует, раз они дают результат с точностью до единиц. Рискну предположить, что сравнивают смертность от определенных заболеваний в местах с разными степенями загрязнения воздуха, например, в Кракове и Гданське и находят корреляцию, которую применяют при дальнейших расчетах.
В плане эмиссии СО2 АЭС считается чистой, но высказывание было о том, что нельзя "пощупать чистоту", а её оказывается можно "пощупать". Тем не менее атомные станции все же фонят, персонал там ходит с дозиметрами, контролируя набираемую дозу, регулярно случаются выбросы радиоактивности, могут быть аварии и катастрофы. Но, вообще то, АЭС обеспечивают базовое энергопотребление, а СЭС, генерирующие энергию днем конкурируют, прежде всего, с ТЭС, которые как раз и "забруднюють повитря".
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30.04.2020 23:51 Ответить
Чернобыль показал тупость ******* камуняк, только компартия смогла с эмитировать ядерную атаку американцев, по отключать все защиты, ВСЕ насосы охлаждения и "попробовать" заглушить реактор на выбеге турбины, а так ту модель реактора нельзя было взорвать, если даже хорошо постораться, все защиты были продублированы трижды, эти реакторы до сих пор эксплуатируются в **********.
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29.04.2020 12:38 Ответить
А в аварии на Фукусиме тоже "******* камуняки" виноваты? О "надежности" РБМК есть http://accidont.ru/memo/Karpan_01.html другая информация .
Реакторы РБМК эксплуатируются после модернизации, в частности, изменения конструкции концевых вытеснителей в стержнях-поглотителях, но... новые реакторы такого типа больше в эксплуатацию не вводятся. Даже практически готовые реакторы РБМК после Чернобыля в эксплуатацию не вводились. Выведены из эксплуатации все РБМК на Чернобыльской АЭС, Игналинской АЭС (Литва) и один на Лениградской АЭС.
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29.04.2020 18:41 Ответить
зачем путать землетрясение с прямым вмешательством в работу электроустановки, это разные вещи, хотя ты можешь повторить подвиг камуняк на своем автомобиле, слей воду масло и едь на рыбалку.
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30.04.2020 10:02 Ответить
А японцы, что не знали где строят? Всё они предусматривали, но не всё предусмотрели. Ну, и накосячили в плане безопасности тоже. По поводу камуняк: камуняцкий персонал ЧАЭС просто замкнул подачу камуняцких проектировщиков реактора. А что касается "имитации ядерной атаки американцев" - насмешил . Мега, завжди цікавий телеканал?
Смысл в том, что АЭС априори является источником опасности, какие системы безопасности не применяй, и это показала Фукусима.
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30.04.2020 23:28 Ответить
японцам больше негде строить, поэтому строят там где есть возможность, причем тут МЕГА к камунякам? об этом эксперименте я читал ещё в 90 годах и ликвидаторы об этом знали и рассказывали. Только в твоем воображении реактор сам по себе может своей крышкой пробить потолок.
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01.05.2020 08:41 Ответить
У японцев и сейсмозащита была, и дамба против цунами, и "камуняк" не было. Не помогло. Также как и на ЧАЭС светили фонариками в инструкции и привлекали биороботов (50 фукусимцев), т.к. обычные роботы не смогли работать при таком уровне радиации. Суть в том, что атомная станция - это опасный объект, независимо от наличия или отсутствия "камуняк".
МЕГА любит всякое мифотворчество, а "имитация американской атаки" - это миф. Эксперимент по выбегу ротора должен был проверить предусматриваемую вообще-то проектом возможность резервного электроснабжения в случае потери электропитания самой станции. Системы АЭС - они ведь тоже на электроэнергии работают и в случае обесточивания работать перестают. Кстати, основная причина катастрофы на Фукусима-1 как раз была потеря электроснабжения и, следовательно, потеря управления реакторами, поскольку дизель-генераторы, располагавшиеся в подвальных помещениях, затопило. На ЧАЭС тоже были дизель-генераторы, но для их пуска нужно какое-то время. И вот, чтобы проверить возможность обеспечения работы систем за счет кинетической энергии ротора турбины до запуска дизель-генераторов в случае потенциальной потери электроснабжения и проводился эксперимент. Подобные эксперименты выполнялись на ЧАЭС и до того, но в этот раз, как говорится, звёзды сошлись. А отчего может прекратиться подача электроэнергии - тут уже простор для фантазии: от взрыва трансформатора до атаки марсиан.
"ликвидаторы об этом знали и рассказывали" Насмешил ещё раз. 90% ликвидаторов - это обычные работяги, которых подняли с первомайского бодуна и полусонными запихнули в пазик, а на месте дали лопату и мешок для песка. Рассказывать они могли что угодно, но вряд ли что-то знали.
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01.05.2020 17:15 Ответить
Георгий Копчинский бывший главный инженер Чернобыльской АЭС, ты случайно не знаешь что за диссертацию писал этот персонаж в 1986 году? пока не могу найти.

а что за эксперименты проводились и раньше? с отключенной защитой? автоматикой? насосами??? можно ссылочку на "проводились и раньше"
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02.05.2020 17:14 Ответить
"Это были уже четвёртые испытания режима, проводившиеся на ЧАЭС. Первая попытка в 1982 году показала, что напряжение при выбеге падает быстрее, чем планировалось. Последующие испытания, проводившиеся после доработки оборудования турбогенератора в 1983-1985 годах, также по разным причинам заканчивались неудачно". Это информация из Вики со ссылкой на книгу Абрамов, М. И. Канальный ядерный энергетический реактор РБМК / М. И. Абрамов, В. И. Авдеев, Е. О. Адамов … [и др.]. - М. : Изд-во ГУП «НИКИЭТ», 2006.
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03.05.2020 14:46 Ответить
Что все на Ахметку накинулись!
Ахметов борзеет ровно настолько насколько слаба центральная власть в Украине.
В ситуации когда центральная власть развалилась и стая шакалов рвет на части остатки бюджета, проблема не в шакалах а в слабой власти. Не будет Ахметки - найдется другой шакал желающий под каким-нибудь предлогом утянуть кусок трупа.
73% стадо выбрало клоуна, а теперь у них Ахметов виноват. Нет, виноваты вы сами, 73%.
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29.04.2020 12:35 Ответить
Может хватить люто тупить и называть клоуном того, кто является врагом Украины, а?!
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29.04.2020 12:52 Ответить
когда пишешь "клоун", сразу всем ясно о ком речь. А пишешь "враг Украины" - так попробуй угадай, там этих врагов половина парламента и 80% в высшем руководстве страны.
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29.04.2020 13:45 Ответить
Украинец не может быть рюзьким, дебил!!! Ахметка при барыге застроил Винницкие черноземы солнечными батареями и тарифы порох установил, закрепил законом. Не ешь рошенки, подохнешь от тупости.
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29.04.2020 13:15 Ответить
Выкуп "зеленой" энергией государством по завышенным тарифам - требование ЕС. Таким образом они у себя дотируют "зеленую" энергию. При Порохе АЭС работали на полную мощность, и речи не шло чтобы остановить реакторы в угоду Ахметке.
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29.04.2020 13:47 Ответить
Это ФСБ тебе такие дебильные методички пишет?
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29.04.2020 15:33 Ответить
по приведенным фактам сказать нечего?
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29.04.2020 16:15 Ответить
Рюзький любитель рошенок, это не факты- это ФЕЙКИ.
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29.04.2020 16:22 Ответить
ну если общеизвестный факт что "зеленая" энергия для тебя - фейк, то у меня для тебя плохая новость. Тебе ФСБ в штаны насрало.
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30.04.2020 00:41 Ответить
Для меня факт, что ты тупое, безмозглое кацапское убоище.
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30.04.2020 08:13 Ответить
Выходит Потрох был самым слабым, раз при нем Ахметов получил больше всего.
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29.04.2020 13:25 Ответить
При Порохе АЭС работали на полную мощность. Блоки в угоду "зеленым" не отключали.
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29.04.2020 13:43 Ответить
страна -Дебилов. Какой ***** патриотизм- в этом болоте. Становится настолько безразлично от безвыходности, своей немощи, что либо изменить в своей стране., и каждый день новости- уже не удивляюсь.. - ДЕБИЛЫ *****,...
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29.04.2020 12:39 Ответить
78% у зеленій енергетиці отнюдь не Ахметов, а єропейці, китайці, дрібнота яку кредитує ****.
Ліберасти про це не напишуть.
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29.04.2020 12:41 Ответить
Zae...ty rząd zelony
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29.04.2020 12:44 Ответить
Пан из Польши как там у вас с ценами на хозяйство в селе ? Думаю мне хватит прикупить что то среднее где то за штук 5-т бакинских...
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29.04.2020 12:52 Ответить
за 5 шт бакинских = 20 тыс зл., могут только в морду дать
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29.04.2020 13:48 Ответить
Хотели 73% шута на троне-жрите то что хотели. Как только обеняю паспорт то соберу рюкзак и уеду в ту же самую Польшу. Думаю трактористы и водители там нужны. А вы работайте за копейки на Шмигля и Клоуна на дорогах.
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29.04.2020 12:50 Ответить
https://twitter.com/MullyaMia
https://twitter.com/MullyaMia

Муля Слобожанска

@MullyaMia

·https://twitter.com/MullyaMia/status/1255420621724495880 54 мин

Схема двухходовая: Энергоатом спасает ДТЕК, а государство уже спасает Энергоатом. Таким образом ДТЕК Ахметова получает помощь от государствам, но избегает судьбы Приватбанка, то есть национализации. Нормально, да?
Пошла разнарядка гос.Энергоатому о полной остановке трёх(!)блоков мощ-ю3000 МВт.Это чтобы не останавливать работающие на высоком тарифе солнечные станции Ахметова.И также дополнительную долю рынка получат угольные станции. правильно,тоже Ахметова "Парашенка астанавись"да,зебилье?
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29.04.2020 12:51 Ответить
Зелений тариф був закладений в законодавство задовго до нинішньої влади на роки вперед. Відмінити його зараз - це отримати мільярдні позови від інвесторів, які вклали величезні кошти в обладнання, розраховуючи на зелений тариф. Тому всі вскукарєки про "зелену владу" абсолютно мимо.
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29.04.2020 12:51 Ответить
Тикать надо ...а то к осени совсем худо будет. Я и так влетел с огуцами,редиской,молоком и свиньями. Одни затраты. Хотел три тонны огурцов подарить солдатам в ООС но некому отдать. Карантин и туда никого не пускают. Пришлось просто возле шоссе бросить -пускай люди разбирают. Пошло все оно в пень и вся эта власть зебильная...
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29.04.2020 12:58 Ответить
Людей нанять в поле-тоже проблема кстати. Карантин и аваковские псы сразу протоколы малюют. Он 5 мая в суд еду в район.
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29.04.2020 13:00 Ответить
Продам летом всю технику и хозяйство и все. Спасибочки 73% вам придурки. Я то не пропаду и чужой стране а че вы жрать будете и жить на что ?
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29.04.2020 13:04 Ответить
А чего ты капризничаешь? Разрыв всех отношения с Россией успешно произошел. Мечта же сбылась? Зато какой воздух Свободы, зелёная энергия и всё такое.
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29.04.2020 15:27 Ответить
Теперь будем покупать Ахметовскую зеленую э.энергию в 3 раза дороже чем атомная.
Дебилы б*ять.
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29.04.2020 13:15 Ответить
_Они как раз не дебилы, разуй глаза! А вот с кого олигархи монополисты три шкуры дерут и страну грабят - вот те правда дебилы.
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29.04.2020 13:25 Ответить
Потроха гниду два роки тому попереджали, що так буде, так він покидьок продався Ахметову з потрохами. Кожен хто за Потроха - за Ахметова.
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29.04.2020 13:21 Ответить
Как этот вирус людей идиотами делает...
Или наш Сирожа был идиотом ещё до вируса, как думаете?
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29.04.2020 13:38 Ответить
АЕС врятували Україну в 2014 році. Хоча Яценюк (позивний ЦРУ "Комолон") відразу закинув туда амерську спецуру щоб Україна якщо раптом паде, не пала разом з кацапом і господарями Яценюка, а сама тихо вмерла.
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29.04.2020 13:48 Ответить
Самая, самая, зелёная, презелёная электро энергия, это энергия ТЭС работающая на газе. Газ сгорает полностью выделяя при горении только воду и двуокись углерода. Солнечные батареи вредны при изготовлении и при утилизации, но самый главный вред это хранение произведённой энергии в тёмное время суток в аккумуляторах.
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29.04.2020 15:18 Ответить
Так знищують атомну енергетику України. Наступний крок - збільшення тарифів населення до 3 гривень.
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29.04.2020 17:33 Ответить
Злочинці,злочинці,злочинці...
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29.04.2020 19:11 Ответить
Вся страна Ахметке должна скинуться деньгами, ему к открытию рынка земли себе страну купить нужно!
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29.04.2020 20:08 Ответить
Геноцид Украинского народа, через тарифы продолжается!
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29.04.2020 20:10 Ответить
Отлично, останавливаем АЭС, чтобы покупать дорогую электроэнергию у Ахметова... Теперь и Зеленский подружился с тем, кто должен давно сидеть! Не удивлюсь, что и бабло Ахметову будут отстегивать из очередного ярма на наши шеи - транша МВФ
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29.04.2020 22:25 Ответить
Нужно у Ахметова забрать всю энергетику Украины! Все национализировать! Потому что Ахметов угрожает национальной безопасности страны!!!
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30.04.2020 02:41 Ответить
 
 