Кабмин из-за балансовых ограничений останавливает 3 энергоблока АЭС, а 9 - переводит на пониженную мощность. ДОКУМЕНТ

Кабинет Министров выводит в резерв несколько энергоблоков АЭС и переводит на пониженную мощность 9 энергоблоков АЭС.

Об этом говорится в письме временно исполняющего обязанности первого вице-президента-технического директора Валерия Кравца, которое опубликовал работник Запорожской атомной электростанции Государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания" Энергоатом "Алексей Мельничук на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Ну, что энергетики, эпоха бедности прошла? Более чем 7 ГВт установленной мощности зеленой энергетики будет в 2020 году с тарифом 3-5 грн/КВт-ч. (без НДС). То есть электроэнергии, произведенной из альтернативных источников энергии, предоставляется приоритет. Но в условиях экономической нестабильности, выхода из карантина такой тариф будет тормозом для экономического развития страны и благосостояния населения. Изменения в законодательство "зеленая" власть не хочет вносить, чтобы снизить зеленый тариф, но дешевая электроэнергия АЭС им не нужна", - написал Мельничук.

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Он попросил депутатов обратить внимание и подготовить соответствующие изменения в закон об электроэнергетике, где прописаны обязательства на покупку зеленой электроэнергии.

"Считаю, что доля установленной мощности, которая составляет почти 6 ГВт (а это фактически мощность ЗАЭС) не требует такого поощрения от государства, как "зеленый тариф" потому что с такими мощностями это не актуально. Прошу обратиться в НКРЭ с предложением уменьшения тарифа на энергию ветра и солнца. Электроэнергия из возобновляемых источников должна конкурировать на энергорынке страны и не иметь приоритета. Стране нужна дешевая электроэнергия для выхода из кризиса и дальнейшего развития", - подчеркнул работник Запорожской АЭС.

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Он также опубликовал письмо Валерия Кравца. Согласно документу, блок №6 Запорожской АЭС будет находиться в резерве 98 суток – с 10 мая до 15 августа, блок №3 Ривненской АЭС – 87 суток – с 10 мая до 4 августа. В свою очередь, блок №2 Запорожской АЭС, выведенный в резерв 21 апреля, будет находиться в нем 71 сутки – до 30 июня. Кроме того, предусматривается работа на сниженной мощности: блоков №3,4,6 ЗАЭС в декабре, блока №1 Южно-Украинской АЭС – с апреля до августа, блоки №2 и №3 этой станции – с августа до октября и с апреля до декабря соответственно. В свою очередь, блок №1 Ривненской станции будет работать на сниженной мощности с апреля по май и с июля по октябрь, энергоблок №2 РАЭС – с апреля до июня и с июля до октября. Первый блок Хмельницкой АЭС будет работать на сниженной мощности с мая до августа.





По состоянию на 28 апреля на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков. Энергоблок №2 Запорожской АЭС отключен от энергосети и выведен в резерв с 21 апреля 2020 года. На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 131 сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 13 сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке №2 Южно-украинской АЭС 13 сутки среднего планового ремонта. За прошедшие сутки, 27 апреля, станциями выработаны 200 250 000 кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 40 560 000 кВт-ч электроэнергии.