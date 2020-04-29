"Мы за свой счет пытаемся вернуться. Но нас просто не хотят видеть дома". Около 400 украинцев более месяца не могут вылететь из ОАЭ
Около 400 украинцев более месяца не могут вылететь из Объединенных Арабских Эмиратов из-за отмены эвакуационных авиарейсов.
Об этом рассказал в комментарии Цензор.НЕТ киевлянин Николай Товстоног, который находится в ОАЭ с женой с 12 марта.
Он рассказал, что прилетел в страну как турист и собирался вернуться 17 марта, однако его рейс отменили. Затем киевлянин пытался вылететь рейсом МАУ 28 марта, однако его также отменили из-за закрытия границ в Украине.
Николай Товстоног рассказывает, что следующая возможность вылететь появилась уже 25 апреля.
"Поставили эвакуационные рейсы авиакомпаний flyDubai на 25 апреля и air Arabia на 28 апреля. Эти рейсы уже включали в тариф полностью обсервацию и стоил 870 долларов (из которых $320 за обсервацию. - Ред.) ", - рассказал Товстоног.
По его словам, он приобрел билеты на flyDubai на 25 апреля, однако рейс отменила украинская сторона.
"Накануне вылета 24 апреля в 9 вечера сначала консульство написало, что все разрешения есть, рейс состоится. А потом в полвторого ночи уже flyDubai переслало информацию об отказе из-за несогласия украинской стороной рейса. Такая же ситуация произошла вчера с air Arabia", - рассказал украинец.
"Консульство прямо написал в Facebook, что отмена была с украинской стороны. Внятно они не могут объяснить (почему отменили. - Ред). Они бы рады нас отсюда выпереть и забыть об этом как страшный сон, но они не влияют на службы в Украине", - добавил он.
По словам Николая, большинство украинцев, которые не смогли вылететь - это заробитчане.
"Из-за карантина потеряли работу и держатся как могут без зарплаты. Есть такие, кто продолжает работать, или им компания продолжает оплачивать жилье", - рассказывает киевлянин.
Он говорит, что не просит у государства о помощи, а просто возможность вернуться домой.
"Мы не просим какой-то помощи. Мы за свой счет пытаемся вернуться домой. Это никакие не дотации. От государства как такового ничего не требуется. Мы оплатили эту обсервацию и нам просто говорят "нет". Нас просто не хотят видеть дома. При том, что есть уже эта самоизоляция. Просто ставят отказ и я не понимаю почему", - говорит Николай.
Он надеется, что удастся вылететь 3 мая.
"Они разослали информацию о том, что, кто имел билеты на МАУ на 28 марта, могут на 3 мая их переоформить. Сейчас мы отписали МАУ и ждем информацию от их стороны. Надеемся, что рейс таки состоится и нас же на него посадят", - отметил киевлянин.
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зачем нас заражать?
с субботы, 28 марта, украинцы смогут вернуться в Украину только на своем автомобиле или пешком через границы. Все пассажирские перевозки - самолетом, автобусом или поездом - отменены на неопределенное время согласно решению президента Украины Владимира Зеленскому, о котором https://kp.ua/politics/663494-zelenskyi-obiasnyl-reshenye-prekratyt-evakuatsyui-ukrayntsev-yz-za-hranytsy он сообщил в своем видеообращении 26 марта
https://kp.ua/covid/663622-ukrayna-zakryla-hranytsu-kak-teper-mozhno-vernutsia-v-stranu
Конечно за твой счет! Не за мой же! Можете там сидеть до первого пришестия. Жлобина хитрожопая.
Тут и своих идиотов хватает.
Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» вимушена скасувати рейс PS1118 Київ - Лондон через заборону Державної Авіаційної Служби України.
Рейс мав виконуватися сьогодні, 29-го квітня, о 12:40 і був організований для доправлення до Великої Британії на роботу українських громадян, які мають довгостроковий контракт з роботодавцем закордоном. Рейс був організований на замовлення роботодавця, який завчасно подбав про забезпечення українських громадян довгостроковими контрактами. За цих умов українці можуть легально та офіційно працевлаштованими знаходитися на території Великої Британії. Відповідно, дана категорія не є ризиковою для України. Дані громадяни не будуть потребувати евакуації найближчим часом та не будуть потенційними поширювачами на території України covid-19.
Рейс скасовано через заборону авіаційної влади України (Державна авіаційна служба України), яку авіакомпанія отримала за дві години до запланованого часу вильоту без вказання підстав та посилання на нормативні документи. При цьому, авіакомпанія подала усі необхідні документи для отримання дозволів вчасно та розраховувала на завчасне або в розумні строки отримання рішення.
Пасажири рейсу - мешканці різних регіонів України, які діставалися до столичного авіаційного вузла в умовах відсутності будь-якого регулярного наземного пасажирського сполучення - наразі знаходяться в терміналі Міжнародного аеропорту «Бориспіль».
«Ми, звісно, чули учорашню заяву очільника МЗС України у ЗМІ щодо «нелогічності» відправлення українських заробітчан закордон в умовах пандемії, а також про те, що Уряд налаштований конструктивно і готовий до перегляду позиції, - зазначила директор з комунікацій МАУ Євгенія Сацька. - Але до ранку 29-го квітня жодних офіційних вказівок та документів з цього приводу до нас не надходило. Наразі авіакомпанія намагатиметься отримати дозвіл на виконання рейсу та надати можливість українцям дістатися до роботи, працевлаштуватися та забезпечити свої родини засобами для існування».
Завдання будь-якої авіакомпанії - забезпечувати безпеку польотів та переміщувати людей між пунктами сполучення за їхньої потреби. На разі, українські авіакомпанії не тільки позбавлені своєї основної діяльності через тотальні карантинні заходи, але й поставлені в умови балансування між політичним заявами та офіційними документами.
Оттуда шейх бесплатно отправляет в Украину
Не верите??-спросите поц-Зе_дента