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Новости Коронавирус и карантин
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"Мы за свой счет пытаемся вернуться. Но нас просто не хотят видеть дома". Около 400 украинцев более месяца не могут вылететь из ОАЭ

Около 400 украинцев более месяца не могут вылететь из Объединенных Арабских Эмиратов из-за отмены эвакуационных авиарейсов.

Об этом рассказал в комментарии Цензор.НЕТ киевлянин Николай Товстоног, который находится в ОАЭ с женой с 12 марта.

Он рассказал, что прилетел в страну как турист и собирался вернуться 17 марта, однако его рейс отменили. Затем киевлянин пытался вылететь рейсом МАУ 28 марта, однако его также отменили из-за закрытия границ в Украине.

Николай Товстоног рассказывает, что следующая возможность вылететь появилась уже 25 апреля.

"Поставили эвакуационные рейсы авиакомпаний flyDubai на 25 апреля и air Arabia на 28 апреля. Эти рейсы уже включали в тариф полностью обсервацию и стоил 870 долларов (из которых $320 за обсервацию. - Ред.) ", - рассказал Товстоног.

По его словам, он приобрел билеты на flyDubai на 25 апреля, однако рейс отменила украинская сторона.

"Накануне вылета 24 апреля в 9 вечера сначала консульство написало, что все разрешения есть, рейс состоится. А потом в полвторого ночи уже flyDubai переслало информацию об отказе из-за несогласия украинской стороной рейса. Такая же ситуация произошла вчера с air Arabia", - рассказал украинец.

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"Консульство прямо написал в Facebook, что отмена была с украинской стороны. Внятно они не могут объяснить (почему отменили. - Ред). Они бы рады нас отсюда выпереть и забыть об этом как страшный сон, но они не влияют на службы в Украине", - добавил он.

По словам Николая, большинство украинцев, которые не смогли вылететь - это заробитчане.

"Из-за карантина потеряли работу и держатся как могут без зарплаты. Есть такие, кто продолжает работать, или им компания продолжает оплачивать жилье", - рассказывает киевлянин.

Он говорит, что не просит у государства о помощи, а просто возможность вернуться домой.

"Мы не просим какой-то помощи. Мы за свой счет пытаемся вернуться домой. Это никакие не дотации. От государства как такового ничего не требуется. Мы оплатили эту обсервацию и нам просто говорят "нет". Нас просто не хотят видеть дома. При том, что есть уже эта самоизоляция. Просто ставят отказ и я не понимаю почему", - говорит Николай.

Он надеется, что удастся вылететь 3 мая.

"Они разослали информацию о том, что, кто имел билеты на МАУ на 28 марта, могут на 3 мая их переоформить. Сейчас мы отписали МАУ и ждем информацию от их стороны. Надеемся, что рейс таки состоится и нас же на него посадят", - отметил киевлянин.

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Автор: 

карантин (16729) ОАЭ (198) эвакуация (2104) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+20
Вже 2 місяці як карантин, про що ви думали раніше?
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29.04.2020 12:22 Ответить
+18
Зато погулял хорошо, с 12 марта уже везде вводился карантин и дешёвые путёвки отдохнуть, вот чувак решил отдохнуть на халяву, а как дышалось в ОАЭ, головой нужно было думать когда летел или жадность на дешевизну купила, как купила жадность избирателей 73% на лоха Османского и его видосики
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29.04.2020 12:35 Ответить
+12
Наши люди в булочную в Эмираты не летают ...
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29.04.2020 12:23 Ответить
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Ото так відпочили.
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29.04.2020 12:21 Ответить
Вже 2 місяці як карантин, про що ви думали раніше?
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29.04.2020 12:22 Ответить
Путьовкі мабуть шарові трапилися на початку березня, а наш народ падкий до халяви
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29.04.2020 12:39 Ответить
Вони туди потрапили ще до карантину.
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29.04.2020 17:35 Ответить
Наши люди в булочную в Эмираты не летают ...
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29.04.2020 12:23 Ответить
То, как они себя ведут по приезде, не удевителльно.
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29.04.2020 12:23 Ответить
пусть там сидят до окончания карантина.
зачем нас заражать?
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29.04.2020 12:35 Ответить
Что значит нас заражать? Мы и так уже заражены не меньше, чем ОАЭ.
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29.04.2020 12:55 Ответить
Зато погулял хорошо, с 12 марта уже везде вводился карантин и дешёвые путёвки отдохнуть, вот чувак решил отдохнуть на халяву, а как дышалось в ОАЭ, головой нужно было думать когда летел или жадность на дешевизну купила, как купила жадность избирателей 73% на лоха Османского и его видосики
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29.04.2020 12:35 Ответить
ты прав, нужно было свинюк дальше выбирать
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29.04.2020 12:38 Ответить
Було 39 свинюк?
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29.04.2020 12:41 Ответить
Большинство из этих 400 не отдыхающие, а работавшие в ОАЭ по контракту. Но да, у них было время выехать вовремя.
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29.04.2020 13:00 Ответить
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29.04.2020 12:35 Ответить
В ОАЭ бабы зимой на заработки летают
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29.04.2020 12:36 Ответить
ой ...а тебе говорю....там отстой баб был..вот во франциии и итали...
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29.04.2020 12:52 Ответить
жлобобыдло, почему вы 12 марта поперлись? уже везде буяло и вирус и карантин, а потому бабла было жалко, то теперь сидите и отдохните на всю оставшуюся жизнь
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29.04.2020 12:36 Ответить
Жадность фраеров сгубила.
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29.04.2020 12:39 Ответить
Нехай щастить.
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29.04.2020 12:37 Ответить
Зате не замерзнуть там))
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29.04.2020 12:41 Ответить
Дома их видеть не хотят, если вместо головы жопа, то так им и надо.
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29.04.2020 12:40 Ответить
Еще одни потеряшки... а говорят в Украине смертность и население чуть ли не 30 млн уже... вы посмотрите сколько украинцев по всему миру))))
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29.04.2020 12:40 Ответить
На въезд своих граждан закрыли 28 марта. Если даже 17 отменили прямой, можно было с пересадкой долететь.
с субботы, 28 марта, украинцы смогут вернуться в Украину только на своем автомобиле или пешком через границы. Все пассажирские перевозки - самолетом, автобусом или поездом - отменены на неопределенное время согласно решению президента Украины Владимира Зеленскому, о котором https://kp.ua/politics/663494-zelenskyi-obiasnyl-reshenye-prekratyt-evakuatsyui-ukrayntsev-yz-za-hranytsy он сообщил в своем видеообращении 26 марта

https://kp.ua/covid/663622-ukrayna-zakryla-hranytsu-kak-teper-mozhno-vernutsia-v-stranu
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29.04.2020 12:41 Ответить
Зачем вам это? Подавайтесь на беженцев если нет работы. В такой стране даже беженец будет жить как в Украине средний клас.
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29.04.2020 12:44 Ответить
Тебе из голландии виднее
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29.04.2020 13:15 Ответить
...за свой счет пытаемся вернуться.

Конечно за твой счет! Не за мой же! Можете там сидеть до первого пришестия. Жлобина хитрожопая.
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29.04.2020 12:44 Ответить
Не надо так далеко отдыхать. Завтра Вы на Марс улетите отдыхать, а нам всем миром Вас оттуда возвращать?
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29.04.2020 12:48 Ответить
Разве вам не понятно, что никто кроме МАУ (или других авиакомпаний, которые либо имеют протекцию, либо дают на лапу) не смогут выполнить эвакуационный рейс! Ишь чего удумали, чтоб какая-то "сранная" flyDubai не дав на лапу нужным людям могла "нахаляву" летать над Украиной или создавать конкуренцию приближенным к власти олигархам?
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29.04.2020 12:50 Ответить
Велосипеды не продают?
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29.04.2020 12:51 Ответить
Подобных дебилов надо возвращать только после добровольной кастрации.
Тут и своих идиотов хватает.
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29.04.2020 12:52 Ответить
Туристи повинні відпочивати там до кінця карантину
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29.04.2020 12:57 Ответить
Переведіть їм баблозаврів (щоб жабунька не дусила, сидіти без грошей у крутому місці) - і нехай там відтопирюються собі у задоволення. Я б не відмовився зараз отак відпочити у Дубаї, якщо чесно...
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29.04.2020 13:02 Ответить
"Ми за свій кошт намагаємося повернутися додому. Але нас просто не хочуть бачити вдома". Близько 400 українців більш як місяць не можуть вилетіти з ОАЕ - Цензор.НЕТ 8674
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29.04.2020 13:08 Ответить
Мы вас туда не посылали (С).
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29.04.2020 13:17 Ответить
Вот если бы в Омане были то Мадам Зеленская вам бы оплатила перелет, а так сидите там
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29.04.2020 13:24 Ответить
Зато дешевые билетики купил прямо перед карантином, ведь считал, что все лохи, один он умный. Надеюсь проживание месяц в ОАЭ тебе пояснило, что такое дешевые билетики, дебил.
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29.04.2020 13:24 Ответить
хотіли відпочинку під час пандемії за знижками? то відпочивайте! І без того ЗА рахунок платників податків вже хрінову уйму таких "турьістов" поназвозили з усіх куточків світу...Якого це хріна я повинен платити свої кошти, щоб повертати їх з відпочинку??? І влада щось не оприлюднює, скільки наших грошей на це пішло...
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29.04.2020 13:39 Ответить
МАУ вимушена скасувати рейс Київ-Лондон 29 квітня

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» вимушена скасувати рейс PS1118 Київ - Лондон через заборону Державної Авіаційної Служби України.

Рейс мав виконуватися сьогодні, 29-го квітня, о 12:40 і був організований для доправлення до Великої Британії на роботу українських громадян, які мають довгостроковий контракт з роботодавцем закордоном. Рейс був організований на замовлення роботодавця, який завчасно подбав про забезпечення українських громадян довгостроковими контрактами. За цих умов українці можуть легально та офіційно працевлаштованими знаходитися на території Великої Британії. Відповідно, дана категорія не є ризиковою для України. Дані громадяни не будуть потребувати евакуації найближчим часом та не будуть потенційними поширювачами на території України covid-19.

Рейс скасовано через заборону авіаційної влади України (Державна авіаційна служба України), яку авіакомпанія отримала за дві години до запланованого часу вильоту без вказання підстав та посилання на нормативні документи. При цьому, авіакомпанія подала усі необхідні документи для отримання дозволів вчасно та розраховувала на завчасне або в розумні строки отримання рішення.

Пасажири рейсу - мешканці різних регіонів України, які діставалися до столичного авіаційного вузла в умовах відсутності будь-якого регулярного наземного пасажирського сполучення - наразі знаходяться в терміналі Міжнародного аеропорту «Бориспіль».

«Ми, звісно, чули учорашню заяву очільника МЗС України у ЗМІ щодо «нелогічності» відправлення українських заробітчан закордон в умовах пандемії, а також про те, що Уряд налаштований конструктивно і готовий до перегляду позиції, - зазначила директор з комунікацій МАУ Євгенія Сацька. - Але до ранку 29-го квітня жодних офіційних вказівок та документів з цього приводу до нас не надходило. Наразі авіакомпанія намагатиметься отримати дозвіл на виконання рейсу та надати можливість українцям дістатися до роботи, працевлаштуватися та забезпечити свої родини засобами для існування».

Завдання будь-якої авіакомпанії - забезпечувати безпеку польотів та переміщувати людей між пунктами сполучення за їхньої потреби. На разі, українські авіакомпанії не тільки позбавлені своєї основної діяльності через тотальні карантинні заходи, але й поставлені в умови балансування між політичним заявами та офіційними документами.
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29.04.2020 13:47 Ответить
Надо не в ОАЭ ездить а в Оман
Оттуда шейх бесплатно отправляет в Украину
Не верите??-спросите поц-Зе_дента
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29.04.2020 14:02 Ответить
Вас чекають удома (без урахування ПДВ)
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29.04.2020 15:22 Ответить
12 марта наши учебные заведения ушли на карантин. Уже все было ясно. Жлобство и любовь к халяве вылазит боком.
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29.04.2020 15:23 Ответить
Воно туриствовало, коли світ полихав від Ковіду....Хто,за ним,винен носити горщика... Біднесеньке.Бачили,очі,що купували...
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29.04.2020 19:10 Ответить
 
 