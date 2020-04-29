"Мы за свой счет пытаемся вернуться. Но нас просто не хотят видеть дома". Около 400 украинцев более месяца не могут вылететь из ОАЭ

Около 400 украинцев более месяца не могут вылететь из Объединенных Арабских Эмиратов из-за отмены эвакуационных авиарейсов.

Об этом рассказал в комментарии Цензор.НЕТ киевлянин Николай Товстоног, который находится в ОАЭ с женой с 12 марта.

Он рассказал, что прилетел в страну как турист и собирался вернуться 17 марта, однако его рейс отменили. Затем киевлянин пытался вылететь рейсом МАУ 28 марта, однако его также отменили из-за закрытия границ в Украине.

Николай Товстоног рассказывает, что следующая возможность вылететь появилась уже 25 апреля.

"Поставили эвакуационные рейсы авиакомпаний flyDubai на 25 апреля и air Arabia на 28 апреля. Эти рейсы уже включали в тариф полностью обсервацию и стоил 870 долларов (из которых $320 за обсервацию. - Ред.) ", - рассказал Товстоног.

По его словам, он приобрел билеты на flyDubai на 25 апреля, однако рейс отменила украинская сторона.

"Накануне вылета 24 апреля в 9 вечера сначала консульство написало, что все разрешения есть, рейс состоится. А потом в полвторого ночи уже flyDubai переслало информацию об отказе из-за несогласия украинской стороной рейса. Такая же ситуация произошла вчера с air Arabia", - рассказал украинец.

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"Консульство прямо написал в Facebook, что отмена была с украинской стороны. Внятно они не могут объяснить (почему отменили. - Ред). Они бы рады нас отсюда выпереть и забыть об этом как страшный сон, но они не влияют на службы в Украине", - добавил он.

По словам Николая, большинство украинцев, которые не смогли вылететь - это заробитчане.

"Из-за карантина потеряли работу и держатся как могут без зарплаты. Есть такие, кто продолжает работать, или им компания продолжает оплачивать жилье", - рассказывает киевлянин.

Он говорит, что не просит у государства о помощи, а просто возможность вернуться домой.

"Мы не просим какой-то помощи. Мы за свой счет пытаемся вернуться домой. Это никакие не дотации. От государства как такового ничего не требуется. Мы оплатили эту обсервацию и нам просто говорят "нет". Нас просто не хотят видеть дома. При том, что есть уже эта самоизоляция. Просто ставят отказ и я не понимаю почему", - говорит Николай.

Он надеется, что удастся вылететь 3 мая.

"Они разослали информацию о том, что, кто имел билеты на МАУ на 28 марта, могут на 3 мая их переоформить. Сейчас мы отписали МАУ и ждем информацию от их стороны. Надеемся, что рейс таки состоится и нас же на него посадят", - отметил киевлянин.

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