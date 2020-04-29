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Новости Коронавирус и карантин
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С начала суток на Житомирщине умерли 2 пациента с COVID-19, одному из них было 18 лет, - ОГА

С начала суток на Житомирщине умерли 2 пациента с COVID-19, одному из них было 18 лет, - ОГА

В Житомирской области от коронавируса умерли два человека – 18 и 85 лет.

Об этом сообщает Житомирская областная государственная администрация, передает Цензор.НЕТ

"На Житомирщине зафиксированы еще два летальных случая от коронавирусной инфекции. 29 апреля умер 85-летний житель с. Пески Житомирского района, диагноз которого был установлен 20 апреля. В этот же день умер от осложнений, которые возникли из-за инфицирования коронавирусом, 18-летний житель Попильнянского района", - говорится в сообщении.

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В первом случае смерть наступила от пневмонии, во втором – от кровотечения на фоне тромбоза.

Отмечается, что оба мужчины были на лечении в Житомирской центральной районной больнице.

По словам Остапченко, всего на Житомирщине по состоянию на 29 апреля зарегистрированы 357 случаев коронавируса, от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 10 человек, выздоровели 19.

В ОГА призвали жителей области часто и тщательно мыть руки, не посещать места массового скопления людей, а при первых проявлениях болезни – немедленно обращаться по телефону к врачам.

С начала суток на Житомирщине умерли 2 пациента с COVID-19, одному из них было 18 лет, - ОГА 01
С начала суток на Житомирщине умерли 2 пациента с COVID-19, одному из них было 18 лет, - ОГА 02

Автор: 

карантин (16729) ОГА (2394) смерть (9251) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Житомирская область (1414)


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Топ комментарии
+1
Я уже сбился со счёта, какая это с утра новость в струю вирусобесию... Интересно, существуют ли мировой практике прецеденты, чтобы СМИ понесли уголовную ответственность за нагнетание истерии и паники.
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29.04.2020 12:55 Ответить
+1
а средняя зарплата 12 000
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29.04.2020 12:59 Ответить
+1
Більше хлорохіну хворим давайте.
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29.04.2020 13:03 Ответить
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Я уже сбился со счёта, какая это с утра новость в струю вирусобесию... Интересно, существуют ли мировой практике прецеденты, чтобы СМИ понесли уголовную ответственность за нагнетание истерии и паники.
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29.04.2020 12:55 Ответить
дели на 2
ребенка жаль конечно
ну а в 85 считаю дай Бог каждому
и насрать от чего
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29.04.2020 12:58 Ответить
Кровотечения на фоне тромбоза - это больше связано с венами чем с коронавирусом. Скорее всего так лечили.
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29.04.2020 13:19 Ответить
В итоге, средний возраст умерших - 52 года.
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29.04.2020 12:58 Ответить
а средняя зарплата 12 000
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29.04.2020 12:59 Ответить
Більше хлорохіну хворим давайте.
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29.04.2020 13:03 Ответить
Кто не попал в армию по состоянию здоровья - продолжайте бравировать, ведь некоторые дяденьки и тётеньки вас поддержат, т.к. они не хотят слышать, что эффективного лечения ещё не придумали и даже под наблюдением врачей гибнут от 20%...
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29.04.2020 13:03 Ответить
А в случае использования аппаратов ИВЛ смертность составляет 88%. Поэтому и рекомендуют болеть дома...
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29.04.2020 13:13 Ответить
Т.е., если необходимо, по показаниям врачей, подключать к аппаратам ИВЛ, то необходимо отправляться домой, т.к. аппараты ИВЛ не спасают 12% практически безнадёжных, а убивают 88%?
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29.04.2020 13:17 Ответить
Примерно такие выводы сделали медики в США. (Шансы выжить в результате ИВЛ - 10%)
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29.04.2020 13:22 Ответить
Т.е. аппараты ИВЛ это - зло?
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29.04.2020 13:26 Ответить
Тут сложно сказать однозначно... . Шипы на стебле розы - зло?
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29.04.2020 13:34 Ответить
А у роз есть недостаток кислорода или шипы им помогают в некоторых случаях не "умереть", когда лезут не специалисты?
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29.04.2020 13:38 Ответить
Кстати тромбоз очень популярное осложнение "короны", но скорее всего это связано с лекарствами, которыми "заливают" больного. Причем тромбоз легочной артерии или инфаркт приключается внезапно и у не тяжелых больных.
Короче, лучше просто переболеть дома, на крайняк идти на ИВЛ, если задыхаешься. Другого выхода нет - в больничке до смерти залечат. 18 летний от ОРВИ перешедшей в пневмонию - нонсенс.
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29.04.2020 13:13 Ответить
Всё так. Но про ИВЛ написал выше...
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29.04.2020 13:15 Ответить
Может вообще медицину отменить, чтобы не залечивала до смерти?
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29.04.2020 13:22 Ответить
Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет (с) Ревизор
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29.04.2020 13:26 Ответить
Конечно, и нечего беспокоиться, если, например, ребёнок или его бабушка или дедушка заболеют, надо просто наблюдать - умрёт или не умрёт...
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29.04.2020 13:35 Ответить
А что, есть уже лекарство от ковида?
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30.04.2020 18:46 Ответить
Так заразившиеся медики тупые, в отличие от тебя, и находятся на амбулаторном лечении, а не наблюдают - умрут или не умрут...
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30.04.2020 19:36 Ответить
Ковідіоти - нова погремуха молодого дебіла. Зараз на прикладі роз'ясню.
Сьогодні, під обід вийшов до магазину. Дивлюсь на електронний термометр - 17 градусів. Ну як би тепло. Дивлюсь у вікно - вітрюга. Хотів бігти просто в спортивному костюмі. Ага, вдів ще куртку поверх і не пожалкував.
Вийшов та йду. Коли дивлюсь стоїть дівка років 17; кроси, джинси і...!!! футболка. Ні куртки, ні кофтинки.... Все, в неї літо.
А на завтра запалення легень, пневмонія - ковід...
Ковідіоти.
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29.04.2020 13:31 Ответить
Хто знає? Мабуть вона така загартована, що ніяка застуда її не бере...
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29.04.2020 13:46 Ответить
 
 