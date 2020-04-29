С начала суток на Житомирщине умерли 2 пациента с COVID-19, одному из них было 18 лет, - ОГА
В Житомирской области от коронавируса умерли два человека – 18 и 85 лет.
Об этом сообщает Житомирская областная государственная администрация, передает Цензор.НЕТ
"На Житомирщине зафиксированы еще два летальных случая от коронавирусной инфекции. 29 апреля умер 85-летний житель с. Пески Житомирского района, диагноз которого был установлен 20 апреля. В этот же день умер от осложнений, которые возникли из-за инфицирования коронавирусом, 18-летний житель Попильнянского района", - говорится в сообщении.
В первом случае смерть наступила от пневмонии, во втором – от кровотечения на фоне тромбоза.
Отмечается, что оба мужчины были на лечении в Житомирской центральной районной больнице.
По словам Остапченко, всего на Житомирщине по состоянию на 29 апреля зарегистрированы 357 случаев коронавируса, от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 10 человек, выздоровели 19.
В ОГА призвали жителей области часто и тщательно мыть руки, не посещать места массового скопления людей, а при первых проявлениях болезни – немедленно обращаться по телефону к врачам.
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ребенка жаль конечно
ну а в 85 считаю дай Бог каждому
и насрать от чего
Короче, лучше просто переболеть дома, на крайняк идти на ИВЛ, если задыхаешься. Другого выхода нет - в больничке до смерти залечат. 18 летний от ОРВИ перешедшей в пневмонию - нонсенс.
Сьогодні, під обід вийшов до магазину. Дивлюсь на електронний термометр - 17 градусів. Ну як би тепло. Дивлюсь у вікно - вітрюга. Хотів бігти просто в спортивному костюмі. Ага, вдів ще куртку поверх і не пожалкував.
Вийшов та йду. Коли дивлюсь стоїть дівка років 17; кроси, джинси і...!!! футболка. Ні куртки, ні кофтинки.... Все, в неї літо.
А на завтра запалення легень, пневмонія - ковід...
Ковідіоти.