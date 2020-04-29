С начала суток на Житомирщине умерли 2 пациента с COVID-19, одному из них было 18 лет, - ОГА

В Житомирской области от коронавируса умерли два человека – 18 и 85 лет.

Об этом сообщает Житомирская областная государственная администрация, передает Цензор.НЕТ

"На Житомирщине зафиксированы еще два летальных случая от коронавирусной инфекции. 29 апреля умер 85-летний житель с. Пески Житомирского района, диагноз которого был установлен 20 апреля. В этот же день умер от осложнений, которые возникли из-за инфицирования коронавирусом, 18-летний житель Попильнянского района", - говорится в сообщении.

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В первом случае смерть наступила от пневмонии, во втором – от кровотечения на фоне тромбоза.

Отмечается, что оба мужчины были на лечении в Житомирской центральной районной больнице.

По словам Остапченко, всего на Житомирщине по состоянию на 29 апреля зарегистрированы 357 случаев коронавируса, от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 10 человек, выздоровели 19.

В ОГА призвали жителей области часто и тщательно мыть руки, не посещать места массового скопления людей, а при первых проявлениях болезни – немедленно обращаться по телефону к врачам.



