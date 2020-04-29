COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком районе. КАРТА

За прошедшие сутки в Киеве больше всего новых случаев коронавирусной болезни было выявлено в Дарницком районе.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

- Голосеевский - +4 (всего 127)

- Дарницкий - +9 (200)

- Деснянский - +4 (119)

- Днепровский - +6 (123)

- Оболонский - +4 (85)

- Печерский - + 6 (312)

- Подольский - +2 (63)

- Святошинский - 0 (75)

- Соломенский - + 6 (134)

- Шевченковский - +2 (103)

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки зафиксировано 43 новых случая COVID-19 в Киеве, один человек умер, всего 1341 заболевший, - Кличко







