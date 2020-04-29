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COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком районе. КАРТА
За прошедшие сутки в Киеве больше всего новых случаев коронавирусной болезни было выявлено в Дарницком районе.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
- Голосеевский - +4 (всего 127)
- Дарницкий - +9 (200)
- Деснянский - +4 (119)
- Днепровский - +6 (123)
- Оболонский - +4 (85)
- Печерский - + 6 (312)
- Подольский - +2 (63)
- Святошинский - 0 (75)
- Соломенский - + 6 (134)
- Шевченковский - +2 (103)
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Maks Kolorto
показать весь комментарий29.04.2020 13:12 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Mart
показать весь комментарий29.04.2020 13:21 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
9k38
показать весь комментарий29.04.2020 14:06 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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