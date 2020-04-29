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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком районе. КАРТА

COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком районе. КАРТА

За прошедшие сутки в Киеве больше всего новых случаев коронавирусной болезни было выявлено в Дарницком районе.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

- Голосеевский - +4 (всего 127)
- Дарницкий - +9 (200)
- Деснянский - +4 (119)
- Днепровский - +6 (123)
- Оболонский - +4 (85)
- Печерский - + 6 (312)
- Подольский - +2 (63)
- Святошинский - 0 (75)
- Соломенский - + 6 (134)
- Шевченковский - +2 (103)

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки зафиксировано 43 новых случая COVID-19 в Киеве, один человек умер, всего 1341 заболевший, - Кличко

COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком районе 01
COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком районе 02

карантин (16729) Киев (25707) Кличко Виталий (4653) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Хоть какая то польза от карантина - свынячие митинги бело-красных линий прекратились.
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29.04.2020 13:12 Ответить
Может нам все таки уточнят в каких домах есть больные, почему нас подвергают опасности??
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29.04.2020 13:21 Ответить
Зачем вам? Чем это вам поможет? Сжечь хотите?
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29.04.2020 14:06 Ответить
 
 