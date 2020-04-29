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Петиция к президенту, требующая отобрать Киево-Печерскую лавру у УПЦ МП и передать ее ПЦУ, набрала нужное количество голосов

Петиция к президенту, требующая отобрать Киево-Печерскую лавру у УПЦ МП и передать ее ПЦУ, набрала нужное количество голосов

Электронная петиция с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить использование Киево-Печерской лавры Украинской православной церковью (Московского патриархата) путем расторжения договора аренды и передать Лавру в использование Православной церкви Украины (ПЦУ) набрала необходимые 25 тыс. голосов.

Теперь петицию могут передать на рассмотрение главе государства, информирует Цензор.НЕТ.

Петиция была размещена на сайте президента 15 апреля гражданином Алексеем Кравчуков. Необходимые для рассмотрения Зеленским 25 тысяч голосов она набрала за 77 дней до окончания срока.

Петиция к президенту, требующая отобрать Киево-Печерскую лавру у УПЦ МП и передать ее ПЦУ, набрала нужное количество голосов 01

"Киево-Печерская лавра тысячу лет является одной из величайших святынь украинского народа. Православная церковь Украины (ПЦУ) – автокефальная православная церковь на территории Украины, пятнадцатая в диптихе. Константинопольская церковь считает ПЦУ единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии. ПЦУ образовалась в результате объединения трех украинских православных церквей: УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП. Вполне справедливо, чтобы духовную святыню использовала православная конфессия, которая признана православным миром автокефальной православной церковью на территории Украины", — сказано в тексте петиции.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Гумконвой" РФ в Киево-Печерской Лавре - это спецоперация Кремля "волк в овечьей шкуре", - Фриз

Автор петиции считает, УПЦ МП не является автокефальной православной церковью на территории Украины. "Кроме того, высокие церковные иерархи Украинской православной церкви Московского патриархата были неоднократно замечены в высказываниях и действиях, направленных против украинского народа", — указал он и привел в качестве примера в тексте около двух десятков подобных, по его мнению, фактов.

Инициатор петиции убежден, что, с учетом всего изложенного, использование Киево-Печерской лавры УПЦ МП должно быть прекращено путем расторжения договора аренды, а сама лавра передана ПЦУ.

Также на Цензор.НЕТ: "Мы все умрем, знаю точно": в Святогорской лавре продолжают грубо нарушать карантин. ВИДЕО

Автор: 

Лавра (421) УПЦ МП (1566) петиция (357) ПЦУ (791)


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Топ комментарии
+40
А секта, не имеющая Томоса может вообще находится в православных храмах и даже называться православной церковью?
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29.04.2020 13:10 Ответить
+25
В свое время (метр с кепкой в прыжке с табуретки ) президент на росии , в течение недели запретил Киевский патриорхат . А мы все думаем .
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29.04.2020 13:09 Ответить
+23
размінаєт))))
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29.04.2020 13:06 Ответить
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Усик уже разминается?
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29.04.2020 13:05 Ответить
размінаєт))))
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29.04.2020 13:06 Ответить
Петиция к президенту, требующая отобрать Киево-Печерскую лавру у УПЦ МП и передать ее ПЦУ, набрала нужное количество голосов - Цензор.НЕТ 1010
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29.04.2020 15:17 Ответить
А хто це,і що він собі розминає?
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29.04.2020 13:12 Ответить
На любого усика, найдется два Кличка!
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29.04.2020 13:13 Ответить
Кличко знает, как работает огнетушитель, может поделиться опытом.
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29.04.2020 13:16 Ответить
Это правильно.
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29.04.2020 13:05 Ответить
московских попов надо отправить на Луну!
Петиция к президенту, требующая отобрать Киево-Печерскую лавру у УПЦ МП и передать ее ПЦУ, набрала нужное количество голосов - Цензор.НЕТ 6109
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29.04.2020 13:25 Ответить
А дешевле утилизировать нельзя?
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29.04.2020 13:29 Ответить
И что вам Луна плохого сделала?
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29.04.2020 17:47 Ответить
OK!
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29.04.2020 13:06 Ответить
Руки?
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29.04.2020 13:08 Ответить
засцЫт
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29.04.2020 13:09 Ответить
В свое время (метр с кепкой в прыжке с табуретки ) президент на росии , в течение недели запретил Киевский патриорхат . А мы все думаем .
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29.04.2020 13:09 Ответить
А секта, не имеющая Томоса может вообще находится в православных храмах и даже называться православной церковью?
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29.04.2020 13:10 Ответить
Хороший вопрос
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29.04.2020 13:11 Ответить
Есть у них томос, им Сталин выдал.
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29.04.2020 15:26 Ответить
бесполезно....

кому петиция? - иудеям Зели, Шефиру и Ермаку.....?

срали они на эти святыни... - "Киево-Печерская лавра тысячу лет является одной из величайших святынь украинского народа. Православная церковь Украины (ПЦУ) - автокефальная православная церковь на территории Украины, пятнадцатая в диптихе.Источник: https://censor.net/n3192348
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29.04.2020 13:10 Ответить
Они даже Талмуд не читали.
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29.04.2020 13:33 Ответить
Баканов ценично заявляет, что ходит в московскую церковь и не признаёт раскола!
Здобули дебіли!
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29.04.2020 13:10 Ответить
Больше следует ожидать, что эти от Томоса откажутся.
В рамках "примирения", так сказать
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29.04.2020 13:11 Ответить
На наше щастя, не вони це вирішують. А так вже давно б "по-тихому", як любить робити фсбшний зермак, злили б
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29.04.2020 13:23 Ответить
для колоборанта https://censor.net/user/469291.
время сильно изменилось, и люди в Украине сильно изменились, и теперь вас вонючих кацапских колоборантов и ************** масковского патриархата, будут бить не только бандеровцы и правосеки, и еще много людей просто проукраински настроенных..
секте УПЦ МП ФСБ нет места на украинской земле!!!.. 3,14дуйте на Колыму!
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29.04.2020 14:09 Ответить
Саме попи МП,десятиліттями агітуючи руський мір,породили таке явище як ВАТНИКИ(руських соотечественников) і цим створили передумови,умови для агресії Россії,війни проти України..
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29.04.2020 13:19 Ответить
Петиция к президенту, требующая отобрать Киево-Печерскую лавру у УПЦ МП и передать ее ПЦУ, набрала нужное количество голосов - Цензор.НЕТ 2182
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29.04.2020 13:11 Ответить
Это не вопрос "челобитных царю от верноподданных", это негласный пункт к "минской капитуляции" (сохранения вражеского агента в Украине и шпионской кодлы под названием упц мп)!
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29.04.2020 13:12 Ответить
То что в 2014 году в приходах МП готовили схроны для боевиков это факт .
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29.04.2020 13:14 Ответить
А где в это время был прихожанин МП Петька Мальдивский?
Великий пэдриот Украины, с 1991 по 1915 прихожанин "церкви" МП.
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29.04.2020 14:27 Ответить
А разве этого не сделал в свою успишну каденцию создатель виры с нуля и бывший дьякон мацковского парханата Порошенко? Не может быть!
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29.04.2020 13:15 Ответить
Не успел.Все к этому шло.Так вы зедебилов выбрали. Но скоро продолжим.
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29.04.2020 13:16 Ответить
Да. Это дело долгое и муторное...Это не Кузню на Тигипку переоформить и не закон про генплакугога за день протащить, когда нужно
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29.04.2020 13:22 Ответить
Что значить переоформить? он что родственник? К чему бред.Больше уже не знаете ,что выдумать? Так мосейчучке или ткаченко на Г+Г перезвоните ,они подскажут.
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30.04.2020 08:10 Ответить
Все лавры забрать у МП. Они расположены на западе в центре и востоке страны, являются так сказать Башнями, которые зомбируют народ в регионе действия.
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29.04.2020 13:22 Ответить
давно пора...... только у ссыкливого чмошника на такие подвиги кишка тонка......
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29.04.2020 13:23 Ответить
Если от передачи капища от одних бородачей в платьях - другим хоть один больной исцелится, то передадим(подумал Зеля)
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29.04.2020 13:23 Ответить
НЕ умничай, козлов. Хоть зебры в юбках, вопрос за Украину или за Расию.
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29.04.2020 13:27 Ответить
А вы не задумывался шо пока стадо тащит им бабло, то попы будут хоть нигерийские....? ой, да был же уже!
Петиция к президенту, требующая отобрать Киево-Печерскую лавру у УПЦ МП и передать ее ПЦУ, набрала нужное количество голосов - Цензор.НЕТ 7031
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29.04.2020 13:42 Ответить
Да хоть перуанские экстрасенсы! Вопрос в том - за Украину или за Расию.
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29.04.2020 14:16 Ответить
Мацковские попы давно строят новое капище чуть-ли не под стенами рошена. И никого это не чешет
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29.04.2020 13:29 Ответить
Пример? У тебя штаны сухие,проверял?
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30.04.2020 08:12 Ответить
Ця так звана влата(цирк на колесах) ніякі петиціі не читае,можна підписуватись хоч всратись.....
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29.04.2020 13:27 Ответить
Если при Ющенко этого не сделали, при Порошенко тоже. То пустые надежды этого достичь при Зеленском.
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29.04.2020 13:27 Ответить
При Порошенко была подготовка выселения юридическая , но не успели , ибо 73 процента глупцов выбрали клоуна.
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29.04.2020 13:36 Ответить
Как то куда не кинь и Порошенко "не успел"...Зато имел церковный чин в МП ( как сейчас Новинский) Зато Медведчука и компани успел вытащить из небытия, позволил скупить ими СМИ, укрепиться в бизнесе и на полит арене успел по полной. Странно, и терзают смутные сомнения ( хотя чего терзаться, как была система договорняков так и осталась). Приход Зеленского это на 50% "заслуга" Петра.
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29.04.2020 13:45 Ответить
Митрополит Московской церкви Антоний: Петру Порошенко священники позволили одеть стихарь. На этом его церковность и закончилась Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/v-moskovskoy-cerkvi-otomstili-poroshenko-i-rasskazali-kakim-on-byl-veruyushchim-649211.html
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29.04.2020 13:58 Ответить
Декриминализировать "незаконное обогащение" успел...
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29.04.2020 14:17 Ответить
Навіщо Петру чужі заслуги. Прихід до влади зЕ, це заслуга фуйла з бенею, ображених олігархів і промитих НЛП мізків 73%. Як президент може завадити продажу чи купівлі приватних каналів? Може зЕ і може, йому ж закон не писаний, та "чомусь" не робить. Пригадується, який же ви сморід піднімали, про придушення свободи слова, коли перевіряли канали, того ж, мертвечука. І саме Порошенко, не зважаючи на чин мп, став одним з тих, завдяки кому Православна Церква України стала рівною, серед рівних. А рпс- сектою-самохрестом без Томосу. Терзайтесь й надалі своїми сумнівами
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29.04.2020 14:18 Ответить
Благослови, Господи! Нехай ДЕокупація України почнеться саме з вигнання сектантів з української святині!
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29.04.2020 13:35 Ответить
Это к сожалению не при маланской власти.
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30.04.2020 08:14 Ответить
Хто небудзь з фарумчан(найменш маргiнальных) зможа разтлумачыць - на якой падставе можна гэта зрабiць, каб не аказацца пад санкцыямi Еуразвязу?
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29.04.2020 13:46 Ответить
Теоретично можливо, практично ні. Це як вихід республік з СРСР.
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29.04.2020 13:56 Ответить
Ты бы писал своим бульбашам,они может тебя поймут.Хотя сомневаюсь,кже нет у вас языка.
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30.04.2020 08:16 Ответить
Не согласна с названием статьи. Не "отобрать" , а вернуть украинскую святыню Украине. Масковский патриархат там вообще непонятно как оказался, вернее понятно - присвоили.
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29.04.2020 13:47 Ответить
1. засцит. 2. лево- и право- "защитники" поднимут вой. 3. за ними поднянутся Европа и Штаты со своей "озабоченостью" . и, в отличие от лаптеносцев и "впопучленцев" кроме "озабоченсти", мы получим от них какое нибудь чуствительное западло.
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29.04.2020 13:48 Ответить
Не наважиться..ще ні один през не наважувався..(
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29.04.2020 13:57 Ответить
Святыня Украины, которая находится в центре столицы Украины в Киеве, не может принадлежать церкви оккупантов моей страны. Поэтому прошу мой голос тоже добавить до петиции.
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29.04.2020 14:11 Ответить
верю, что следующий проукраинский Президент и Рада, сделают это!
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29.04.2020 14:12 Ответить
Что-то здесь попахивает не правомерным переделом. По главному Уставу страны - ст. 35 Конституции - церковь отделена от государства по религиозным вопросам и органы власти могут принимать какие-то действия к церкви только в случае нарушения административно-правовых норм государства. Президент может участвовать в каких-то мероприятиях по обсуждению вопросов, связанных с деятельностью церкви, но не имеет полномочий применять к церкви какие-то правовые действия, касающиеся религиозных канонов и тем более переподчинения и смены конфессий. Тот, кто пытается провоцировать Президента по такому тонкому вопросу, возможно что-то не законное покуривает. Кто-то так и пытается заштормить страну ещё и изнутри!
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29.04.2020 14:22 Ответить
"Кто-то так и пытается заштормить страну ещё и изнутри!"

УПЦ Московского патриархата всё время и пытается, особенно её отряд боевиков, замаскированных под монахов, в Киево-Печерской лавре.
Надеюсь, уже при новом, украинском, президенте с этой антигосударственной структурой в Украине будет покончено. По закону.
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29.04.2020 15:29 Ответить
в случае нарушения административно-правовых норм государства.ИМЕННО !
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29.04.2020 15:35 Ответить
А в какой стране мира ,церковь молиться и поддерживает тех кто убивает их народ? Поэтому кацарылый на кацапскую секту не распространяется,действие каких либо законов цивилизованного общества.
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30.04.2020 08:19 Ответить
в той стране,где армией типа командует гундявый клоун не один раз откосивший от призыва
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30.04.2020 08:30 Ответить
Гнать московских бесов сраной метлой !
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29.04.2020 15:35 Ответить
Давно пора, забрать своё и выгнать этих нехрыстей в зашей.
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29.04.2020 17:17 Ответить
Президент, який викине церкву окупантів з території України буде в історії світу історичною людиною.... А зеленський це слабак і боягуз, він боїться російських окупантів, тому нічого московській окупаційній церкві не зробить.
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29.04.2020 21:53 Ответить
хорошая петиция от кацапов-провокаторов.
специально для разжигания религиозной войны.
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30.04.2020 00:05 Ответить
Какой войны с кем? Есть кто будет защищать кацарылых сектантов? Они вылетят ,от туда и через день все забудут ,что этот отдел фсб существовал!
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30.04.2020 08:21 Ответить
Бойко-Рабинович-Медведчук...
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30.04.2020 08:34 Ответить
ага, размер приходов упц и пцу сравните.
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30.04.2020 11:45 Ответить
Да у нас люди ходят в церковь по зеленскому завету.Какая разница?Так что не показатель.Если бы не кацапские попы которые держат приходы ,то уже бы давно все перешли в ПЦУ и никто бы этому не припятствовал.
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30.04.2020 11:51 Ответить
каждое твоё слово верно, только каждое наоборот.
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30.04.2020 12:11 Ответить
Петиция к президенту, требующая отобрать Киево-Печерскую лавру у УПЦ МП и передать ее ПЦУ, набрала нужное количество голосов - Цензор.НЕТ 4582
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06.05.2020 21:49 Ответить
 
 