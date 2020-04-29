Количество тестов на COVID-19 должно быть одинаковым и в будние, и в праздники, чтобы потом не "терять" новых больных, - Зеленский
В Украине количество больных за сутки до сих пор превышает количество тех, кто выздоровел, а потому продолжается рост количества больных на COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом сообщили на традиционном совещании по противодействию распространения COVID-19.
Накануне майских праздников глава государства призвал Минздрав не уменьшать количество тестирований в выходные и праздничные дни.
"В выходные и праздники количество тестов должно быть таким же, как и в будние, чтобы на следующий день после праздников мы не "теряли" новых больных, а после не получали вспышки. Своевременное выявление инфекции - это и помощь самому пациенту, и предотвращение распространения болезни. В этом году праздники действительно требуют соблюдения правил как от власти, так и от людей. Но это делается только для того, чтобы мы все могли радоваться праздникам в последующие годы", - подчеркнул Зеленский.
Среди лидеров по заболеваемости COVID-19 остаются Черновицкая и Тернопольская области, а также город Киев.
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Ермак дал в пятак за что то....
может Зеля вякнул что то лишнее при серьезных пацанах...?
https://youtu.be/XqkvWA7uJ6g
а вирусами пускай профи занимаются