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Новости Коронавирус и карантин
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Количество тестов на COVID-19 должно быть одинаковым и в будние, и в праздники, чтобы потом не "терять" новых больных, - Зеленский

Количество тестов на COVID-19 должно быть одинаковым и в будние, и в праздники, чтобы потом не

В Украине количество больных за сутки до сих пор превышает количество тех, кто выздоровел, а потому продолжается рост количества больных на COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом сообщили на традиционном совещании по противодействию распространения COVID-19.

Накануне майских праздников глава государства призвал Минздрав не уменьшать количество тестирований в выходные и праздничные дни.

"В выходные и праздники количество тестов должно быть таким же, как и в будние, чтобы на следующий день после праздников мы не "теряли" новых больных, а после не получали вспышки. Своевременное выявление инфекции - это и помощь самому пациенту, и предотвращение распространения болезни. В этом году праздники действительно требуют соблюдения правил как от власти, так и от людей. Но это делается только для того, чтобы мы все могли радоваться праздникам в последующие годы", - подчеркнул Зеленский.

Среди лидеров по заболеваемости COVID-19 остаются Черновицкая и Тернопольская области, а также город Киев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отец Гандзюк обратился к Зеленскому: "Не прячьтесь от правды, она все равно догонит"

Автор: 

Зеленский Владимир (20906) карантин (16729) Минздрав (4903) тестирование (496) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
А нахрена оно в маске сидит? Через монитор коронавирус не передается же
Количество тестов на COVID-19 должно быть одинаковым, и в будние, и в праздники, чтобы потом не "терять" новых больных, - Зеленский - Цензор.НЕТ 821
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29.04.2020 13:09 Ответить
+8
может ему рот порвали?
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29.04.2020 13:11 Ответить
+7
Количество тестов на COVID-19 должно быть одинаковым, и в будние, и в праздники, чтобы потом не "терять" новых больных, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7324
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29.04.2020 13:11 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А нахрена оно в маске сидит? Через монитор коронавирус не передается же
Количество тестов на COVID-19 должно быть одинаковым, и в будние, и в праздники, чтобы потом не "терять" новых больных, - Зеленский - Цензор.НЕТ 821
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29.04.2020 13:09 Ответить
может ему рот порвали?
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29.04.2020 13:11 Ответить
чем...
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29.04.2020 13:12 Ответить
в музикантів -піаністів свої приколи....
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29.04.2020 13:13 Ответить
ермаком
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29.04.2020 13:14 Ответить
А кто у нас сейчас рулит страной?

Количество тестов на COVID-19 должно быть одинаковым и в будние, и в праздники, чтобы потом не "терять" новых больных, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9782
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29.04.2020 13:26 Ответить
ага...
Ермак дал в пятак за что то....
может Зеля вякнул что то лишнее при серьезных пацанах...?
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29.04.2020 13:13 Ответить
Да пора. Эта паскудная паскуда подписало сегодня распродажу земли под прикрытием коронавируса. Эта паскуда втихаря уже подняла пенсионный возраст до 63 - 67 лет ( в зависимости от стажа) скоро поднимет до 100 лет втихаря и с молчаливого согласия идиотов избирателей и пенсии теперь ждите перед смертью, если доживете. Идиоты идут сейчас в пенсионные фонды за пенсиями в 60 лет, а им показывают зеленую дулю.Скоро распродадут олигархам землю и покажут зеленую дулю вместо земли уже всем украинцам. Скоро заставят чипироваться и все пойдут хором ставить себе чип на лоб. Деграданты хреновы.Тьфу, блин, такие уроды заслуживают быть рабами и животными.
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29.04.2020 13:22 Ответить
В АП уборщиц нет, видать. Полы помыть некому... Пылюка столбом... Боится...
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29.04.2020 13:20 Ответить
ленка если увидит - будут вопросы. бедосик появляется дома не раньше 20:00
Количество тестов на COVID-19 должно быть одинаковым, и в будние, и в праздники, чтобы потом не "терять" новых больных, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2615
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29.04.2020 13:10 Ответить
Количество тестов на COVID-19 должно быть одинаковым, и в будние, и в праздники, чтобы потом не "терять" новых больных, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7324
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29.04.2020 13:11 Ответить
один зє притон Олег Ляшко закрив таки.

Количество тестов на COVID-19 должно быть одинаковым, и в будние, и в праздники, чтобы потом не "терять" новых больных, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4060
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29.04.2020 13:11 Ответить
Количество тестов на COVID-19 должно быть одинаковым, и в будние, и в праздники, чтобы потом не "терять" новых больных, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7015
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29.04.2020 13:12 Ответить
Ляшко закрив ? Ляшка закрыть надо и надолго
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29.04.2020 13:17 Ответить
да он,****,вирусолог,чтобы без зеуюбка делали
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29.04.2020 13:15 Ответить
походу Вовка вышел на новый уровень"Виталик+"
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29.04.2020 13:15 Ответить
Україна і чорти | Коломойський, Пінчук, Ахмєтов та Фірташ продовжують розводити українців
https://youtu.be/XqkvWA7uJ6g
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29.04.2020 13:17 Ответить
Количество тестов на COVID-19 должно быть одинаковым, и в будние, и в праздники, чтобы потом не "терять" новых больных, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3704
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29.04.2020 13:19 Ответить
https://covid666.d3.ru/posledstviia-karantina-1970913/ Последствия "карантина"

Количество тестов на COVID-19 должно быть одинаковым, и в будние, и в праздники, чтобы потом не "терять" новых больных, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2886
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29.04.2020 13:21 Ответить
лучше бы про свой обсервер с Саакашвили рассказал
а вирусами пускай профи занимаются
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29.04.2020 13:23 Ответить
так, вижу все на работе. старайтесь, скоро премию дадут.
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29.04.2020 13:23 Ответить
Количество тестов на COVID-19 должно быть одинаковым и в будние, и в праздники, чтобы потом не "терять" новых больных, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4855
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29.04.2020 13:26 Ответить
Количество сезонов зависит от гордости и терпеливости народа воюющей многомиллионной страны.
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29.04.2020 13:29 Ответить
Количество тестов на COVID-19 должно быть одинаковым и в будние, и в праздники, чтобы потом не "терять" новых больных, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2454
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29.04.2020 13:27 Ответить
Яка мудрість і далекоглядність ! Йому б міністром МОЗ працювати ,та,на жаль,посада чесно продана Єрмаками.
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29.04.2020 13:51 Ответить
 
 