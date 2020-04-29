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Новости Газовая война
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Оператор ГТС предлагает "Газпрому" хранить газ в Украине: "Нужно просто подписать стандартный договор"

Оператор ГТС предлагает

Российская компания "Газпром" может хранить газ в украинских подземных хранилищах.

Об этом в интервью РБК заявил глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в этом году дополнительно можно будет закачать до 10 млрд кубометров, и "Газпром" может использовать этот объем.

"Нужно просто подписать стандартный договор хранения, а тарифы у нас устанавливает независимый регулятор, и они единые для всех заказчиков (около 10 долларов за цикл хранения 1 тыс. кубометров). Украинские ПХГ в 3-5 раз дешевле европейских, поэтому спрос и экономическая целесообразность есть", - отметил Макогон.

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Он также считает, что у "Газпрома" есть очевидный бизнес-кейс для использования украинских ПХГ.

"Уже сейчас компания не полностью использует оплаченные мощности по транзиту - из 178 млн куб. м в сутки используется только в среднем 150 млн куб. м. То есть 28 млн куб. м в сутки оплачивается, но не используется. Поэтому есть смысл рассмотреть целесообразность использовать всю оплаченную мощность для ввоза газа в Украину, часть объема можно отдавать на транзит, а остаток завозить на хранение. Зимой, когда спрос в ЕС вырастет, можно будет поднять газ из ПХГ и отправить в ЕС", - добавил Макогон.

Он спрогнозировал, что ситуация может усугубиться к осени, когда могут быть полностью заполнены европейские ПХГ.

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"Тогда "Газпрому" нужно будет еще более значительно снижать транзит, но при этом оплачивать его в полном объеме. Поэтому временное хранение в Украине могло бы стать взаимовыгодным решением. Мы открыты к переговорам", - подчеркнул он.

Автор: 

Газ (10237) газохранилище (173) Газпром (3185) ГТС (994) Макогон Сергей (54) Оператор ГТС (87)


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Топ комментарии
+12
. Украинские ПХГ в 3-5 раз дешевле европейских, поэтому спрос и экономическая целесообразность есть", - отметил Макогон.



Що за ...уйня?


для рашки за зберігання -і ціни мають бути європейські !!!
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29.04.2020 13:29 Ответить
+11
Мы похоже только сейчас начнем понимать, что такое торговля на крови.............
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29.04.2020 13:37 Ответить
+9
прокачивать газ в европу это одно, а предлагать услуги парашке - это тогровля на крови
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29.04.2020 13:30 Ответить
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Подпишут, никуда не денутся. Таких природных газохранилищ как в Украине нет нигде. Только плату нужно брать с них хорошую.
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29.04.2020 13:29 Ответить
буде, що арештовувати...а повод знайдеться
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29.04.2020 14:48 Ответить
В Италии, Германии и Франции газпром уже понастроил хранилищ. И теперь общий объем всех европейских хранилищ больше украинских уже в три раза. Тем более Украина в любой момент может заявить РФ о конфискации его газа, в уплату каких либо долгов.
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29.04.2020 15:05 Ответить
Не надо трандеть. В Украине большие природные хранилища, а искусственно созданные не могут сравниться с ними в размерах. И никто особо не просит кацапню типа тебя просить о хранении. Или сами попросят или пусть сжигают лишний газ на воздух.
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29.04.2020 15:29 Ответить
В искусственных давление больше.
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29.04.2020 19:13 Ответить
В Европе действует 144 ПХГ суммарной емкостью 97 млрд м3. Половина общего количества и 52% емкостей находится в Германии, Италии и Франции.

В Украине объемы ПХГ составляют около 30 млрд.
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29.04.2020 19:13 Ответить
Успокойся. Природные хранилища намного больше. Будете еще на поклон идти к нам. Слышу не один десяток лет ваши сказки.
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29.04.2020 19:45 Ответить
Нет. Это реальные объемы ПХГ в Украине. А успокоиться надо как раз порохоботам от бредовых мыслей.
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29.04.2020 19:48 Ответить
Бредовые мысли у кацапья. Они постоянно бредят- о своем вяличии, о царе Путине, о нефтедолларах, о Северном потоке-2, о Новороссии и т.д. Лечитесь.Все, о чем я с кацапами спорила когда -то , все оказалось правдой и я была права.
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29.04.2020 19:52 Ответить
Это всего лишь ваше самомнение, ни чем не подтвержденное. Порохоботы всегда ссылаются на свое самомнение и истерят, когда у них просят подтверждение.
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29.04.2020 19:58 Ответить
При чем тут порохоботы? Только сегодня на сайте? Не читал моих критических комментариев о Пэдре? Тогда иди отсюда и не неси тут бред несусветный.Ты вообще кто? Новый тролль?В общем иди нах.
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29.04.2020 22:58 Ответить
Порохоботы это псевдопатриоты. Они всегда сливаются и закатывают истерику, когда в их убогом умишке нет аргументов для ответа даже на простые вопросы.
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29.04.2020 23:42 Ответить
. Украинские ПХГ в 3-5 раз дешевле европейских, поэтому спрос и экономическая целесообразность есть", - отметил Макогон.



Що за ...уйня?


для рашки за зберігання -і ціни мають бути європейські !!!
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29.04.2020 13:29 Ответить
Это говорит о том , что наша власть дебильная. Агрессору, фашистам, убийцам барыги зеленые выставляют дешевые условия. Тварюки зеленые с рогами и копытами.На фронт их всех на передовую, пусть там предлагают что подешевле.
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29.04.2020 15:32 Ответить
Та ну нафиг! Пусть сначала Крым и Донбасс вернет. А хранить можно и газ из Европы, чей он там. А то еще за их газ отвечай.
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29.04.2020 13:29 Ответить
прокачивать газ в европу это одно, а предлагать услуги парашке - это тогровля на крови
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29.04.2020 13:30 Ответить
А газ на котором держится вся промышленность,ваша квартира? Бензин, которым торгуют все заправки изготовленный из ихней нефти,как с этим быть? Откажитесь?
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29.04.2020 14:08 Ответить
от чего возможно отказываюсь, а тут они сами предлагают, оцените разницу
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29.04.2020 14:10 Ответить
Разница в том,что пенсионеру,врачу,учителю,и т.д. абсолютно все равно источники поступления.А это один из них,и не самый плохой.
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29.04.2020 14:18 Ответить
кому-то все равно, не значит что всем должно быть все равно
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29.04.2020 14:20 Ответить
А договор на прокачку газа по нашей гтс вас не смущал? Так чего бы и на хранилищах не заработать, или пусть пустые стоят, а из бюджета деньги тратить на их содержание?
Или как в поговорке:
-Назло контролеру куплю билет и пойду пешком!
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29.04.2020 14:24 Ответить
отказаться от прокачки сложно, а не предлатать коцапам эти услуги - легко
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29.04.2020 14:28 Ответить
Так и трубу так же предлагали,кацапы отказывались через нас качать. Радовались санкциям на сп2, просили о введении их у других стран. Не вижу логики в ваших словах.
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29.04.2020 14:31 Ответить
не видите - и ладно...
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29.04.2020 14:34 Ответить
Просто беременным наполовину не бывают, или да,или нет.Или полностью рвите все связи, или не устраивайте цирк под чьи то хотелки.
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29.04.2020 14:37 Ответить
никто не может вам запретить сотрудничать с оккупантом добровольно, это ваш выбор
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29.04.2020 14:40 Ответить
Вы мне не объяснили разницу между закачкой газа в украинскую трубу, и закачку того же газа в хранилища. В чем разница,Карл!!??
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29.04.2020 14:43 Ответить
объяснил - от одного трудно отказаться, от другого легко
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29.04.2020 14:45 Ответить
Нет, не смущает и не будет смущать до тех пор, пока Европа нуждается в этом газе. Это обязательства по транзиту для европейских стран.
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29.04.2020 16:20 Ответить
Никаких обязательств перед европой у украины не было,не натягивайте сову на глобус.А когда вам или вашим родным перестанут вовремя зарплаты,пенсии платить так как в бюджете дыра размером с житомирскую область,вы какую песнь затяните? А газ которым вы отапливаете квартиру,топливо на котором вы ездите,развозят все продукты,вас не смущает его российская родословная? Или там так же пред европой обязательства?
Это все ручьи пополнения бюджета,из которых все и финансируется, и не надо это путать с торговлей стратегическим сырьем,из которого можно изготовить оружие и нанести вред украине.
Да, а после 2025г когда закончится договор на транзит газа,ваше мнение какое,продолжать договор дальше или на металлолом порезать гтс ?
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29.04.2020 20:26 Ответить
08:15, 24 декабря 2019 ЭНЕРГЕТИКА 21 декабря по итогам трехсторонних переговоров в формате Украина - ЕС - Россия, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что стороны заключили протокол, который предусматривает выполнение сторонами ряда договоренностей.
Все остальное не хочется комментировать - сплошное шапкозакидательство. Меня больше интересует вопрос - с чего эта дыра образовалась в бюджете и кто за нее будет отвечать. И еще куча других вопросов.
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29.04.2020 20:46 Ответить
Ну так это всем известный факт,никакой "зради" не наблюдаю .Европа была приглашена,что бы кацапы в очередной раз не кинули и не затянули #этанемы #гдевашидаказательства и т,д.
А откуда взяться пополнению бюджета,у нас что,экономика какая то есть,мы что то важное на экспорт производим?
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29.04.2020 21:00 Ответить
Я тоже там зрады не наблюдала - просто констатация факта, что обязательства по транзиту были. Что касается бюджета, это надо спрашивать у новой власти, куда подевалось все то, чем наполняли бюджет в 2017 и в 2018 году. Почему пАпередники не секвестировали бюджет по итогам первого квартала, да и последующих тоже. Почему не увеличивали втрое дефицит бюджета, а напротив - уменьшали даже запланированный за счет дополнительных поступлений. Так что вопросов много. Включая тот, как прибыльный на протяжении последних лет ДТЭК вдруг превратился в убыточный и объявил о дефолте в конце марта этого года. В 2018 году чистая прибыль ДТЭК Энерго составила 5,2 млрд грн
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29.04.2020 21:14 Ответить
Ирада,не вдаваясь в подробности,не было никаких обязательств по транзиту,ну не было!Контракт закончился,все!!! Просто нам наступала полная задница в случае пуска СП2, и благодаря американцам этого не случилось. У кацапов не оставалось выбора, а нам какие никакие доходы на 5 лет.
Был бы СП2 запустили как планировали,курили бы мы уже в около трубы бамбук,а в самой трубе дети играли бы в прятки.
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29.04.2020 21:42 Ответить
Можете оставаться при своем мнении насчет транзита и обязательств. Относительно перспектив, это все равно будет, рано или поздно труба достроится. И что будет дальше всем понятно. Пункта по обязательному объему транспортируемого газа в течении контрактного времени я не увидела. Хотя, если честно - просматривала по диагонали.
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29.04.2020 22:08 Ответить
Нууу... Зелебобики пороху так и предлагали
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29.04.2020 14:13 Ответить
нет не откажемся и купим на Европейской бирже, а оккупанты пусть сосут куй, только дебил может иметь дела, договора с этими вЯликими придурками.
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29.04.2020 14:22 Ответить
Вопрос:
-Зачем заключили договор на прокачку российского заза украинской гтс до 2025 года?
Почему не обрезались и не стали покупать на европейской бирже?
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29.04.2020 14:28 Ответить
Украина не покупает газ у кацапов напрямую, только на европейских газовых хабах. Уже давно. Хотя с прошлого года уже не стала бы за это ручаться.
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29.04.2020 16:22 Ответить
ты хочешь разорить жопоблок? ты знаешь сколько газа добывает Украина? сколько разведано месторождений? сколько под пломбами? ты знаешь чем закончилась разведка сланцевого газа американской Шелл в Славянске? Шрёдер на своей жопе последнюю ворсу повыдергивал когда решался вопрос по транзиту в Европу и не потому что газа не хватает, а потому что газпром оплачивает шрёдеров ляпенов и прочую шалупонь, самыми умными оказались поляки, построили терминал и положики куй на *********.

вопрос а почему у нас до сих пор не построен терминал? мне самому интересно до тебя дошло или деревянный))
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29.04.2020 17:04 Ответить
пусть сжигают....., тут не камера хранения......
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29.04.2020 13:34 Ответить
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29.04.2020 13:42 Ответить
Мы похоже только сейчас начнем понимать, что такое торговля на крови.............
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29.04.2020 13:37 Ответить
але більшість з вас слоупоків не встигне завершити усвідомлення
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29.04.2020 15:17 Ответить
Не надо беспокоиться о чужих, подумайте о себе. Пора уже.
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29.04.2020 15:21 Ответить
Скучно відгавкнулась. Так тобі ніхто грошей не дасть.
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29.04.2020 15:26 Ответить
Такая забота уже начинает напрягать.
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29.04.2020 15:42 Ответить
Турбуюсь, ти ж вся в крові, мабуть. Відріж про всяк випадок собі електрику та газ
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29.04.2020 15:58 Ответить
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29.04.2020 16:17 Ответить
От як до діла доходить - соєві ******** лише смайликами побіждають
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29.04.2020 16:29 Ответить
Сперечатись з дурнем - всерівно, що грати в шахи з голубом. Як би гарно Ви не грали, він розкидає фігури, насре на дошку, полетить і буде всім розказувати, як він вас обставив.
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29.04.2020 16:39 Ответить
Раз у вас такий расцвєт шахматной мислі, то може хоч газ відріжете для початку, ні?
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29.04.2020 16:46 Ответить
А потом ты будешь доказывать, что *вела светские беседы*! (насре на дошку). Погибаю!
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29.04.2020 17:17 Ответить
Фраза Марка Твена - "Никогда не спорьте с дураками, они стащат вас на свой уровень и задавят опытом!", сказанная буквально вчера, до сознания не дошла, все равно продолжает липнуть. Жаль, что диалог удалили целиком. Пришлось прибегнуть к фольклору - то есть к анекдоту. Теперь можете погибать.
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29.04.2020 17:43 Ответить
Это так по-соевому, которые, подобно последним из кацапов, не обходятся без с@ать, @опы.. .. С кем поведёшься, короче.
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29.04.2020 17:45 Ответить
Не ешьте сою, пейте зеленку, она полезнее.
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29.04.2020 17:48 Ответить
Лично я не за зелёнку болею, но за Украину - моя Родина. Если вам понятно, о чём я.
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29.04.2020 18:04 Ответить
Наверное понятно, если я до сих пор в Украине и совсем не потому, что мне некуда уехать.
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29.04.2020 18:25 Ответить
Уехать... нужно иметь разрешение на жительство. А это далеко не просто. Наиболее решительные уже уехали.
И что вы там нагеройствовали на сайте такого, чтоб помочь стране.
Век олигов заканчивается, поэтому и волнения немеряные. Пример тому - орущие бескультурные боты. Низы страны. В результате - миллионы в минусе. Да, мы не вернёмся, мы уже вносим во вторую Родину. Addio.
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29.04.2020 18:31 Ответить
Вот и надо лицемерить, разыгрывая сценку о переживаниях за Родину, помогая не понятно кому на этом самом сайте со стороны.
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29.04.2020 18:50 Ответить
Хватит посчитать, сколько тысяч евро переслано в Украину за 20 лет!
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29.04.2020 18:55 Ответить
Послушайте.......... утомило меня это все. Я не же не кичусь тем, сколько и как часто мне пересылает сын. И в той же мере мне неинтересно, сколько Вы посылаете своим родным. Насчет вида на жительство - это не проблема в моей ситуации. Просто возраст уже не тот, когда желаешь кардинальных перемен. Но даже 20 лет назад такого желания не было. Работала по контрактам периодически, но всегда возвращалась домой. Это сын с моей собственно подачи и содействия вначале поехал в Швецию, а потом уже, встав сам на ноги, перебрался во Францию. Но он не сидит на Цензоре и не учит людей жизни, что им потреблять - сою или еще что-то. И давайте уже закончим на этом.
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29.04.2020 19:06 Ответить
А Вам кто-то и что-то запрещает? Складывается впечатление, что Порошенко лично Вам нагадил в тапки, если конечно не пишите по долгу службы. Мне действительно уже много лет неинтересны и параллельны сое-фобы. Так что не старайтесь меня этим достать. Скучно, однообразно.... вы словно под копирку выпущены.
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29.04.2020 19:36 Ответить
И заметьте.... я не лезла ни к нему, ни к Вам со своими комментариями и замечаниями. Это вам неймется.
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29.04.2020 17:47 Ответить
Так вам, козлам, никто и не доверяет
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29.04.2020 14:13 Ответить
Глупое предложение,если украинские хранилища в 3-5 раз дешевле, то достаточно дать скидку в 10%, и никуда кацапы на денутся.
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29.04.2020 14:04 Ответить
Любые переговоры, соглашения, договора только после деоккупации оккупированной территории Украины (Донбасса и Крыма). Иначе это предательство Украины и сговор с врагом. Необходимо сразу открывать уголовное дело.
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29.04.2020 14:08 Ответить
Соглашение о транзите газа уже есть и приносит прибыль в бюджет страны. Если можно заработать на хранении, то почему нет?
В стране кризис, а в бюджете дыра, дополнительный доход сейчас точно не помешает
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29.04.2020 14:18 Ответить
соглашение подписано только по причине недостроя СП2, если бы та труба заработала то твои родненькие братушки положили бы куй на украинскую трубу, не включай дурака.
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29.04.2020 14:25 Ответить
Да этот СП2 могут вообще не достроить никогда.
А с "братушками" это ты не по адресу.
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29.04.2020 14:34 Ответить
Можно еще заработать на поставке воды в Крым. Почему бы и нет? Все ведь пойдет в бюджет страны.
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29.04.2020 19:17 Ответить
Барыги. Торговля на крови. Война выгодна только Бубочке. В оффшоры к бене и зеле всё бабло пойдёт. Ничего не забыл?
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29.04.2020 14:16 Ответить
Сложно себе представить, что если бы в период Второй мировой войны, Сталин бы предлагал хранить немецкий газ в своих хранилищах. Поэтому никаких договоров с вечным врагом Украины - Россией не может быть. Жалко, что некоторые государственные чиновники этого не понимают. Им не должно быть места на государственной службе.
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29.04.2020 14:41 Ответить
Мерщій спасайте своїх "братанів", бо у них тільки один вихід - спалювати газ, бо дірку не заткнеш!
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29.04.2020 16:53 Ответить
Нехрен с этими газовыми шулерами связываться, тем боле у нас своих хватает, которые и могут украсть не своё, а нам потом всем раз-бываться за чужое. Обойдёмся.
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29.04.2020 17:15 Ответить
Как тонко издеваются!
Молодцы в Нефтегазе!
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29.04.2020 20:14 Ответить
 
 