Оператор ГТС предлагает "Газпрому" хранить газ в Украине: "Нужно просто подписать стандартный договор"
Российская компания "Газпром" может хранить газ в украинских подземных хранилищах.
Об этом в интервью РБК заявил глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в этом году дополнительно можно будет закачать до 10 млрд кубометров, и "Газпром" может использовать этот объем.
"Нужно просто подписать стандартный договор хранения, а тарифы у нас устанавливает независимый регулятор, и они единые для всех заказчиков (около 10 долларов за цикл хранения 1 тыс. кубометров). Украинские ПХГ в 3-5 раз дешевле европейских, поэтому спрос и экономическая целесообразность есть", - отметил Макогон.
Он также считает, что у "Газпрома" есть очевидный бизнес-кейс для использования украинских ПХГ.
"Уже сейчас компания не полностью использует оплаченные мощности по транзиту - из 178 млн куб. м в сутки используется только в среднем 150 млн куб. м. То есть 28 млн куб. м в сутки оплачивается, но не используется. Поэтому есть смысл рассмотреть целесообразность использовать всю оплаченную мощность для ввоза газа в Украину, часть объема можно отдавать на транзит, а остаток завозить на хранение. Зимой, когда спрос в ЕС вырастет, можно будет поднять газ из ПХГ и отправить в ЕС", - добавил Макогон.
Он спрогнозировал, что ситуация может усугубиться к осени, когда могут быть полностью заполнены европейские ПХГ.
"Тогда "Газпрому" нужно будет еще более значительно снижать транзит, но при этом оплачивать его в полном объеме. Поэтому временное хранение в Украине могло бы стать взаимовыгодным решением. Мы открыты к переговорам", - подчеркнул он.
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В Украине объемы ПХГ составляют около 30 млрд.
Що за ...уйня?
для рашки за зберігання -і ціни мають бути європейські !!!
Или как в поговорке:
-Назло контролеру куплю билет и пойду пешком!
Это все ручьи пополнения бюджета,из которых все и финансируется, и не надо это путать с торговлей стратегическим сырьем,из которого можно изготовить оружие и нанести вред украине.
Да, а после 2025г когда закончится договор на транзит газа,ваше мнение какое,продолжать договор дальше или на металлолом порезать гтс ?
Все остальное не хочется комментировать - сплошное шапкозакидательство. Меня больше интересует вопрос - с чего эта дыра образовалась в бюджете и кто за нее будет отвечать. И еще куча других вопросов.
А откуда взяться пополнению бюджета,у нас что,экономика какая то есть,мы что то важное на экспорт производим?
Был бы СП2 запустили как планировали,курили бы мы уже в около трубы бамбук,а в самой трубе дети играли бы в прятки.
-Зачем заключили договор на прокачку российского заза украинской гтс до 2025 года?
Почему не обрезались и не стали покупать на европейской бирже?
вопрос а почему у нас до сих пор не построен терминал? мне самому интересно до тебя дошло или деревянный))
И что вы там нагеройствовали на сайте такого, чтоб помочь стране.
Век олигов заканчивается, поэтому и волнения немеряные. Пример тому - орущие бескультурные боты. Низы страны. В результате - миллионы в минусе. Да, мы не вернёмся, мы уже вносим во вторую Родину. Addio.
В стране кризис, а в бюджете дыра, дополнительный доход сейчас точно не помешает
А с "братушками" это ты не по адресу.
Молодцы в Нефтегазе!