Наемники РФ 4 раза открывали огонь по позициям ОС на Донбассе, один воин получил боевую травму, - Минобороны

Российско-оккупационные войска 4 раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

На Донецком направлении, с 05.45 до 6.15 оккупанты обстреливали позиции украинских воинов неподалеку Верхнеторецкого, при этом используя станковые противотанковые гранатометы, зенитную установку ЗУ-23-2 и крупнокалиберные пулеметы. Также из снайперского вооружения враг обстрелял украинских защитников в районе Новомихайловки.

На Луганском направлении, российские оккупационные войска применяли минометы калибра 82 мм при обстреле позиций Объединенных сил вблизи Новотошковского и Орехово. Всего, противник выпустил 9 мин на этом направлении.

Подразделения из состава Объединенных сил применяли дежурные огневые средства, с целью подавления провокационных обстрелов противника.

По имеющейся информации, с начала этого периода, в результате вражеского снайперского огня один украинский защитник получил боевое травмирование. Воин был доставлен в медицинское учреждение, ему оперативно была оказана квалифицированная помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины продолжают мужественно выполнять боевые задачи по защите Украины, находясь в полной боевой готовности к любым действиям российских оккупантов.