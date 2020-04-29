РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10829 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
511 4

Наемники РФ 4 раза открывали огонь по позициям ОС на Донбассе, один воин получил боевую травму, - Минобороны

Наемники РФ 4 раза открывали огонь по позициям ОС на Донбассе, один воин получил боевую травму, - Минобороны

Российско-оккупационные войска 4 раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

На Донецком направлении, с 05.45 до 6.15 оккупанты обстреливали позиции украинских воинов неподалеку Верхнеторецкого, при этом используя станковые противотанковые гранатометы, зенитную установку ЗУ-23-2 и крупнокалиберные пулеметы. Также из снайперского вооружения враг обстрелял украинских защитников в районе Новомихайловки.

На Луганском направлении, российские оккупационные войска применяли минометы калибра 82 мм при обстреле позиций Объединенных сил вблизи Новотошковского и Орехово. Всего, противник выпустил 9 мин на этом направлении.

Подразделения из состава Объединенных сил применяли дежурные огневые средства, с целью подавления провокационных обстрелов противника.

По имеющейся информации, с начала этого периода, в результате вражеского снайперского огня один украинский защитник получил боевое травмирование. Воин был доставлен в медицинское учреждение, ему оперативно была оказана квалифицированная помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины продолжают мужественно выполнять боевые задачи по защите Украины, находясь в полной боевой готовности к любым действиям российских оккупантов.

Автор: 

Минобороны (9428) обстрел (27961) Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вова Вова ну скажи ты им !!!))
показать весь комментарий
29.04.2020 13:26 Ответить
Х.йло хоть в курсе, что его пил.расы на теретории священной Украины ?
показать весь комментарий
29.04.2020 13:27 Ответить
Суки!
Горіть у пеклі москалі!!!
показать весь комментарий
29.04.2020 13:31 Ответить
Отак ЗЕвлада хоче закінчити війну ? Запеклі (ярие) українофоби та москвофіли вони роблять як наказав х№йло = дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. А потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии"

Найманці РФ 4 рази відкривали вогонь по позиціях ОС на Донбасі, один воїн зазнав бойової травми, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3193
показать весь комментарий
30.04.2020 00:01 Ответить
 
 